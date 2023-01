‚Ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek.‘ Babiš oznámil že jeho manželka dostala výhružný dopis

Prezidentský kandidát a šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že obdržel obálku adresovanou jeho ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Babiš kontaktoval policii, která podle něj věc vyšetřuje. Považuje to za zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti. Oznámil to po poledni na tiskové konferenci v Praze. Řekl, že na otázky novinářů nebude odpovídat. Policie se případem zabývá.

