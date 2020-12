Skiareály by mohly otevřít na Štědrý den, uvedl premiér Babiš. Vláda o tom bude rozhodovat v pondělí

Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že tuzemské lyžařské areály by za určitých podmínek mohly otevřít k 24. prosinci. Rozhodnout o tom má vláda v pondělí a bližší informace by měl sdělit na páteční konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Babiš to ve čtvrtek řekl při sněmovních interpelacích. Praha 16:18 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžovat by se mohlo v Česku od 24. prosince. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„Předpokládám, že to bude stejné datum, aspoň jsem to tak pochopil, jako v Rakousku, že 24. (prosince) za nějakých podmínek by měly být ty areály otevřeny. Ale já nejsem ten, který o tom rozhoduje, ale takhle jsem to pochopil,“ řekl ve čtvrtek Babiš.

Rakousko lyžování umožní od 24. prosince, sjezdovky plánuje otevřít také Polsko. Naopak Itálie či Francie jsou zastánci uzavření skiareálů přes vánoční svátky.

Do fronty na vlek jen s rouškou a rozestupy. Jak bude vypadat letošní lyžařská sezona? Číst článek

„A pokud jsem to pochopil, ale nechci předjímat, tak se uvažuje tím směrem, že budeme kopírovat Rakousko. Protože de facto v Rakousku to bude jen pro místní obyvatele, protože zkrátka je ta epidemie všude a pro ty ostatní to ztrácí smysl,“ uvedl Babiš.

Premiér uvedl, že v pátek má zasednout rada pro zdravotní hrozby, kde by měl být nastíněn postup. Víceméně hlavní problém jsou fronty na vlek, o tom to je, o organizaci front, aby tam nedocházelo k přenosu, poznamenal.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek řekl, že vláda měla obavu zimní střediska nyní otevřít vzhledem k návratu žáků do škol i dalšímu uvolňování. Ve svém posledním usnesení tedy rozhodla, že vleky a lanovky musí zůstat zavřené zatím do 12. prosince, kdy má skončit nouzový stav.