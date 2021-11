Babiš i Fiala podpoří akci, která má za cíl naočkovat za týden milion lidí třetí dávkou vakcíny

Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům. Tak se jmenuje projekt iniciativy Lékaři pomáhají Česku, kterou v úterý společně podpoří premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i nastupující předseda vlády Petr Fiala (ODS). Akce má za cíl snížit tlak na nemocnice a pomoci těm, kteří teď bojují s velkým počtem hospitalizovaných lidí s koronavirem. Tisková konference začne v 10.30. Po ní odvysílá Radiožurnál speciál. Praha 8:50 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotnický personál připravuje vakcinační látku proti koronaviru | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Podle iniciativy je v zemi skoro dva a půl milionu lidí, kteří mohou dostat posilující dávku vakcíny proti covidu a ještě ji nedostali. Po pěti měsících po podání druhé dávky přitom účinnost očkování klesá téměř na polovinu, posilující dávka ji ale vrátí na 90 procent, uvádí iniciativa.

Zároveň zmiňuje průzkum organizace PAQ Research, podle kterého je více než 70 procent lidí s dvěma dávkami ochotno se okamžitě nechat očkovat i třetí posilující dávkou.

„Prostě vydávání zaostává a je tady spousta lidí, minimálně 300 tisíc, kteří by booster chtěli, už na něj mají nárok a nemají ho. A teď od 1. prosince tam přibydou další lidé s nárokem. Takže podle mě tady stát musí zabrat a víc informovat,“ řekl v pondělí zakladatel PAQ Research a sociolog Daniel Prokop Radiožurnálu.

„Pokud pomocí posilující dávky obnoví milion lidí svou imunitu, a to za jediný týden, naprosto změníme dynamiku epidemie,“ uvádí iniciativa. Podle jejích odhadů očkování posilující dávkou ochrání před hospitalizací 3 000 lidí, před vážným průběhem téměř 500 a to za jediný měsíc od zahájení akce.

„Efekt bude ve skutečnosti ještě větší, neboť mimo rizika hospitalizace snižuje posilující dávka i riziko přenosu,“ uvádí iniciativa Lékaři pomáhají Česku na webu.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Česku dosud aplikováno 13,37 milionu dávek vakcíny proti novému typu koronaviru. Ukončené očkování má 6,34 milionu lidí, což představuje 67,9 procenta populace ve věku od 12 let, pro kterou je vakcína schválena.

Posilující třetí dávku dostalo více než 788 000 očkovaných. Nárok na přeočkování mají nyní lidé půl roku po dokončeném předchozím očkování. Senioři nad 60 let a lidé chronicky nemocní si mohou od této středy nechat dát posilující dávku už po pěti měsících.

Zájem o očkování se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška zvyšuje. „A to nejen o posilující dávku. To číslo se mění každý den, ale do konce listopadu bylo aplikováno něco přes 996 tisíc dávek, průměrně za celý listopad to bude kolem 33 tisíc denně. V posledních pracovních dnech počet aplikovaných dávek překročil 50 až 60 tisíc, to je skutečně velký nárůst. Posilující dávky tvoří asi 52 procent z nich,“ řekl Dušek v úterý Radiožurnálu.

„Také je vidět, že ochranný efekt vakcinace proti nákaze samotné skutečně vyprchává v čase, to je určitá výzva pro posilující dávku, ale nemizí ochranný efekt vakcinace proti těžkému průběhu nemoci. Ten se zatím drží i u seniorních pacientů velmi výrazně vysoko,“ dodal šéfstatistik.

Očkování proti onemocnění covid-19 je v Česku dobrovolné. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ale v pondělí oznámil, že jeho resort připravuje vyhlášku o povinném očkování pro vybrané profese a lidi nad 60 let.

Od začátku března příštího roku by se tak povinnost nechat se naočkovat týkala kromě seniorů také zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, hasičů, policistů, vojáků, celníků nebo vězeňské služby.