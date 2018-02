Babiš chce jednat s Hamáčkem o vládě. 'Já jsem jediný kandidát na premiéra,' vzkázal novému předsedovi

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se chce sejít s nově zvoleným předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a jednat s ním o tom, za jakých podmínek by sociální demokracie mohla vstoupit do vlády nebo kabinet tolerovat. Řekl to v neděli novinářům po večeři s prezidentem Milošem Zemanem. Zároveň odmítl variantu, že by osobně ve vládě nebyl. Sjezd ČSSD v neděli vyzval ANO, aby do vlády nenominovalo trestně stíhané osoby. Praha 21:15 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Babiš očekává, že na schůzce s Hamáčkem bude chtít slyšet představy ČSSD. „My nepřijdeme s ničím. My si pozveme pana Hamáčka a budeme jednat a musí nám oni sdělit, za jakých podmínek by chtěli buď nás tolerovat, nebo jít do vlády,“ řekl novinářům. Zopakoval přitom, že by upřednostnil vytvoření menšinového jednobarevného kabinetu ANO, který by jiné strany podporovaly výměnou za programové ústupky. Při prvním pokusu o vytvoření vlády nezískal menšinový kabinet ANO důvěru.

Babiš vyloučil, že by se nestal premiérem, což zařadila ČSSD mezi své požadavky pro vstup do vlády. „Já si to rád vyslechnu osobně. Myslím, že ČSSD dobře ví, že hnutí rozhodlo o tom, že já jsem jediný kandidát na premiéra,“ řekl.

Spor o ministerstva

Šéf hnutí ANO také odmítl názory, které zazněly na sjezdu ČSSD, že by sociální demokraté měli v případě vládní účasti získat ministerstva práce a zdravotnictví, protože v nich mají těžiště programu. „MPSV a zdravotnictví je pro nás klíčové. Oni měli ty dva resorty, mohli nám něco ukázat za čtyři roky a neukázali nic,“ řekl.

Babiš novinářům také řekl, že Hamáčkovi blahopřál ještě před večeří se Zemanem. Uvítal rovněž, že se předsedou ČSSD nestal dosavadní statutární místopředseda Milan Chovanec, se kterým měl v minulosti spory. „Pro mě jednání s panem Chovancem bylo absolutně nepřijatelné. Je to člověk, který je to nejhorší, co se vyskytlo v české politice,“ řekl a obvinil Chovance, že jako ministr vnitra v minulé vládě zneužíval svou funkci.

Vyjednávání o vládě

Babiš a Zeman při večeři mluvili také o vyjednáváních před sestavováním vlády. Zeman potvrdil, že se příští týden setká s předsedy KSČM a SPD Vojtěchem Filipem a Tomiem Okamurou, kteří nevyloučili podporu vlády ANO. Babiše čeká ve středu jednání s předsedou ODS Petrem Fialou o evropských otázkách, ve čtvrtek se setká se zástupci STAN. Termín schůzky s Hamáčkem zatím naplánovaný není.

Premiér rovněž uvedl, že by chtěl co nejdříve sestavit novou vládu. Vyloučil ale, že by se to mohlo stát do konce února.