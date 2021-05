Babiš: Incident v Bělorusku vykazuje znaky státního terorismu. Odpověď Evropy musí být tvrdá

Běloruské úřady v neděli přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče.

Ve vlasti mu podle ruských médií hrozí 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Babiš očekává, že to bude hlavní téma pondělní diskuse v Bruselu. Mezi konkrétní opatření, která připadají v rámci Evropské unie v úvahu, zařadil stejně jako ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) například znemožnění běloruskému leteckému dopravci využívat evropská letiště a to, že by evropské letecké společnosti nevyužívaly běloruský vzdušný prostor.

„Myslím, že odpověď Evropy musí být tvrdá,“ doplnil premiér.

Důrazný protest

Náměstek ministra zahraničí Jan Kohout v pondělí vyjádřil běloruskému velvyslanci Valeriji Kurdjukovovi důrazný protest v souvislosti s vážným podezřením na porušení mezinárodního práva v letectví.

Vyzval též k okamžitému propuštění Prataseviče a jeho přítelkyně. Kulhánek odpoledne řekl, že Evropa musí Bělorusku vyslat jasný signál, že jeho postup je naprosto nepřijatelný.

Česká republika bude trvat na důkladném mezinárodním vyšetření incidentu, který podle ministerstva ohrozil životy pasažérů a posádky a který běloruské orgány zneužily k pronásledování jednoho ze svých kritiků.

„Všechny reakce bude koordinovat na nejvyšší úrovni se svými partnery v Evropské unii,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Záležitost ostře kritizovaly také Spojené státy, Severoatlantická aliance (NATO), Británie, Francie, Německo či Polsko. Někteří čeští opoziční politici rovněž hovořili o aktu státního terorismu.