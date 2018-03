Babiš chce zprostit šéfa GIBS Murína výkonu služby. Řekl to před poslanci na bezpečnostním výboru

Jestli chce premiér bez důvěry v demisi Babiš zprostit šéfa GIBS služby, pak by to měl PŘEDEM jasně zdůvodnit a přednést to na schůzi Sněmovny!! Nemůže na něj napřed vytvořit nátlak, pak účelově poslat kontrolu z MF, jejíž výsledky neznáme a chtít ho takto účelově odstranit!