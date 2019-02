‚Splnila jsem výzvu Babiše i Hamáčka.‘ Šojdrová přivezla z Řecka seznam 14 dětí z uprchlických táborů

Seznam dětí z uprchlických táborů, kterým by mohla Česká republika pomoci a přijmout je, přivezla z nedávné návštěvy Řecka europoslankyně Michaela Šojdrová. Řekla to v úterý ve Štrasburku s tím, že tak reagovala na výzvu premiéra Andreje Babiše (ANO) i ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Šojdrová, která je europoslankyní za KDU-ČSL, loni přišla s projektem přemístění 50 syrských sirotků z Řecka do Česka. Babiš ale návrh označil za nesmyslný.

