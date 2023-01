‚Moc povídá, kouří a dělá kšefty.‘ Babiš útočil na svědka, jehož výpověď pomohla smést obžalobu

Nenápadná výpověď zástupce investora Jana Bareše působila jako jeden z důkazů obžaloby. Andrej Babiš s jeho právníky na něm nenechali niť suchou. Padala spojení jako zázračně vrácená paměť, expremiér o něm mluvil jako o muži, který má informace pouze z druhé ruky. Jenže při vyhlášení rozsudku přišel zvrat. Barešova výpověď se stala jedním ze stavebních kamenů, na kterých stojí zprošťující rozhodnutí. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 7:00 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nebýt výpovědi svědka Bareše, možná by to dopadlo jinak,“ popsal v pondělí soudce Šott jednu z indicií, která jeho senát navedla ke zprošťujícímu verdiktu nad Andrejem Babišem (kandidát na prezidenta) a Janou Nagyovou (oba ANO).

Klíčovým svědectvím se tak v celém případu nakonec stala nenápadná výpověď tehdejšího zástupce investora Jana Bareše. Pro Babiše pracoval zhruba mezi roky 2000 a 2012.

Před soudem v září vypověděl, že s expremiérem řešil i stavbu Čapího hnízda. Babiš mu v tu dobu měl říct, že jeho dcera Adriana Bobeková by chtěla zkusit podnikat a on by jí to rád umožnil na tomto projektu.

Svědek Jan Bareš u soudu v kauze Čapí hnízdo | Foto: Jiří Koťátko/CNC | Zdroj: Profimedia

Že by Barešova výpověď mohla být pro obžalované příznivá, nepoznal ani Babiš, ani jeho advokáti. „Znám ho jako člověka, který moc povídá, kouří a dělá kšefty. A tady toho napovídal spoustu. Podstatná věc je to, že pan Bareš v té době neměl žádnou funkci,“ snažil se ho Babiš znevěrohodnit. Svědek si podle něj ve výpovědích protiřečil a vycházel z informací, které pouze někde slyšel.

Svědka před novináři na chodbě soudu ostřeloval i obhájce Eduard Bruna. A to tak intenzivně, až si vysloužil pokárání soudce. „Buď se ho soud ptal jinak než policie, nebo si svědek nepamatuje, nebo mu naopak zázračně naskočila paměť,“ zdůvodnil novinářům, proč advokáti žádají, aby soud předvolal Bareše ještě jednou.

Jenže Bareš podle předsedy Šotta řekl nejméně dvě podstatné věci, které pomohly senátu dospět k závěrečnému rozhodnutí. První informace byla o již zmíněném záměru Babišovy dcery podnikat, tedy že firma byla skutečně rodinná záležitost a nejednalo se pouze o fiktivní zástěrku, jak získat dotaci. Druhá zase souvisela s tím, kdy začala Nagyová o finančním příspěvku z evropských fondů mluvit. To se totiž podle Bareše stalo až poté, co bylo rozhodnuto, že to bude rodinná společnost.

„Opřeli jsme své závěry především o podrobnou výpověď svědka Bareše, který velmi podrobně ty události popisoval. Dával je do časových souvislostí. Bylo zjevné, že to není svědek obhajoby, naopak ji svou výpovědí rozčílil,“ okomentoval soudce Šott novinářům.



Nesprávné pochybnosti

Dozor investora měl sice o možnosti získání dotace pochybnosti a v soudní síni uvedl, že stejně na tom byli i obžalovaní, Nagyovou dokonce označil za lobbistku. Jeho nejistoty však souvisely s tím, že původní společnost ZZN Pelhřimov nepodnikala poslední dva roky v cestovním ruchu. Netýkaly se tak nejasností o definici malého a středního podniku.

Pravdivost argumentů obhajoby podpořil Bareš i tím, když řekl, že spolupracoval s Monikou Babišovou, která měla na starost interiéry farmy.

„Řekl mi (Andrej Babiš), abych sehnal kupce mimo Agrofert. Směřovalo to k prodeji celého areálu, nebyla jiná možnost. Poté to ale zastavil, protože řekl, že paní Babišová to chce stavět, dělat interiéry, a že jeho dcera by chtěla zkusit podnikat, takže to neprodá, ale daruje dětem. Byl jsem naštvaný, že se to neprodává, protože nedostanu provizi. Říkal, že chce umožnit dětem, aby si zkusily podnikání,“ vypověděl svědek na zářijovém líčení.



To podle Šotta potvrdilo, že se nejednalo o účelové jednání. Hlavním cílem by totiž muselo být dosažení evropské dotace, to ale Bareš ve své výpovědi nepřímo popřel. „Z toho, co vypověděl přesvědčivě svědek Bareš, tomu ale tak nebylo. Měli jsme pevný důkazní základ pro náš závěr a nebylo to pouze na základě pochybnosti ve smyslu, že je to dávno a nelze tedy prokázat, co kdo chtěl dělat, co kdo tím či oním myslel,“ uvedl Šott.



Předseda soudního senátu Jan Šott vynesl v pondělí nad Janou Nagyovou a Andrejem Babišem osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Obžaloba je vinila z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Verdikt zatím není pravomocný.