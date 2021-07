Babiš podal žalobu na Černošice. Chce zastavit řízení ke střetu zájmů, považuje ho za nezákonné

Premiér Andrej Babiš (ANO) zažaloval městský úřad v Černošicích. Důvodem je řízení o přestupku proti zákonu o střetu zájmů, které s ním tamní radnice vede kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil Krajský soud v Praze. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podal předseda vlády v polovině května, požaduje v ní zastavení přestupkového řízení. Na něj by však soudní spor zatím neměl mít vliv. Doporučujeme Praha 5:00 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: ADOLF HORSINKA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Nezákonný zásah má podle žalobce, jak je uvedeno v žalobě, spočívat – zjednodušeně řečeno – v zahájení a vedení přestupkového řízení pro podezření ze spáchání přestupku zákona o střetu zájmů se žalobcem,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.

Stěžejním argumentem žaloby je podle mluvčí soudu to, že v dané kauze dochází k porušení zásady „ne bis in idem“, v překladu tedy „ne dvakrát o tomtéž“. To znamená, že by tuzemská justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát. Černošický úřad totiž o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International už v minulosti rozhodoval.

„Je vinen,“ zněl v roce 2019 verdikt radnice, která Babišovi kvůli porušení zákona o střetu zájmů jako trest vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun. Došla k závěru, že premiér holding Agrofert, kam spadají také mediální domy Londa a Mafra, přes svěřenské fondy nadále ovládá. A člen vlády nesmí podle tuzemské legislativy ovládat média.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj, který v té době vedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO. Hejtmanství nakonec uvedlo, že se přestupek nestal. Premiér se proto v žalobě podle Černé opírá o to, „že spáchání tohoto přestupku nebylo žalobci prokázáno a toto předchozí řízení bylo zastaveno“.

Nové řízení

Babišovo možné pochybení vůči legislativě ke střetu zájmů se na stůl černošickým úředníkům, pod které premiér s trvalým bydlištěm v Průhonicích spadá, dostal znovu letos v lednu. Na městský úřad se opět obrátila organizace Transparency International s tím, že disponuje novými důkazy ve věci. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení.

Nezákonný zásah Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem může podle platného znění podat každý, kdo „tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím". Soud posléze rozhoduje o tom, zda byl daný zásah nezákonný.

Pokud by tak Krajský soud v Praze dal nakonec Babišovi za pravdu, mohl by Černošicím ve výsledku zřejmě nakázat, aby přestupkové řízení ke střetu zájmů kvůli vlastnictví médií zastavily a přestaly tak porušovat premiérova práva.

Aktuální žaloba, kterou Babiš na krajský soud podal 14. května, by však zatím neměla mít na řízení vliv. „Tato žaloba odkladný účinek ani nic podobného nemá a je plně na úvaze žalovaného, zda bude v řízení pokračovat, či zda vyčká na výsledek soudního řízení,“ přiblížila mluvčí soudu Černá.

Přestupkové řízení v Černošicích tak nadále běží, jak vyplývá z informací dostupných na webu úřadu. Radnice tam k Babišově kauze postupně zveřejňuje aktuality. Naposledy to byla minulou sobotu informace o tom, že si soud vyžádal od radnice k celé věci stanovisko.

„Žalující Ing. Andrej Babiš podle žaloby považuje zahájení řízení na základě podnětu Transparency International – Česká republika o.p.s. ze dne 20. 1. 2021 za nezákonné,“ uvedli černošičtí úředníci mimo jiné v dokumentu, ze kterého ohledně premiérovy žaloby citovaly rovněž Seznam Zprávy. Žádost o vyjádření město podle webu obdrželo 2. července.

Politický tlak

Vedoucí odboru přestupků černošického úřadu Josef Sedláček, který má Babišův případ na starosti, se k celé věci nechtěl příliš vyjadřovat. „Nezlobte se, všechny informace ke zveřejnění máme na webu,“ řekl redakci bez podrobností. „Nechte to na nás,“ doplnil na opakované dotazy.

Babiš na aktuální dotazy serveru iROZHLAS.cz zaslané v SMS zprávě nereagoval. Střet zájmů nicméně dlouhodobě odmítá. Brání se tím, že holding Agrofert vložil do svěřenských fondů. A černošické řízení označuje za uměle vytvořenou kauzu. „Oznamovatelé by měli stejnou aktivitu, kterou věnují mně, věnovat pro občany smysluplné činnosti,“ uvedl už dříve.

Premiérův postup se ale nelíbí organizaci Transparency International, která podnět do Černošic podala. „Žaloba je po právní stránce nesmyslná, ale jako zdržovací manévr před volbami, tlak na úředníky a další vypuštění mlhy pro veřejnost to může být účinné,“ řekl pro iROZHLAS.cz ředitel organizace Petr Leyer.

Leyer rovněž připomněl dřívější premiérovy výroky, že by o jeho střetu zájmů měl rozhodovat soud. „Očividně to ale nechce, když se snaží správní řízení zastavit procesně, aby se právě soud k jádru věci nikdy nevyjádřil,“ doplnil šéf Transparency.