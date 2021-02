Babiš k návratu dětí do škol 1. března: Nebudeme handlovat životy lidí za nějaké podmínky hejtmanů

Epidemická situace v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není dobrá. Přitom od stavu nově nakažených a hospitalizovaných by se podle něj měl odvíjet návrat dětí do škol, který byl plánovaný na 1. března. „Situace není dobrá, a proto nebudu nic slibovat,“ zpochybnil plán v rozhovoru pro Radiožurnál. Komplikace provází i tendr na dodávku antigenních testů do škol. Ten je podle Babiše netransparentní a měl by se zrušit. Rozhovor Praha 19:15 20. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sobotu dopoledne jste zpochybnil výběrové řízení na covidové testy pro žáky ve školách, odpoledne jste už uvedl pro Seznam Zprávy, že si přejete celý tendr zrušit a chcete, aby testy nakoupily Státní hmotné rezervy. Co se během dne stalo? Původně jste uvedl, že chcete o situaci v pondělí teprve jednat s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD.

No ano. Tak já na základě toho, co jsem si o tom přečetl, tak se mi ten výběr nelíbí a samozřejmě ten hlavní argument byl, že je málo času. Myslím, že ten výběr podle toho, jak jsem to četl, by neproběhl, jak by měl. To je můj názor. Ale uvidíme na vládě, co řekne pan Hamáček.

Takže jste o tom zatím s panem Hamáčkem nemluvil?

My spolu o tom mluvíme a budeme to řešit v pondělí. Ale já myslím, že ta komise to dělala pod tlakem a jsou tam nějaká kritéria, která si myslím, že nebyla potřeba zohledňovat. Ale to je můj názor.

Vy budete tedy v pondělí chtít, aby se celý tendr zrušil?

My si nemůžeme v situaci, kdy tady máme velký problém v počtu hospitalizací, umírají lidé a samozřejmě občané jsou negativně nastavení, dovolit takové přešlapy. Proto si myslím, že by se to mělo zrušit, udělat znovu a transparentně.

‚ Pokud to situace umožní ’

Připouštíte tedy, že se žáci a maturanti nebudou moci 1. března vrátit do škol, pokud to situace neumožní?

Ono je to těžké s médii. Když (ministr průmyslu a obchodu Karel) Havlíček řekl, že by chtěl otevřít obchody v pondělí, tak vy říkáte, že to chce vláda. Vláda to nechce, to byl názor pana Havlíčka. Teďka je tady situace, kdy mi říkáme: 1. března, pokud to situace umožní, pokud bude připravené antigenní testování, tak můžeme uvažovat o návratu maturantů a deváťáků.

A to tedy říká vláda?

Já celé dny slyším o tom, že lidi nedodržují ta opatření. Vy byste měli hlavně dělat přímé přenosy z covidových jednotek. Například v Thomayerově nemocnici hospitalizovali 27letou dámu. Dneska na těch covidových jednotkách jsou třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci. Ten vir zabíjí. A je přitom plno lidí, kteří si neuvědomují, že můžou zemřít. A ty lidi umírají. A nejen starší, ale i ti středního věku.

Ale to ti lidé nechtějí slyšet, nechtějí dodržovat ta opatření. Ale my se nevzdáváme, budeme to řešit, ale ta situace není dobrá, a proto já tady nic nebudu slibovat. Situace je špatná a jestli se budou vracet děti do školy, nebo nebudou… bude to připraveno, ale musí potom vláda rozhodnout.

Podmínka hejtmanů

Návrat dětí do škol byl podmínkou hejtmanů, když žádali vládu o nouzový stav. Tím byste asi porušili jejich podmínky. Nepovažujete to za problém?

Ale prosím vás, nic bychom neporušili. Prosím vás, hejtmani… Zaprvé nám opozice neschválila stav nouze. Kdyby to schválila, tak jsme si mohli odpustit všechny ty politické šaškárny. Hejtmani řekli, že to nechtějí dělat a požádali nás o nouzový stav. Tak to nebyla žádná podmínka. My tady nebudeme handlovat životy lidí za nějaké podmínky.

Zodpovědnost je na nás a my tady rozhodujeme zodpovědně. A musíme ochránit životy lidí. Přece mi nechcete říct, že když budeme mít prvního března na jednotkách intenzivní péče 1300 lidí a 15 tisíc nakažených, že si to někdo dovolí pustit? No uvidíme. Já o tom silně pochybuju, protože to by bylo velmi nezodpovědné.

Čím je to tedy teď podmíněné, jestli se děti vrátí do školy?

My tady máme nějaká pravidla od 27. 12. a půlka našich občanů tyto pravidla dodržuje, a já jim za to moc děkuji, a jsou naštvaní, že to policie málo vymáhá. A půlka to nedodržuje, protože s tím nesouhlasí, a protože si myslí, že zkrátka ten vir je… nevím co si myslí… že to není nebezpečné. Ale je to nebezpečné.

My zkrátka potřebujeme, aby si lidi uvědomili, že to zkrátka je skutečný problém a média by o tom měla mluvit. Jenže média řeší samozřejmě nějaké kontroverzní věci, ale aby se jasně řeklo a dělaly se reportáže z covidových jednotek a ptaly se, kdo tam skončil a za jakých podmínek – že to byli zdraví lidi, tak to je málo ve veřejnosti známé.

A my bychom o tom měli samozřejmě mluvit a myslím si, že celá společnost by měla mluvit tímto směrem. Protože proboha snad nechceme, aby tady skutečně tolik lidí umíralo.

Vy tady kladete tlak na média, na druhou stranu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), když v pátek mluvil o možném otevírání obchodů, tak říkal, že v pondělí a v úterý byla ta čísla 'relativně solidní'.

Nebyla. Nebyla solidní. My jsme měli třetího prosince 4300 nakažených a ty obchody jsme otevřeli a byla to chyba. A 23. prosince jsme měli 14 500 nakažených. Takže se musíme poučit z těch chyb.

Já chápu, že ta situace není lehká, nicméně jak teď máme rozumět všem výrokům o možném návratu dětí do škol?

Jsou podmíněné, my to stále podmiňujeme.

A čím jsou podmíněné?

Stavem počtu hospitalizovaných, hlavně na JIPkách a samozřejmě stavem počtu nakažených.

A o tom, jaký je ten stav, budete rozhodovat kdy?

Budeme o tom diskutovat příští týden. Ale nic neslibuju, protože tady není možné něco slibovat, když nevíme, jak se situace vyvine a zatím se nevyvíjí dobře. Vyvíjí se naopak velice špatně.

Zrušení tendru

Když budeme tedy konkrétní a vrátíme se k chystanému pondělnímu jednání vlády, tak budete prosazovat, aby se zrušil tendr a aby to nakupovala správa Státních hmotných rezerv?

Ano, správa Státních hmotných rezerv nakupuje do rezerv. A zkušenosti s ní jsou dobré. Pokud vidím, že ze všech stran jsou stížnosti na ten výběr, no tak logicky reaguju, jak reaguju. A přece firma, která nemá žádné výkazy, žádnou historii… šlo jenom o to, že jeden čínský výrobce to nabízel třem čtyřem českým firmám, které tady soutěžily. Logické by bylo, kdybychom to nakoupili přímo od toho čínského výrobce.

(Ohledně nákupu se vyjádřil šéf hmotných rezerv Pavel Švagr tak, že debata na toto téma už proběhla v rámci jednání Ústředního krizového štábu: „My jsme říkali, že do státních hmotných rezerv kupujeme státní hmotné rezervy. Zákon nám neumožňuje kupovat do běžné spotřeby. To bylo naše stanovisko. V dalším už jsme pak osloveni nebyli,“ reagoval pro Radiožurnál, pozn. red.).

Proč podle vás byl ten tendr uskutečněný takhle na poslední chvíli, takovou krátkou dobu před termínem, o kterém se mluvilo jako o možném návratu dětí do škol?

Protože se čekalo. Respektive ministerstvo zdravotnictví mělo říct, jaké testy jsou vhodné – víceméně se rozhodlo o těch rakouských testech, takže výrobce stejný, u kterého to nakupuje Rakousko. My to budeme řešit v pondělí. Tohle je můj názor, to není názor vlády, ale my musíme jasně říct, jak to bude. Ale pro mě je daleko důležitější ta epidemiologická situace a stav v nemocnicích, než to, jestli začneme testovat v ten nebo jiný den.

Samozřejmě je to důležité, ale možná dojdeme k názoru, že tu část maturantů nebo deváťáků můžeme otestovat stávajícími kapacitami PCR testů, ale to je komplikovanější, protože se déle čeká na výsledek.

Já myslím, že se to dá ještě stihnout. Výrobce to má připravené, ale tam jde o to, aby ten výběr byl transparentní a aby vyhrála firma s nejlepší cenou, protože ten výrobce je stejný, takže to množství je k dispozici a je jen otázka, která firma to jak nakoupí a za kolik to prodá.

Nemůže být problém ten tendr zrušit?

Já nevím, to musí říct pan Hamáček.

Do pondělí se ohledně testů pro školy nic měnit nebude?

Určitě ne, v pondělí to na vládě probereme.

Premiér v sobotu dopoledne odpovídal také na otázky spojené s dodávkami léků proti koronaviru do Česka.

12 tisíc dávek regeneronu

Do Česka momentálně míří několik léků, které by měly pomoct pacientům s koronavirem. Kdy by měl podle vašich informací do Česka dorazit regeneron? A kolik dávek čekáte?

Usilovali jsme o to dlouho, protože to je lék, který údajně pomohl americkému prezidentu (Donaldu) Trumpovi. První ho napřímo nakoupilo Německo.

Snažil jsem se o to dlouho, ale ta firma odmítala, chtěla to realizovat přes Evropskou komisi. To by zase znamenalo, že bychom čekali až do dubna nebo května.

Nakonec se nám to povedlo nakoupit od distributora Roche a včera jsme potvrdili dvanáct tisíc dávek - na březen, duben i květen čtyři tisíce. Je to takzvaný antibody cocktail, ve kterém jsou protilátky, které mají pomoci covid pozitivním pacientům v prvním stadiu nákazy, aby neskončili na jednotce intenzivní péče.

Je tu i druhý lék. Předtím se nám povedlo získat od firmy Lilly bamlanivimab, který například používají v Maďarsku. Proto jsme tam také jeli pro zkušenosti. Měl dorazit v pátek, ale jsou tam administrativní problémy. Doufejme, že léky pomohou pacientům, aby průběh nemoci nebyl těžký.

Regeneron tedy Česko objednalo napřímo?

Ano, napřímo, protože s Evropou by to bylo na dlouhé lokty, a pak by se to zase přerozdělovala. Chápu solidaritu, ale teď to skutečně nejde a musíme zkusit maximum všeho pro uzdravení našich lidí.

Také jsem teď zaznamenal informace o tom ivermektinu, dnes jsem se ptal na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a tak dále. Je to lék, který je používán hlavně pro zvířata, ale na Slovensku deklarují, že by to mohlo pomoci. U nás to klinické studie neprokázaly. Každý lék studujeme. Bylo to stejné i s isoprinosin a s dalšími.

Pokud naši experti a SÚKL uznají, že je to dobře, tak to aplikují. Tento lék mohou lékaři předepsat, takže skutečně musíme využít všechny možnosti, abychom nakoupili vše potřebné pro naše lidi.

‚Lidský život je nevyčíslitelný’

Kolik Česko zaplatí za jednu dávku?

Jedna dávka stojí 60 tisíc včetně DPH. A bamlanivimab stojí okolo 25 tisíc. Může se to zdát drahé, ale nemyslím si to. Diskuze o tom, kolik stojí lidský život by asi byla těžká, ten je samozřejmě nevyčíslitelný, takže o tom bych nechtěl vést debaty.

Právě k němu jsem se ještě chtěla vrátit - kdy má do Česka dorazit, když jste říkal, že jsou tam administrativní problémy?

Měl by dorazit ve středu. Jsou tam administrativní problémy ohledně povolení a dalších věcí. Bohužel je to velká byrokracie. Samozřejmě na to tlačíme, protože nemocnice na to čekají. Doufám, že to konečně ve středu dorazí.

A jak se budou léky jako regeneron distribuovat?

Bylo rozhodnuto, že půlka půjde do Motola a půlka do brněnské fakultní nemocnice. Samozřejmě to potom budou distribuovat kolegům do jednotlivých nemocnic. Podobně je to teď řešeno s Thomayerovou nemocnicí, která dostane 500 (dávek léku bamlanivimab pozn. red.) a potom dalších 2500. Musí urychleně dopracovat e-žádanku, evidenci a další administrativy, ale to se řeší.