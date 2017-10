Babiš: Havlíček musí vysvětlit dohodu o těžbě lithia, jinak by měl odstoupit

Spor hnutí ANO a ČSSD kvůli podpisu memoranda o těžbě lithia pokračuje. Podle šéfa hnutí Andreje Babiše musí ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD vše vysvětlit, nebo rezignovat. Havlíček odstoupit nehodlá a chce své rozhodnutí vysvětlit. Praha 14:15 9. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) | Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pokud ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) memorandum nevysvětlí, šéf hnutí ANO Babiš na něj podá trestní oznámení.

„Já to považuji za absolutně skandální. Touhle kauzou, pokud to nevysvětlí, by se měly zabývat orgány v trestním řízení,“ řekl Babiš (ANO) na tiskové konferenci ministerstvu životního prostředí.

Havlíček odmítl tvrzení, že by podepsal dokument s firmou, která nemá licenci k těžbě. „Pan Babiš lže v každém svém vyjádření. Pokusím se do detailu vysvětlit svůj postup, své kroky,“ řekl Radiožurnálu. Memorandum s firmou European Metals Holdings podepsal Havlíček minulé pondělí.

Schůze v náhradních prostorách

„Rozhodnutí o těžbě strategických surovin není otázkou jednoho volební období, natož vlády, která skončí zanedlouho v demisi,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. KSČM také podnítila svolání mimořádné schůze sněmovny.

Ta se proto miomořádně sejde v pondělí odpoledne. Nezasedne ovšem ve svém obvyklém jednacím sále - ten je momentálně v rekonstrukci. Poslanci se proto sejdou v náhradních prostorách.

Sál Poslanecké sněmovny, který prochází rekonstrukcí za 1,3 milionu korun. Řemeslníci opraví podlahy, položí nový koberec a vymalují. Poslanecké i vládní lavice opraví restaurátoři a technici vymění síťové rozvody | Zdroj: ČTK

Jak serveru iROZHLAS.cz upřesnilo tiskové středisko Poslanecké sněmovny, proběhne jednání v pražské Sněmovní ulici 1, tedy v zasedacím sálu klubu ČSSD. Protože v místnosti chybí hlasovací zařízení, budou hlasy ručně sčítat skrutátoři.