Babiš Česko pojal jako samoobsluhu bez pokladny, myslí si polistopadový politik Petr Havlík

Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím nevyvrátil, ani nepotvrdil, jestli bude kandidovat na prezidenta republiky, spoluzakladatel ODS či mluvčí Občanského fóra Petr Havlík si ale myslí, že s kandidaturou počítá. „Já tomu docela rozumím. Motivace je velmi silná. Tou hlavní je imunita a zachování beztrestnosti,“ říká v pořadu Osobnost Českého rozhlasu Plus. Praha 0:35 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Havlík, předseda strany OBČANÉ.CZ, po roce 89 mluvčí OF a později spoluzakladatel ODS | Foto: Věra Luptáková

Zdůrazňuje, že Andrej Babiš nikdy nebyl klasickým politikem – ani tu ambici neměl. Nálepku antipolitika, jako produktu nepolitické politiky, údajně dostal omylem.

„V jeho případě nálepka antipolitik znamená, že vlastně politikou pohrdá. Parlament je pro něj zbytečná žvanírna. A politická divize Agrofertu byl jen vehikl, jak se dostat k moci, jak opečovávat vlastní zájmy. A také samozřejmě naplňoval svou ambici dominovat – být všude, o všem rozhodovat a tak dále. A teď se mu změní svět,“ konstatuje muž, který patřil mezi klíčové tvůrce polistopadové politiky.

Havlík je přesvědčený, že Babiš kandidaturu určitě zkusí, protože bude také chtít ukázat, že je spasitelem národa.

„A bude mu trochu nahrávat i reálná situace. Protože teď je těch potíží, které bude muset nová vláda řešit, spousta. A netýká se to jen Česka, celý svět je teď ve velmi nejistém stavu,“ připouští.

Musí být schopen Babiše porazit

Mnozí teď podle Havlíka litují, že parlament prosadil pod nátlakem veřejného mínění přímou volbu prezidenta.

„Je to velmi riskantní, stírají se tam politické programy a je to jen o emocích. Andrej Babiš si je jistý, že postoupí do druhého kola a možná bude i skrytě podporovat jakoby nezávislé kandidáty. To, aby odčerpali hlasy těm, kteří budou mít podporu vládních stran,“ myslí si.

Vítězům voleb, kteří nyní disponují pohodlnou většinou ve sněmovně, proto Havlík doporučuje, co nejrychlejší shodu na jediném společném a volitelném prezidentském kandidátovi.

„Musí to být hlavně někdo, kdo bude schopen Babiše porazit, kdo bude schopen výzvu vzít a bude mít podporu nejen na nějakou fázi kampaně, ale po celou dobu. Čím dřív takový člověk bude, tím líp se na to může připravit.“

„Andrej Babiš pojal Česko jako samoobsluhu bez pokladny.“ Petr Havlík

A pokračuje: „Nechci odhadovat vážnost zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana, ale za normálních okolností by už dávno abdikoval.“

Havlík upozorňuje, že v takovém případě by věci dostaly rychlý spád. „Pak se stanoví lhůta, kandidáti musí do 14 dnů oznámit kandidaturu a začíná tříměsíční příprava na volby. Takže tady už opravdu není moc prostoru,“ vypočítává Havlík.

Koho nechytí, toho si koupí

Záběr deagrofertizace státu, o které mluví budoucí vládní strany, je podle něj neuvěřitelně široký.

„Nikdo jsme si nedovedli představit, kam až může dospět koncentrace moci ekonomické, mediální a politické. Andrej Babiš se svým týmem, ve kterém jsou i bývalí policisté či lidé z bezpečnostních struktur, se drží zásady: Koho nechytím, toho si koupím. Na každého měl složku. Jeho metody byly až brutální a velmi důkladné,“ popisuje.

„Andrej Babiš Českou republiku pojal jako samoobsluhu bez pokladny,“ dodává.

Budoucí vládní sestavě proto doporučuje udělat forenzní audit státní správy. Začít by se mělo od nejvyšších pater, ale nesmí se zapomínat ani na komunální politiky.

„Myslím, že jsme si zvykli na to, že se v této zemi staly excesy normou. Dokonce i voliči ANO vědí, kdo je Babiš. Dokonce i členové ANO to vědí, ale asistují u toho a nesou za to spoluvinu,.

Deagrofertizace je podle něj mediální nálepka, ale všichni tuší, že to nemůže skončit do ztracena.

„Zvykli jsme si na to, že se v této zemi staly excesy normou. “ Petr Havlík

„Myslím, že v českém příběhu často doplácíme na to naše prokleté heslo: Nejsme jako oni. My jsme tu chybu udělali už po roce 1989, kdy jsme řekli, že nebudeme dělat stejné lumpárny jako oni, budeme na ně slušní a domluvíme se na slušném předání moci,“ uvažuje.

„Kdežto druhá strana to pochopila jako slabost nastupující generace a řekli si: Teď vyklízíme pozice, ale pokusíme se kumulovat ekonomickou a moc. A to se jim podařilo beze zbytku. A Babiš je produktem tohoto scénáře,“ konstatuje Petr Havlík závěrem.

