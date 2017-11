Bylo by to divné manželství. S Babišem se skoro ve všem míjíme, říká komunista Dolejš o vládě s ANO

KSČM v úterý prezentovala prezidentovi podmínky, za kterých by mohla podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Komunisté trvají například na zákonu o referendu, programu trvalého zvyšování minimální mzdy a ochraně přírodního bohatství. „S Andrejem Babišem máme zásadní problém. Naše programy se z velké míry míjejí,” říká místopředseda KSČM Jiří Dolejš, který byl hostem Interview Plus. Doporučujeme Praha 18:37 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO komunisté své podmínky ještě nepředstavili. „Když jsme se setkali s Andrejem Babišem v první fázi povolebního vyjednávání, tak jsme především řešili ustanovení sněmovny,” říká Dolejš | Foto: Luboš Vedral

Přehrát Interview Plus s Jiřím Dolejšem

Sedm podmínek komunistů zahrnuje předpis o obecném referendu, zvyšování minimální mzdy, ochrana přírodního bohatství Česka mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí. O dalších podmínkách je KSČM připravena jednat.

Hnutí ANO komunisté své podmínky ještě nepředstavili. „Když jsme se setkali s Andrejem Babišem v první fázi povolebního vyjednávání, řešili jsme především ustanovení sněmovny,” říká Dolejš, který předpokládá, že stranu vyzve k jednání Andrej Babiš.

„Není důvodu, proč my bychom tloukli na vrátka. Předpokládám, že k tomu určitě dojde nejpozději do ustanovení sněmovny,” myslí si místopředseda.

Slova o účelovce

„S Andrejem Babišem máme zásadní problém v tom, že se naše programy ve velké míře míjejí. On je představitel pravicové politiky, koneckonců nejde čekat, že bude mít miliardář jako hlavní bod programu boj za ty nejchudší,” podotýká Dolejš.

Poslanec zmiňuje i trestní stíhání předsedy hnutí ANO. „Je to nepochybně břemeno. Imunita neznamená, že nebyla popsána nějaká skutková podstata, a že by se nemělo rozhodnout, zda bude sněmovna požádána o vydání,” říká.

Pokud by hlasování o vydání proběhlo za stejných podmínek jako zářijové, KSČM by hlasovala pro vydání. „Imunita by neměla bránit dokončení vyšetřování, byl tam také souhlas státního zástupce, tudíž jsme měli jakési potvrzení, že práce policie nebyla úplně špatná. Slova o účelovce jsme tak mohli vnímat jako politickou, nikoliv právní obranu,” vysvětluje Dolejš.

Divné manželství

Poslanec zmiňuje i trestní stíhání předsedy hnutí ANO, Andreje Babiše. „Je to nepochybně břemeno," říká | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman prohlásil, že pokud menšinová vláda Andreje Babiše nezíská důvěru při prvním pokusu, jmenuje jej premiérem podruhé bez jakýchkoliv dalších podmínek.

„Můžu z toho číst ledacos, například určité porozumění těchto dvou pánů. V každém případě je to také výraz toho, že Andrej Babiš zvítězil ve volbách tak suverénním způsobem, že je pan prezident ochoten jít do druhého ústavního pokusu, který by byl jinak svěřen jiné straně,” tvrdí místopředseda KSČM.

Jsem rád, že mi Babiš dal šanci, nebudu ale jeho loutka, říká mladý poslanec Číst článek

„Vnímám, že Babiš nemá většinu a musí si ji někde sehnat. Taky ale vnímám, že nejvášnivější odpůrci pana Babiše, počínaje panem Kalouskem, rozhodně většinu také nemají. Jde o to, jak se dostat z patové situace,” myslí si Dolejš, podle kterého je vláda s hnutím ANO vyloučená.

„Není to jen proto, že jsme viděli, jak vysál své partnery v minulé vládě. Jde opravdu především o programové rozdíly, Andrej Babiš je pravicový politik, miliardář a oligarcha. To by bylo poněkud divné manželství,” usmívá se poslanec KSČM.