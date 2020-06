Babiš je ve střetu zájmů. Rezoluce Evropského parlamentu je na místě, myslí si lidovec Jurečka

Páteční rezoluce Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) opět rozvířila v této věci už stojaté vody české politické scény. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jde jen o výklad českého zákona a Babiš by se měl brzy rozhodnout co dál. „Je na místě. Když se podíváte na poslední evropské legislativy od srpna 2018, tak si myslím, že premiér je ve střetu zájmů,“ říká o rezoluci europoslanců Jurečka v Interview Plus. Interview Plus Praha 19:22 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky nyní hlavní spor ohledně premiérova možného střetu zájmů spočívá ve výkladu práva. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mimochodem, to zpřísnění bylo tehdy schváleno na jednání Rady ministrů zemědělství, kde Česko zastupoval ministr Toman (za ČSSD). O zpřísnění tak musela česká vláda i ministr moc dobře vědět. Od té doby je náš premiér ve střetu zájmů,“ dodává Jurečka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové

Rezoluce Evropského parlamentu vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo.

Jurečka by byl rád, aby už Komise vydala jednoznačný verdikt, který by znamenal i následné řešení na české úrovni. „Aby si premiér udělal jasno – buď se rozhodne zpřetrhat jakékoli vlastnické vazby k celé skupině Agrofert, nebo se musí rozhodnout, jestli chce v politice pokračovat. Je to poměrně jednoduché.“

Morální střet zájmů

Bývalý ministr zemědělství pak prý nemá žádné výčitky svědomí v tom směru, jestli kdy neměl víc na Babiše tlačit, aby holding dotace nečerpal. „Byl jsem ministrem do prosince 2017. Podle legislativy v té době platné si myslím, že nebylo porušováno ani české, ani unijní právo.“

Vyjádření Evropského parlamentu ke střetu zájmů premiéra jsou za hranou, myslí si ministryně Dostálová Číst článek

Jiná věc je podle něj morální střet zájmů. „Mezi mnou a premiérem je jeden základní rozdíl – já ani naše rodina, hospodařící od roku 2002, jsme nikdy nepožádali ani o korunu investičních dotací. Tedy takových, o kterých v rámci rozpočtu rozhoduje vláda. Tady si myslím, že v určité míře morálního střetu zájmů premiér byl. Ale z hlediska legislativy nám žádný audit neprokázal, že by tomu tak bylo,“ říká Jurečka.

A co politicky? „Když tuto otázku dostávám, tak se vždy ptám: Tak mi řekněte, jakou jinou vládu jsme mohli v roce 2013 po předčasných volbách, kdy končila vláda Petra Nečase (ODS), tady sestavit?“ odpovídá otázkou.

Nepřijde mi to košer

Podle Jurečky se teď už nevede spor o to, jestli v Česku platí, nebo neplatí evropské zákony. Ty platí a jsou jasné a přísné, ale „v tento okamžik se vede jen spor o výklad. Tady je potřeba, aby kompetentní orgány řekly z hlediska výkladu, jestli (Babiš, pozn.red.) je, nebo není, ve střetu zájmů“.

Už se ozvaly i hlasy, podle kterých kauza českého premiéra podkopává důvěru evropských daňových poplatníků ve společný evropský projekt. „Já to s nimi sdílím,“ přiznává předseda lidovců.

„Přijde mi to zvláštní. Sám za sebe bych do toho nikdy nešel. Když jste politik na tak vrcholné úrovni a rozhodujete o rozpočtu. Abych si nebo nějaká firma, kterou vlastním, nebo přes nějaký fond žádal o dotace nenárokové, investiční, z různých operačních programů. To mi nepřijde košer.“

Závěrem komentoval i nenávistné útoky na europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), kterého Babiš označil za vlastizrádce. „Bylo to za hranou. Premiér nemůže jen tak o někom veřejně říct, že je vlastizrádce," tvrdí Jurečka.

„Požádal jsem ho i na půdě sněmovny, aby se premiér za takto silné výroky omluvil, ale jeho omluva mi chybí. On mi pak za pár dní řekl, že to asi přehnal, ale že by se omluvil jako chlap, to neudělal,“ dodává Jurečka.

Jak se KDU-ČSL staví k novému návrhu státního rozpočtu? Podpoří ho, nebo ne? Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové (v článku nahoře).