Premiér si to s Petříčkem vyřídí sám, řekl Filip po schůzce s Babišem. Na snížení schodku se nedohodli

Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím odmítá požadavek komunistů na snížení rozpočtového schodku, nebrání se ale diskusi o sektorové dani a dani z hazardu. Po čtvrteční schůzce s předsedou vlády to novinářům řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté minulý týden požádali snížení deficitu státního rozpočtu na příští rok na 30 miliard korun, Babiš chce dát přednost investicím. Předseda vlády schůzku nekomentoval. Praha 20:48 21. února 2019

Konkrétní jména členů vlády, kteří by mohli odejít, podle Filipa nepadala, řešil prý s Babišem věcné problémy. Kritizoval ale opět ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). „Kritizoval jsem některé kroky na těchto resortech (ministerstvo zahraničí a dopravy). Pokud jde o návštěvu pana premiéra ve Washingtonu, myslím si, že je evidentní, že ji nezařizoval pan ministr Petříček, že byla zařízena jiným způsobem,“ řekl.

Dokládá to podle něj i vyjádření velvyslance USA v Praze. Babiš podle Filipa dobře chápe, že pozvání do Bílého domu „bylo dáno předtím, než tam pan ministr Petříček vůbec dojel“.

Odmítl, že by jeho dřívější kritika Petříčka směřovala k jeho postojům k Rusku nebo Číně. „Kritika směřovala k tomu, že pan Petříček není schopen odmítnout od ukrajinských politiků to, že oslavují válečného zločince,“ řekl. „Myslím, že pan premiér si to s panem Petříčkem vyřídí sám,“ uvedl na dotaz, zda by se měl Babiš od Petříčkova jednání, které Filip kritizuje, distancovat.

Nechtěl také říci, zda Petříčkovy kroky ohrožují podporu menšinové vlády ANO a ČSSD ze strany komunistů. „Každý nese svou odpovědnost, my nemáme žádnou personální pravomoc, máme právo i povinnost říkat svůj názor na činnost jednotlivých ministrů a tu otevřeně sdělujeme,“ řekl.

Filip po schůzce s premiérem zmínil také zřízení kardiocentra v Ústí nad Labem. Podle něj to byl jeden z požadavků Ústeckého kraje, který Babiš slíbil. „Pan ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch za ANO) zatím je nečinný, tak to jsem musel řešit,“ řekl Filip. V případě sektorové daně podle Filipa Babiš přislíbil diskusi o jejích parametrech nejdříve na úrovni ministryně financí a rozpočtového výboru a potom jednání ve Sněmovně.

‚Kauza Huawei je vyřešená‘

Termín dalšího jednání komunistů s premiérem se podle Filipa stanoví až po Babišově návratu z USA. „Nepředpokládám, že bych potřeboval jednání se sociální demokracií, s tou jsme žádnou smlouvu neuzavřeli,“ řekl na dotaz, zda by se jednání mohla účastnit i druhá vládní strana.

Kauza Huawei je podle Filipa vyřešená, postoj českých úředníků bylo podle něj zbytečným zamotáním se do sporu, který je čistě o konkurenčním boji.