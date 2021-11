ONLINE: Chceme budovat očkovací centra. Ale nejsou lidi, řekl Babiš. S Fialou vyzvali k rychlé třetí dávce

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) a premiér v demisi Andrej Babiš vystoupili společně na tiskové konferenci iniciativy Lékaři pomáhají Česku. A podpořili projekt Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům, který má ulehčit přetíženým nemocnicím a zvrátit sílící pandemii covidu. „Mluvíme s O2 arenou a mají nám nabídnout prostory trvalého charakteru,“ řekl Babiš. Praha 11:31 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO zmínil i možnost fóra, ve kterém by odborníci vysvětlovali veřejnosti, že jsou vakcíny bezpečné | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Babiš na tiskové konferenci připomněl očkovací centrum v pražské hale O2 Universum. „V červnu jsme měli kapacitu až 150 tisíc očkovaných denně. O2 Universum byl absolutně fantastický projekt, nikde na světě takové centrum nebylo. Mluvíme s O2 arenou a mají nám nabídnout prostory trvalého charakteru,“ oznámil.

Problém je ale podle odcházejícího premiéra personální. „Ústřední vojenská nemocnice nám říká, že nemá lidi. Máme nabídku celého patra v obchodním domě Kotva. To určitě budeme chtít využít. Z hlediska čekacích lhůt je na tom Praha nejlépe. Musíme proto i v ostatních místech Česka posílit, vrátit se na brněnské výstaviště a tak dále. Dnes o tom jednali hejtmani. Chceme budovat centra, ale nejsou lidi,“ vyjádřil se Babiš.

Předseda hnutí ANO zmínil i možnost fóra, ve kterém by odborníci vysvětlovali veřejnosti, že jsou vakcíny bezpečné. „Druhá naše role s panem premiérem je, jak zrealizovat fórum, na které přijdou odborníci a řeknou, že se lidé nemusí bát vakcíny, že není experimentální. Celý minulý rok jsme na vakcínu čekali. Lidé se bojí, protože jsou pod vlivem různých dezinformací. To je další věc, na které jsme se s panem premiérem domluvili,“ oznámil.

Rozvíjení dvou cest

Podle nastupujícího premiéra Fialy je nutné očkování rozšířit jak do velkých hal, tak do malých měst. „Je potřeba rozvíjet obě cesty – rozvíjet a podporovat velkokapacitní možnosti očkování a podporovat praktické lékaře a pojišťovny, aby oslovovali lidi z rizikových skupin, zvláště seniory,“ podotkl.

„Lidé někdy nejsou očkovaní ne proto, že by nechtěli, ale kvůli různým sociálním překážkám. Praktický lékař je ten, kdo má důvěru a dokáže tyto bariéry překonat. Platí to i pro ty, kteří budou očkováni třetí dávkou,“ dodal Fiala.

Na tiskové konferenci promluvil i lékař Radek Mounajjed z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. „Dnes rozešleme koncept, jak efektivně využít ambulantních specialistů ve svých vlastních ordinacích, velmi jednoduchým způsobem. Kdyby každý ambulantní specialista aplikoval několik málo posilujících dávek denně, tak to opravdu můžou být statisíce za jeden den. Vytvořili jsme celý algoritmus, doufám, že to může být plán B. Věřím tomu, že je to cesta. Ambulantní specialisté jsou zubaři, gynekologové, očaři, ušaři, ti se mohou zapojit,“ řekl.

Čekání na třetí dávku

Podle iniciativy Lékaři pomáhají Česku je v zemi skoro dva a půl milionu lidí, kteří mohou dostat posilující dávku vakcíny proti covidu a ještě ji nedostali. Po pěti měsících po podání druhé dávky přitom účinnost očkování klesá téměř na polovinu, posilující dávka ji ale vrátí na 90 procent, uvádí iniciativa.

Zároveň zmiňuje průzkum organizace PAQ Research, podle kterého je více než 70 procent lidí s dvěma dávkami ochotno se okamžitě nechat očkovat i třetí posilující dávkou.

„Prostě vydávání zaostává a je tady spousta lidí, minimálně 300 tisíc, kteří by booster chtěli, už na něj mají nárok a nemají ho. A teď od 1. prosince tam přibudou další lidé s nárokem. Takže podle mě tady stát musí zabrat a víc informovat,“ řekl v pondělí zakladatel PAQ Research a sociolog Daniel Prokop Radiožurnálu.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Česku dosud aplikováno 13,37 milionu dávek vakcíny proti novému typu koronaviru. Ukončené očkování má 6,34 milionu lidí, což představuje 67,9 procenta populace ve věku od 12 let, pro kterou je vakcína schválena.

Posilující třetí dávku dostalo více než 788 000 očkovaných. Nárok na přeočkování mají nyní lidé půl roku po dokončeném předchozím očkování. Senioři nad 60 let a lidé chronicky nemocní si mohou od této středy nechat dát posilující dávku už po pěti měsících.

Zájem o očkování se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška zvyšuje. „A to nejen o posilující dávku. To číslo se mění každý den, ale do konce listopadu bylo aplikováno něco přes 996 tisíc dávek, průměrně za celý listopad to bude kolem 33 tisíc denně. V posledních pracovních dnech počet aplikovaných dávek překročil 50 až 60 tisíc, to je skutečně velký nárůst. Posilující dávky tvoří asi 52 procent z nich,“ řekl Dušek v úterý Radiožurnálu.