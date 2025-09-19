Babiš je bojovník v županu, slibuje levné energie a důstojné důchody. Nechá vládnout Havlíčka?

Okamura má své jarmarky a křovinořez, chce vše levné a bez migrantů. Bude to příští ministr vnitra?
Tomio Okamura, volební lídr SPD. Odpůrce migrantů, drahých potravin a „diktátu Bruselu“. Obžalovaný poslanec, který má talent na dlouhé projevy.
Matěj Skalický mluví s Marcelou Konrádovou (FSV UK) a s Petrem Justem (Metropolitní univerzita v Praze)
Andrej Babiš, volební lídr ANO. Bojovník v županu, který chce levné energie, důstojné důchody, a hlavně konec údajně zkorumpované současné vlády. Možná příští premiér. Babiš je dalším volebním lídrem v sérii V12 s Marcelou Konrádovou (FSV UK) a s Petrem Justem (Metropolitní univerzita v Praze) – LÍDŘI. Ptá se Matěj Skalický.
Editace: Kateřina Pospíšilová
Sound design: Jaroslav Pokorný
Rešerše: Tereza Velebilová, Johann Foss
Podcast v textu: Tereza Velebilová
Hudba: Martin Hůla, Johann Foss
Zpravodajský podcast Vinohradská 12 poslouchejte každý všední den od 6.00 na adrese irozhlas.cz/vinohradska12.
Máte nějaký tip? Psát nám můžete na adresu vinohradska12@rozhlas.cz.
Použité fotky:
Marcela Konrádová a Petr Just, hosté série LÍDŘI (Vinohradská 12) | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12
Andrej Babiš odchází z Vrchního soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz
Lídři vycházejí podle pořadí, které nám určil los.
„Po tom merču volali naši fanoušci (…) Já z toho nic nemám a mám radost, že ten náš merč vidělo tolik lidí.“Andrej Babiš (ANO), ve sněmovních volbách 2025 kandiduje za hnutí ANO (Frekvence 1, 4. 6. 2025)
Už jste viděli Babiše v županu?
Petr: Nějaké záběry jsem viděl. Nejenom v županu, ale i v jiných součástech oblečení, které jsou teď v jeho kolekci tak populární.
Jako třeba plavky?
Petr: Plavky přímo ne.
On je nemá teda v kolekci, ale někde si je koupil.
Marcela: Za dvě stovky.
Petr: Dokonce jsem viděl, že to už i někteří kupují třeba kamarádům ke svatbě. Možná už se z toho stává trochu recesistický dárek. Ale možná i to je součást kampaně.
Merch jako obchodní předměty, to je součást fanouškovství.
Marcela: Vedle Filipa Turka (Motoristé sobě) tu máme druhého politika, o kterém se bavíme, který má vlastní značku.
Takže to je taky celebrita.
Marcela: V jistém slova smyslu ano, ale nemyslím si, že bychom to fanouškovství mohli s Filipem Turkem úplně srovnávat. Značka Andreje Babiše se mi vlastně docela líbí. Je nevtíravá, pracuje s iniciály AB. Když s tou značkou vyjel, tak to bylo myšleno jako přilákání nejmladší voličské skupiny. Často se mluví o generaci Z, takže tam cílí i nápisy jako Lowkey Alpha – něco jako tak trochu alfa samec – a podobně. Hodně se o tom diskutovalo. Omlouvám se generaci Z, že ten slovník až tak neovládám. Každopádně to, že tento styl oblečení nosí sám Babiš, ho stylizuje do role obyčejného člověka. Ačkoliv je to vlastně trochu paradoxní, když je miliardář. Zároveň se tím vizuálně odlišuje třeba od premiéra Fialy (ODS), který nesundá oblek.
A i u Filipa Turka… Je tu ten rozdíl. Andrej Babiš sám o sobě mluví jako o někom, kdo šetří, že si koupí plavky za dvě stovky, a ne pozlacené za tisíce korun.
Petr: Minule jsem přesně říkal, že Filip Turek dává rád na odiv luxus. Zatímco Andrej Babiš, který v civilním životě žije v ještě větším luxusu, se naopak snaží stylizovat do role obyčejného člověka. Z jeho strany je to strategická hra.
Snaží se být blízko svým voličům a voličkám. Třeba i prostřednictvím pořadu Hlasovka, kde mu lidé můžou posílat hlasové zprávy, na které potom odpovídá ve videích.
Marcela: Je pravdou, že Andrej Babiš a hnutí ANO v Česku velice prohloubili trend vedení permanentní kampaně. Jako jeden z prvních hodně vsadil i na přímý kontakt s voliči nejenom na sociálních sítích. Vsadil na opravdu konstantní kontaktní kampaň. A co se týče sociálních sítí, tak všichni víme, že politici si je často takzvaně nedělají sami, že na to mají týmy. Nicméně on je jeden z těch, u kterého jde vidět, že ho to baví. Chce sledovat trendy a nechá si poradit. Máme tady i první otevřenou spolupráci, kdy přiznal, kdo mu sociální sítě dělá – guru Mára, Marek Prchal. Ten s ním tedy už nespolupracuje, má nový tým vedený paní Zicklerovou. A když se podíváme na vedení týmu před a po změně, tak i v té kampani jsou vidět rozdíly.
Opakovaně se v kampani objevuje jeho tour po Česku. Už teda není karavanová, viděl jsem klasickou dodávku. Objíždí až sedm nebo devět míst za jeden den, na návsi si povídá s lidmi a na jednom ze setkání došlo taky k tomu, že na něj senior zaútočil francouzskou holí. Co vám proběhlo hlavou, když jste tohle viděli?
Petr: Se zdůrazněním slova bohužel se domnívám, že budeme svědky podobných útoků stále častěji. Dnes a denně vidíme verbálně vyhrocené kampaně. Někteří politici, o kterých ještě budeme v tomto seriálu ještě mluvit, to dokonce dávají na sítě – jak Vít Rakušan (STAN), tak Petr Fiala.
Jak je lidé konfrontují, nadávají jim, jak na to reagují.
Petr: Přesně tak. A teď se ukazuje, že to začíná přecházet i do té dimenze fyzické. Bohužel, ještě jednou to zdůrazňuji. Tady si musí před svým prahem zamést všichni politici, včetně Andreje Babiše, jaký je jejich podíl na tom, že se společnost skutečně takto vyhrocuje. Zatím to byly spíše výjimky, ale obávám se, že už to bude bohužel spíš součástí koloritu.
Marcela: Co musím na politické komunikaci, která proběhla ze strany Andreje Babiše po tomto nešťastném incidentu, pochválit, bylo to, že nenajel na tu linku, kterou možná mnozí čekali – že to je z důvodu toho, že se tu lidem nedaří dobře a že vládní blok poštvává voliče proti hnutí ANO a dalším subjektům z opozice.
Mnohem agresivnější byl v tomhle ohledu třeba Karel Havlíček (ANO).
Marcela: A to chci právě pochválit, že Andrej Babiš k tomuto nesklouznul. Nevím, jestli to byla vlastní iniciativa, nebo jestli tam byla dohoda, že na to nenajede on, ale začnou tak komunikovat Karel Havlíček, Alena Schillerová (ANO) a další, ale to mě vlastně zamrzelo. Že vstoupili do této rozjitřené atmosféry, která – jak říkal Petr a já s tím naprosto souhlasím – se bude pravděpodobně prohlubovat. Že na ni najeli jiní vysoce postavení a viditelní představitelé hnutí ANO.
Na setkáních už se nerozdávají koblihy, což byl takový PR symbol hnutí ANO v minulých letech. Teď se spíš jede na vlně zdravého životního stylu. Andrej Babiš i ve svých videích, která dává na sítě, kontroluje chytré hodinky, kde má nějakou aplikaci, která ho monitoruje – kolik ušel kroků, jaký měl srdeční tep a podobně. A asi to hodně taky sledoval, když opět po letech absolvoval výšlap na Lysou horu. Na prevenci a zdravotnictví sází jako na velké téma. Je to proměna?
Petr: Myslím, že kampaně i u jednoho a téhož politika mají v čase svoji dynamiku. Vyvíjejí se, mění se i týmy a stratégové, jak už zmiňovala Marcela.
Mění se kraje, kde lidé kandidují.
Petr: A možná ty prvky mají taky svoji symboliku a význam. Za Lysou horou možná vidím víc, než za tím je. Možná je to naprosto banální…
Pojď, hledej mezi řádky.
Petr: Já za tím třeba vidím i určitou metaforu. Lysá hora je nejvyšší hora Moravskoslezského kraje, kde Andrej Babiš kandiduje. Vidím v tom tedy jakési směřování k výšinám. Symbolizuje to ambici a jeho návrat k moci. Vystoupá na nejvyšší horu kraje, ve kterém kandiduje… Třeba je to mnohem prostší, ale mě s tím tahle metafora souvisí. A myslím, že i výběr krajů nebyl úplně náhodný. Bylo to pro něj důležité v momentě, kdy vstupoval do politiky. Tehdy si potřeboval udělat jméno a značku, tak kandidoval v politickém centru, tedy v Praze. Středočeský kraj už byl krok mezi politickým centrem a politickou periferií, která začínala nabývat obrysy výrazného regionu podporujícího ANO, to znamená nejprve Ústecký kraj, a potom to vyvrcholí právě Moravskoslezským krajem. V něm je ANO silné i bez Andreje Babiše, takže s ním lze očekávat, že ANO udělá výrazně lepší výsledek. A i to bude symbolizovat grandiózní návrat Andreje Babiše k moci.
„Možná jsem udělal chybu, že jsem chtěl něco budovat. Pro děti, pro rodinu. Ale měl jsem málo času, tak jsem měl výčitky. A potom jsem si podělal život, že jsem šel do politiky. Neměl jsem chodit do politiky.“Andrej Babiš (ANO), ve sněmovních volbách 2025 kandiduje za hnutí ANO (YouTube, Deník Zprávy, 11. 7. 2024)
Babiš pochází z Bratislavy, narodil se jako syn pracovníka zahraničního obchodu se stranickou minulostí. Chvíli studoval v Paříži, chvíli ve Švýcarsku, pak se nakonec vrátil do Bratislavy a teď žije v Česku. To celé je dost odlišný příběh od toho, o kterém jsme mluvili v případě Tomia Okamury (SPD). Je to úplně jiná sociální vrstva, ale mnohdy oba akcentují témata, která oslovují stejné voliče. Jak je to možné?
Marcela: Ano, je jiný. U Andreje Babiše bychom mohli úplně beze zbytku hovořit o něčem, čemu se v literatuře říká paradox demokratického lídra, kdy jsou sami voliči rozpolcení v tom, co od lídra chtějí. Jedna z charakteristik tohoto paradoxu je, že chtějí někoho, kdo je zkušený, elitní, má kontakty, ale zároveň chtějí někoho, kdo je úplně obyčejný a rozumí jejich problémům. Andrej Babiš v sobě tohle dokáže ztělesnit. Jeho osobní značka s tím skvěle pracuje. Bavili jsme se o tom oblečení – on ale nechodí v oblečení za dvě stovky, jako když si kupuje plavky. Má bundu za desetitisíce. Ale voliči to berou, nevadí jim to. Vědí, že je miliardář.
Často si řeknou, že si už vydělal, tak proč by nás měl okrádat.
Marcela: Přesně tak. A s tím vstupoval do politiky. Celý jeho přístup je založený na tom, že má za sebou zkušenost z byznysu, kterou chce překlopit do politiky.
Musím se dostat k té komunistické minulosti. Přeci jenom v médiích opakovaně zaznívá, propírá se, řeší se… Řešili jsme to několikrát i u nás ve Vinohradské 12. To, jestli vedou archivy Andreje Babiše v evidenci StB jako agenta Bureše oprávněně. V roce 2024 slovenské ministerstvo vnitra uznalo, že byl Babiš evidován neoprávněně a vědomě nespolupracoval. Soud tehdy skončil smírem, který ale někteří historici považují za výjimečný a nestandardní.
Petr: Pokud jde o komunistickou minulost, tam jsou legendární jeho výroky, že vstoupil do strany na přání své matky.
Někdy na začátku 80. let…
Petr: Ano, která chtěla, aby mu to pomohlo v kariéře, což se dá dát do kontextu toho, co studoval a jakou kariéru chtěl dělat. Pokud zamířil do oblasti zahraničního obchodu, což v té době byla velmi kontrolovaná oblast vzhledem k častým výjezdům a působení v zahraničí, tak lidé na těchto pozicích byli pochopitelně pod mnohem větším drobnohledem. Členství v komunistické straně bylo považováno za úplné minimum. A s tím se samozřejmě pojí, že když někoho vysíláte do zahraničí, tak ho chcete využít i k tomu, aby vám případně dodával informace, které tam získá. K tomu je pak výhodnější si ho uvázat spoluprací na zpravodajské bázi.
Jak víme, slovenské ministerstvo vnitra s ním uzavřelo smír. Na druhou stranu soud probíhal zejména na základě důkazů, které byly předloženy Ústavem pro studium totalitních režimů a Ústavem paměti národa, respektive to byl hlavně on s možná některými doplňkovými dokumenty z Ústavu pro studium totalitních režimů. Všechno napovídalo tomu, že dokumenty jsou relevantní a věrohodné. Na základě nich tedy nemělo být jeho angažmá pro tehdejší zpravodajskou službu zpochybňováno.
Marcela: A pak tu máme to rozhodnutí, které působí na voliče. Máme tu tři skupiny. Jedna skupina jsou lidé, kteří Andreji Babišovi nemůžou přijít na jméno. Pro ně bude navždy agentem StB. Pak máme skupinu voličů, kteří jsou naopak jeho velkými fanoušky. Ti to uvítají, a i kdyby soud rozhodl jinak, tak to budou umět zdůvodnit. A pak jsou tu voliči, kteří čekali, jak to dopadne a kteří si můžou říct, že když to řekl soud, tak to berou. Navíc tady máme prezidenta, který byl v KSČ. Sice nebyl veden ve svazcích StB – což je poměrně důležitá věc – ale je to jeden z nejoblíbenějších politiků v Česku. Takže tady ta komunistická minulost postupně ztrácí.
To, že byl obchodním delegátem v Maroku v době, kdy lidé nemohli vyjet za hranice, dnes už nikoho netrápí?
Petr: V současné době to pro plus minus třetinu národa není relevantní téma, podle kterého by se měli ve sněmovních volbách v roce 2025 rozhodovat.
Vrátil se do Česka, zbohatl díky Agrofertu a jako vystudovaný ekonom se rozhodl, že oficiálně opustí byznys – byť tam existovaly svěřenské fondy a tak dále – a vstoupí do politiky, což považuje za chybu. Jak mu to změnilo život? ANO založil někdy v roce 2011 jako úplně jiné hnutí, než jaké je dnes…?
Marcela: Pomyslná cesta, kterou ušel, je dost dlouhá. Pokud bych to měla srovnat s ostatními lídry, o kterých se v tomto seriálu bavíme, tak hodnotově je úplně někde jinde, než byl v roce 2013, kdy s těmi plus minus 18,5 procenty vstoupil do sněmovny. Tehdy to byla druhá strana za sociální demokracií. Dnes se o hnutí ANO často mluví – a hovoří o tom sám Andrej Babiš – jako o straně catch-all. Vnitřně s tím úplně nesouhlasím. To, co Andrej Babiš a hnutí ANO je, bychom určitě zařadili do populistické skupiny kandidujících subjektů. On sám je něco jako technokratický populista, což zní paradoxně, ale odpovídá to tomu, o čem jsem už mluvila. Tváří se jako nepolitik, který chce zachránit situaci.
Petr: V první fázi se hodně snažil využít krize, která byla v roce 2013 v pravé části politického spektra způsobená kauzami tehdejšího premiéra Petra Nečase. Tehdy tedy vstupoval spíše do středopravicového prostoru. I z určitých sociologických a volebně geografických dat lze vyčíst, že místa, kde dříve měla velkou podporu ODS, v roce 2013 výrazně ovládl právě Andrej Babiš a hnutí ANO. A evidentně na tento sektor hodně apeloval i tou antikomunistickou rétorikou, kterou k tomu můžeme dodat. Myslím, že i v prezidentských volbách v roce 2013 podpořil Karla Schwarzenberga namísto Miloše Zemana, se kterým pak uzavřel spíš pragmatické partnerství a v dalších prezidentských volbách v roce 2018 už podpořil jeho. Ale i na tom je vidět jeho posun. Ještě než vstoupil do politiky, vyzýval k přijetí eura. To ale bylo podmínečné. Teď, pokud mluví o euru, tak mluví spíše o nepřijetí. Přitom jeho firmy samozřejmě v eurech obchodují. I tohle souvisí s tím, že se snaží využívat všech možností.
Byl ministrem financí, premiérem, proti němu se v té době pořádaly masivní demonstrace, třeba na pražské Letné. Lidem vadily jeho kauzy, některé budu jmenovat – opakovaně se řeší střet zájmů, kauza týkající se jeho syna a jeho zavlečení na Krym, francouzské nemovitosti, korunové dluhopisy, Pandora Papers, kde se neobjevil sám, Čapí hnízdo, které doteď není vyřešené. Týdeník Respekt nedávno získal rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu v Praze, který Babiše uznal vinným ze spáchání dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU. Po volbách se tím bude opět zabývat pražský Městský soud. Může tohle všechno zkomplikovat Andreji Babišovi cestu zpátky k moci? Zvlášť ten nevyřešený spor o dotaci pro Čapí hnízdo?
Marcela: To jsou dvě otázky. Jedna je, co na to voliči, druhá věc je povolební situace a vyjednávání. Je toho skutečně hodně. V roce 2021 vyhrála koalice Spolu volby s antibabišovskou rétorikou a strašením, že by Babiš mohl zůstat u vlády a mohl by pokračovat v rozhazování. Teď to Spolu zkouší znovu, ale už to tolik nefunguje. Ve společnosti je mnohem silnější naštvání vůči současné vládě.
Jinými slovy voličům Andreje Babiše to je jedno. Ti jeho kauzy neřeší…?
Marcela: Myslím, že ano. Ale pozor, taky může přijít nová kauza.
Ty o nějaké víš?
Marcela: Ne, nevím.
Petr: Já teď taky zbystřil.
Petr se na tebe teď podezíravě otočil.
Petr: Jestli nemá Marcela nějaké informace.
Marcela: Máme ještě tři týdny do voleb, může se objevit úplně cokoliv. Jestli ho může něco poškodit, tak si nemyslím, že to je stará kauza, ale potenciální nová kauza.
Petr: Pokud by jakákoliv kauza, kterou jsi tady jmenoval, měla dopad, tak jen minimální a dočasný.
„Na tom prvním zasedání vlády odmítneme ty zelené daně. Hned napíšeme do Bruselu, voláme Polákům a tak dále.“Andrej Babiš (ANO), ve sněmovních volbách 2025 kandiduje za hnutí ANO (Frekvence 1, 4. 6. 2025)
Asi těžko bych vypíchl jednu programovou prioritu. Přijde mi, že jich akcentuje spoustu, ale myslím, že se konzistentně soustředí na energie. Chce levné energie pro české občany, zestátnil by ČEZ, kritizuje Green Deal, který ale dojednala jeho vláda, což mu připomíná vláda současná. On jí oponuje, že to není pravda a tak dále. Bude za Babiše levněji?
Marcela: To samozřejmě nedokážu dohlédnout do detailů, protože nejsem odborník ani na energetiku, ani na environmentalismus a tak dále. Ale pokud bychom šli čistě programově a on začal plnit jednotlivé sliby, tak ano, přechodně bude levněji. Ale bude to vykoupeno. Už jsme o tom mluvili v jiných dílech, že něco jiného je slib a něco jiného je důsledek jeho splnění. To je věc, kterou mu nelze úplně vyčítat. To, že něco slíbí, je něco, co lidé chtějí. A že to budou lidé volit… Takhle politika prostě funguje. Otázkou je, jak zajistit, aby tam byla i ta strana, co bude důsledkem zavádění těchto slibů. Navíc, když jsem poslouchala jiné podcasty a četla různé rozhovory po zveřejnění programu hnutí ANO, tak je otázka, kde na všechny sliby vezme peníze. Takže určitě nepůjde udělat všechno.
A my nevíme, kde na to chce vzít peníze?
Petr: Program je velmi konkrétní v bodech, ve kterých zmiňuje, kde chce občanům finančně ulevit, kde dá slevu a kde zvýší to, co dostanou. Ale naopak části, kde na to vezme, jsou velmi vágní a abstraktní. Části programu jsou tedy hodně nevyvážené a i mnozí ekonomové – nejsem ekonom ani energetik, ale vycházím z analýz – poukazovali na to, že když spočítali, co by měl stát vydat, kdyby chtěl Andrej Babiš splnit všechny sliby, tak tam to prostě nekoresponduje. Je tam sekera, která pochopitelně půjde na budoucí generace.
Vrátím se k Lysé hoře. Propisuje se to už teď do programu, se kterým jdou Andrej Babiš a ANO do voleb? Ten důraz na zdraví, prevence, co se objevuje na setkáních… Z Helsinek se možná vrátí budoucí staronový ministr zdravotnictví.
Marcela: Ztracený a znovu nalezený syn Adam Vojtěch, který byl docela populární, dokud nepřišel covid. To je jedna z osob, na které Andrej Babiš v kampani hodně sází.
A teď i na zdravotnictví jako takové, ne? Často o tom mluví.
Marcela: Opravdu často, ale není to, že by začal až teď v kampani. Kdo sleduje Andreje Babiše delší dobu, tak preventivní programy – důraz na prevenci rakoviny a tak dále – jede už delší dobu. Není to tedy nic, co by mě v kampani překvapilo. Naopak si myslím, že když se podíváme na jádro voličského hnutí ANO, které tvoří spíše starší lidé, tak když potom přijede na meeting pojízdná ordinace změřit tlak a podobně, tak proč ne? Je to prostě dělané na jejich cílovou skupinu.
Takže potom může cílová skupina slyšet na to, že Andrej Babiš chce například zkrátit čekací doby na zákroky a tak dále…?
Marcela: Určitě.
Jednobarevnou vládu by si přál nejen Babiš a hnutí ANO, ale podle posledních průzkumů agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS by si to stejné přálo i 41 procent Čechů. Je to pro ně nejperspektivnější varianta. Může to tak dopadnout?
Petr: To je jedna z nejtěžších otázek, kterou v předvolebním období jako politolog dostávám. Jaká bude povolební vláda? Na to se odpovídá těžko právě proto, že to nezáleží jenom na výsledku subjektu, o kterém se bavíme. Bavíme se o tom, jestli je reálné, aby ANO mělo jednobarevnou vládu. Jenže o tom, jak vysoká šance to bude, rozhodnou i výsledky ostatních stran.
V tuto chvíli to podle předvolebních průzkumů nevypadá, že by, co se týče křesel, na jednobarevnou vládu měl…?
Petr: Nevypadá to, že by měl na jednobarevnou většinovou vládu.
Musel by mít menšinovou s podporu.
Petr: Ale právě si myslím, že není úplně vyloučena varianta, že by vznikla jednobarevná menšinová vláda. Tam by záleželo na vzájemné dohodě, jak by se s těmi subjekty, které by ho třeba z mimovládních lavic podpořily, dohodl na programových ústupcích a personálních nominacích. To je vždycky poměrně vděčná věc. Takže i tam by mohly být velmi lukrativní posty, za které by se dala vyměnit podpora jednobarevné vlády Andreje Babiše.
Marcela: Ještě bych možná doplnila, že jsme se teď hodně bavili o číslech, ale pak jsou tu i osobnosti. Nevíme například, jestli někdo po případném volebním debaklu neodejde. Nevíme, kdo bude obsazovat jaká ministerstva. Osobní animozity nebo naopak sympatie v tomto budou taky hrát důležitou roli.
Chce být Andrej Babiš příští premiér?
Petr: Podle mě chce. Ale to, zda jím bude, nebo ne, bude záležet i na tom, kdo budou koaliční partneři. Dokážu si představit, že pokud by to směřovalo ke spojenectví, které by bylo postaveno na překročení současného dělení vláda a opozice, že by tam byl vhodnější konsenzuálnější premiér.
Třeba šéf stínové vlády.
Petr: Ano, třeba šéf stínové vlády. Ale pokud by vznikala vláda na čistě současném opozičním, respektive mimosněmovním půdorysu, tak pak si dokážu představit, že je to stoprocentně pozice pro Andreje Babiše.
Nechal by křeslo předsedy vlády Karlu Havlíčkovi? Unesl by to?
Marcela: Záleží, jaké má další plány, o kterých nevíme. Tato královská rošáda se hodně diskutovala před volbami 2021 – že by Babiš nemusel být premiérem, i kdyby ANO zvítězilo a Karel Havlíček by na toto místo nastoupil, takže by byl celý ten subjekt přijatelnější. Ale tam byl plán, že Andrej Babiš – ačkoliv to samozřejmě odmítal – bude kandidovat na prezidenta. Takže jaké jsou varianty a strategie teď, to nevíme.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Frekvence 1 a youtubový účet Deník Zprávy.
Související témata: Vinohradská 12, Vinohradská 12: Lídři, Andrej Babiš, Marcela Konrádová, Petr Just, podcast
Tomio Okamura, volební lídr SPD. Odpůrce migrantů, drahých potravin a „diktátu Bruselu“. Obžalovaný poslanec, který má talent na dlouhé projevy.
Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě. Milovník aut, který bojuje proti zákazu spalovacích motorů. Propaguje „hranatost“ a má plán zrušit vše, co se mu nelíbí.
Kateřina Konečná, volební lídryně Stačilo! Hledačka kompromisů s plamenným projevem i averzí vůči EU a NATO. Konečná je další osobností z předvolební série V12 LÍDŘI.
Zdeněk Hřib, volební lídr Pirátů. Lékař, pražský exprimátor a pirátský odborník přes dopravu. Zdeněk Hřib je prvním lídrem v předvolební sérii V12 LÍDŘI.
Zatímco kraj mluví o úvahách, ředitelé některých škol tvrdí, že pokyn k omezení provozu už od zřizovatele dostali. Platí to například pro Krkonošské gymnázium v Hostinném.