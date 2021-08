Babiš žádá zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. ‚Důvodů je vícero,‘ říká premiérův právník

Premiér Andrej Babiš (ANO) podal návrh na zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Serveru Aktuálně.cz to potvrdil Babišův právní zástupce Michael Bartončík. O případné obžalobě v kauze údajného dotačního podvodu má dozorový žalobce Jaroslav Šaroch rozhodnout do konce srpna. Aktualizujeme Praha 14:09 11. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po schůzce v Lánech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žádost o zastavení trestního stíhání podal Babiš na Městské státní zastupitelství v Praze ve druhé polovině července, píše server Aktuálně.cz. „Nemohu to krátce shrnout, je to argumentačně velmi obsáhlé a cokoliv z toho vytahovat by bylo jen vytržením z kontextu. Ale těch důvodů pro zastavení je tam vícero,“ řekl k tomu advokát Bartončík.

Babiš měl podle policie získat při stavbě farmy Čapí hnízdo evropskou dotaci ve výši 50 milionů korun, ta měla ale náležet jen malým a středním firmám. Farma spojená s jedním z nejbohatších mužů v zemi tak podle kriminalistů získala evropské peníze neprávem.

Premiér Andrej Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem Čapího hnízda dělo cokoliv nezákonného. Policie letos v květnu současně ukončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Tým vyšetřovatelů pod vedením Pavla Nevtípila opětovně navrhl obžalovat premiéra Babiše a exmanažerku Agrofertu Janu Mayerovou z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. Pokud by se jejich vina prokázala, hrozilo by jim až deset let za mřížemi.

Připravujeme podrobnosti