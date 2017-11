Poslanci by mohli vydání Babiše s Faltýnkem kvůli Čapímu hnízdu začít řešit už příští týden

Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začne zabývat novou policejní žádostí o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání patrně příští týden. O termínu a o návrhu programu jednání výboru se jeho členové poradí v pátek ráno, uvedl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Nový předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) předal výboru žádost policie ve čtvrtek dopoledne. kauza Čapí hnízdo Praha 16:49 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mandátový a imunitní výbor doporučil sněmovně vydat poslance Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání | Zdroj: ČTK

„V pátek se budeme bavit jen o stanovení termínu na příští týden. Při 19 členech je to poměrně složité skloubit,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Grospič.

Členové výboru by se měli zabývat žádostí nejméně na dvou jednáních, předpokládá Grospič. Jde o obvyklý postup, kdy výbor záležitost nejprve rozjedná a určí zpravodaje.

Poslance, jichž se policejní žádost týká, zve na následující jednání, aby se k ní mohli vyjádřit. Výbor pak plénu doporučí, zda by je mělo k stíhání vydat, nebo ne.

Zda je žádost policie totožná s předchozími žádostí, nechtěl Grospič říct. Uvedl pouze, že byla doplněna o znění obvinění. „Já jsem už měl možnost se s ní seznámit, alespoň prvotně si ji projít. V této fázi bych to neměl komentovat, je to věc jednání výboru,“ uvedl.

Žádost je nyní v trezoru na sekretariátu výboru, členové tak mají možnost do ní nahlédnout.

Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Novou žádost o Babišovo a Faltýnkovo vydání k trestnímu stíhání kvůli případu dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo doručila policie do sněmovny v úterý. Bylo to ještě v době, kdy dolní komora neměla ustaven mandátový a imunitní výbor ani zvoleného předsedu.

Výbor plnohodnotně vznikl ve středu, ve stejný den poslanci zvolili Vondráčka do čela sněmovny. Ten policejní žádost o vydání obou poslanců ANO předal šéfovi výboru Grospičovi ve čtvrtek dopoledne. "Dopoledne jsem to vypravil spisovou službou dál. Předpokládám, že už to dorazilo na mandátový a imunitní výbor," řekl Vondráček serveru iROZHLAS.cz.

Rychlost systému

Babiš postup policie očekával, zkritizoval jeho rychlost. Podle něj ukazuje na to, že jde o čistě politickou kauzu a že z něj "má korupční systém ohromný strach" (více jsme psali ZDE).

Sněmovna oba poslance vydala k stíhání letos v září, v minulém volebním období. Poté, co Babiš a Faltýnek obhájili poslanecký mandát v říjnových volbách, získali v plném rozsahu imunitu a jejich trestní stíhání bylo přerušeno.

O vydání k stíhání proto nyní bude muset znovu rozhodnout sněmovna v novém složení. Pokud by poslance nevydala, policie by případně mohla pokračovat v jejich stíhání až potom, co by jim mandáty skončily.

Policie obvinila vedle Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci dalších devět lidí. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu.