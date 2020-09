Spor mezi Babišem a Kalouskem částečným smírem neskončí. Premiérův advokát jej odmítl

Advokát premiéra Andreje Babiše (ANO) Jiří Urbánek v pátek odmítl přistoupit na částečný smír ve sporu kvůli výrokům ministerského předsedy na adresu předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Babiš před dvěma lety před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“. Kalouskův advokát Stanislav Balík navrhoval, aby výroky byly uznány za nepravdivé. Praha 14:34 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a exministr financí Miroslav Kalousek | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/Filip Jandourek, Český rozhlas | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Rozsudek vynese Obvodní soud pro Prahu-západ za týden.

Kalousek podal na premiéra žalobu na ochranu osobnosti, v níž se politik domáhá omluvy a toho, aby se Babiš napříště těchto výroků zdržel. Babiš to ale opakovaně odmítl, naposledy v pátek před odletem do Polska. „Já souhlasím s tím, co jsem řekl, a určitě se nebudu omlouvat, protože je to pravda,“ uvedl Babiš.

Nejvyšší soud nařídil projednat žalobu Kalouska na Babiše. Justice bude řešit slova o zabití ‚cez padáky‘ Číst článek

Urbánek označil žalobu za nedůvodnou a výroky ministerského předsedy označil za Kalouskem vyprovokované. Babiš podle advokáta čerpal z veřejných zdrojů, podezření a pochybností o armádních zakázkách, které měl na starosti Kalousek jako náměstek ministra obrany. „Nevidím důvod pro smírné řešení,“ řekl. Podotkl, že Kalousek obdobným výrokům čelí dlouhodobě.

Podle Balíka se nepodařilo prokázat, že Babišovy výroky jsou pravdivé. Kalouskův advokát naopak poukázal na to, že jeho klient nebyl v souvislosti s výroky odsouzen, stíhán ani prověřován.

Jako důkaz předložil i vyjádření ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), podle něhož ministerstvo ve vztahu ke Kalouskovi neeviduje ani hmotnou škodu, ani smrt parašutisty. Urbánek zase poukázal na to, že Kalousek o premiérovi mluvil jako o podvodníkovi, aniž byl Babiš za podvod odsouzen.

Spor Babiše a Kalouska kvůli ostrým slovům ve sněmovně nebude řešit imunitní výbor Číst článek

Babiš v červenci 2018 na plénu sněmovny ve vyhrocené debatě označil Kalouska za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. „Rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky,“ prohlásil premiér. Reagoval na Kalouskova slova o premiérově charakteru. „Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte,“ řekl Babišovi poslanec.

Soudy původně řízení zastavily s tím, že výroky má řešit v disciplinárním řízení sněmovní mandátový a imunitní výbor. Nejvyšší soud se ale s takovým závěrem na jaře neztotožnil a nařídil věc projednat.

Podle Nejvyššího soudu na vystupování poslanců mohou být důvodně kladeny vyšší nároky, neměli by vystupovat bez rozmyslu, podotkl Balík. Urbánek namítal, že Nejvyšší soud nařídil pouze opětovné projednání případu a je třeba zohlednit specifičnost a svobodu politického projevu při jednáních sněmovny.