Babiš jde do voleb jako agent StB, jeho očištění si nyní neumím představit, říká badatel

Bez výpovědí příslušníků StB nemá Andrej Babiš šanci prokázat, že je jako agent StB veden neprávem. Myslí si to bývalý badatel Ústavu pro studium totalitních režimů Radek Schovánek, který proti Babišovi svědčil. Výpovědi příslušníků StB jsou podle badatele nevěrohodné, což nově potvrdil slovenský Ústavní soud. Mimo jiné kvůli tomu zrušil rozsudky nižších instancí a Babišův případ vrátil na začátek. Rozhovor Praha 14:15 12. října 2017

Co čtvrteční rozhodnutí slovenského Ústavního soudu o Babišovi znamená pro podobné kauzy?

Nejsem právník, ale domnívám se, že má velmi významný dopad. Soud totiž řekl, že Ústav paměti národa není tím, koho mají lidé žalovat kvůli neoprávněnosti evidence. Řekl to, co je u nás stále platné: když agenti žalují neoprávněnost evidence, žalují ministerstvo vnitra jako nástupnickou organizaci komunistického ministerstva vnitra, nikoliv Ústav pro studium totalitních režimů.



Mažou se tak dřívější rozhodnutí na základě žalob mířících na Ústav paměti národa?

To je otázka na ústavního právníka, nejsem schopen to vyhodnotit.



Koho má tedy Andrej Babiš kvůli neoprávněnosti evidence na Slovensku žalovat?

Domnívám se, že to bude obdobná situace jako u nás, tedy slovenské ministerstvo vnitra.



Dalším klíčovým momentem je výrok slovenského Ústavního soudu, že příslušníci StB jako svědci nejsou důvěryhodní. Je ode dneška váha jejich svědectví výrazně nižší?

Pokud to tak je, bylo by to vynikající. Opakuji to od začátku. Hlavní chyba byla, že nebyli zbaveni mlčenlivosti. Další věc je, že příslušník StB přijde k soudu a řekne: Já jsem jako příslušník ozbrojeného sboru pod přísahou lhal, falšoval úřední listiny, ohrožoval utajované skutečnosti, podváděl, rozkrádal zpravodajské fondy a v rámci skupiny prováděl závažnou trestnou činnost. To všechno přiznávám, ale nyní jsem zde jako hodnověrný svědek a říkám pravdu.

Podle mě jsou naprosto nehodnověrní. Mrzí mě, že podobné případy jsou v Česku. Například u Karla Srpa soudy rozhodnou v přímém rozporu s listinnými důkazy a s fakty z nich vyplývajících. (Karel Srp je přítel Miloše Zemana, jemuž prezident udělil medaili Za zásluhy a chtěl ho jmenovat do Etické komise ČR. Srp byl evidován Státní bezpečností, soud ale rozhodl, že neoprávněně, pozn. red.)



Je toto případ Babiše?

Neumím si představit, že by někdo byl dlouhodobě veden jako agent státní bezpečnosti v celém tom systému sešněrovaném různými předpisy, směrnicemi, kontrolními mechanismy. A za druhé, proč by si ten příslušník StB vymýšlel. Riskoval by vězení a Andrej Babiš byl tehdy obyčejným řadovým referentem.

Ústavní soud zvrátil ostře sledovanou kauzu Slovenský ústavní soud ve čtvrtek zrušil pravomocné rozhodnutí slovenského nejvyššího i krajského soudu, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB veden jako její agent neoprávněně. Ústavní soud rozhodl, že soudy nižší instance porušily svým postupem práva Ústavu paměti národa (ÚPN) na soudní ochranu a spravedlivé soudní jednání. Zrušení verdiktů zdůvodnil mimo jiné tím, že žalovaným neměl být Ústav paměti národa. Soud také dodal, že bývalé agenty nepovažuje za důvěryhodné svědky. Ústavního soudci tak vyhověli stížnosti Ústavu paměti národa, že uvedené verdikty porušily jeho práva. Ústavní soud vrátil případ odvolacímu krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání, soud se bude muset řídit právním názorem ústavního soudu. Andreji Babišovi podle ČTK vadí, že se spor o jeho spolupráci s StB na Slovensku vrací na začátek. Případ podle něj bude zneužívat politická konkurence v kampani. „Jaká náhoda. Pár dní před volbami a slovenský Ústavní soud se z ničeho nic rozhodl, že po dlouhých letech popře všechna svá dosavadní rozhodnutí a způsobí totální chaos a nejistotu ve slovenském právním systému,“ napsal Andrej Babiš v sms Radiožurnálu.

Pokud pan Šuman (nadporučík StB Július Šuman, který podle dokumentů získal Babiše ke spolupráci, pozn. red.) řekl, že si spis vymyslel, chtělo se ho zeptat, kolik dalších si vymyslel? Deset, dvacet, padesát, devadesát procent? Všechny? To je přece účelový nesmysl. Nechci spekulovat, proč to udělal. Domnívám se ale, že ti příslušníci ve většině případů lžou, protože vědí, že když se "přiznají" k porušování zákonů, dnes jsou díky promlčení beztrestní.



Míří Babiš po čtvrtečním rozsudku slovenského ústavního soudu do parlamentních voleb jako agent StB?

Tam se nezměnilo nic, akorát to, že je evidován jako tajný spolupracovník StB v kategorii agent, k němuž se zachoval částečně poničený spis, který byl vedený od roku 1983 do roku 1989.



Takže jde do voleb jako agent vedený u StB?

Jde do voleb jako osoba registrovaná v kategorii agent, ke které se zachoval jeho agenturní spis a bylo dohledáno několik jeho agenturních záznamů. Jsem přesvědčen, že další důkazy o jeho spolupráci leží v archivu bezpečnostních složek v Praze, ale vedení nemá snahu je vyhledat.



Nižší slovenské soudy ale řekly, že byl Babiš veden neprávem. Pohoršil si v tomto ohledu po rozhodnutí ústavního soudu?

Soudy se opřely o výpovědi příslušníků StB a jimi vytvořené listinné důkazy nepovažovaly za relevantní. Nedává to příliš logiku, proč by příslušník StB riskoval vytvořením fiktivního agenta? Jsou to účelové lži, které tam pronášejí v postavení svědka. Myslím si, že policie by měla v těchto případech být aktivnější.



Dokonce jsem tam svědčil o tom, že se podařilo dohledat agenturní záznam, kdy agent Bureš informuje o korupci na Podniku zahraničního obchodu. Informace se po prověření ukázala jako pravdivá. Já jsem se tedy ptal, jak si mohl příslušník StB vymyslet pravdivou informaci. Advokát mi na to řekl, že chtěl krýt skutečný zdroj a napsal to, jako že mu to sdělil agent Bureš. V tom případě by ho ovšem kryl pouze sám před sebou, protože on jediný věděl, že se pod jménem Bureš skrývá Andrej Babiš.



Nižší soudy teď budou vázáné názorem slovenského ústavního soudu. Žalobce, kterým byl Babiš, přišel o část důkazů - svědecké výpovědi příslušníků StB. Dokáže se podle vás i bez nich očistit?

Pokud by hodnota jejich výpovědí byla snížena, nebo dokonce byli vyloučeni, pak si to už vůbec neumím představit. Listinné důkazy jsou jednoznačné, je možné použít nejrůznější směrnice a předpisy určující, jak a kdy dokument vznikal, je možné použít jednací protokoly. Šlo o běžný úřad jako každá tajná služba, byť v totalitním režimu. Nedokážu si představit, že by soudy rozhodly v jeho prospěch, pokud se nebude moct opřít o svědectví příslušníků StB.



Existuje v Česku podobný případ?

Podobně vysoce postaveného politika asi ne. Nevím, jak je na tom předseda KSČM Vojtěch Filip, zda se soudil. Ten je evidován jako ideový spolupracovník StB na rozvědce. Analogický případ je kauza Karla Srpa, kde listiny jasně hovoří o spolupráci, a soud přesto rozhodl, že byl neoprávněně evidován jako agent StB.