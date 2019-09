POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie hl. města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení Kongresová 1666/2, 14021 Praha

Vyšetřovatel Pavel Nevtípil | Zdroj: Profimedia Osud Andreje Babiše a jeho blízkých do značné míry ležel v rukách detektiva Pavla Nevtípila , který byl hlavním vyšetřovatelem kauzy Čapí hnízdo. Premiér ho v minulosti opakovaně veřejně kritizoval a obviňoval ho ze spolupráce s „kmotry“. Sám Nevtípil se k případu kolem středočeské farmy nechce vyjadřovat. Pražského policistu také prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli informacím v rozsudku k případu Neograph , který měl Nevtípil na starosti. Z dokumentu vyplývá, že panují pochybnosti, zda ho kriminalista vyšetřoval nestranně.Vyšetřovatel Pavel Nevtípil | Zdroj: Profimedia

Počet stejnopisů ................

Č. j. KRPA-505939-583/TC-2015-000093-NL

Praha 29. září 2017 Počet stran: 72 Policie musela nejdříve požádat Poslaneckou sněmovnu o vydání šéfa ANO Andreje Babiše a druhého muže hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Imunity byli poprvé zbaveni 6. září 2017.

USNESENÍ

Podle § 160 odstavec 1 trestního řádu se zahajuje trestní stíhání osob

1) Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, v XXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, důchodce, bývalý předseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., IC 625 08 873, se sídlem Semtín 1, 259 01 OLBRAMOVICE (dále jen Farma Čapí hnízdo, a. s.), jako obviněného Bývalý šéf společnosti Farma Čapí hnízdo, jehož podpis je pod žádostí o padesátimilionovou dotaci z evropských peněz. Jednasedmdesátiletý Josef Nenadál je nyní v důchodu, současně působí ve vedení Českomoravské myslivecké jednoty.

-

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství dle ust. § 23 trestního zákoníku

a dále

ze spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství dle ust. § 23 trestního zákoníku,

Obvinění čelil premiér Andrej Babiš (ANO) i jeho manželka Monika | Foto: Michaela Danelová| Zdroj: Český rozhlas Pokud by kauza Čapí hnízdo došla k soudu, obviněným by za možný dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie hrozilo pět až deset let za mřížemi.Obvinění čelil premiér Andrej Babiš (ANO) i jeho manželka Monika | Foto: Michaela Danelová| Zdroj: Český rozhlas

2) Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, v XXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, radní Statutárního města Jihlava, IČO 00286010, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č. 1, 586 01 JIHLAVA, v minulosti místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako obviněné Dotační expertka a posléze i místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo, kterou vedení společnosti pověřilo, aby žádala o padesátimilionovou dotaci z evropských peněz. Vedle Josefa Nenadála jde o hlavní aktérku kauzy. Když byl Andrej Babiš ještě ministrem financí, působila Jana Mayerová na resortu jako jeho poradkyně pro evropské fondy. Za hnutí ANO kandidovala také v Jihlavě v komunálních volbách a posléze zde působila i jako náměstkyně primátora.

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství dle ust. § 23 trestního zákoníku

a dále

ze spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství dle ust. $ 23 trestního zákoníku,

3) Luděk KALIVODA, nar. XX.XX.XXXX, V XXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, zaměstnanec společnosti IMOBA, a. s., se sídlem PYŠELSKÁ 2327/2, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV (dále jen IMOBA, a. s.), bývalý člen představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako obviněného Bývalý člen představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, jehož obvinění loni v květnu dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch zrušil. Vyhověl tak stížnosti Luďka Kalivody proti stíhání v případu. Svoje rozhodnutí zdůvodnil tím, že se nepodařilo prokázat subjektivní stránku stíhaného jednání. To ve zkratce znamená, že se neprokázal úmysl – tedy že o údajném dotačním podvodu věděl.

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

4) Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954 v XXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bývalý předseda představenstva společnosti IMOBA, a. s., a bývalý předseda představenstva společnosti AGROFERT, a. s. (v minulosti s obchodním názvem AGROFERTIG, a. s.), se sídlem PYŠELSKÁ 2327/2, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV, (dále jen AGROFERT, a. s., event. AGROFERT HOLDING, a. s.), jako obviněného

Šéf ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek v srpnu 2017 | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia Současný premiér Andrej Babiš čelil obvinění z údajného dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie od září 2017 poté, co byl zbaven poslanecké imunity. Tu znovu získal zvolením do Poslanecké sněmovny ke konci října, loni v lednu tak museli zákonodárci o vydání k trestnímu stíhání hlasovat znovu. Stejný případ byl i u druhého muže hnutí ANO a bývalého manažera holdingu Agrofert Jaroslava Faltýnka. Proti vydání byli jen poslanci hnutí ANO. Babiš a Faltýnek zvedli ruku pro.Šéf ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek v srpnu 2017 | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku

a dále

ze spáchání zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. S 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

6) Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, V XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bývalý člen představenstva společnosti AGROFERT, a. s., a bývalý místopředseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., jako obviněného Šéf poslanců ANO a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek seděl na přelomu let 2007 a 2008 ve vedení ZZN Pelhřimov, která byla dřívějším vlastníkem Farmy Čapí hnízdo. Jeho stíhání státní zástupce Jaroslav Šaroch stopl loni v květnu, a to kvůli neuspokojivému důkaznímu materiálu. Faltýnek nynější zlom v kauze komentoval tím, že jejím jediným cílem bylo poškodit hnutí ANO.

-1-

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

7) Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, V XXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, důchodce, bývalý člen představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., jako obviněného Bývalý manažer společnosti ZZN Pelhřimov z holdingu Agrofert, která byla jediným akcionářem firmy ZZN Agro Pelhřimov. Ta se posléze přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. Loni v květnu dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch obvinění Jana Platila zrušil . Vyhověl tak jeho stížnosti proti stíhání.

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

8) Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983 V XXXXXXXXX, st. Přísl. Slovenské republiky, V ČR bytem XXXXXXXXXX, zaměstnanec společnosti IMOBA, a. s., jako obviněného



Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš Syn Andreje Babiše z prvního manželství je jediným z původně obviněných, kdo stále čelí trestnímu stíhání. Jeho případ letos v dubnu při skončení vyšetřování celé kauzy dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch vydělil k samostatnému projednávání. Andrej Babiš mladší totiž žije ve Švýcarsku a nepodařilo se ho dosud vyslechnout. Aktuální zlom v kauze Čapí hnízdo se ho tak bezprostředně netýká. Jeho advokát Petr Topinka už ale avizoval , že požádá o zastavení i v jeho případě. Šaroch ovšem pro iROZHLAS.cz řekl, že to ani není potřeba, se stopkou se podle něj počítá.Andrej Babiš mladší pobýval v roce 2017 na Krymu | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

9) Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ). nar. XX.XX.XXXX, v XXXXXXXXXX. st. přísl. Slovenské republiky, trv. bytem XXXXXXXXXX, zaměstnanec společnosti IMOBA, a. s., v minulosti místopředseda představenstva společnosti IMOBA, a. s., a bývalá předsedkyně dozorčí rady Farma Čapí hnízdo, a. s., jako obviněné Dcera Andreje Babiše z prvního manželství Adriana Bobeková působila jako šéfka dozorčí rady firmy Farma Čapí hnízdo. Kriminalistům se ji dlouho nedařilo vyslechnout, podobně jako její bratr totiž tvrdila, že je duševně nemocná . Detektivové však měli za to, že se snaží vyhnout vyšetřování.

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

10) Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, v XXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, zaměstnanec a člen představenstva společnosti IMOBA, a. s., jako obviněné



Babišova manželka Monika během pracovní návštěvy premiéra v USA | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters Mezi obviněnými byla také Babišova manželka Monika Babišová, která poslední den roku 2007 skrytě získala deset akcií Farmy Čapí hnízdo na majitele. Po pěti kusech akcií pak koupili děti Babiše z prvního manželství Adriana Bobeková a Andrej Babiš mladší. Podle deníku Právo policisté Babišovu dlouholetou partnerku vyslechli loni v červnu.Babišova manželka Monika během pracovní návštěvy premiéra v USA | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

11) Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, v XXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXX, marketingový manažer společnosti IMOBA, a. s., bývalý člen dozorčí rady a bývalý místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako obviněného Bratr Moniky Babišové získal anonymní akcie farmy poblíž středočeských Olbramovic v únoru 2008, na Čapím hnízdě se staral především o marketing a reklamu. Do té doby podle týdeníku Euro pracoval v lovosické chemičce Lovochemie, která spadá pod Agrofert. Na veřejnosti se podobně jako Adriana Bobeková příliš neukazuje a neodpovídá ani na dotazy novinářů. Oba se však objevili na svatbě Babišových, která se konala předloni v létě na Čapím hnízdě.

ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

neboť prověřováním dle ust. § 158 trestního řádu zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, kterého se měli obvinění dopustit tím, že

v přesně nezjištěné době druhé poloviny roku 2007 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954,

v úmyslu podvodně získat dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy (dále jen ROP NUTS 2 Střední Čechy) na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu,

tedy finanční prostředky původně na realizaci svého soukromého projektu rodinné farmy Dvůr Semtín - Farma Čapí hnízdo, později transformovaného na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu pro potřeby skupiny AGROFERT, v lokalitě obce Olbramovice, k. ú. Tomice u Votic, a tedy v rozporu s podmínkami a účelem, pro který byla dotace určena,

přičemž tento projekt soukromé rodinné farmy, později změněný na projekt Multifunkčního kongresového a školicího areálu skupiny AGROFERT, od počátku měla realizovat společnost IMOBA, a. s., tehdy se sídlem ROHÁČOVA 1099/83, 130 00 Praha 3, která již od počátku roku 2006 podnikala kroky k realizaci tohoto původně soukromého projektu obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, spočívající v nákupu nemovitostí v lokalitě obce Olbramovice, k. ú. Tomice u Votic, v zadání vypracování projektové dokumentace u společnosti SGL projekt, s. r. o., IČ 267 42 594, se sídlem LILIOVÁ 249, 110 00 PRAHA 1 (dále jen SGL projekt, s. r. o.), a dále vedla veškeré kroky k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení za účelem realizace projektu Farmy Čapí hnízdo,



Sídlo firmy Agrofert na pražském Chodově | Foto: Michaela Danelová| Zdroj: Český rozhlas V roce 2006 začala přestavba statku na konferenční centrum Čapí hnízdo. V únoru 2006 se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil současnému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.Sídlo firmy Agrofert na pražském Chodově | Foto: Michaela Danelová| Zdroj: Český rozhlas

-2-

s vědomím, že společnost IMOBA, a. s., ani jiné společnosti z holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., nesplňují definici malého a středního podniku, a tedy jsou jako příjemce uvedené dotace nezpůsobilé, Evropská komise se zabývá problematikou malého a středního podniku ve svém doporučení z roku 2003 . Definuje ho jako firmu, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jejíž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). Aktuálně se asi nejlépe této otázce věnuje uživatelská příručka z roku 2015. Ta vychází z rozhodnutí Evropské komise z roku 2012.

za účelem zakrytí identity své osoby, jako skutečného vlastníka a fakticky ovládající osoby společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., IČ 625 08 873, se sídlem NÁDRAŽNÍ 805, 393 01 PELHŘIMOV (dále jen ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o.) V roce 2007 se ZZN Agro Pelhřimov z Agrofertu přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla v té době společnost ZZN Pelhřimov ze skupiny Agrofert. Firma se později přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo.

dal jako ovládající osoba pokyn představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., ve složení obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, a obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, k účelovému vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., z holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., kdy na základě tohoto pokynu a po dohodě s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. XX.XX.1954, Ještě v prosinci 2007 byla firma ZZN Pelhřimov ze skupiny Agrofert jediným vlastníkem společnosti Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov. V této době se ale firma přeměnila na akciovou společnost s anonymními akciemi na majitele. Dvacet kusů akcií v celkové hodnotě 2,38 milionu korun tehdy skrytě získali – jak Andrej Babiš přiznal na půdě Poslanecké sněmovny v březnu 2016 – Andrej Babiš mladší, jeho sestra Adriana Bobeková, Monika Babišová a posléze i její bratr Martin Herodes. Přečtěte si, jak šel čas s kauzou Čapí hnízdo.

obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, a obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, jakožto představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., jediného společníka společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o.,

vědomě za účelem budoucího skrytí vlastnické struktury společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., nejprve v říjnu 2007 rozhodli o změně právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., na akciovou společnost, přestože k tomuto kroku nebyl žádný ekonomický ani podnikatelský důvod, kdy tak jediným reálným a skutečným důvodem tohoto kroku byla pouze snaha skrýt budoucí vlastnickou strukturu ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o.,

načež za tímto účelem obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, jako jednatel společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., zadal u znaleckého ústavu, společnosti XXXXX, s. r. o., IČ 493 56 381, se sídlem XXXXXXX, XXXXX, v dané době se sídlem XXXXX, XXXXX(dále jen XXXXX), vypracování znaleckého posudku na ocenění jmění obchodní společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o.,

a následně dne 14. 11. 2007 obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, jako předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., a obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, jako člen představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s.,

udělili plnou moc JUDr. XXX, nar. XX.XX.XXXX, k zastupování při sepisu a podpisu rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu před JUDr. Svatoplukem P., notářem v Praze, v němž společnost ZZN Pelhřimov a.s., jakožto jediný společník společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., rozhodne o změně právní formy této společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ZZN AGRO Pelhřimov a.s. (dále jen ZZN AGRO Pelhřimov a.s.)



Sídlo hnutí ANO se nachází stejně jako sídlo Agrofertu v Praze na Chodově | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Notář Svatopluk Procházka s kanceláří v sídle hnutí ANO na pražském Chodově byl snad u všech klíčových okamžiků v historii farmy Čapí hnízdo. Jeho profil přinesly loni na podzim Hospodářské noviny Sídlo hnutí ANO se nachází stejně jako sídlo Agrofertu v Praze na Chodově | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

k čemuž došlo dne 22.11.2007 v kanceláři JUDr. Svatopluka P., notáře v Praze, na adrese XXXXX, XXXXX-, kdy JUDr. XXXXX XXXXX, nar. XX.XX.XXXX, v zastoupení společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., učinila rozhodnutí jediného společníka s tím, že jediný společník, tedy společnost společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., se stane jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu, získá 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, vydaných v listinné podobě jako hromadná listina,

a dále schválila stanovy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., zvolila jediným členem představenstva společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., obv. Ing. Zdeňka KUBISKU, nar. XX.XX.XXXX, a dozorčí radu ve složení Mgr. Václav K., nar. XX.XX.XXXX, JUDr. Eva H,, nar. XX.XX.XXXX a Blanka V., nar. XX.XX.XXXX,

a následně obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954, dal jako ovládající osoba pokyn představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., ve složení obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, a obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX,

-3-

k fiktivnímu a ryze účelovému prodeji 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. předem určeným nabyvatelům, Akcie v celkové hodnotě 2,38 milionu korun získali Andrej Babiš mladší a jeho sestra Adriana Bobeková, a dále partnerka Babiše staršího (nyní manželka) Monika. V únoru 2008 se dalším spolumajitelem stal Martin Herodes, bratr Moniky Babišové.

kdy na základě tohoto pokynu a po dohodě s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. XX.XX.1954, představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., ve složení obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, a obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, tento záměr obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, na svém zasedání dne 17. 11. 2007 projednalo a schválilo prodej 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000, Kč emitenta společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., bez veřejné nabídky a snahy o dosažení co nejvyšší prodejní ceny s vědomím, že se jedná o účelový a fiktivní převod akcií za účelem zakrytí skutečné identity fakticky ovládající osoby,

přičemž již předem věděli, že novými, avšak pouze formálními, nabyvateli předmětných akcii budou obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983 a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, tedy rodinní příslušníci a dlouholetá partnerka obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954,

přičemž obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, jako kupující číslo 1, koupila 5 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 001 - 005, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 596 500,- Kč,

obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983, jako kupující číslo 2, koupil 5 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 006 - 010, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 596 500,- Kč

a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, jako kupující číslo 3, koupila 10 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 011 - 020, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 1 193 000,- Kč,

přestože všichni tři kupující věděli, že se jedná o formální a fiktivní převod akcií, a že žádné akcie ve skutečnosti nekoupili a ani je nepřevzali,

a vyslovením souhlasu a podpisem fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983 a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX vědomě napomohli realizovat záměr obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, účelově a formálně vytvořit zdání skutečnosti, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., jedná o samostatný malý nebo střední podnik, který není propojen s žádnou holdingovou strukturou,



Premiér Andrej Babiš na plénu sněmovny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Andrej Babiš i Jaroslav Faltýnek opakovaně odmítli, že by šlo o fiktivní obchod. „Fiktivní smlouva je taková, která fakticky neexistuje. Ale policie k těm takzvaným fiktivním smlouvám obdržela jejich originály, podepsané předávací protokoly k akciím a taky bankovní doklady o zaplacení ceny akcií bankovním převodem,“ prohlásil premiér před dvěma lety na plénu sněmovny, když poslanci poprvé rozhodovali o jeho vydání k trestnímu stíhání. Policisté ale v obvinění psali o fiktivní smlouvě v souvislosti s fiktivním převodem, tedy účelovou operací, k níž byly formálně vytvořeny dokumenty.Premiér Andrej Babiš na plénu sněmovny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

čímž takto napomohli skrytě obejít podmínky kladené na žadatele o přiznání dotace a zajistili tak vytvoření zdánlivé možnosti neoprávněně se ucházet o dotaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a vědomě napomohli zakrýt identitu obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, jako osoby, fakticky vykonávající vliv na společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., Státní zástupce Jaroslav Šaroch posléze ve svém rozhodnutí o zastavení stíhání z 13. září 2019 uvedl , že Andrej Babiš i Jana Mayerová jednali „vědomě účelově“ tak, aby farma na dotaci z evropských peněz dosáhla. To znamená, že se uměle přizpůsobili dotačním podmínkám. Podezření se ale podle žalobce nakonec nepodařilo podložit takovými důkazy, aby případ došel až k soudu.

a následně, na základě pokynu obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, dne 17. 01. 2008 proběhla v kanceláři JUDr. Svatopluka P., notáře v Praze, mimořádná valná hromada společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., přičemž akcionáře na této valné hromadě zastupovali Mgr. Václav K., nar. XX.XX.XXXX, a Mgr. Gabriela K., nar. XX.XX.XXXX, na které byly změněny stanovy společnosti a došlo ke změně názvu obchodní firmy společnosti a sídla společnosti, tedy nově na Farma Čapí hnízdo, a. s., se sídlem Semtín 1, 259 01 OLBRAMOVICE, kdy souhlas s umístěním sídla udělil rovněž dne 17. 01. 2008 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954, jako předseda představenstva společnosti IMOBA, a. s., vlastníka předmětné nemovitosti, a dále došlo

-4-

ke změně předmětu podnikání společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy byl zejména rozšířen o činnosti, na které cílila podpora ROP NUTS 2 Střední Čechy, tedy na podnikatelské infrastruktury a služby cestovního ruchu,

k volbě nových členů představenstva, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byli zvoleni obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX a obv. Luděk KALIVODA, nar. XX.XX.XXXX,

a rovněž k volbě nových členů dozorčí rady, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byli zvoleni obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX a Iveta H., nar. XX.XX.XXXX,

kdy v případě volby těchto osob do orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., se jednalo o osoby z řad rodinných příslušníků obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, jejich příbuzné nebo o osoby působící na různých postech ve společnostech skupiny AGROFERT, a tedy osoby, na které měl obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954, nepochybně vliv, a které od počátku věděly, kdo je faktickým vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a osobou, která vykonávala rozhodující vliv na chod společnosti, Státní zástupce Jaroslav Šaroch ale došel k závěru , že hlavní obvinění, tedy šéf farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál a manažerka Jana Mayerová, nevěděli o tom, že by kolem vlastnické struktury multifunkčního areálu panovaly nějaké pochybnosti. Alespoň tedy takové důkazy podle žalobce „nebyly zjištěny“.

a následně dne 16. 02.2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, jako strana kupující, koupil 1 ks listinné akcie na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s číslem akcie A 005, kdy stranou prodávající byla obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX,

a rovněž dne 16. 02. 2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, jako strana kupující, koupil 1 ks listinné akcie na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s číslem akcie A 006, kdy stranou prodávající byl obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983,

a dále opět dne 16. 02. 2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, jako strana kupující, koupil 10 ks listinných akcii na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s čísly akcií A 011 - 020, kdy stranou prodávající byla obv. Monika BABIŠOVÁ (roz, HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX,

kdy tento účelový převod obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, provedl zcela vědomě z důvodu znepřehlednění vlastnické struktury společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.,

kdy jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s,. a osoby, mající faktický vliv na chod této společnosti, tedy osoby obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954,



Policista Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Ve zkratce: policisté byli přesvědčeni, že Andrej Babiš a jeho spolupracovníci pod jeho dohledem účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu Farma Čapí hnízdo. Její vlastnickou strukturu zastřeli tak, aby vypadala jako začínající podnik. Společnost díky tomu uspěla se žádostí o evropské dotace pro malé a střední podniky a získala 50 milionů korun z evropských peněz na stavbu luxusního komplexu poblíž Benešova. Server iROZHLAS.cz už dříve popsal desetičlánkový důkazní řetězec, na kterém kriminalisté obvinění postavili Policista Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

a dále formální a účelové obejití požadavků, kladených na malý a střední podnik, tedy aby osoby, které by mohly být považovány za blízké osobě obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, nevlastnily podíl rovnající se nebo převyšující 25 % na základním kapitálu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., tak, aby tato společnost nebyla považována za partnerský podnik,

čímž obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983 a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, kteří věděli, že ve skutečnosti žádný takový převod akcií neproběhl, úmyslně a zcela vědomě napomohli k tomu, aby se společnost Farma Čapí hnízdo, a. s,. navenek tvářila jako malý nebo střední podnik, který není nijak propojen s žádnou jinou hospodářskou entitou, a společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., se tak mohla neoprávněně ucházet o dotaci poskytovanou v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, jako malý a střední podnik,

-5-

přičemž dle pokynů a instrukcí obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, tedy osoby fakticky ovládající společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., které udělil představenstvu této společnosti ve složení obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, předseda představenstva, obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, místopředseda představenstva a obv. Luděk KALIVODA, nar. XX.XX.XXXX, člen představenstva, kdy tito členové představenstva věděli, že osobou skutečně ovládající a fakticky vykonávající svůj vliv na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., je obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954,

byl zpracován projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který byl spolu se žádostí o poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu S ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a čestným prohlášením, podepsaným dne 28. 02. 2008 obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), nar. XX.XX.XXXX, zaevidován v informačním systému IS BENEFIT 7 dne 28. 02. 2008 v 22.28 hod., a následně byl dne 29. 02. 2008 v 08.28 hod. v tištěné verzi předán na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IC 750 82 314, se sídlem KARLOVO NÁMĚSTÍ 313, 120 00 PRAHA 2,

kdy žádost o poskytnutí dotace a Potvrzení o registraci projektu svým podpisem stvrdila obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, na základě plné moci, kterou v přesně nezjištěné době udělil obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, předseda představenstva, a obv. Luděk KALIVODA, nar. XX.XX.XXXX, člen představenstva, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy tímto obv. Ing. Janu MAYEROVOU z , nar. XX.XX.XXXX, zplnomocnili k podpisu dokumentu žádosti a předání žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, k vyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu ROP Střední Čechy, výzva č. 4 a k jednání jménem společnosti pro celé řízení o přidělení dotace bez omezení, Jana Mayerová, která později působila jako náměstkyně jihlavského primátora za hnutí ANO, opakovaně obvinění veřejně odmítla. V rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz řekla: „V žádném případě nešlo o dotační podvod, to bychom se museli úmyslně snažit poškodit někoho a žádat o dotace na něco, na co nepatřily. Jsem na sto procent přesvědčena, že o žádný podvod nešlo.“ Celý rozhovor najdete ZDE

a tak zcela vědomě a úmyslně napomohli obv. Ing. Andrejovi BABIŠOVI, nar. XX.XX.1954, realizovat jeho záměr a získat neoprávněně dotaci z ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu,

uvedli hrubě zkreslené ekonomické údaje a parametry, uvedené ve finančních výkazech projektu, v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát,

uvedli nepravdivé informace o úvěru, ze kterého bude financována výstavba Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, jeho délce, výši a době jeho splatnosti,

zamlčeli podstatné údaje tím, že začernili údaje o výši smluvní ceny, sjednané za nájem nemovitostí, dle Smlouvy o pronájmu nemovitosti č. 01/2008 a dle Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 02/2008, obě uzavřené dne 27. 02. 2008 mezi společnosti IMOBA, a. s., jako pronajímatelem na straně jedné, a společností Farma Čapí hnízdo, a. s., jako nájemcem na straně druhé, čím zamlčeli ekonomické údaje, se kterými bylo uvažováno ve finančních výkazech projektu, Vedle pražských detektivů na začerněné údaje v žádosti o dotaci upozornil před dvěma lety také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Státní zástupce Jaroslav Šaroch nicméně dospěl k závěru, že nešlo o podvodný postup . Pokud dotační úřad podle žalobce považoval dané informace za důležité, měl si je vyžádat. „Sám poskytovatel dotace tyto údaje nepovažoval za podstatné či natolik závažné, aby s nimi spojoval otázku, zda poskytne požadovanou dotaci, či nikoli. Nejednalo se tedy o údaje, jejichž neuvedení (začernění) nebo nepřesná uvedení (jejich odhad či předpoklad) by měla vliv na rozhodování poskytovatele dotace,“ uvedl na straně 21 svého rozhodnutí. Současně napsal, že na tento aspekt policisty upozornil už loni v květnu, a to v usnesení, kterým byly zamítnuty stížnosti proti obvinění.

uvedli nepravdivé informace o financování projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, když v žádosti o dotaci uvedli, že tento projekt počítá s financováním rozhodující části projektu z bankovních úvěrů, přičemž reálně byl projekt z velké části financován ze soukromých nebankovních zdrojů,

v žádosti o dotaci uvedli, že žadatel je malým podnikem a dále v Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik uvedli nepravdivé informace o tom, že se v případě společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jedná o nezávislý podnik, přičemž toto prohlášení podepsali dne 22. 02. 2008 obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, jako předseda představenstva, a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, jako místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.,



Premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman během návštěvy farmy Čapí hnízdo v roce 2016 | Zdroj: Profimedia Kriminalistům se ale podle pražského žalobce Jaroslava Šarocha nakonec nepodařilo shromáždit dostatek důkazů pro to, že farma Čapí hnízdo byla na Agrofertu v době žádosti o dotaci skutečně závislá. Byť „v době následující po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, tedy v době realizace výstavby projektu a v době udržitelnosti jeho provozu, bylo zjištěno, že společnost Farma Čapí hnízdo netrpěla nevýhodami typickými pro MSP, zejména přístupem k dostatečným finančním prostředkům.“ Rodinné vazby podle žalobce nehrály roli, firmy by musely ještě působit na stejném či sousedním trhu. Devadesátistránkový dokument, ve kterém se s argumenty policistů podrobně vypořádal, si můžete přečíst ZDE Premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman během návštěvy farmy Čapí hnízdo v roce 2016 | Zdroj: Profimedia

-6-

přičemž věděli, že skutečným vlastníkem a osobou, fakticky ovládající, uplatňující rozhodující vliv na chod společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., je osoba obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954, a že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., tedy není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet, a dále věděli, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., tvořila jednu hospodářskou entitu se společností AGROFERT HOLDING, a. s., a úmyslně tuto podstatnou informaci v žádosti o dotaci zamlčeli, Podobný závěr konstatoval také OLAF, který se na základě anonymního podnětu případem zabýval v roce 2017. Jenže podle státního zástupce Jaroslava Šarocha evropský úřad nezkoumal období, kdy mělo k trestnému činu dojít, tudíž jeho závěry odmítl. Překlad celé zprávy evropských kontrolorů před časem zveřejnil server Aktuálně

a to v úmyslu podvodně získat dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a napomoci tak realizovat projekt obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, tedy původně soukromý projekt rodinné farmy Dvůr Semtín – Farma Čapí hnízdo, později změněný na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu skupiny AGROFERT,

kdy na základě těchto uvedených nepravdivých údajů, hrubě zkreslených ekonomických parametrů projektu a zamlčení podstatných skutečností byl po posouzení pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IC 750 82 314, se sídlem KARLOVO NÁMĚSTÍ 313, 120 00 PRAHA 2, projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo doporučen ke schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Pracovníci dotačního úřadu dali farmě Čapí hnízdo zelenou přesto, že ani jeden ze znaleckých posudků zpracovaných v roce 2008 financování z evropských peněz nedoporučil. Dokumenty jsou stručné, ale shodují se v jednom: podpořit projekt tak, jak byl představen, by nebylo vhodné. Posudky expertů čtěte ZDE

který na svém 24. zasedání dne 20.08.2008 přijal usnesení č. 02-24/2008/RRSČ, ve kterém pod bodem I. schválil k financování, kromě jiných, i projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo, na základě čehož byla



Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Farma Čapí hnízdo skončila v roce 2008 při hodnocení projektů vhodných k podpoře dotací na šestém místě z dvaceti. Stala se tak posledním projektem, který se úřad ROP Střední Čechy v dané dotační výzvě rozhodl podpořit. Okolnosti udělení dotace jsme popsali ZDE Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, se sídlem ZBOROVSKÁ 11, 15021 PRAHA 5, jako poskytovatelem, a společností Farma Čapí Hnízdo, a. s., jako příjemcem, podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008, obsahující taxativně stanovené podmínky a čestné prohlášení příjemce dotace, jejíž přílohou bylo i Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik,

kdy tuto smlouvu podepsali dne 15. 10. 2008 obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, jako předseda představenstva, a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, jako místopředseda představenstva, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.,

na základě které byla společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy poskytnuta dotace v maximální výši 50 000 000 Kč, kdy podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činil 42 500 000,- Kč, podíl finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR činil 3 750 000,- Kč a podíl finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje činil 3 750 000,- Kč

přičemž ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008 obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, jako předseda představenstva, a obv, Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, jako místopředseda představenstva, jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako příjemcem dotace česně prohlásili, že všechny údaje, které uvedli v souvislosti s uzavřením této smlouvy, o projektu, své osobě, včetně finanční a majetkoprávní situace, jsou pravdivé a úplné, kdy součásti této smlouvy bylo i Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik, přičemž věděli, že uvedené údaje jsou nepravdivé a fakticky neodpovídají skutečnému stavu, a kdy se v této smlouvě zavázali bez zbytečného odkladu poskytovatele dotace písemně informovat, pokud by došlo ke změně jakékoliv skutečnosti,

a následně zmíněné finanční prostředky byly postupně načerpány na bankovní účet společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., č. účtu XXXXXXXXXX, vedený u HSBC Bank plc – pobočka Praha, IČ 659 97 212, se sídlem NA FLORENCI 2116, 110 00 PRAHA 1, v předmětné době se sídlem MILLENIUM PLAZA, V CELNICI 10, 110 00 PRAHA 1 (dále jen HSBC Bank), Britská banka HSBC farmě Čapí hnízdo rovněž poskytla úvěr ve výši 375 milionů korun.

-7-

kdy na základě žádosti o platbu č. 1, kterou dne 06. 11. 2009 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, se sídlem KARLOVO NÁMĚSTÍ 313/8, 120 00 PRAHA 2, podala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, byly dle příkazu k převodu ze dne 26. 11. 2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, č. účtu XXXXXXXXXX, vedeného u České spořitelny, a.s., převedeny finanční prostředky ve výši 26 606 818,73 Kč, které byly na účet č. XXXXXXXXXX, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vedený u HSBC Bank, připsány dne 27. 11. 2009, dále

na základě žádosti o platbu č. 2, kterou dne 14. 12. 2009 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, byly dle příkazu k převodu ze dne 17. 12. 2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, č. účtu XXXXXXXXXXX, vedeného u České spořitelny, a. s., převedeny finanční prostředky ve výši 13 393 181,27 Kč, které byly na účet č. XXXXXXXXXX, společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., vedený u HSBC Bank, připsány dne 18. 12. 2009, a dále

na základě žádosti o platbu č. 3, kterou dne 27.07.2010 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, byly dle příkazu k převodu ze dne 20. 08. 2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, č. účtu XXXXXXXXXXX, vedeného u České spořitelny, a.s., převedeny finanční prostředky ve výši 9 997 443,36 Kč, které byly na účet č. XXXXXXXXXX, společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vedený u HSBC, připsány dne 23. 08. 2010,

čímž obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, shora popsaným, zcela vědomým a úmyslným jednáním realizovali a dokončili záměr obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, získat neoprávněně finanční prostředky formou dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, když v žádosti o poskytnutí dotace uvedli nepravdivé a hrubě zkreslené údaje a rovněž podstatné údaje zamlčeli, a to z popudu

obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, který zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností, jednání a jednotlivé kroky ostatních obviněných, směřující k neoprávněnému získání dotace, organizoval, řídil a koordinoval, Andrej Babiš opakovaně obvinění striktně odmítal. „Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil,“ prohlásil v srpnu 2017.

přičemž obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, obv. Luděk KALIVODA, nar. XX.XX.XXXX, obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983, obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX, obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. XX.XX.XXXX a obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, svým vědomým a úmyslným protiprávním jednáním, spočívajícím v účelovém skrytí identity fakticky ovládající osoby a skutečného vlastníka 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., později přejmenované na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., napomohli realizovat záměr obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954,



První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek s obviněním od začátku nesouhlasil. Naposledy před novináře v souvislosti s Čapím hnízdem vystoupil krátce poté, co Městské státní zastupitelství v Praze po téměř čtyřech letech vyšetřování zastavilo trestní stíhání všech aktérů. „Jediným cílem celé kauzy bylo poškodit naše hnutí, poškodit Andreje Babiše a dostat ho ven z politiky,“ řekl První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

kdy odstraněním překážek vytvořili zdání, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., později přejmenované na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., jedná o malý nebo střední podnik, způsobilý ucházet se o předmětnou dotaci, a tak umožnili a usnadnili jinému spáchání trestného činu,

-8-

a

tímto svým jednáním obvinění ve shora uvedeném rozsahu způsobili poškozené organizaci Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy škodu ve výši 49 997 443,36 Kč. Padesátimilionovou dotaci loni v červnu za farmu Čapí hnízdo vrátila její nástupnická společnost Imoba z koncernu SynBiol, který podobně jako Agrofert patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Po pěti letech, kdy dodržovalo dotační podmínky, se totiž Čapí hnízdo začlenilo zpátky do holdingové struktury. Středočeská organizace se současně poté vzdala postavení poškozeného v celé věci. „Dne 28. června 2018 byla uzavřena dohoda o uspořádání vzájemných vztahů z veřejnoprávní smlouvy, na základě které byla společností XXXXX uhrazena dne 29. června 2018 požadovaná částka ve výši 49 960 256 Kč (…). Z tohoto důvodu se také Regionální rada vzdala všech procesních práv poškozeného v této trestní věci,“ shrnul Jaroslav Šaroch ve svém rozhodnutí.

Na základě oznámení Tomáše KAPLERA., nar. XX.XX.XXXX, a dále na základě anonymního oznámení, byly dne 05.01. 2016 dle ust. § 158 odstavec 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, 6 písm. a) trestního zákoníku a poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1,5 trestního zákoníku.



Tomáš Kapler podal vůbec první trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo; zdroj: Tomáš Kapler



Anonym byl v říjnu roku 2015 podle Počítačový expert Tomáš Kapler je autorem několika trestních oznámení. To v kauze Čapí hnízdo podal v září 2015 poté, co zjistil, že případ policie nevyšetřuje. „Bylo několik trollů, kteří mi přes facebook nadávali, že jsem bonzák. Když jsem se jich zeptal, jestli by sami chtěli, kdyby je někdo okradl, aby se ten pachatel nahlásil, tak už mlčeli, protože na to neměli argument,“ řekl letos v září pro iROZHLAS.cz Tomáš Kapler podal vůbec první trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo; zdroj: Tomáš KaplerAnonym byl v říjnu roku 2015 podle serveru Neovlivní adresován do rukou pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Andrej Babiš na tento aspekt opakovaně upozorňoval, stejně tak na dřívější kauzy policisty Pavla Nevtípila. „To, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, zahájené na základě anonymního trestného oznámení, jak jinak, dospěje až k okamžiku mého trestního stíhání, jsem očekával od toho momentu, kdy jsem zjistil, že trestní řízení bylo přiděleno kontroverznímu vyšetřovateli Nevtípilovi, který se podílel na účelové kriminalizaci podnikatele Sitty a dalších osob,“ prohlásil třeba 30. srpna 2017.

Dle podaných oznámení se této trestné činnosti měl dopustit neznámý pachatel tím, že v žádosti společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., IČ 625 08 873, o poskytnutí dotace na stavbu objektu Farma Čapí hnízdo, nacházející se na adrese Dvůr Semtín 1, Olbramovice, okres Benešov, uvedl nepravdivé, hrubě zkreslené údaje, event. zamlčel podstatné údaje, kdy společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. byla méně než 2 roky předtím součástí společnosti s obratem přesahujícím 1 mld. Kč, a tudíž neměla na přidělené dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy nárok. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., v době vypsání dotačního programu, tedy v roce 2007, neexistovala a vznikla jen několik málo dnů před ukončením příjmu žádostí přejmenováním společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Transakce kolem společnosti Farma Čapí hnízdo, které předcházely udělení dotace, si můžete prohlédnout přímo v obchodním rejstříku . Firma zanikla 1. června 2014, kdy se stala součástí společnosti Imoba, jejímž koncovým vlastníkem byl tehdy Andrej Babiš. Stalo se tak poté, co vypršela pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení dotačních podmínek. V roce 2014 zároveň zákon zakázal anonymní akcie na majitele.

Z obsahu oznámení bylo zjištěno, že podání žádosti o dotaci měla předcházet řada transakcí tak, aby společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. (dříve ZZN AGRO Pelhřimov, a. s.), vyhovovala vypsaným kritériím žádosti o dotaci. Vlastníkem 100 % akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a. s., byla k 01. 12. 2007 společnost ZZN Pelhřimov, a. s., patřící do holdingové struktury společnosti AGROFERT, a. s. Koncem prosince 2007 vyhlásil ROP Střední Čechy čtvrtou výzvu, která umožňovala malým a středním podnikům žádat o dotaci až 50 000 000,- Kč na podporu v oblasti cestovního ruchu. Dne 15. 02. 2008 se společnost ZZN Pelhřimov, a. s., nechala vymazat z OR jako vlastník 100 % akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., přičemž nový vlastník akcií není veřejně znám, když majitelem společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., je držitel akcií na majitele (doručitele). Dne 20.02.2008 se společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., přejmenovala na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., a dne 29. 02. 2008 byla touto společností podána žádost na ROP Střední Čechy o dotaci 50 000 000,- Kč. Dne 20. 08. 2008 byla Výborem Regionální rady schválena z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy celková dotace z rozpočtu RR ve výši 50 000 000,- Kč na projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, jejímž žadatelem byla společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., která následně v roce 2010 zahájila provoz tohoto areálu. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., byla dne 01. 06. 2014 vymazána z OR, když zanikla sloučením s nástupnickou společností IMOBA, a. s., kterou vlastní společnost SynBiol, a. s., IČ 260 14 343, se sídlem PYŠELSKÁ 2327, 149 00 PRAHA 4 (dále jen SynBiol, a.s.), která je součástí holdingové struktury společnosti AGROFERT, a. s. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., neměla v roce 2007–2008 žádné zaměstnance ani obrat, svým původem však patřila do holdingu AGROFERT, a. s., jehož obrat mnohonásobně převyšoval nejvyšší povolený obrat – jednu miliardu korun, a tudíž společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., nesplňovala evropskou definici střední firmy. Na dotaci neměla nárok ani po účelovém oddělení ze společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., za využití anonymních akcií, přičemž jediným účelem této transakce bylo získání dotace z programu ROP NUTS 2 Střední Čechy. O propojenosti společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s holdingem AGROFERT, a. s., svědčí i další skutečnosti. Ve statutárních orgánech společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., působily osoby, které pracovaly ve společnostech holdingu AGROFERT, a. s., společnost AGROFERT, a. s., ručila za úvěr ve výši 350 mil. Kč u HSBC Bank, který si společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., vzala na rekonstrukci areálu. Pozemky, na kterých byla rekonstrukce a výstavba nových objektů realizována, patřily společnosti IMOBA, a. s., která je součástí holdingu AGROFERT, a. s. Spoluautorem projektu "Čapí hnízdo" je obv. Ing. Monika BABIŠOVÁ, manželka majitele společnosti AGROFERT, a. s., a předsedkyní dozorčí rady společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byla obv. Adriana BOBEKOVÁ, dcera majitele společnosti AGROFERT, a. s. Shora uvedeným jednáním mělo dojít k neoprávněnému získání dotace ve výši 50 mil. Kč. Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha se policistům to, že by farma nesplňovala kritéria malého a středního podniku, nepodařilo prokázat. To byl i hlavní důvod, proč žalobce stíhání nakonec zastavil. Rodinné vazby podle něj nehrály roli, podstatné bylo doložit, že Čapí hnízdo a Agrofert působily na stejném trhu. Kriminalistům se to – alespoň tedy podle mínění Šarocha – nepodařilo. Jak je tato problematika popsána v evropské legislativě, pro iROZHLAS.cz už dříve vysvětlil dotační expert Jan Jedlička.

-9-

Za účelem prověření a objasnění všech skutečností tedy policejní orgán dne 05. 01. 2016 zahájil úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, jak shora uvedeno. V průběhu prověřování dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu byl zajištěn rozsáhlý spisový materiál. Když policisté letos v dubnu uzavřeli vyšetřování (a navrhli aktéry kauzy Čapí hnízdo obžalovat), spisový materiál čítal přes 23 tisíc stran.

V průběhu prověřování, dne 30. 06. 2016, bylo na zdejší součást Policie ČR doručeno trestní oznámení Marka S. , trv. bytem XXXXXXXXXX, kterým oznamovatel reagoval na vystoupení obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 24. 03. 2016. Obsahem tohoto podání je podezření, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, se mohl dopustit trestného činu Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 trestního zákoníku, v souvislosti s převodem 100% akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., na tři fyzické osoby za částku 2,38 mil. Kč, kdy tímto jednáním s titulu ovládající osoby měl porušit zákonnou úpravu, upravující transakce mezi spojenými osobami, když převod obchodního podílu proběhl za cenu pod odhadovanou tržní hodnotou prodávané obchodní společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Marek S. ve svém trestním oznámení napsal, že Andrej Babiš při převodu obchodního podílu společnosti ZZN Agro Pelhřimov na své dvě děti a bratra své tehdejší družky Moniky nejednal z pozice ovládající osoby s ohledem na platnou právní úpravu týkající se takzvaných převodních cen. „Státní zastupitelství si to přehazovala jako bramboru a pak to sloučila s jiným už probíhajícím řízením, takže jsem policií kontaktován nebyl,“ uvedl na začátku září pro iROZHLAS.cz.

Dále dne 28. 03. 2017 bylo na zdejší součást Policie ČR doručeno trestní oznámení Michala MAJZNERA, trv. bytem XXXXXXXXXX, jehož obsahem je podezření ze spáchání trestného činu Dotační podvod dle ust. § 212 trestního zákoníku v souvislosti s čerpáním dotace společností Farma Čapí hnízdo, a. s. V rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy. Obsahem tohoto podnětu jsou skutečnosti a jednání, pro které již byly dne 05 .01. 2016 ve smyslu ust. § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení. Oznamovatel v tomto podání čerpal informace z novinových článků, které byly k tomuto tématu již zveřejněny a dále z veřejně dostupných zdrojů.



Michal Majzner, který byl byl autorem jednoho z trestních oznámení v kauze Čapí hnízdo; foto: Ksienia Biazrukaja; zdroj: Michal Majzner Michal Majzner ve svém trestním oznámení upozorňoval právě na problematiku malých a středních podniků, kvůli níž nakonec státní zástupce Jaroslav Šaroch stíhání zastavil. „Studoval jsem manuál Evropské unie k definici toho malého a středního podniku a výzvu regionálního operačního programu. A nejsložitější je skutečně posoudit tu provázanost. Nedokázal jsem říct, jestli k danému propojení došlo, nebo ne, takže to jsem nechal na nich,“ uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz v polovině září. Argumenty žalobců, kterými stíhání zastavili, ale podle něj nejsou dostatečné.Michal Majzner, který byl byl autorem jednoho z trestních oznámení v kauze Čapí hnízdo; foto: Ksienia Biazrukaja; zdroj: Michal Majzner

Ve smyslu ust. 8 odst. 1 trestního řádu byly vyžádány písemné podklady jak od státních orgánů, tak od fyzických i právnických osob. Ve smyslu ust. § 8 odst. 2 trestního řádu byly vyžádány písemné materiály od bankovních instituci i od dotčených finančních úřadů. Rovněž některé písemné materiály byly zajištěny postupem dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu.

Z materiálů zajištěných na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov bylo zjištěno, že společnost IMOBA, a. s., zastoupená Mgr. Václavem K., dne 16. 02. 2006, na základě Smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem nabyla do svého vlastnictví soubor nemovitostí, tedy budov a pozemků, včetně zchátralé usedlosti na adrese Dvůr Semtín, čp. 1 a přilehlých staveb, v kat. území Tomice u Votic, obec Olbramovice, okres Benešov, vše zapsáno na LV č. 163 vedeného Katastrálním úřadem Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Benešov. Dále bylo zjištěno, že i průběhu následujících let 2007–2009 společnost IMOBA, a. s., jednající obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, předsedou představenstva společnosti IMOBA, a. s., dále postupně nakupovala další pozemky v tomto katastrálním území.



Jak se server iROZHLAS.cz přesvědčil v katastru nemovitostí, pozemky v okolí Čapího hnízda vlastní společnost Imoba | Zdroj: katastr nemovitostí Na katastrálním úřadu tak kriminalisté zjistili, že společnost Imoba pod vedením Andreje Babiše získala v roce 2006 pozemky a nemovitosti včetně zchátralé usedlosti na místě, kde se dnes farma Čapí hnízdo nachází. V následujících třech letech skupovala další pozemky v okolí. Imoba jimi současně i ručila u banky HSBC, u které farma čerpala úvěr ve výši 375 milionů na stavbu areálu.Jak se server iROZHLAS.cz přesvědčil v katastru nemovitostí, pozemky v okolí Čapího hnízda vlastní společnost Imoba | Zdroj: katastr nemovitostí

Z těchto materiálů bylo dále zjištěno, že dne 23. 10. 2008, podpisem Zástavní smlouvy, společnost IMOBA, a. s., jednající obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, předsedou představenstva společnosti IMOBA, a. s., poskytla tyto předmětné nemovitosti, nabyté na základě Smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem ze dne 16. 02. 2008, jako zástavu za úvěry ve výši 350 mil. Kč a 25 mil. Kč, čerpané společností Farma Čapí hnízdo, a. s., a poskytnuté společností HSBC Bank, kdy obě úvěrové smlouvy byly podepsány dne 23.06.2008, za účelem financování výstavby Multifunkčního kongresového centra Čapí hnízdo.

-10-

Rovněž bylo zjištěno, že vlastnictví nemovitostí, budov, které nově vybudovala společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., v rámci výstavby Multifunkčního kongresového centra Čapí hnízdo a které byly v jejím vlastnictví dle vzájemných ujednání mezi společností Farma Čapí hnízdo, a. s., a společnosti IMOBA, a.,s., přešly dne 25. 08. 2014 do vlastnictví společnosti IMOBA, a. s., a to na základě fúze obou společností, kdy společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., zanikla fúzí se společnosti IMOBA, a. s., s rozhodným dnem fúze 01. 01. 2014.

Z materiálů zajištěných na Odboru výstavby a územního plánování MU Votice (dále jen OVÚP MÚ Votice) bylo zjištěno, že Žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění stavby) dne 13. 06. 2007 podala společnost IMOBA, a. s., zastoupená Ing. Jaroslavem M., nar. XX.XX.XXXX. Územní rozhodnutí, následně vydané dne 06. 12. 2008, nabylo právní moci dne 18. 01. 2008. Dále bylo zjištěno, že dne 06. 02. 2008 podala společnost IMOBA, a. s., Žádost o stavební povolení. Tedy již v době, kdy formálně existovala společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Dne 25. 03. 2008 společnost IMOBA, a. s., Žádost o stavební povolení doplnila o další podklady. Dále bylo zjištěno, že společnost IMOBA, a. s., se v řízení ve věci realizace výstavby Multifunkčního kongresového centra Čapí hnízdo angažovala na OVÚP MÚ Votice i nadále, kdy dne 01.12.2008 ohlásila odstranění stavby, tedy objektu SO 014 - stodola. To již tedy v době, kdy výstavbu areálu oficiálně realizovala společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., která tento objekt měla původně rekonstruovat.

Jízdárna připomínající čapí hnízdo tvoří dominantu areálu středočeské farmy, na snímku z července 2009 | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Výstavba areálu farmy Čapí hnízdo v červenci 2009 | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: Profimedia Imoba se podle zjištění detektivů také zapojovala do jednání s úřady. Dělo se tak v době, kdy se stavbou Čapího hnízda neměli koncern Agrofert ani Andrej Babiš co do činění. Zmiňují žádost o stavební povolení i komunikaci s obecním úřadem ve Voticích, pod něhož areál stavby spadá.Jízdárna připomínající čapí hnízdo tvoří dominantu areálu středočeské farmy, na snímku z července 2009 | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: ProfimediaVýstavba areálu farmy Čapí hnízdo v červenci 2009 | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Ze zajištěných stanovisek dotčených orgánů státní správy, které společnost IMOBA, a. s., vyžádala, např. Povodí Vltavy, s. p., HOLEČKOVA 106/8, 150 00 PRAHA 5, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, DITRICHOVA 17, 128 01 PRAHA 2, ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, GORAZDOVA 24, 120 21 PRAHA 2, bylo zjištěno, že v případě objektu SO 010 – Vila, se jedná o objekt určený k rekonstrukci, který bude sloužit k rekreačnímu bydlení rodiny majitele firmy a zároveň ke krátkodobému ubytování jeho hostů, popř. VIP návštěv. Tedy majitele společnosti IMOBA, a. s.

Z materiálů zajištěných na OVÚP MÚ Votice bylo dále zjištěno, že dne 27. 02. 2008 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, jménem společnost IMOBA a. s., jako pronajímatelem uzavřel se společností Farma Čapí hnízdo, a. s., jako nájemcem, za kterou jednal obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Smlouvu o pronájmu nemovitostí č. 01/2008 a Smlouvu o pronájmu nemovitostí č. 02/2008, dle kterých společnost IMOBA, a. s., pronajala společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., pozemky a budovy v kat. území Tomice u Votic, obec Olbramovice, okres Benešov, vše zapsáno na LV č. 163 vedeného Katastrálním úřadem Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Benešov, za účelem výstavby areálu Farma Čapí hnízdo, přičemž na OVÚP MÚ Votice byly tyto smlouvy předány se začerněnými údaji o výši nájemného.

Dále bylo zjištěno, že dne 27. 02. 2008 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, jako předseda představenstva společnosti IMOBA, a. s., udělil společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., souhlas s projektovou dokumentací a k rekonstrukci areálu Farma Čapí hnízdo v souladu s projektovou dokumentací z data 09/2007 vyhotovenou společností SGL projekt, s. r. o., a ke všem stavebním pracím a úpravám na nemovitostech zapsaných Katastrálním úřadem Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Benešov, na LV 163 pro obec Olbramovice a k. ú. Tomice u Votic.

Obdobný souhlas udělila dne 23. 05. 2008 i společnost ZZN Pelhřimov, a. s., jednající ředitelem společnosti obv. Ing. Zdeňkem KUBISKOU, kdy jako vlastník pozemků parc. č. 295, 296/1, 315 a 601/1, zapsaných Katastrálním úřadem Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Benešov, na LV 239 pro obec Olbramovice v k. ú. Tomice u Votic, udělila souhlas s projektem pro vydání stavebního povolení k rekonstrukci a dostavbě areálu Farma Čapí hnízdo v k. ú. Tomice u Votic, dále udělila souhlas s vydáním stavebního povolení v souladu s projektem zhotoveným společnosti SGL projekt, s. r. o., dle podmínek vydaného územního rozhodnutí a rovněž souhlas s prováděním všech stavebních prací souvisejících s realizaci stavby Farma Čapí hnízdo na nemovitostech ve vlastnictví společnosti ZZN Pelhřimov, a. s.

-11-

Z materiálů zajištěných na OVÚP MÚ Votice bylo rovněž zjištěno, že projektové práce pro společnost IMOBA, a. s., zajišťovala společnost SGL projekt, s. r. o., přičemž společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., tuto projekční kancelář využila až k projekčním pracím na objektech, o které se původně plánovaný rozsah stavebních prací následně rozšiřoval.

Z písemných materiálů společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., vyžádaných dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu na Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, bylo zjištěno, že dne 21. 06. 2007 byl v kanceláři JUDr. Svatopluka PROCHÁZKY, notáře v Praze, na adrese PYSELSKÁ 2327/2, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV, sepsán notářský zápis NZ 206/2007, N 227/2007, kterým společnost AGROFERT HOLDING, a. s., jednající obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, jakožto jediný akcionář společnosti ZZN Pelhřimov, a.,s., přijala rozhodnutí jediného akcionáře, kterým byly změněny stanovy společnosti ZZN Pelhřimov a.s. Z těchto stanov vyplývá, že do působnosti valné hromady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., náleží, kromě jiného, dle čl. 12 odst. 2 písm. z) stanov, udělování souhlasu ke smlouvě o nabytí, zcizení a zatížení kapitálové účasti nebo její části. Dále je zde stanoveno, čl. 18 odst. 7 písm. d) stanov, že člen představenstva nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Změna stanov společnosti ZZN Pelhřimov | Zdroj: obchodní rejstřík Dokument týkající se změny stanov v roce 2007 společnosti ZZN Pelhřimov lze dohledat v obchodním rejstříku Změna stanov společnosti ZZN Pelhřimov | Zdroj: obchodní rejstřík

Bylo zjištěno, že předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., obv. Ing. Zdeněk KUBISKA působil jako jediný člen představenstva společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a.,s,. i po jejím účelovém vyvedení z holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a.,s., to do 17.,01.,2008, přestože společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., měla stejný nebo obdobný předmět podnikání, jak vyplývá ze stanov této společnosti přijatých dne 22.11.2007.

Z písemných materiálů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vyžádaných dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu na Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, bylo zjištěno, že dne 14. 11. 2007 obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, jako předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., a obv. Jan PLATIL, jako člen představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., udělili plnou moc JUDr. Evě HAVLOVÉ, k zastupování při sepisu a podpisu rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu před JUDr. Svatoplukem PROCHÁZKOU, notářem v Praze, v němž společnost ZZN Pelhřimov, a. s., jakožto jediný společník společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., rozhodne o změně právní formy této společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ZZN AGRO Pelhřimov, a. s.

K tomuto došlo dne 22.11.2007 v kanceláři JUDr. Svatopluka PROCHÁZKY, notáře v Praze, který sepsáním notářského zápisu NZ 406/2007, N 448/2007 osvědčil, že JUDr. Eva HAVLOVÁ v zastoupení společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., učinila rozhodnutí jediného společníka s tím, že jediný společník, tedy společnost ZZN Pelhřimov, a. s., se stane jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu, získá 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, vydaných v listinné podobě jako hromadná listina s tím, že akcie budou výše uvedenému jedinému akcionáři, tedy společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., vydány do 14 dnů po nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku.

Tímto rozhodnutím jediného společníka JUDr. Eva HAVLOVÁ dále schválila stanovy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., zvolila jediným členem představenstva společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., obv. Ing. Zdeňka KUBISKU a dozorčí radu ve složení Mgr. Václav K., JUDr. Eva HAVLOVÁ a Blanka V., nar. XX.XX.XXXX.

-12-

Ze spisu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vedeného na Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze bylo zjištěno, že toto usnesení nabylo právní moci dne 03. 12. 2007.

Dále bylo zjištěno, že 17. 01. 2008 se v kanceláři JUDr. Svatopluka PROCHÁZKY, notáře v Praze, konala mimořádná valná hromada společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., přičemž akcionáře na této valné hromadě zastupoval Mgr. Václav K. a Mgr. Gabriela K., na které byly změněny stanovy společnosti, kdy došlo ke změně názvu obchodní firmy společnosti a sídla společnosti, tedy nově na Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy souhlas s umístěním sídla udělil rovněž dne 17. 01. 2008 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, jako předseda představenstva společnosti IMOBA, a. s., a došlo ke změně předmětu podnikání společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Současně došlo k volbě nových členů představenstva, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byli zvoleni obv. Ing. Josef NENADÁL, obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) a obv. Luděk KALIVODA. Rovněž došlo k volbě nových členů dozorčí rady, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byli zvoleni obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), obv. Martin HERODES a Iveta H.

Změna názvu firmy ZZN Agro Pelhřimov na Farmu Čapí hnízdo | Zdroj: obchodní rejstřík Notářský zápis týkající se přejmenování firmy na Farma Čapí hnízdo v roce 2008 i další dokumenty lze dohledat v obchodním rejstříku Změna názvu firmy ZZN Agro Pelhřimov na Farmu Čapí hnízdo | Zdroj: obchodní rejstřík

Bylo zjištěno, že ačkoliv v úvodu zápisu z této mimořádné valné hromady společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. bylo konstatováno, že na této valné hromadě byli přítomni všichni tři akcionáři, na listině přítomných je uvedeno, že přítomni byli pouze dva akcionáři, každý s deseti hlasy. Notář JUDr. Stanislav PROCHÁZKA se v notářském zápisu NZ 13/2008, N 17/2008 tomuto raději vyhnul a konstatoval pouze, že jsou přítomni akcionáři mající 20 hlasů, což představuje 100 % základního kapitálu. Proto policejní orgán má důvodné pochybnosti o skutečném průběhu této valné hromady.

Z úplného výpisu z OR společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., později s obchodním názvem AGROFERT, a. s., bylo zjištěno, že jediným akcionářem byl od roku 2005 až do 03. 02. 2017 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Dále bylo zjištěno, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, byl v době od 01. 07. 2000 do 28. 03. 2012 rovněž předsedou představenstva této společnosti. Bylo zjištěno, že obv, Ing. Jaroslav FALTÝNEK byl v době od 29. 03. 2007 do 19. 12. 2016 členem představenstva této společnosti.

Dále bylo zjištěno, že Ing. Petra P., nar. XX.XX.XXXX, byla v době od 01. 07. 2002 do 31. 08. 2004, členkou představenstva společnosti AGROFERT, a. s., a dále od 30. 01. 2013 tuto funkci zastává až do současnosti. Dále bylo zjištěno, že Ing. Petra P. byla v době od června 2000 do 31. 10. 2001 místopředsedkyní dozorčí rady, v době od 30. 06. 2006 do 29. 01. 2013 vykonávala funkci předsedy dozorčí rady společnosti AGROFERT, a. s. Bylo zjištěno, že v době 31. 10. 2001 do 29. 01. 2003 byl členem dozorčí rady této společnosti i Mgr. Václav K. V dozorčí radě v době od 31. 10. 2001 do 12. 07. 2005 vykonávala funkci člena tohoto orgánu i Věra K., nar. XX.XX.XXXX, pozdější účetní společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.

Z úplného výpisu z OR společnosti IMOBA, a. s., bylo zjištěno, že jediným akcionářem této společnosti byla do března 2000 společnost AGROFERT, a. s. Později v období od března 2000 do srpna 2008 byla jediným akcionářem společnosti IMOBA, a. s., společnost FERTAGRA SA, se sídlem ZUG, POSTSTRASSE 30, 6300, Švýcarská konfederace, v době od 14.08.2008 do 30.01.2014 byla jediným akcionářem společnost AGROFERT, a. s.

Sídlo má Imoba podobně jako Agrofert na pražském Chodově | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Společnost Imoba, která dnes vlastní farmu Čapí hnízdo, dříve patřila pod Agrofert. Nyní však spadá pod holding SynBiol, který sdružuje aktivity mimo Agrofert. Jde především o nemovitosti či restaurace v Česku i ve Francii. Do roku 2018 ve vedení Imoby seděla také Babišova žena Monika Babišová.Sídlo má Imoba podobně jako Agrofert na pražském Chodově | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ve společnosti IMOBA, a. s., v době od 02. 04. 2007 do 20. 01. 2014 zastával obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, funkci předsedy představenstva. V době od 27. 10. 1999 do 31. 03. 2007 funkci místopředsedy představenstva vykonával obv. Jan PLATIL, členem představenstva v době od 27. 10. 1999 do 31. 03. 2007 byla i Věra K..

-13-

V době od 02. 04. 2007 do 27. 02. 2008 funkci místopředsedy představenstva společnosti IMOBA, a. s., zastávala obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ). Obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) od 11. 06. 2008 až doposud vykonává funkci člena představenstva této společnosti.

Ing. Petra P. se členem představenstva společnosti IMOBA, a. s. stala dne 01. 04. 2007 a od 11. 06. 2008 až doposud vykonává funkci místopředsedy představenstva. Mgr. Václav K. v době od 01. 04. 2007 do 19. 01. 2014 vykonával funkci člena dozorčí rady a od 20. 01. 2014 vykonával funkci člena představenstva s tím, že dne 21. 01. 2014 byl zvolen do funkce předsedy představenstva společnosti IMOBA, a. s., kterou vykonává až doposud.

Od 30. 01. 2014 je jediným akcionářem společnosti IMOBA, a. s., společnost SynBiol, a. s. Jediným akcionářem společnosti SynBiol, a. s., byl od 08. 08. 2008 do 03. 02. 2017 obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Od 21. 01. 2014 v představenstvu této společnosti působí JUDr. Alexej B., nar. XX.XX.XXXX, Ing. Petra P. a Mgr. Václav K.

Z úplného výpisu z OR společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., bylo zjištěno, že jediným akcionářem této společnosti je od prosince 2005 společnost AGROFERT, a. s. Dále bylo zjištěno, že obv. Ing. Zdeněk KUBISKA působil v představenstvu společnosti již od roku 1992, od 05. 06. 2002 až do současnosti vykonává funkci předsedy představenstva. Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK působil od 04. 12. 2003 až do 01. 05. 2014 ve funkci místopředsedy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., obv, Jan PLATIL vykonával funkci člena představenstva této společnosti od 04.12.2003 do 17.11.2008.

Z úplného výpisu z OR společnosti DZV NOVA, a. s. (dříve pod obchodním názvem Družstvo pro zemědělskou výrobu NOVA), IC 470 48 522, se sídlem PETROVICE 11, 257 51 BYSTŘICE (dále jen DZV NOVA, a. s.) a dále ze Sbírky listin bylo zjištěno, že v roce 2008 vlastnila majoritní podíl základního kapitálu ( 91,7%) společnost ZZN Pelhřimov, a. s., a tedy že subjekt Družstvo pro zemědělskou výrobu NOVA byl nepřímo ovládán společností AGROFERT HOLDING, a. s. Dále bylo zjištěno, že dne 11. 11. 2008 část družstevního podílu od společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., tedy základní členský podíl ve výši 10 000,- Kč odkoupila společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., a to na základě uzavřené Dohody o převodu členských práv a povinností spojených v členství v družstvu, kdy tuto dohodu za společnost ZZN Pelhřimov, a. s., uzavřel obv. Ing. Zdeněk KUBISKA a obv. Jan PLATIL, a za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Bylo zjištěno, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., se na základě tohoto převodu stala členem představenstva Družstva pro zemědělskou výrobu NOVA, a že obv, Ing. Josef NENADÁL se na základě zmocnění pravidelně účastnil členských schůzí tohoto družstva. Členem tohoto družstva byla společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., až do změny právní formy družstva na akciovou společnost, dále s obchodním názvem DZV NOVA, a. s.

Podle obchodního rejstříku vstoupila Farma Čapí hnízdo do vedení společnosti DZV Nova v listopadu 2008 | Zdroj: obchodní rejstřík Kriminalisté odkryli spojení Farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert přes zemědělskou společnost DZV Nova. Majoritní podíl v ní vlastnila v roce 2008 akciová společnost ZZN Pelhřimov. Od ní část podílu odkoupila Farma Čapí hnízdo, díky čemuž se podle obchodního rejstříku v listopadu 2008 stala členem vedení DZV Nova.Podle obchodního rejstříku vstoupila Farma Čapí hnízdo do vedení společnosti DZV Nova v listopadu 2008 | Zdroj: obchodní rejstřík

Vzhledem ke shora citovaným ustanovením stanov společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., musel k převodu tohoto členského podílu v DZV NOVA společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., dát souhlas její jediný akcionář, tj. společnost AGROFERT HOLDING, a. s. Je tedy zjevné, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, musel o tomto kroku vědět, popř. udělit přímo osobně souhlas s tímto převodem. Společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., tak získala část základního kapitálu ve společnosti, patřící do holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a. s.

Ze zprávy ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, KŘÍŽOVÁ 25/1292, 150 00 PRAHA 5 (dále jen ČSSZ) bylo zjištěno, že obv. Ing. Josef NENADÁL do 31. 12. 2007 byl zaměstnán u společnosti AGROALFA, a. s., IC 482 00 506, se sídlem RYNÁRECKÁ 1742, 393 87 PELHŘIMOV (dále jen AGROALFA, a. s.), kde působil jako místopředseda představenstva a ředitel. V době svého zaměstnaneckého poměru ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byl obv. Ing. Josef NENADAL krátce zaměstnán i ve společnosti Družstvo pro zemědělskou výrobu NOVA. Ve funkci předsedy dozorčí rady této společnosti rovněž působila Ing. Petra P.

-14-

Z úplného výpisu z OR a ze Sbírky listin bylo zjištěno, že společnost AGROALFA, a. s., patřila do holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a. s. Prostudovat si je můžete TADY

Ze zprávy ČSSZ bylo dále zjištěno, že obv. Luděk KALIVODA byl zaměstnán od 01. 11. 2000 ve společnosti AGROFERT, a. s., a od 01. 02. 2009 ve společnosti IMOBA, a.s.

Dále bylo zjištěno, že obv. Martin HERODES byl od 02. 10. 2000 do 31. 05. 2008 zaměstnán ve společnosti LOVOCHEMIE, a. s., IC 491 00 262, TEREZÍNSKÁ 57, 410 02 LOVOSICE, která patřila do holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a. s. Od 01. 06. 2008 do 31. 08. 2010 byl následně zaměstnán ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a od 01. 06. 2014 je zaměstnán ve společnosti IMOBA, a. s.

Obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) byla od 11. 10. 2004 do 30. 04. 2007 zaměstnána ve společnosti AGROFERT, a. s., od 01. 05. 2007 až doposud je zaměstnána ve společnosti IMOBA, a. s.

Z písemných materiálů vyžádaných dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu od na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy bylo zjištěno, že dne 28. 02. 2008 byl projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo se žádostí o poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a čestným prohlášením, podepsaným obv. Ing. Janou MAYEROVOU ay , zaevidován v informačním systému IS BENEFIT 7 dne 28. 02. 2008 v 22.28 hod., a následně byl dne 29. 02. 2008 v 08.28 hod v tištěné verzi předán na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Jana Mayerová je přesvědčena o tom, že její obvinění v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo je účelové | Foto: Petr Lemberk / MAFRA | Zdroj: Profimedia Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha ovšem Jana Mayerová o dění kolem farmy Čapí hnízdo věděla, tedy hlavně o tom, že bylo potřeba přizpůsobit podmínky tak, aby areál na dotaci z Evropské unie dosáhl. „Je nepochybné, že o uvedených účelových krocích obv. Ing. Mayerová, Ph.D., věděla, neboť je evidentní, že to byla ona, kdo zjistil možnost získat pro výstavbu MKA ČH dotaci z ROP NUTS 2 a kdo s největší pravděpodobností informoval obv. Ing. Babiše o podmínkách, které bylo nutné splnit, aby bylo možné se o poskytnutí dotace ucházet,“ uvedl ve svém rozhodnutí.Jana Mayerová je přesvědčena o tom, že její obvinění v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo je účelové | Foto: Petr Lemberk / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Bylo zjištěno, že již od října 2006 probíhaly práce na přípravě Prováděcího dokumentu K ROP pro NUTS 2 Střední Čechy (dále jen PD ROP), který detailněji rozváděl programový dokument ROP NUTS 2 Střední Čechy. PD ROP popisoval oblasti podpory, a to zejména z hlediska věcného zaměření, formy podpory a její výše, cílových skupin, veřejné podpory a způsobilých výdajů. PD ROP obsahoval podrobný finanční rámec programu. Na konci května 2007 proběhlo veřejné připomínkování první verze PD ROP, která byla schválena Výborem Regionální rady 19. 06. 2007. Dále bylo zjištěno, že veškeré informace k možnosti čerpání dotaci z ROP NUTS 2 Střední Čechy byly po celou dobu průběžně zveřejňovány na webových stránkách Úřadu Regionální rady. Rovněž tak Úřad RR pořádal k tomuto tématu několik seminářů, kdy bylo zjištěno, že se obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), za společnost AGROFERT HOLDING, a. s. přihlásila na seminář konaný dne 09. 10. 2007 pro ORP Benešov a Votice.

Žádost o poskytnutí dotace a Potvrzení o registraci projektu svým podpisem stvrdila obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) na základě plné moci, kterou jí udělil obv. Ing. Josef NENADÁL, předseda představenstva, a obv. Luděk KALIVODA, člen představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy tímto obv. Ing. Janu MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), nar. XX.XX.XXXX, zplnomocnili k podpisu dokumentu žádosti a předání žádosti na Úřad Regionální Rady NURS Střední Čechy, k vyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu ROP Střední Čechy, výzva č. 4 a k jednání jménem společnosti pro celé řízení o přidělení dotace bez omezení. Žádost o padesátimilionovou dotaci včetně příslušných příloh má podle magazínu Reportér přes 1200 stran, další stovky pak čítá projektová dokumentace.

Z projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který byl společností Farma Čapí hnízdo, a. s., předložen na Úřad ROP Střední Čechy k posouzení, bylo dále zjištěno, že partnerem projektu byla společnost ZZN Pelhřimov, a. s., která se bude podílet na odbahnění rybníka ve fázi výstavby areálu a následně poskytne rybník pro využití zákazníků.

Dále bylo zjištěno, že dne 25. 02. 2008 byla uzavřena Dohoda o budoucí spolupráci mezi společností Farma Čapí hnízdo, a. s. (dále v dohodě označená jako Farma), jejímž jménem jednal obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), a společností AGROFERT HOLDING, a. s. (dále v dohodě označena jako Agrofert), jejímž jménem jednal obv, Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Z této dohody plyne, že „Farma“ se zavázala projednat s „Agrofertem“ veškeré změny týkající se projektu, které by mohly ovlivnit zamýšlené aktivity „Agrofertu“ a poskytnout areál k využití na akce skupiny „Agrofert", který se zavázal k využívání areálu na určitý počet akcí.



Babiš během komunálních voleb v roce 2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Sám Jaroslav Šaroch v usnesení o zastavení stíhání napsal, že mezi Farmou Čapí hnízdo a Agrofertem panovaly „zcela nadstandardní vztahy“, a to jak po dobu výstavby areálu, tak po dobu je provázání až do okamžiku fúze. Žalobce vycházel z ručení za úvěr či z poskytování reklamních služeb. Celé usnesení zveřejnil iROZHLAS.cz ZDE Babiš během komunálních voleb v roce 2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

-15-

Bylo zjištěno, že obv. Ing. Josef NENADÁL a obv, Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), uvedli do žádosti o dotaci a projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který byl její nedílnou součástí, nepravdivé a hrubě zkreslené informace a některé podstatné skutečnosti zamlčeli.

Jak bylo následně zjištěno, uvedli hrubě zkreslené ekonomické údaje a parametry, uvedené ve finančních výkazech projektu, v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát, kdy tyto plánované údaje byly uvedeny tak, aby vyhověly ekonomickým kritériím bez ohledu na reálný stav. Dále byly uvedeny nepravdivé informace o úvěru, ze kterého bude financována výstavba Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, jeho délce, výši a době jeho splatnosti, kdy v projektu bylo uvedeno, že se jedná o dlouhodobý úvěr se splatnosti devět let, ačkoliv toto nebyla pravda. Rovněž zamlčeli údaje, týkající se sjednané ceny za pronájem nemovitostí, na základě Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 01/2008 a dle Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 02/2008, obě uzavřené dne 27. 02. 2008, kdy v podkladech předaných na Úřad ROP Střední Čechy tyto údaje začernili tak, aby nebylo možné zjistit skutečnou cenu pronájmu předmětných nemovitostí. Dále uvedli nepravdivé informace o financování projektu Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo, když v žádosti o dotaci uvedli, že tento projekt počítá s financováním rozhodující části projektu z bankovních úvěrů, přičemž reálně byl projekt z velké části financován ze soukromých nebankovních zdrojů, což jim bylo známo.



Z jakých dalších důvodů zastavil Šaroch stíhání, Jaroslav Šaroch nicméně dospěl k závěru, že nešlo o podvodný postup. „Sám poskytovatel dotace tyto údaje nepovažoval za podstatné či natolik závažné, aby s nimi spojoval otázku, zda poskytne požadovanou dotaci, či nikoli. Nejednalo se tedy o údaje, jejichž neuvedení (začernění) nebo nepřesná uvedení (jejich odhad či předpoklad) by měla vliv na rozhodování poskytovatele dotace,“ uvedl na straně 21.Z jakých dalších důvodů zastavil Šaroch stíhání, popsala redakce iROZHLAS.cz poté, co do nezačerněného dokumentu nahlédla.

V projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo uvedli nepravdivě, že se v případě společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jedná o malý podnik a následně v „Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik“ uvedli nepravdivé informace o tom, že se v případě společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jedná o nezávislý podnik, přičemž toto prohlášení podepsali dne 22.02.2008 obv. Ing. Josef NENADÁL, jako předseda představenstva, a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), jako místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Že jde o malou či střední firmu, deklarovali v žádosti o dotaci Josef Nenadál s Janou Mayerovou, a to právě v čestném prohlášení. Policisté měli za to, že lhali, a proto zahájili trestní stíhání. Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha to vyšetřovatelé ale ani po čtyřech letech neprokázali. „Podstatou jejich trestného jednání mělo být předložení Prohlášení, v němž nepravdivě uvedli údaje o kategorii a druhu podniku a společnost Farma Čapí hnízdo nepravdivě označili za nezávislý podnik a nepravdivě uvedli údaje o počtu osob a finančních hodnotách, kterými bylo opodstatněno posouzení společnosti Farma Čapí hnízdo jako malý a střední podnik. Z opatřených důkazů však uvedení těchto nepravdivých údajů nelze prokázat,“ stojí k tomu v usnesení o zastavení trestního stíhání.

Z materiálů ROP Střední Čechy bylo dále zjištěno, že projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo byl následně pracovníky Úřadu ROP Střední Čechy na základě těchto nepravdivých údajů posouzen a doporučen ke schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Bylo zjištěno, že Výbor RR na svém 24. zasedání dne 20. 08. 2008 přijal usnesení č. 02-24/2008NRRSC, ve kterém pod bodem l. schválil k financování, kromě jiných, i projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. Na základě tohoto usnesení byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008, obsahující taxativně stanovené podmínky a čestné prohlášení příjemce dotace, jejíž přílohou bylo i Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik. Tuto smlouvu dne 15. 10. 2008 podepsal obv. Ing. Josef NENADÁL, jako předseda představenstva, a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), jako místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Za Výbor RR dne 22. 10. 2008 tuto smlouvu podepsal Ing. Petr B., předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008 obv. Ing. Josef NENADÁL, jako předseda představenstva, a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), jako místopředseda představenstva, jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako příjemcem dotace česně prohlásili, že všechny údaje, které uvedli v souvislosti s uzavřením této smlouvy, o projektu, své osobě, včetně finanční a majetkoprávní situace, jsou pravdivé a úplné, kdy součásti této smlouvy bylo i Prohlášení – informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik, přičemž věděli, že uvedené údaje jsou nepravdivé a fakticky neodpovídají skutečnému stavu, a kdy se v této smlouvě zavázali bez zbytečného odkladu poskytovatele dotace písemně informovat, pokud by došlo ke změně jakékoliv skutečnosti.

-16-

Dále bylo zjištěno, že na základě Smlouvy o poskytnutí dotace byla společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy poskytnuta dotace v maximální výši 50 000 000 Kč, přičemž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činil 42 500 000,- Kč, podíl finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR činil 3 750 000,- Kč a podíl finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje činil 3 750 000,- Kč.

Bylo zjištěno, že tyto finanční prostředky z rozpočtu Regionální rady soudržnosti byly postupně načerpány na bankovní účet společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., Č. účtu XXXXXXXXXX, vedený u HSBC Bank, a to na základě tří žádostí o čerpání dotace. Dne 27. 11. 2009 byly na základě žádosti č. 1 na účet společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., připsány finanční prostředky ve výši 26 606 818,73 Kč, dne 18. 12. 2009 byly na základě žádosti č. 2 připsány finanční prostředky ve výši 13 393 181,27 Kč a dne 23. 08. 2010 byly na základě žádosti č. 3 připsány finanční prostředky ve výši 9 997 443,36 Kč, celkem tedy byly na účet společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., připsány finanční prostředky ve výši 49 997 443,36 Kč. Bylo zjištěno, že všechny tři žádosti o čerpání dotace podala a podepsala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ).

Dále bylo zjištěno, že v rámci posuzování projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo byly pracovníky Úřadu ROP Střední Čechy vyžádány dva externí posudky.

Bylo zjištěno, že první posudek Ing. Ivany HAVLÍKOVÉ, nar. XX.XX.XXXX, byl zaměřen na potřebnost projektu a na jeho rozpočet. Ing. Ivana HAVLÍKOVÁ se k projektu vyjádřila kriticky, když konstatovala řadu nesrovnalostí, zejména pak mezi osobou investora a stavebníka, nesrovnalosti v některých pozemcích a neprokázané vlastnictví některých pozemků, event. konstatovala existenci věcného břemene, které nebylo ve smlouvě o pronájmu nemovitostí ze dne 27. 02. 2008 uvedeno. Dále se Ing. Ivana HAVLÍKOVÁ vyjadřovala kriticky k některým konstrukčním prvkům a náklady na jejich pořízení hodnotila jako nadhodnocené. Závěrem svého posudku Ing. Ivana HAVLÍKOVÁ uvedla, že se sice jedná o rozsáhlý a finančně velmi náročný projekt, který by jistě úspěšně sloužil k prezentaci investora a k pořádání jeho firemních akcí. Dle jejího názoru ale nebyl prokázán přínos projektu pro celý region a efektivní využití finančních prostředků. Celý posudek si můžete přečíst v článku serveru iROZHLAS.cz z února 2018. . Některé z položek rozpočtu označuje za „nadhodnocené“ a „přesahující i technické požadavky stanovené projektem“. Konkrétně posudek zmiňuje plán na vybudování jízdárny, která má svou konstrukcí připomínat čapí hnízdo. „Odhad nákladů jen na dodávku nadzemní části konstrukce jízdárny včetně opláštění ve výši 15 000 000 Kč přesahuje obvyklé náklady na dodávku kompletně vybavené jezdecké haly použitelné i pro závodní účely,“ stojí v čtyřstránkovém hodnocení.

Druhý posudek, který zpracoval Ing. Karel MOJŽIŠÍK, nar. 12. 03. 1949, byl zaměřen na rozpočet, finanční zajištění projektu po dobu realizace, udržitelnost projektu, CBA. Ing. Karel MOJŽIŠÍK se ve svém posudku vyjádřil kriticky k ekonomickým údajům předloženého projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. Konstatoval značně nadhodnocené, až nereálné příjmy, jako např. příjmy z pronájmu restaurace nebo příjmy z reklamy, a současně zcela chybějící údaje o některých nákladových položkách. Ing. Karel MOJŽIŠÍK konstatuje účelovost některých údajů uvedených v cash flow s tím, že bez uvedení těchto údajů by cash flow bylo kriticky napjaté. Dále vyjádřil své kritické výhrady a pochybnosti o nezbytnosti a racionálnosti rozsáhlých nezpůsobilých výdajů, které značně a zbytečně navyšují potřebu bankovních úvěrů, které zhoršují schopnost projektu splatit celkové bankovní úvěry. Uvedl, že se jedná zejména o objekt vily s nezpůsobilými investičními výdaji cca 34,7 mil Kč a objekt správce s nezpůsobilými investičními výdaji cca 19,2 mil Kč, celkem tedy 53,9 mil. Kč. iROZHLAS.cz zveřejnil i kompletní znění druhého posudku. „Hned při počátečním studiu podkladů projektu vynikne nejednoznačná identifikace žadatele. Nejasná vazba na firmu Farma Čapí hnízdo, a. s., není nikde blíže okomentována, proto by žadatel měl svou identifikaci jasně doložit a vysvětlit,“ stojí například v posudku

Z písemných materiálů, které byly vyžádány u společnosti SGL projekt, s. r. o., bylo zjištěno, že společnosti IMOBA, a. s., byly již v roce 2006 fakturovány projekční práce na architektonické studii školicího a sportovně relaxačního střediska v Semtíně. Následně od roku 2007 byly fakturovány projekční práce pro územní a stavební řízení na akci Farma Čapí hnízdo v Semtíně. Dále bylo zjištěno, že společnost SGL projekt, s. r. o., fakturovala projekční práce na akci Farma Čapí hnízdo společnosti IMOBA, a. s., i v průběhu roku 2008, a to až do 16. 11. 2008, kdy společnost vystavila fakturu na společnost IMOBA, a. s., za výkon autorského dozoru při stavbě farmy v Semtíně. Tedy v době, kdy již společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., formálně existovala a realizovala výstavbu areálu Multifunkčního kongresového centra.



Architektonická kancelář SGL Projekt s.r.o. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Obvinění pracuje s informací, že projekční kancelář Imobě posílala faktury za práci na Čapím hnízdě až do 16. listopadu 2008, kdy už Farma Čapí hnízdo existovala a pracovala na výstavbě areálu. Faktury ale Imobě vystavovala i v letech 2011 až 2013. Policejní usnesení v kauze Čapí hnízdo se zmiňuje také o výslechu jejího šéfa, který popisoval přípravu rekonstrukce i její průběh. Popsal, že Babiše přesvědčil, aby přestavbu zchátralého statku pojal velkolepěji, než původně zamýšlel.Architektonická kancelář SGL Projekt s.r.o. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

-17-

Bylo zjištěno, že faktury za projekční práce a autorský dozor na akci Farma Čapí hnízdo v Semtíně byly dále ze strany společnosti SGL projekt, s. r. o., vystavovány na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., a to od konce roku 2008 do července 2011. Ovšem bylo rovněž zjištěno, že od července 2011 a dále v průběhu roku 2012 i roku 2013 bylo společností SGL projekt, s. r. o., vystaveno několik faktur za další projekční práce a výkon autorského dozoru opět na společnost IMOBA, a. s.

Dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu byly od společnosti BAK stavební společnost, a. s., vyžádány kopie všech faktur, vystavených v souvislosti s realizaci výstavby Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, harmonogram všech prací na jednotlivých objektech areálu, doklady o úhradě jednotlivých faktur, zápisy z kontrolních dnů a zápisy o předání a převzetí díla.

Postupem dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu byla vyžádána rovněž kompletní Zpráva o auditu č. ROPSC/2016/MO/001 na projekt Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, kterou vypracoval Auditní orgán Ministerstva financí ČR. Tento orgán ve své zprávě uvedl, že existuje podezření, že společnost AGROFERT HOLDING, a. s., mohla být jednou hospodářskou entitou se společností Farmou Čapí hnízdo, a. s., která by tak neměla být brána jako malý a střední podnik, a z tohoto důvodu by nebyla způsobilým příjemcem. Toto riziko Auditní orgán spatřoval na základě jím zjištěných skutečností týkajících se rodinných vazeb akcionářů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., vůči majiteli holdingu AGROFERT obv. Ing. Andrejovi BABIŠOVI, nar. 1954. Dalšími skutečnostmi, na základě kterých Auditní orgán MF ČR dospěl k tomuto svému závěru, bylo ručení společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., za úvěry, úhrada za toto ručení ze strany společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., pronájem nemovitostí společností IMOBA, a. s., a např. vlastnictví webových domén. Auditní orgán se dále zabýval otázkou, zda společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., není propojeným podnikem a otázkou stejného relevantního trhu a sousedního trhu.



Na zveřejnění auditorské zprávy zareagoval tehdy na twitteru šéf ANO slovy: „Fajn, že je to venku. Audit tvrdí, že projekt byl OK.“

Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Kompletní auditorskou zprávu ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo zveřejnila na Twitteru v květnu 2017 skupina Julia Šumana. Server iROZHLAS.cz celou zprávu publikoval ZDE Na zveřejnění auditorské zprávy zareagoval tehdy na twitteru šéf ANO slovy: „Fajn, že je to venku. Audit tvrdí, že projekt byl OK.“Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Auditní orgán v závěru své zprávy uvádí, že auditorský tým není schopen posoudit, zda společnost AGROFERT HOLDING, a. s., či nějaká z propojených společnosti nepůsobily na stejném či relevantním trhu či sousedním trhu, jelikož dle právního rámce Auditního orgánu nemá Auditní orgán kompetenci auditovat společnost AGROFERT HOLDING, a. s., ani společnosti propojené se společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., tak, aby mohl posoudit, zda byla splněna definice stejného relevantního trhu či sousedního trhu. Auditorský tým je přitom přesvědčen, že ostatní znaky propojení s ohledem na rodinné vazby, obchodní vztahy, hospodářské propojení a přístup k finančním trhům bez typických obtíží MSP byly prokázány. Pokud se prokáže, že tomu tak bylo (stav existence jedné hospodářské entity auditovaného subjektu se společností AGROFERT HOLDING, a. s., respektive s dalšími propojenými společnostmi) a budou překročeny limity v příloze I čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) Č. 70/2001, ve znění nařízení Komise (ES) Č. 364/2004, jsou veškeré výdaje vynaložené na operaci nezpůsobilé. Právě s odůvodněním , že Agrofert a Farma Čapí hnízdo nepůsobily na stejných či sousedních trzích, státní zástupce Šaroch stíhání Andreje Babiše a dalších obviněných v kauze zastavil. Farma podle něj byla malým a středních podnikem, neboť „společnost v této době žádnou podnikatelskou činnost fakticky nevykonávala.“ A na dotaci tak měla nárok. Dnes by ovšem firmy tuto podmínku už nesplnily.

Dále byly dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu vyžádány informace a podklady od Státního zemědělského intervenčního fondu, VE SMEČKÁCH 801/33, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO (dále jen SZIF), ke skutečnosti, zda společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., byla v letech 2008–2013 žadatelem a příjemcem dotací v oblasti zemědělství od SZIF. Bylo zjištěno, že tato společnost v průběhu let 2009–2013 pobírala dotace na zemědělskou činnost, kdy celkem bylo na dotacích vyplaceno více než 2 mil. Kč. Rovněž bylo zjištěno, že kontaktní osobou pro účely žádostí o dotaci byl pracovník AGROFERTU.



Státní zemědělský intervenční fond má na starosti rozdělování zemědělských dotací | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Týdeník Dotyk v březnu 2016 spočítal, že Čapí hnízdo čerpalo i peníze na provoz – například na ovce a telata, která byla na farmě chovaná. Mezi roky 2009 a 2014 měla farma inkasovat 2,3 milionu korun.Státní zemědělský intervenční fond má na starosti rozdělování zemědělských dotací | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

-18-

Ve smyslu ust. § 8 odst. 1 trestního řádu byly od společnosti IMOBA, a. s., vyžádány roční uzávěrky včetně kompletních auditních zpráv společnosti IMOBA, a. s., a společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., za roky 2007–2014, znalecký posudek společnosti PROSCON, s. r. o., a Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 01/2008 a č. 02/2008 ze dne 27. 02. 2008, uzavřené mezi společnosti IMOBA, a. s., jako pronajímatelem a společností Farma Čapí hnízdo, a. s., jako nájemcem.

Společnost IMOBA, a. s., dále předložila k založení do spisu Zprávu MF ČR o auditu operace ze dne 06. 05. 2016, Memorandum AK Kocián, Šolc a Balaštík ze dne 19. 02. 2016, Stanovisko auditované osoby k návrhu zprávy o auditu operace ze dne 29. 04. 2016, Stanovisko auditované osoby ke zprávě o auditu operace ze dne 06. 06. 2016, Znalecký posudek „Posouzení oprávněnosti přiznání dotaci“ ze dne 22. 02. 2016 a Znalecký posudek „Posouzení mimořádného auditu operace“ ze dne 29. 05. 2016.

Společnost IMOBA, a.s., byla ve smyslu ust. § 78 odst. 1 trestního řádu vyzvána k vydání úplného účetnictví společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., za období od 01. 01. 2007 do data fúze s nástupnickou společnosti IMOBA, a. s. Dále k vydání originálu smlouvy o převodu akcií, na základě kterých nabyla akcie společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., včetně originálů účetních dokladů, prokazujících úhradu nabytých akcií. Společnost IMOBA byla rovněž ve smyslu ust. § 78 odst. 1 trestního řádu vyzvána k vydání kopií všech zápisů z jednání řádných a mimořádných valných hromad společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., notářských zápisů z valných hromad, a to včetně všech jejích příloh. Byly rovněž vyžádány Dohody o poskytnutí ručení ze dne 25. 06. 2008, uzavřené mezi společností Farma Čapí hnízdo, a. s., jako dlužníkem a společností AGROFERT HOLDING, a. s., jako ručitelem a také kopie všech obchodních smluv uzavřených mezi společností Farma Čapí hnízdo, a. s., a společností AGROTEC, a. s., v době od 01. 01. 2008 do 01. 06.2 014.

Z účetních uzávěrek společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., bylo zjištěno, že v účetních uzávěrkách od roku 2008 není za žádný rok uvedeno jméno akcionáře s podílem na základním kapitálu větším než 20 %, přestože to právní řád ukládá.

Společnost IMOBA v rámci prověřování předložila dva znalecké posudky, které zpracoval Ing. František D., XXXXXXXX, znalec z oboru ekonomika.

Z prvního posudku Ing. D. ze dne 22. 02. 2016 pod názvem „Posouzení oprávněnosti přiznání dotací“ bylo zjištěno, že tento posudek se zabývá posouzením formálních kritérií a požadavků, které měl žadatel o dotaci splňovat, formálním posouzením definice malého a středního podniku. Dále znalec také konstatuje, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., nebyla v době realizace projektu majetkově svázána s žádným jiným podnikem, protože sestavovala vlastní účetní uzávěrku, a proto splňovala podmínku zařazení podniku do kategorie malého nebo středního podniku. Dále dokládá, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., splnila všechny podmínky pro přiznání dotace.

Z tohoto posudku však bylo zjištěno, že znalec ve svém posudku uvádí některé nepřesné či nepravdivé informace, když čerpal pouze z informací, které mu zřejmě poskytl zadavatel posudku, což byla společnost IMOBA, a. s., nebo čerpal pouze z veřejných zdrojů. Znalec uvádí, že v roce 2007 nebyla společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., součástí holdingu AGROFERT, což však není pravda. Znalec dále v tomto posudku rozvádí tezi, že v době, kdy společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., byla součástí koncernu AGROFERT, nikdo nemohl vědět, jaká výzva k předkládání projektů bude koncem roku 2007 vyhlášena. Jak již bylo výše konstatováno, opak je pravdou. Znalec dále konstatuje, po celý rok 2007 a v době vyhlášení výzvy č. 4 ROP NUTS 2 Střední Čechy, již společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., nebyla součástí koncernu AGROFERT. Jak bylo zjištěno, ani tato tvrzení znalce se nezakládají na pravdě.

-19-

Ing. DVOŘÁČEK ve svém druhém posudku ze dne 29.05.2016 pod názvem „Posouzení mimořádného auditu operace“ podrobuje kritice závěry šetření, které prováděl Auditní orgán MF ČR a které uvedl ve své Zprávě o auditu č. ROPSC/2016/MO/001 na projekt Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo. Tvrzení Auditního orgánu označuje jako nepodložená a neprokázaná s tím, že se jedná pouze o vlastní úvahy a domněnky.

Z písemných materiálů, které společnost IMOBA, a. s., vydala na základě výzvy dle ust. S 78 odst. 1 trestního řádu, bylo zjištěno, že dne 18. 11. 2013 na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodala Mgr. Gabriela K. společnosti IMOBA, a. s., zastoupené obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, 12 ks listinných akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,Kč, za celkovou částku 30 000,- Kč, tedy za cenu 2500,- Kč za jednu akcii. Předávací protokol téhož dne podepsala za společnost IMOBA, a.s. Ing. Petra P. Rovněž dne 18. 11. 2013, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodal JUDr. Alexej BÍLEK společnosti IMOBA, a. s., zastoupené obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, 4 ks listinných akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou částku 10 000,- Kč, tedy za cenu 2500,- Kč za jednu akcii. Předávací protokol téhož dne podepsala za společnost IMOBA, a. s., Ing. Petra P. A dále dne 18. 11. 2013, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodal Mgr. Václav K. společnosti IMOBA, a. s., zastoupené obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, 4 ks listinných akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou částku 10 000,- Kč, tedy za cenu 2500,- Kč za jednu akcii. Předávací protokol opět téhož dne podepsala za společnost IMOBA, a. s., Ing. Petra P.

Přestože společnost IMOBA, a. s., byla vyzvána k vydání kopií všech zápisů z jednání řádných a mimořádných valných hromad společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., notářských zápisů z valných hromad, a to včetně všech jejích příloh, nedoložila policejnímu orgánu tyto zápisy kompletní. Nebyly doloženy seznamy přítomných akcionářů, plné moci advokátů, kteří případně akcionáře zastupovali, jakož i další přílohy, které byly jako přílohy v zápisech z valné hromady přímo specifikovány.

Ve smyslu ust. § 8 odst. 1 trestního řádu byly od společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., vyžádány roční účetních závěrky společnosti, včetně kompletních zpráv auditora za roky 2006–2008. Dále byla vyžádána kopie Smlouvy o převodu akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., včetně dokladů, prokazujících úhradu kupní ceny za tyto akcie.

Dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu byla společnost ZZN Pelhřimov, a. s., vyzvána k vydání originálu Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 31.12.2007 mezi společností ZZN Pelhřimov, a. s., jako prodávajícím a kupujícími obv. Adrianou BOBEKOVOU, obv. Andrejem BABIŠEM a obv. Monikou BABIŠOVOU, originálu protokolu o předání uvedených akcií novým nabyvatelům, originálu zápisu z jednání představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., kde bylo rozhodnuto o prodeji uvedených akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., originálu zápisu z jednání dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., kde byl projednán prodej uvedených akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., a originálu dokumentu, na základě kterého převzala společnost ZZN Pelhřimov a. s., akcie společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a s., poté, co byla dne 22. 11. 2007 rozhodnutím jediného společníka společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., učiněným při výkonu působnosti valné hromady, schválena změna právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., na ZZN AGRO Pelhřimov, a. s.

-20-

Z písemného sdělení společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., které zaslal obv. Ing. Zdeněk KUBISKA bylo zjištěno, že v době od 01. 12. 2007 do 17. 01. 2008, představenstvo společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., nezasedalo, nemělo kolektivní orgán a statutární orgán tvořil jen předseda představenstva obv. Ing. Zdeněk KUBISKA. Z tohoto důvodu nebylo vyhotoveno žádné rozhodnutí o emisích akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s.

Z vydaných dokumentů bylo dále zjištěno, že dne 02. 12. 2007 společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., zastoupená obv. Ing. Zdeňkem KUBISKOU, předala společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. 20 ks listinných akcií na majitele v listinné podobě, čísla akcií 001 - 020, O jmenovité hodnotě 100 000,- Kč za jednu akcii, emitenta ZZN AGRO Pelhřimov a. s., kdy tyto akcie za společnost ZZN Pelhřimov, a. s., převzal obv. Ing. Zdeněk KUBISKA a obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK.

Dále bylo zjištěno, dle vydaných dokumentů, že dne 17. 12. 2007 v 09.00 hod. proběhlo společné zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., kde kromě jiného bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o převodu cenných papírů, tj. 20 ks akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč za jednu akcii, emitenta ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., za celkovou kupní cenu 2 386 000,- Kč, kdy převodcem bude společnost ZZN Pelhřimov, a. s., a nabyvateli Adriana B., nar. XXXX, Andrej Babiš, nar. 1983 a Monika V., nar. XXXX, přičemž kupní cena byla stanovena posudkem znalce společnosti PROSCON, s. r. o. Dále bylo rozhodnuto, že převod bude uskutečněn nejpozději do dne 31. 12. 2007 s tím, že uzavření smlouvy bude předcházet udělení souhlasu společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a to jejím písemným rozhodnutím, jako jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Na tomto společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., bylo mimo jiné uloženo řediteli společnosti, aby věnoval maximální pozornost úhradě pohledávek po splatnosti. Zápis z tohoto zasedání podepsali všichni tehdejší členové představenstva i všichni členové dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Problematiku anonymních akcií na majitele, které v roce 2014 zakázal zákon, zmínil také státní zástupce Jaroslav Šaroch. Kdo přesně držel akcie farmy Čapí hnízdo v rozhodné době, tedy v době, kdy se žádalo o dotaci, bylo totiž důležité pro posouzení, zda firma splňovala definici malého a středního podniku. Podle žalobce je ale „v podstatě nemožné“ prokázat, kdo byl v roce 2008 jejich vlastníkem. Akcionářská struktura se navíc mohla měnit, a to i vícekrát. O tom ale, jak Šaroch uzavírá, nebyl opatřen žádný důkaz. „Nezbývá než tedy akceptovat akcionářskou strukturu, která koresponduje s tvrzením obv. Ing. Mayerové, Ph.D., že jí v polovině února bylo zástupci akcionářů sděleno, že akcionáři jsou nepodnikající osoby, což svědek Mgr. XXXXX potvrdil s tím, že jména těchto osob obviněné nesdělil,“ stojí v rozhodnutí o zastavení stíhání.

Rovněž bylo zjištěno, že obv. Ing. Zdeněk KUBISKA a obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, dne 31. 12. 2017 podepsali v Pelhřimově jménem společnosti ZZN Pelhřimov a. s., jako stranou prodávající, fiktivní Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, kdy předmětem této smlouvy byl převod 20 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 001 - 020, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 2 386 000,- Kč, tj. cenu 119 300,- Kč za jednu akcii. Noví nabyvatelé akci obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), jako strana kupující tuto smlouvu podepsali téhož dne, tj. 31. 12. 2007, v Praze.

Obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), jako kupující číslo 1, koupila 5 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 001 - 005, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 596 500,- Kč, obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, jako kupující číslo 2, koupil 5 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 006 - 010, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 596 500,- Kč a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), jako kupující číslo 3, koupila 10 ks listinných akcií na n ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., pod čísly akcií 011 - 020, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, za celkovou cenu 1 193 000,- Kč.

Dále bylo zjištěno, že sjednaná kupní cena za tyto akcie ve výši 2 386 000,- Kč byla odeslána dne 15. 09. 2008 z bankovního účtu obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, č. účtu XXXXXXXXXX, vedeného u Komerční banky, a. s. Na účet ZZN Pelhřimov, a. s., byla tato platba připsána dne 17. 09. 2017. Dle smlouvy měla být úhrada kupní ceny provedena nejpozději do šesti měsíců od jejího podpisu, přičemž prodávající, tj. ZZN Pelhřimov, a. s., měl právo od smlouvy odstoupit z důvodu, že kupní cena nebude řádně uhrazena.



Evropský úřad pro boj proti podvodům | Zdroj: Profimedia Na to, že za akcie zaplatil Babiš zhruba 2,4 milionu korun, upozornili i vyšetřovatelé z Evropského úřadu pro boj proti podvodům, známého pod zkratkou OLAF.Evropský úřad pro boj proti podvodům | Zdroj: Profimedia

-21-

Rovněž dne 31. 12. 2007, dle vydaných dokumentů, byly v Praze předmětné akcie předány novým nabyvatelům, kdy všichni účastníci tohoto předání, obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), obv. Ing. Zdeněk KUBISKA a obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK toto stvrdili podpisem předávacího protokolu. „Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. (…) Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit,“ komentoval vlastnickou strukturu sám Andrej Babiš v březnu 2016 na plénu sněmovny.

Dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu byl vyzván obv. Martin HERODES k vydání originálu smlouvy o převodu akcií, na základě které nabyl akcie společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. (Farma Čapí hnízdo, a. s.), originálu účetních dokladů, prokazující úhradu nabytých akcií a originálu smlouvy o převodu akcií, na základě kterých převedl akcie společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. (Farma Čapí hnízdo, a. s.), na další subjekt, a to jako věci důležité pro trestní řízení.

V reakci na tuto výzvu obv. Martin HERODES sdělil, že takovými dokumenty nedisponuje, a proto je nemůže předložit. Nad rámec tohoto sdělení uvedl, že akcie na majitele byly převoditelné neomezeně, práva s listinou vykonával ten, kdo ji předložil s tím, že k převodu listinného cenného papíru cenného papíru na doručitele není vyžadována písemná smluvní forma.

Následně, po zjištění policejního orgánu, že kopie smluv, dle kterých nabyl 12 ks listinných akcií na majitele společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., zaslal obv. Martin HERODES, pracovníkům EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE (dále jen OLAF) k podpoření své výpovědi před tímto orgánem, byl obv. Martin HERODES opětovně dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu vyzván k vydání originálů Smluv o úplatném převodu akcií, dle kterých dne 16.02.2008 nabyl 1 ks akcie společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., od obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, 1 ks akcie od obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) a 10 ks akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., od obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), včetně vydání dokladů, potvrzující úhradu kupní ceny.

Na tuto výzvu reagoval obv. Martin HERODES prostřednictvím svého právního zástupce, JUDr. Michaela Bartončíka, sdělením, že vydává kopie těchto předmětných smluv s tím, že originály nedohledal. Rovněž tak nedohledal doklady, prokazující úhradu kupní ceny.

Dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu byla vyzvána společnost Dead Line Media, s. r. o., k vydání dokumentu „Dohoda o poskytnutí ručení“, uzavřená dne 25.06.2008 mezi společností Farma Čapí hnízdo, a. s., jako dlužníkem a společností AGROFERT HOLDING, a. s., jako ručitelem. Bylo zjištěno, že tento dokument uzavřel jménem společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., předseda představenstva obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, a jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ).

V dané věci bylo v rámci součinnosti spolupracováno i s pracovníky EUROPEAN ANTIFRAUD OFFICE (dále jen OLAF). V rámci této spolupráce nebyly zjištěny zásadní informace, kterými by disponoval OLAF, a které by nebyly policejnímu orgánu již známy. Většina osob, které byly vyslechnuty pracovníky OLAF, vypovídala neurčitě, vyhýbavě nebo nevypovídala vůbec. Výjimkou bylo předání kopií Smluv o úplatném převodu cenných papírů, které obv. Martin HERODES předal pracovníkům OLAF, ačkoliv policejnímu orgánu tyto dokumenty původně na základě výzvy nevydal. Pracovníky OLAF byla dále poskytnuta judikatura Evropského soudního dvora. Obsah zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) odtajnily v lednu 2018 Hospodářské noviny a Lidové noviny. V dokumentu OLAF konstatoval, že farma neměla na dotaci nárok. Server iROZHLAS.cz tehdy sestavil přehled nejdůležitějších informací, které ze zprávy vyplývají.

Dále byla ve smyslu ust. § 8 odst. 1 trestního řádu od ČESKÉ TELEVIZE vyžádána kopie dokumentu s názvem „Matrix AB“, autora Víta Klusáka, odvysílaného na programu ČT2 dne 19. 11. 2015. Kopie dokumentu byla předána na DVD nosiči. V tomto pořadu obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, zcela veřejně prezentuje projekt Farmy Čapí hnízdo jako svůj nejlepší projekt, který kdy vymyslel, a uvádí, jak k tomuto záměru dospěl.

-22-

Rovněž byla vyžádána u společnosti Falcon Media Broadcast, SOUSTRUŽNICKÁ 486/3, 198 00 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN kopie pořadu „Talkshow Jany Burger“ s hostem Monikou BABIŠOVOU, natočeného dne 30. 09. 2013. Kopie tohoto pořadu byla předána na DVD nosiči. V této talkshow obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) sama sebe označuje za jednu z autorek projektu Farmy Čapí hnízdo, kdy sama uvádí, že se podílela významně na vybavení interiérů Farmy Čapí hnízdo. Video si můžete prohlédnout ZDE , o Čapím hnízdě mluví ve 14:35.

Dále byl prováděn monitoring článků a tiskových zpráv v denním i periodickém tisku. I když tyto články policejní orgán považuje za právně nerelevantní, byla zjištěna některá veřejná vystoupení či prohlášení obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, které mohou nasvědčovat propojenosti společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s holdingovou strukturou společnosti AGROFERT, a. s., a s osobou obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, kde se sám prezentoval jako vlastník společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., přičemž tato prohlášení jsou učiněna před listopadem roku 2013, kdy společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., fúzovala se společnosti IMOBA, a. s., která je a byla součástí společnosti AGROFERT, a. s.



Babiš během opravy Státní opery v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Podle státního zástupce Jaroslava Šarocha měl Andrej Babiš „enormní zájem“ na výstavbě areálu i jeho provozu. „Je patrný i z dalších nashromážděných důkazů, které svědčí o jeho osobní angažovanosti při projektování stavby, výstavbě areálu, zajišťování vybavená areálu, prezentaci areálu,“ pokračuje žalobce s tím, že se však nepodařilo sehnat takové důkazy, které by svědčily, že by byl skutečným vlastníkem akcií nebo že by měl vliv na chod společnosti. „Takový zásah popírají všechny osoby podílející se na vedení a fungování společnosti,“ doplnil.Babiš během opravy Státní opery v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jedná se např. o článek ze dne 04. 04. 2012 s názvem „OBRAZEM: Miliardář Babiš sedlačí na farmě s klisnou za 1,5 milionu korun“ publikovaný na serveru iDnes.cz, kde se uvádí „Potravinářský magnát Andrej Babiš, jehož skupiny Agrofert loni stouply tržby o čtvrtinu na rekordních 182,5 miliardy korun, si přísně střeží své soukromí. Magazínu Forbes ale tentokrát umožnil nahlédnout na to, jak hospodaří na farmě Čapí hnízdo na Benešovsku.“ Po rozhovoru s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, redaktorka píše „Babiš na své ekofarmě chová celkem deset těchto koní. Své stádo chce ještě letos rozšířit“, dále „Babiš dostal na výstavbu farmy Čapí hnízdo dotaci 50 milionů korun z EU. Celková investice však byla podle něj „násobně vyšší", „Vedle koní chová Babiš na farmě také lamy, kozy a desítky krav speciálních plemen. V jejich přítomnosti si „čistí“ hlavu. Zvířatům totiž věří více než lidem." Prolistovat fotogalerií můžete ZDE

V květnu 2012 sever iDnes publikoval článek s názvem „Bydlení českých miliardářů“. Mezi domy je uvedené i Čapí hnízdo a coby majitel je v textu prezentován právě obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. „Pro magnáta Andreje Babiše prý bylo nepřípustné, aby ptáci na stavbu doplatili, proto úprava komínu a hnízda probíhala v zimě,“ píše o stavbě Čapího hnízda webový zpravodajský portál iDnes.cz s odvoláním na architekta Jiřího Javůrka. Prolistovat touto fotogalerií můžete ZDE.

V říjnu 2013, tedy měsíc před termínem, který obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, uvádí jako datum převzetí farmy, vychází rozhovor, který obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, poskytl pro časopis Českého svazu včelařů. Autorka na úvod píše, že Andrej Babiš je akční člověk: „Hned na začátku jednání objednal u předsedy svazu včelstva pro svou farmu Čapí hnízdo.“ Dále v rozhovoru pak na otázku, jaké má cíle a výzvy, Babiš odpovídá: „Chci například dovézt pandu z Číny, abychom ji měli na farmě Čapí hnízdo.“

Z dalšího článku publikovaného např. na serveru blesk.cz, lidovky.cz nebo Radiožurnálu ze dne 23. 03. 2016 plyne, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, se koncem září 2010 zúčastnil dražby koní v rakouském Ebbsu, osobně v dražbě přihazoval, a koupil nejlepší koně plemene Hafling, které o několik málo měsíců na výstavách již jako vlastník představovala společnost Farma Čapí hnízdo, a. s.

Jízdárna na farmě Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál na jaře 2016 shromáždil důkazy, které naznačovaly, že Babišův osobní vztah k Čapímu hnízdu byl v kritické době ve skutečnosti o mnoho bližší, než se do té doby veřejně vědělo. „Ano, Maraju jsem prodala panu Babišovi, bylo to v Ebbsu, byly to vynikající klisny a jejich cena tomu odpovídala,“ vzpomínala Elizabeth Leitnerová, jedna z největších chovatelek haflingů v Rakousku Jízdárna na farmě Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Dále bylo provedeno prověřování k doméně capihnizdo.cz. Ze zprávy společnosti ACTIVE 24, s. r. o., IČ 251 15 804, se sídlem SOKOLOVSKÁ 394/17 186 00 PRAHA 8 – KARLIN, bylo zjištěno, že objednatelem a držitelem této domény je společnost AGROFERT, a. s., a to již od 27. 12. 2007 s tím, že společnost AGROFERT, a. s., pravidelně hradila provoz této domény, kdy služby jsou uhrazeny až do dne 26. 12. 2017. Jak iROZHLAS.cz už loni ověřil, doménu skutečně pronajal přímo Agrofert.

-23-

K doméně capihnizdo.cz byly dále vyžádány zprávy od společnosti THINline, s. r. o., IČ 267 47 359, se sídlem NÁDRAŽNÍ 42, 150 00 PRAHA 5, společnosti SALECO spol. s r. o., IC 252 92 382, se sídlem RUMUNSKÁ 360, 530 03 PARDUBICE a společnosti OPEN IDEA, s. r. o., IČ 257 05 733, se sídlem DEJVICKÁ 306, 160 00 PRAHA 6 (dále jen OPEN IDEA, s. r. o.).

Ze zprávy společnosti OPEN IDEA, s. r. o., bylo zjištěno, že webové stránky www.capihnizdo.cz byly součástí projektu nového vizuálního s a reklamní kampaně pro Farmu Čapí hnízdo. Bylo zjištěno, že tento projekt byl zahájen v únoru 2013 a úvodních jednání se účastnil i obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Dále bylo zjištěno, že jednání za klienta, tedy společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., se účastnila také obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) a obv. Martin HERODES. Byla zajištěna e-mailová korespondence, ze které vyplývá, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954., se na jednáních se společnosti OPEN IDEA, s. r. o., osobně angažoval a měl rozhodující slovo při vyjednávání o podmínkách této zakázky jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. To v době, o které obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, tvrdí, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., nevlastnil a ani nijak jinak neovládal, a rovněž tak ani žádná ze společností holdingu AGROFERT.

Ve smyslu ust. § 8 odst. 2 trestního řádu byly od příslušných správců daně vyžádány účetní závěrky a auditní zprávy společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., společnosti ZZN Pelhřimov a společnosti IMOBA, a. s. Ani z těchto podkladů nevyplývá, kdo byl v předmětném období akcionářem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.

Dále byly dle ust. § 8 odst. 2 trestního řádu vyžádány informace a údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Z výpisů z bankovních účtů bylo zjištěno, že obv. Martin HERODES neměl na bankovních účtech k dispozici potřebné finanční prostředky, aby mohl dne 16. 02. 2008 nakoupit 12 ks listinných akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, natož aby ve sjednané lhůtě mohl provést úhradu kupní ceny za tyto akcie.

Dále bylo zjištěno, že účet č. XXXXXXXXXXX, vedený u Komerční banky, a. s., je bankovní účet obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954. Bylo zjištěno, že z tohoto účtu byla dne 15. 09. 2008 odeslána platba ve výši 2 386 000,- Kč ve prospěch bankovního účtu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s.

Z podkladů poskytnutých HSBC Bank bylo dále zjištěno, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., uzavřela dne 01. 08. 2008 s touto bankou Smlouvu o vedení běžného účtu, kde jako kontaktní osoba uvedena Ing. Petra P. Tuto smlouvu za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., uzavřeli obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Bylo zjištěno, že stejně tomu tak bylo i v případě uzavření Smlouvy o vedení běžného účtu se zvláštním režimem a Smlouvy o způsobu komunikace, obě ze dne 01. 08. 2008, kdy jako kontaktní osoba je zde opět uvedena Ing. Petra P.

Česká pobočka banky HSBC sídlí na pražském Florenci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Právě interní zpráva banky byla pro policii jedním ze základních důkazů. Ucelený přehled o policií shromážděných důkazech přinesl server iROZHLAS.cz loni v listopadu. Přečíst si jej můžete ZDE Česká pobočka banky HSBC sídlí na pražském Florenci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Dne 18. 12. 2009 společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., uzavřela s HSBC Bank Smlouvu o běžném účtu v měně EUR, kdy i v této smlouvě byla jako kontaktní osoba uvedena Ing. Petra P., s kontaktní e-mailovou adresou XXXXXXXXXXx@agrofert.cz. Tuto smlouvu za společnost Farma Čapí hnízdo uzavřeli obv. Ing. Josef NENADÁL obv. Luděk KALIVODA.

Dále bylo zjištěno, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., čerpala u HSBC Bank celkem tři úvěry.

Dne 23. 06. 2008 uzavřela společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., s HSBC Bank Smlouvu o úvěru ve výši 350 000 000,- Kč. Jednalo se o střednědobý úvěr, jehož účelem bylo financování rekonstrukce areálu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., První splátka úvěru dle této smlouvy byla stanovena dne 31. 12. 2010, datum konečného splacení bylo stanoveno do 30. 06. 2015. Úvěr byl zajištěn Ručitelským prohlášením společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., které dne 25. 06. 2008 za společnost AGROFERT HOLDING, a. s., podepsal obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Dále byl úvěr zajištěn Zástavní smlouvou ze dne 23.10.2008, kterou za společnost IMOBA, a. s., podepsal obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Společnost IMOBA, a. s., poskytla jako zástavu všechny nemovitosti zapsané na LV č. 163 pro kat. ú. Tomice u Votic, obec Olbramovice, vedeného katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, Smlouvu o úvěru za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsali obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Bylo zjištěno, že žádosti o čerpání úvěru vždy podepisoval obv. Ing. Josef NENADÁL. Tyto žádosti spolupodepisovala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) a v několika případech tyto žádosti spolupodepsal obv. Luděk KALIVODA.

-24-

Dne 23. 06. 2008 uzavřela společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., s HSBC Bank Smlouvu o úvěru ve výši 25 000 000,- Kč. Jednalo se o kontokorentní úvěr, jehož účelem bylo financování provozních potřeb společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Úvěr byl zajištěn Ručitelským prohlášením společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., které dne 25. 06. 2008 za společnost AGROFERT HOLDING, a. s., podepsal obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Dále byl zajištěn Zástavní smlouvou ze dne 23. 10. 2008, kterou za společnost IMOBA, a. s., podepsal obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Společnost IMOBA, a. s., poskytla jako zástavu všechny nemovitosti zapsané na LV č. 163 pro kat. ú. Tomice u Votic, obec Olbramovice, vedeného katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. Smlouvu o úvěru za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsali obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Britská banka dlouhodobě poskytovala úvěry holdingu Agrofert, jak vyplývá z výročních zpráv. V minulosti také například financovala stavbu centrály Agrofertu na pražském Chodově.

Dne 01. 07. 2010 uzavřela společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., Smlouvu o úvěru ve výši 80 000 000,- Kč. Účelem úvěru bylo financování vybavení farmy Čapí hnízdo ve vlastnictví dlužníka. První splátka úvěru dle této smlouvy byla stanovena dne 31. 08. 2012, datum konečného splacení bylo stanoveno do 27. 02. 2014. Úvěr byl zajištěn Ručitelským prohlášením společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., ze dne 17. 09. 2010, které za společnost AGROFERT HOLDING, a. s., podepsal obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Smlouvu o úvěru za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsali Mgr. Tomáš R., nar. XX.XX.XXXX a Mgr. Lenka N., nar. XX.XX.XXXX. Jedinou žádost o čerpání úvěru, jednorázově ve výši 80 000 000,- Kč, podala Ing. Petra P..

Dále byl v rámci podkladů HSBC Bank zajištěn znalecký posudek Ing. Ladislava Š. Objednatelem posudku byla společnost IMOBA, a. s., kterou zastupovali obv. Ing. Josef NENADÁL a Ing. Petra P. Ing. Ladislav Š. v tomto posuzoval a oceňoval jak současný stav, tak i budoucí stav areálu Farma Čapí hnízdo, tedy po dokončení rekonstrukce. Znalec uvedl, že navrhovaná investice se již v době zpracování tohoto posudku (06. 06. 2008) opírá o skupinu AGROFERT, a tedy i ohodnocení budoucího stavu v posudku vychází z tohoto faktu. Uvedl, že budoucí areál bude sloužit pro potřeby firemní skupiny AGROFERT jako zařízení pro školicí a mimopodnikové aktivity skupiny, kdy takto budou zajištěny hlavní příjmové finanční toky. Znalec v posudku uvedl, že pokud by zařízení bylo odkázáno pouze na běžný komerční provoz (tzv. „z ulice") bylo velmi problematické zajistit plnění projektovaných parametrů, to i s ohledem na konkurenci v blízkém okolí. (Konopiště, Zvánovice, hotel S.E.N., hotel Pecinov).

Budova britské banky HSBC v Hongkongu | Foto: Bobby Yip | Zdroj: Reuters Server iROZHLAS.cz v říjnu 2017 přinesl profil banky . Ta za sebou má řadu kontroverzí.Budova britské banky HSBC v Hongkongu | Foto: Bobby Yip | Zdroj: Reuters

Prostudováním tohoto posudku policejní orgán zjistil, že znalci byly předloženy podklady, které neodpovídají skutečnosti. Jedná se o Smlouvu o pronájmu nemovitostí č. 02/2008, uzavřenou dne 27. 02. 2008 mezi společností IMOBA, a. s., zastoupené obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954 a společností Farma Čapí hnízdo, a.s., zastoupené obv. Ing. Josefem NENADÁLEM a obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU). Bylo zjištěno, že znalci byl předložen výtisk smlouvy s uvedením násobně vyšší ceny nájemného (100 000,- Kč), než tomu bylo ve skutečnosti. Skutečnost, že znalec tuto smlouvu v seznamu příloh označil jako návrh smlouvy, nic nemění faktu, že tato smlouva byla v době zadání zpracování znaleckého posudku již dávno uzavřena, a tedy nic nebránilo objednateli platnou smlouvu znalci předložit. Jak vyplynulo z výpovědi Ing. Ladislava Š., podklady mu předával obv. Ing. Josef NENADÁL. Znalec Ing. Ladislav Š. pak s touto vyšší cenou nájemného pracoval ve svém posudku, ačkoliv i z účetních dokladů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., bylo zjištěno, že skutečná cena nájemného dle této smlouvy činila pouze 13 000,- Kč.

-25-

Z podkladů HSBC Bank bylo dále zjištěno, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., je další společností, ze skupiny AGROFERT, že se jedná o společnost, která je přímo vlastněna obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954. Multifunkční zařízení Farma Čapí hnízdo bylo vybudováno za účelem provozování zařízení pro firemní akce společností v rámci skupiny AGROFERT, jako vzdělávací centrum a centrum pro výzkum hnojiv. Ve věci úvěrů pro společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., se angažovala Ing. Petra P.. Farma Čapí hnízdo má pro obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, velký význam. Vzhledem k vynikajícímu vztahu skupiny AGROFERT s HSBC Bank, kdy tato banka úvěruje i další společnosti ze skupiny AGROFERT, byla právě tato banka oslovena za účelem financování společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., která je pro obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, velmi důležitá. Právě vzhledem k této důležitosti chce HSBC Bank zůstat klíčovou bankou společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., i když to není v souladu se strategií banky. Financování společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., poskytlo HSBC Bank důvěru obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, a Ing. Petry P., díky čemuž HSBC Bank byla schopna zvýšit objem obchodů se skupinou AGROFERT. Interní dokumenty britské banky HSBC zveřejnil v říjnu 2017 twitterový účet Julius Šuman. Z nich mělo být patrné, že farma patřila pod holding Agrofert. V takovém případě by na dotaci neměla nárok. Jejich pravost se ale serveru iROZHLAS.cz nepodařilo potvrdit.

HSBC Bank dále uvádí, že činností společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., bude provoz kongresového, výzkumného a vzdělávacího centra AGROFERT GROUP. Hlavními zákazníky společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., budou společnosti ze skupiny AGROFERT a obchodní partneři skupiny. Farma Čapí hnízdo bude využívána primárně společnostmi v rámci skupiny AGROFERT. AGROFERT potvrdil bance své rozhodnutí, že veškeré firemní akce se budou konat na Farmě Čapí hnízdo, jelikož skupina AGROFERT již nechce platit externím poskytovatelům těchto služeb. Farma Čapí hnízdo bude otevřena pro zákazníky mimo skupinu AGROFERT, ale nebude na nich závislá. Podnikání společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., nebude závislé na turistickém nebo kongresově-turistickém průmyslu, který byl negativně ovlivněn ekonomickou krizí. Banka rovněž uvádí, že v říjnu 2009 navštívil stavbu HOCB (vedoucí oddělení úvěrů) spolu s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954. Obrat společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., ve výši 363 tis GBP byl dosažen prodejem zemědělských produktů. Z hlediska finanční analýzy HSBC Bank očekává navýšení celkového čistého jmění společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy také uvádí, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, je připraven v případě nutnosti zvýšit základní kapitál společnosti. Management AGROFERTU nabídl navíc záruku v případě, že zajištění ve formě nemovitosti by nebylo dostačující. Redakce se pokoušela už dříve získat u banky bližší informace . Neúspěšně. „Banka na vaše dotazy nemůže reagovat,“ napsala redakci její mluvčí Petra Studená.

HSBC Bank ve své dokumentaci uvádí, že Farma Čapí hnízdo je klíčovým projektem obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, který má pro něj velký význam. V případě úvěrů pro společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., je HSBC Bank jedinou bankou, která tento projekt financuje. Nárůst expozice HSBC Bank vůči AGROFERTU je mírný a profituje se záruky, kterou poskytla společnost AGROFERT HOLDING, a. s., jako mateřská společnost. Banka HSBC financovala v roce 2006 výstavbu centrály AGROFERTU na Praze 4 - Chodov. Druhou přirozenou fází vztahu HSBC Bank s AGROFERTEM je vybudování školícího střediska AGROFERTU, tedy areálu Farma Čapí hnízdo.



„Podstatné bylo například to, že výslechem pracovníků, příp. bývalých pracovníků banky HSBC, zejména svědků X. XXXXX a X. XXXXX, které se z důvodu jejich pobytu v zahraničí podařilo vyslechnout až ke konci roku 2018, byla v podstatě vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky o tom, že společnost Agrofert a FČH byly v době projednávání žádosti o poskytnutí úvěru pro společnost FČH či v následné době čerpání úvěru a jeho splácení v postavení mateřské a dceřiné společnosti,“ uvádí Šaroch na



Státní zástupce Jaroslav Šaroch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Zlomové byly pro žalobce Šarocha výpovědi bankéřů. Ti se na policii dostavili až na sklonku roku 2018, tedy až rok po sdělení obvinění. Informace uvedené v bankovních dokumentech naznačující propojenost obou firem odmítli.„Podstatné bylo například to, že výslechem pracovníků, příp. bývalých pracovníků banky HSBC, zejména svědků X. XXXXX a X. XXXXX, které se z důvodu jejich pobytu v zahraničí podařilo vyslechnout až ke konci roku 2018, byla v podstatě vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky o tom, že společnost Agrofert a FČH byly v době projednávání žádosti o poskytnutí úvěru pro společnost FČH či v následné době čerpání úvěru a jeho splácení v postavení mateřské a dceřiné společnosti,“ uvádí Šaroch na samém konci svého rozhodnutí Státní zástupce Jaroslav Šaroch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Z celé této dokumentace je patrné, že HSBC Bank posuzovala v rámci úvěrových vztahů se společností Farma Čapí hnízdo, a. s., zejména bonitu společnosti AGROFERT, což bylo rozhodující pro schválení úvěrů pro společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Banka HSBC tyto úvěry schválila i v očekávání navýšení obchodů se skupinou AGROFERT. Pokud by si banka HSBC neprověřila skutečné vlastníky Čapího hnízda, porušila by předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Česká národní banka však v této oblasti v posledních letech zaznamenala na tuzemském trhu jen dílčí pochybení. Vůči pobočce britského finančního domu má jinak velmi omezené možnosti kontroly. Hlavní dohled nad HSBC, se kterou se pojí řada skandálů, totiž v Česku vykonává britská centrální banka, jak již dříve popsal server iROZHLAS.cz

-26-

Dne 09. 05. 2017 byl dle ust. § 105 odst. 1 trestního řádu přibrán znalecký ústav Česká znalecká, a. s., IČ 252 60 138, se sídlem NEZVALOVA 423, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, k podání znaleckého posudku z oboru ekonomika, odvětví oceňování podniků, oceňování cenných papírů, účetnictví, vztahy mezi propojenými osobami, přezkoumávání úvěrových vztahů. Posudek České znalecké, které si v květnu 2017 zadali policisté, byl dalším ze stěžejních důkazů. Ucelený přehled o policií shromážděných důkazech přinesl server iROZHLAS.cz loni v listopadu. Přečíst si jej můžete ZDE

Ze znaleckého posudku bylo zjištěno, že společnost IMOBA, a. s., realizovala většinu přípravných prací v rámci projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo a společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., realizovala pouze stavební činnost. Je explicitně patrná vysoce nadstandardní součinnost a zájem koncernu AGROFERT pro realizaci projektu. Znalec konstatoval, že čerpané úvěry od HSBC Bank byly zajištěny ručitelským prohlášením společnosti AGROFERT a dále smlouvou o zástavě nemovitostí, kdy zástavu poskytla společnost IMOBA, a. s. Bez ručení společností AGROFERT a IMOBA by společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., nikdy nezískala takto rozsáhlé finanční prostředky od bankovního subjektu z důvodu extrémní rizikovosti projektu a nedostatečné bonity společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., kdy neměla čím ručit.

Dále znalec konstatoval, že v ekonomických parametrech projektu, které byly uvedeny ve Finální verzi žádosti o dotaci z ROP NUTS 2 Střední Čechy, existují značné disproporce mezi plánovanými a reálnými hodnotami. Server iROZHLAS.cz Českou znaleckou už dříve kontaktoval , o posudku v případu Čapí hnízdo se zástupce společnosti odmítl bavit s odkazem na povinnost mlčenlivosti.

Znalec detekoval značné disproporce mezi plánovanými hodnotami dlouhodobého hmotného majetku a reálnými hodnotami. Dle znalce se jedná o tak závažné rozdíly v řádu stovek milionů Kč, které nemohly vzniknout pouze např. zvýšením cen dodavatelských prací nebo třeba nepředvídatelnými vícepracemi. Zvýšená hodnota investic proti předpokládanému stavu vyžaduje i zcela jiné hodnoty a způsoby, formy v oblasti financování projektu (oblast cizích zdrojů). Zvýšená hodnota investic proti předpokládanému stavu významně mění i veškeré výnosové parametry projektu, zejména jeho rentabilitu a dobu návratnosti.

Znalec uvádí, že značná disproporce mezi plánovanými a reálnými hodnotami cizích zdrojů vyplývá ze skutečnosti, že reálná hodnota investice byla podstatně vyšší, než odpovídá prognózovaným údajům v samotné žádosti o dotaci. Hlavní rozdíl mezi plánovanými a reálnými hodnotami je patrný zejména z hodnot krátkodobých závazků. Zatímco projekt v žádosti o dotaci počítá s financováním ze zcela rozhodující části z bankovních úvěrů, reálně byl projekt financován z velké části ze soukromých nebankovních zdrojů.

Znalecký ústav rovněž poukázal na značné rozdíly mezi plánovanými a reálnými hodnotami osobních nákladů. Ekonomické údaje osobních nákladů, které byly uvedeny v žádosti o dotaci, se diametrálně liší od reálných hodnot, kdy reálné hodnoty osobních nákladů jsou několikanásobně vyšší oproti plánovaným.

Znalecký ústav dále provedl analýzu plánovaných a reálných tržeb. V žádosti o dotaci projekt dlouhodobě uvažoval od roku 2011 s hodnotami tržeb na úrovni cca 80 mil. Kč. Z toho tržby za reklamu byly uvažovány ve výši 25 mil. Kč ročně. Skutečné tržby za reklamu se však na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2010–2013 podílely v rozmezí 71,49 až 91,25 %. Pokud se odečte tržba za reklamu od celkových tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, v letech 2010– 2012 tyto tržby nepokryly ani výši osobních nákladů, pouze v roce 2013 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mírně překročily výši osobních nákladů.



Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala na dotaz iROZHLAS.cz reagoval, že k průběhu řízení nyní „nelze poskytovat bližší informace“.



Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Kromě údajného dotačního podvodu se u Čapího hnízda policie také prověřuje možné machinace s reklamou. Koncern Agrofert mezi roky 2010 a 2013 zaplatil farmě Čapí hnízdo za reklamu více než 270 milionů korun. Server iROZHLAS.cz o tom informoval ZDE . Policie má podezření, že peníze ve skutečnosti pomáhaly farmě splácet úvěr a Agrofertu snížit si daně.Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala na dotaz iROZHLAS.cz reagoval, že k průběhu řízení nyní „nelze poskytovat bližší informace“.Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Z tohoto vyplývá zcela jednoznačný fakt, že bez zdroje financování přes reklamu, od koncernu AGROFERT by společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., nemohla dostát svým závazkům vůči HSBC Bank, a tedy by nebyla schopna splácet bankovní úvěry.

-27-

Posouzení žadatele o dotaci z hlediska motivačního efektu znamená, že bez podpory by subjekt nebyl schopen daný projekt realizovat. Mělo by být prokázáno, že daného cíle není možné bez vynaložení veřejných prostředků dosáhnout. Dle znaleckého ústavu, z ryze ekonomického hlediska, nebyl motivační efekt předmětné investice vůbec naplněn.

Znalecký ústav konstatuje, že deklarovaná reklama v daném rozsahu nemohla být na Farmě Čapí hnízdo realizována, což ostatně odpovídá i zjištění Ing. Karla Mojžišíka v rámci externího hodnocení projektu. Znalecký ústav dále konstatoval, že reklama jednotlivých firem z koncernu AGROFERT na Farmě Čapí hnízdo v situaci, kdy klientelu tvoří koncern AGROFERT, postrádá elementární význam. Že mohlo Čapí hnízdo holdingu Agrofert pomáhat šetřit na daních, popsali ve své zprávě i vyšetřovatelé úřadu OLAF, jak na začátku roku 2018 upozornily Hospodářské noviny . Server Echo24 později popsal jednu ze smluv uzavřenou na reklamní služby, a to konkrétně mezi dceřinou společností Agrofertu v Německu a Čapím hnízdem. Za částku 350 tisíc eur (8,75 milionu korun dle tehdejšího kurzu) měla farma například instalovat reklamní nosiče s logem v areálu, udržovat webové stránky nebo poskytovat prostory.

V posudku bylo rovněž konstatováno, že žadatel o dotaci nepředložil v žádosti část rozvahy, týkající se pasiv, rovněž tak nebylo předloženo kompletní a úplné účetnictví, k jehož vydání vyzval policejní orgán společnost IMOBA, a. s., ve smyslu ust § 78 odst. 1 trestního řádu. Znalec na základě tohoto konstatoval, že nelze přezkoumat vedení účetnictví, ověřit zaúčtování prvotních dokladů a popsat některé ekonomické transakce.

V dané trestní věci byla dále ve smyslu ust. § 158 odst. 6 trestního řádu formou podání vysvětlení vyslechnuta řada zainteresovaných osob.

Markéta K., nar. XX.XX.XXXX, uvedla, že na Úřad Regionální rady ROP Střední Čechy nastoupila v dubnu 2009. Po zapracování pracovala na pozici finanční manažer, převážně na projektech v oblasti cestovního ruchu. Uvedla, že do její agendy patřilo v rámci hodnocení projektů vyplňování formuláře Analýza rizik, shromažďování podkladů pro podpis smluv o poskytnutí dotace na schválených projektech. Dále řešila agendu jednotlivých projektů, kdy posuzovala a schvalovala různé změny, jako např. změnu finančního plánu, změnu rozpočtu, změnu harmonogramu projektu, změnu kontaktní osoby apod. Dále se zabývala administrací, monitorovacími hlášeními a monitorovacími zprávami společně se žádostí o platbu. V neposlední řadě to byly průběžné a závěrečné kontroly na místě.

Sídlo kanceláře ROP Střední Čechy na pražském Karlově náměstí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas



Z dokumentů, které získal server iROZHLAS.cz na základě informačního zákona, vyplývá, že Čapí hnízdo kontrolovali úředníci několikrát. Fyzicky na místě farmu navštívili předtím, než byla stavba zahájena, než jí byly vyplacené peníze i v době, kdy již fungovala. Vedle toho probíhaly také takzvané administrativní kontroly. Policie původně zvažovala, zda společně s Andrejem Babišem, jeho rodinou a spolupracovníky trestně nestíhat také úředníky, kteří dotaci areálu přidělili. Detektivové ale nakonec dospěli k závěru, že případný zločin úředníků dotačního úřadu je již promlčen. Server iROZHLAS.cz o tom informoval loni v listopadu.Sídlo kanceláře ROP Střední Čechy na pražském Karlově náměstí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlasZ dokumentů, které získal server iROZHLAS.cz na základě informačního zákona, vyplývá, že Čapí hnízdo kontrolovali úředníci několikrát. Fyzicky na místě farmu navštívili předtím, než byla stavba zahájena, než jí byly vyplacené peníze i v době, kdy již fungovala. Vedle toho probíhaly také takzvané administrativní kontroly.

K projektu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo Markéta K. uvedla, že s tímto projektem se seznámila v době, kdy již složku měl projektový manažer, což byla paní Ing. T.. Uvedla, že se podílela na administraci první a druhé monitorovací zprávy s žádostí o platbu a současně administrovala oznámení o změnách v projektu. Sdělila, že veškerá komunikace s příjemcem dotace probíhala prostřednictvím obv. Ing. Jany MAYEROVÉ (roz. NAGYOVÉ). Na místě výstavby v rámci kontrol byla za příjemce dotace přítomna taky pouze obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) a ještě zástupce zhotovitele, případně technický dozor investora.

K dotazu policejního orgánu k auditu projektu Čapí hnízdo z roku 2010, kdy byly shledány nedostatky při žádosti o platbu a společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byla uložena vysoká sankce, která byla následně snížena, Markéta K. uvedla, že ke konci roku 2009 požádal příjemce dotace o změnu finančního plánu z důvodu neprostavění objemu prací v prvním monitorovacím období. Změna byla schválena, na základě toho došlo k navýšení počtu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, tzn. ze dvou na tři. Tuto zprávu administrovali v prosinci 2009. Sdělila, že vzhledem k nutnosti vyčerpat objem finančních prostředků načerpaných z rozpočtu MMR ČR byla žádost schválena a proplacena ve zkráceném čase. Dle jejího názoru se jednalo asi o týden mezi předložením a schválením dvojicí projektový a finanční manažer. Dále sdělila, že ji později kontaktovala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) a ptala se, o jaké pochybení se jednalo.

-28-

K dotazu policejního orgánu k e-mailové komunikaci ze dne 21. 10. 2009 s obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), kdy jí Markéta K. psala na adresu „NAGYOVA Jana AGROFERT“ uvedla, že tuto skutečnost zaregistrovala, ale vzhledem k tomu, že se v dané době se jednalo o již schválený projekt, nepřikládala tomu žádnou váhu.

Dále byla vyslechnuta Martina P., nar. XX.XX.XXXX, která uvedla, že na Úřad Regionální rady ROP Střední Čechy nastoupila v průběhu roku 2006, a to do oddělení administrace projektů. Její pracovní náplní před samotným vyhlášením výzvy bylo spoluvytváření pravidel programu ROP. Stěžejní práce byla komunikace s žadateli o dotace, příjem žádostí o podporu a jejich kontrola a hodnocení. Uvedla, že po hodnocení připravovali seznam jednotlivých projektů doporučených ke schválení, který byl předkládán Výboru Regionální rady. Sdělila, že samotná výzva č. 4 se týkala podpory malých a středních podnikatelů v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Přihlášených projektů bylo větší množství, přičemž schválených jich bylo asi deset. Uvedla, že jedním z projektů byl i Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, kdy s tímto projektem se setkala již ve fázi přípravy, kdy se jednalo o dobu asi dvou měsíců, po které tyto konzultace probíhaly. Na těchto konzultacích radila žadatelům, co vše lze do projektu zahrnout. Martina P. dále uvedla, že po předložení projektu nastala fáze kontroly, což obnášelo kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí, kontroloval se soulad s programem a výzvou, minimální a maximální výše přípustných výdajů, oprávněnost žadatele a další. V případě, že by projekt neprošel jednotlivými body této kontroly, byl automaticky vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Poté následovala kontrola formálních náležitostí, která spočívala v kontrole předložené dokumentace, zdali je v elektronické i papírové podobě, jestli jsou obsaženy jednotlivé povinné přílohy žádosti a jestli jsou správné i po obsahové stránce. Potom následovalo samotné bodové hodnocení projektu dle metodiky a tabulek, kde byla uvedena hodnoticí kritéria. U projektů, které byly finančně náročnější, byli přibráni externí hodnotitelé a jejich hodnocení mělo doporučující charakter. Po vyhodnocení všech projektů bylo vytvořeno pořadí, na základě kterého byly projekty doporučeny ke schválení Výboru Regionální rady, jehož předsedou byl hejtman kraje.

Ke kritériu malých a středních podniků Martina P. sdělila, že v hodnocení bylo akceptováno čestné prohlášení žadatele a dále již nezkoumali další podrobnosti, nezkoumali propojenost podniků jednak z časových důvodů a jednak že to metodika nevyžadovala. K předloženému „Prohlášení – Informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik“ které bylo zástupci společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., podepsáno dne 22. 02. 2008, uvedla, že to byla povinná příloha žádosti. Tento dokument byl pro hodnotitele dostačující pro určení, zda se jedná o malý nebo střední podnik. Žádné další materiály nebyly vyžadovány. To byla přitom pro vyšetřovatele stěžejní otázka, se kterou se museli vypořádat. Zda tedy byla farma Čapí hnízdo malý a střední podnik a mohla tak o dotaci žádat, případně zda manažeři firmy, tedy Josef Nenadál a Jana Mayerová, věděli, že o podporu z evropských peněz žádat nemůže a úmyslně uvedli nepravdivé údaje. A současně zda tyto informace mohly mít případně vliv na rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.

Martina P. uvedla, že v souvislosti s finančním zajištěním projektu byl vyžadován detailní rozpočet, finanční analýza projektu a museli předkládat daňová přiznání zpětně za poslední dva roky. Všechny finanční aspekty musely být zohledněny ve finanční analýze, kterou následně hodnotili externisté.

Lenka K., nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedla, že na ROP Střední Čechy pracovala od 01. 05. 2008 jako finanční manažer. Pracovní poměr ukončila dne 30. 04. 2009. Uvedla, že s projektem Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo se setkala jako finanční manažer, kdy projekt byl velmi čerstvý. Sdělila, že v tuto dobu jela s kolegou Janem P. na místo projektu, kde se teprve zakládalo staveniště, když tento projekt byl vybrán na kontrolu v počáteční fázi, tzv. ex-ante, tedy před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na uvedené kontrole byla kontrolována zadávací dokumentace, rozpočet projektu a na místě realizace projektu ověřen skutečný postup prací. Na místě byl jen plot. Následně se průběžně kontrolovaly monitorovací zprávy a žádosti o platby. Dále uvedla, že komunikovala s obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU) za žadatele o dotaci, se kterou se setkala i osobně na Úřadu ROP.



Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Kontrola na místě v roce 2008 neshledala žádné závažné nedostatky. Úředníci ale tehdy stanovili řadu výdajů, které nebyly způsobilé k proplacení. Protokol z kontroly si můžete přečíst ZDE Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

-29-

Eva F., nar. XX.XX.XXXX, uvedla, že na Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy byla zaměstnána od roku 2005, jako projektová manažerka na oddělení realizace projektů a plateb. Náplň práce projektové manažerky spočívala v kontrole monitorovacích zpráv, které předkládali příjemci dotace a dále provádění fyzických kontrol realizaci projektů. V rámci náplně práce byly poskytovány konzultace příjemcům dotace. Celá práce oddělení realizace projektů a plateb začínala až po schválení dotací Výborem Regionální rady, kdy již neměla vliv na výběr a schvalování projektu. Součástí oddělení bylo v té době i zpracování analýzy rizik projektů, kterým měla být dotace přidělena.

Uvedla, že někdy v roce 2007 byla ROP vyhlášena výzva č. 4 v oblasti rozvoje cestovního ruchu, kdy byly realizovány tři projekty, mezi nimiž byl i Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. V průběhu realizace se kontrolovalo výběrové řízení na stavební práce a dodávky. U předkládaných žádostí o platbu se kontrolovala způsobilost výdajů a na konci realizace projektů s kolegyní Ing. Markétou K., nyní Markétou S., provedly kontrolu fyzické realizace projektu na místě. Při posuzování vycházely z materiálů předložených oddělením administrace, které rozpočet prověřovalo a stanovilo výši nezpůsobilých výdajů. Pokud kontrolou na místě nebyly zjištěny rozpory se schválenou dokumentací projektu, tak neměly důvod tomu nevěřit a zkoumat to dál. Při kontrole byl přítomen zřejmě statutární zástupce společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Kontrola měla sloužit jako ověření stavu vykázaných výdajů na realizaci projektu. V průběhu celé realizace projektu komunikovala s obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), na konci ji zastupovala paní, jejíž jméno si nevzpomíná.

Jan P., nar. XX.XX.XXXX, vypověděl, že na Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy byl zaměstnán od dubna 2007 na oddělení realizace projektů a plateb jako projektový manažer. Předmětem činnosti tohoto oddělení byl dohled nad realizaci projektů již vybraných a schválených k financování z prostředků ROP, Někdy v průběhu roku 2007 byla vyhlášena výzva v oblasti rozvoje cestovního ruchu. K projektu Multifunkčního kongresového areálu Farma Čapí hnízdo uvedl, že to byl jeden z projektů, který byl vybrán k financování. Na tomto projektu jako projektový manažer spolupracoval s finančním manažerem. V rámci své činnosti u tohoto projektu vykonal společně s finančním manažerem tzv. kontrolu ex-ante, tj. před zahájením realizace projektu. Součástí kontroly ex-ante byla návštěva v místě samém a vykonání dvou analýz rizik, jedné před návštěvou místa a druhé po realizaci návštěvy místa. Další průběh projektu již nespadal do jeho kompetence. Při návštěvě v místě realizace projektu byl přítomen i zástupce žadatele, kdy jedním ze zástupců subjektu žadatele mohla být obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Předmětem kontroly na místě byla prohlídka stávajícího objektu a jeho stavu. Co se týče majetkoprávních vztahů k objektu, předpokládal, že tyto informace musely být podle pravidel ROP součástí žádosti o dotaci.

Součástí kontroly ex-ante bylo i provedení analýzy rizik před kontrolou na místě a následně provedení druhé analýzy rizik po kontrole na místě se zohledněním informací z této kontroly na místě. Předmětem analýzy bylo zhodnocení rizik projektů v různých oblastech, např. technická proveditelnost, složitost veřejné zakázky, hledisko kvality řízení projektu, časové hledisko, udržitelnost projektu atd. Prováděl pouze prvotní kontrolu ex-ante, další kontrolní činnost projektu Farmy Čapí hnízdo již nevykonával, protože nespadal do jeho kompetence.

-30-

Ing. Iveta H., nar. XX.XX.XXXX, uvedla že v roce 2007 pracovala na Úřadu Regionální rady na oddělení administrace projektů na pozici vedoucího útvaru. V této době se vyhlašovala výzva č. 4 ROP Střední Čechy v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Tato výzva byla zaměřená na podporu komplexních a velkých areálů a objektů cestovního ruchu s doprovodnými funkcemi. Součástí této výzvy byly i podmínky a pravidla pro poskytnutí dotace. Na základě této výzvy bylo přihlášeno několik projektů, mezi kterými byl i projekt Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo. Každý projekt, který byl zaregistrován, prošel kontrolou formálních náležitostí, přijatelností a následovalo věcné hodnocení. Kontrola probíhala na základě principu „dvou očí“, tzn. hodnocení vždy dvou interních hodnotitelů, což byli zaměstnanci Úřadu Regionální rady. V případě, že projekt přesáhl určitý finanční limit, byl hodnocen i přibranými externími hodnotiteli. Tito hodnotitelé byli opět vybíráni na základě stanovených pravidel, tyto osoby musely splňovat určitou kvalifikaci. K samotnému projektu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo uvedla, že si vzpomíná v této souvislosti pouze na jméno obv. Ing. Jany MAYEROVÉ (roz. NAGYOVÉ).

K předloženému e-mailu, který Iveta H. dne 30. 07. 2008 adresovala obv. Ing. Janě MAYEROVÉ (roz. NAGYOVÉ) na adresu s doménou agrofert.cz, uvedla, že e-mail byl zaslán na uvedenou kontaktní adresu, ale jak k ní přišla, už neví. K možnému propojení podniků uvedla, že v hodnocení vycházeli pouze z čestného prohlášení, které bylo součástí žádosti o dotaci. Domnívá se, že v prvotní fázi neměli dostatek praktických zkušeností s aplikací nařízení Evropské komise, zejména s ustanoveními o malých a středních podnicích.

K průběhu hodnocení projektu Iveta H. uvedla, že probíhal na základě hodnoticích kritérií, které byly součástí příloh výzvy. Vycházeli vždy z předložených dokumentů a bodové ohodnocení bylo udělováno dle hodnoticích tabulek. Veškerá data se zadávala do systému. Ke lhůtám na hodnocení projektů sdělila, že byly extrémně krátké. Z jejího pohledu hodnotitele byla práce odvedená na projektech ve výzvě č. 4 provázena nedostatkem praktických zkušeností.

K předloženým expertním externím posudkům Ing. HAVLÍKOVÉ a Ing. MOJŽIŠÍKA uvedla, že podle pravidel byla povinnost tyto expertní posudky nechat zpracovat a tyto posudky sloužily jako doporučení k hodnocení věcné stránky projektu. Hodnocení probíhalo ve třech fázích. Zaprvé to byla fáze hodnocení přijatelnosti, tedy zda je projekt v souladu s výzvou, zda žádající subjekt splňoval kritéria výzvy, tedy zda je malým a středním podnikem a další. Druhé fáze hodnocení byla formální, kdy se sledovalo, zda žadatel předložil všechny požadované přílohy. Třetí fáze byla věcné hodnocení. Zde se hodnotila potřebnost, dopad na cestovní ruch, kvalita apod. Dále Iveta H. uvedla, že se k výsledkům těchto posudků mělo přihlédnout a to se mělo projevit ve věcném hodnocení projektu. Uvedla, že k tomuto byla metodika, jak má hodnotitel postupovat. Hodnocení externích posuzovatelů mohlo mít vliv pouze na několik kritérií. Ne všechna kritéria tedy externí posuzovatel hodnotil. Obsahově projekt areálu Čapího hnízda dle jejího názoru splňoval požadovaná kritéria tak, že prošel hodnocením a byl doporučen Výboru ROP ke schválení.

K ověřování skutečnosti, zda subjekt Farma Čapí hnízdo, a. s., je skutečně malým a středním podnikem, Iveta H. uvedla, že vycházeli pouze z čestného prohlášení, které bylo povinnou přílohou žádosti o dotaci. Žádné jiné informace nezjišťovali ani nevyžadovali nějaké další dokumenty, což nedělali ani u jiných subjektů. Pravdivost čestného prohlášení se nijak neověřovala.

-31-

Jan F., nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedl, že na Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy byl zaměstnán od února 2007 na odboru realizace projektů a plateb ve funkci vedoucího oddělení. Náplní činnosti odboru byla kontrola projektů, které prošly schvalovacím procesem a kterým byla Výborem Regionální rady poskytnuta dotace. Činnost jejich oddělení úzce navazovala na činnost oddělení administrace projektů a začínala uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Dva pracovníci oddělení, projektový manažer a finanční manažer, prováděli kontrolu průběžných a následně závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. V žádostech o poskytnutí dotace si žadatelé stanovovali harmonogram předkládání průběžných žádostí o platbu s tím, že dle podmínek stanovených příslušnou výzvou to mělo být minimálně po třech měsících. Takže mezi žadateli byly subjekty, které žádaly pouze o závěrečnou platbu, ale i subjekty, které vyžadovaly průběžné platby.

Jan F. následně popsal průběh realizace, předkládání monitorovacích zpráv, žádosti o platbu až po poskytnutí finančních prostředků. Dále sdělil, že po ukončení realizace stavby podal příjemce dotace na úřad Regionální rady závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu, kde byl důležitým dokumentem kolaudační souhlas nebo rozhodnutí. Povinností Úřadu Regionální rady před vystavením formuláře pro závěrečnou žádost o platbu bylo vykonat v místě realizace projektu fyzickou kontrolu. Toho se účastnili vždy oba pracovníci, jak finanční, tak i projektový manažer. Výsledkem bylo vystavení protokolu o provedené fyzické kontrole, kterou musel potvrdit příjemce dotace.

Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Po dokončení projektu proběhly na farmě celkem dvě kontroly - první v roce 2010, druhá poté o tři roky později. Ani během jedné neshledali úředníci jakékoliv pochybení. Jak píše server iROZHLAS.cz ZDE Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jan F. sdělil, že k samotnému projektu Čapího hnízda není schopen nic bližšího více uvést, neboť schvalovací a hodnotící činnost nebyla v kompetenci jejich útvaru.

Dále byl vyslechnut Mgr. Marek K., nar. XX.XX.XXXX, který uvedl, že od září 2006 pracoval na pozici ředitele Úřadu Regionální rady Střední Čechy, kdy jeho pracovní poměr trval do 30. 11. 2008. Sdělil, že jednotlivé výzvy byly koncipovány dle potřeb Středočeského kraje a s ohledem na možnosti, které umožňovala Evropská komise pro tvorbu Regionálních operačních programů pro období let 2007–2013. Uvedl, že předmětný operační program pro Středočeský kraj byl projednáván zastupitelstvem Středočeského kraje, jeho výbory, zejména Výborem pro regionální rozvoj, který měl podvýbor pro cestovní ruch a určitě probíhalo i veřejné projednávání. Poté byl schvalován Výborem Regionální rady, byl předložen Vládě ČR a souběžně probíhala vyjednávání s Evropskou komisí o finální podobě toho programu a aktivit, které v něm byly začleněny. Podmínky výzvy byly specifikovány ve vlastní výzvě k předkládání projektů a v příslušné příručce pro žadatele. Všechny hodnoticí kritéria pro schvalování jednotlivých výzev byly projednávány a schvalovány na Monitorovacím výboru ROP Středočeského kraje. Na základě těchto výběrových kritérií byly posuzovány jednotlivé projekty. Na každou výzvu byla alokována určitá suma peněz, která určovala možnosti financování projektů.





Sídlo kanceláře ROP Střední Čechy na pražském Karlově náměstí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas



Například v kategorii „jak projekt přispívá k prodloužení turistické sezony ve Středočeském kraji“ zaměstnankyně úřadu, jež měly hodnocení projektu multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo na starost, farmě udělily 7,5 bodu z osmi možných. Maximální počet bodů dále dvě úřednice daly i v oblasti přispění ke zlepšení doprovodné infrastruktury a služeb pro aktivní trávení volného času, ve vazbě na ubytovací zařízení, infrastrukturu či atraktivitu ČR. 8,5 bodu z dvanácti možných pak farma získala i v kategorii potřebnosti projektu. Bývalý ředitel úřadu ROP Střední Čechy Marek K. policistům mimo jiné vypověděl, že si nepamatuje, zda externí posudky, které dotaci nedoporučovaly přidělit, předložil Regionálnímu výboru rady, který dotaci schvaloval. Na to, že posudky Kupsa radě nepředložil, si však vzpomínají někteří její tehdejší členové, kteří s policisty rovněž mluvili. Serveru iROZHLAS.cz nepředložení dokumentů potvrdil i nynější ředitel Kamil Munia, který informace ověřil v usnesení o zasedání.Sídlo kanceláře ROP Střední Čechy na pražském Karlově náměstí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlasNapříklad v kategorii „jak projekt přispívá k prodloužení turistické sezony ve Středočeském kraji“ zaměstnankyně úřadu, jež měly hodnocení projektu multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo na starost, farmě udělily 7,5 bodu z osmi možných. Maximální počet bodů dále dvě úřednice daly i v oblasti přispění ke zlepšení doprovodné infrastruktury a služeb pro aktivní trávení volného času, ve vazbě na ubytovací zařízení, infrastrukturu či atraktivitu ČR. 8,5 bodu z dvanácti možných pak farma získala i v kategorii potřebnosti projektu. Server iROZHLAS.cz o podrobnostech z hodnocení projektu informoval letos v září.

Mgr. Marek K. dále uvedl, že po ukončení příjmu žádostí v rámci Výzvy č. 4 byly projekty nejdříve hodnoceny z hlediska přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kdy se jednalo o splnění základních podmínek, které byly přesně uvedeny v příručce pro žadatele. Poté následovalo bodové hodnocení jednotlivých projektů. U některých projektů byli přibráni externí hodnotitelé, kteří vypracovávali něco jako revizní posudky. Podle alokace finančních prostředků pro danou výzvu a dle bodového ohodnocení jednotlivých projektů byl realizován výběr projektů a tyto pak byly předloženy Výboru Regionální rady.

-32-

K dotazu na revizní posudky u projektu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo Mgr. Marek K. uvedl, že tyto expertní posudky měly pouze doporučující charakter s tím, že vše bylo v kompetenci hodnotitelů, kteří mohli údaje uváděné v těchto posudcích zohlednit ve svém hodnocení. Rovněž tak měly tyto posudky charakter dokumentu, který mohl upozorňovat při samotné realizaci projektu na jeho možná úskalí. Uvedl, že neví, zda byly tyto posudky předloženy Výboru Regionální rady s tím, že členové Výboru se mohli seznámit s celou dokumentací. Uvedl, že si nepamatuje, zda tyto konkrétní posudky byly součástí balíku dokumentů, které byly Výboru předloženy, a že ani neví, zda se členové Výboru seznámili s kompletním projektem a všemi dokumenty k projektu.



Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Úřednice v kategoriích týkajících se jasnosti rozpočtu a jeho finanční proveditelnosti farmě přidělily 14,5 bodu z dvaceti možných. Přestože externí experti úřednicím doporučovali vyzvat společnost k vyjasnění předkládaných výhrad, nikdy se tak nestalo.Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ing. Petr B., nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedl, že do Výboru Regionální rady ROP Střední Čechy byl jmenován v době, kdy zastával funkci středočeského hejtmana. V této době již ROP shromažďoval a připravoval na základě doporučení hodnoticích komisí podklady pro rozhodování Regionální rady. Podmínky byly schvalovány nejen na úrovni Regionální rady, ale principy a systém posuzování projektů schvalovala Evropská komise. Uvedl, že Regionální rada podle těchto zásad nemá pravomoc měnit doporučení ani rozhodnutí hodnoticích komisí, celý systém podléhá řadě kontrolních mechanismů. K projektům uvedl, že si již na ně nevzpomíná s výjimkou Čapího hnízda, které bylo v poslední době medializováno. Uvedl, že byl běžně dotazován potenciálními zájemci, jak je to s možností získání finanční podpory z operačního programu. Protože ten systém a podmínky získání financí byly poměrně složité, odkazoval je na webové stránky nebo pracovníky Úřadu Regionální rady. Při výkonu své funkce předsedy Výboru Regionální rady se však nesetkal s nějakou snahou případných žadatelů o ovlivnění výsledků schvalovacího procesu. K dotazu na hodnotící posudky externích hodnotitelů Ing. HAVLÍKOVÉ a Ing. MOJŽIŠÍKA, uvedl, že s nimi obeznámen nebyl. Hodnotící proces byl v kompetenci pracovníků Úřadu Regionální rady a tito za veškerou činnost a přípravu podkladů Výboru odpovídali. Nebylo povinností Výboru doporučení Úřadu RR nějakým způsobem přezkoumávat a prověřovat. Povinností Výboru bylo naopak toto akceptovat a doporučené projekty schválit. Ing. Petr B. dále uvedl, že se s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954 zná, ale projekt Čapího hnízda s ním nijak neřešil.

Antonín P., nar. XX.XX.XXXX, sdělil, že do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy byl najmenován z titulu funkce radního odpovědného za oblast financí. Ve Výboru zastával funkci místopředsedy.

K dotazu na postup schvalování projektů v rámci programu ROP Střední Čechy s oblastí podpory pro podnikatelskou infrastrukturu cestovního ruchu uvedl, že tyto projekty se schvalovaly v srpnu 2008. Bylo to na zasedání Výboru a jednalo se o několik projektů, mezi nimiž byl například projekt Monínec, Mcely a Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. Sdělil, že členové Výboru měli možnost se seznámit s kompletními podklady a projekty, ale nikdo tak neučinil. Ředitel Úřadu ROP Mgr. Marek K. byl všemi obecně uznáván a plně se mu důvěřovalo. Pro Výbor byl zárukou, že vybrané projekty byly řádně přezkoumány, a byl garancí kvality. Každý projekt prošel bodovým hodnocením, které pracovníci Úřadu ROP provedli dle požadovaných a stanovených kritérií.

Samotné schvalování probíhalo tak, že do Výboru byl předložen seznam všech projektů, tedy těch, které byly Úřadem ROP doporučeny ke schválení, a i těch, které z nějakých důvodů hodnocení neprošly. Vzhledem k důvěře k činnosti Úřadu ROP byly doporučené projekty jednomyslně schváleny k poskytnutí dotace. Na Výbor další podklady předloženy nebyly. K dotazu na expertní posudky Ing. HAVLÍKOVÉ a Ing. MOJŽIŠÍKA uvedl, že tyto nikdy neviděl, a ani nebyl on konkrétně o jejich existenci někdy nějak vyrozuměn. Do Výboru nikdy předloženy nebyly.

-33-

Helena L., nar. XX.XX.XXXX, vypověděla, že byla od roku 2004 členkou krajského zastupitelstva Středočeského kraje a v této souvislosti i členkou Výboru Regionální rady ROP Střední Čechy. Náplní činnosti výboru byla alokace finančních prostředků poskytovaných Evropskou unií na prioritní rozvojové oblasti pro daný kraj. Ve výboru se hodně řešily mimo jiné problémy s dopravní infrastrukturou ve Středočeském kraji a dlouhodobě se vedla diskuse o nedostatečné ubytovací kapacitě v rámci cestovního ruchu. Proto byla vyhlášena výzva ROP v oblasti cestovního ruchu, kdy se přihlásilo několik projektů. K procesu schvalování projektů uvedla, že Výbor RR obdržel tabulku, ve které bylo uvedeno vyhodnocení jednotlivých projektů. Na každou oblast, tedy i na oblast cestovního ruchu, byly alokovány určité finanční prostředky. Dále sdělila, že seznamování se s projekty nebylo předmětem činnosti výboru. Měli k dispozici pouze tabulku s procentuálním hodnocením. Úřad RR přijímal žádosti a administroval je, proces hodnocení byl v kompetenci hodnotitelů a na Výboru byla pouze alokace finančních prostředků.

Helena L. uvedla, že se osobně nikdy neseznamovala s detaily jednotlivých projektů. K projektu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo uvedla, že si tento projekt nijak nevybavuje. K dotazu na posudky externích hodnotitelů sdělila, že tyto nikdy neviděla a neví, co bylo jejich obsahem. Důvěřovali Úřadu Regionální rady, že hodnocení proběhlo řádně.

Ing. Vilém Ž., nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedl, že do Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy byl najmenován z titulu své tehdejší funkce radního Středočeského kraje. K postupu při schvalování projektů v rámci programu ROP Střední Čechy, kdy oblastí podpory byla podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu, uvedl, že tyto projekty se schvalovaly někdy v srpnu 2008. Jedním z těchto projektů byl i Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. Sdělil, že do Výboru byl předložen seznam projektů, které pracovníci Úřadu ROP Střední Čechy vyhodnotili ze všech projektů, které byly podány. Dle získaného bodového hodnocení pak Úřad ROP STC sestavil seznam, rozdělil příslušné finanční prostředky, a takto byl Výboru tento seznam předložen ke schválení. Žádné další dokumenty ke schválení Výboru předloženy nebyly. Sdělil, že nikdo z členů Výboru se nad rámec tohoto jednání ze srpna 2008 s podrobnými materiály každého jednotlivého projektu blíže neseznamoval s tím, že to nebylo ani reálné. Navíc jednali v důvěře, že materiály, tedy seznam projektů ke schválení, je předkládán na základě odpovědného posouzení pracovníků Úřadu ROP. Tomuto zasedání Výboru byl přítomen Mgr. Marek K., tehdejší ředitel Úřadu ROP, který byl pro Výbor garantem toho, že všechny projekty jsou posouzeny odpovědně, že hodnocení odpovídá požadovaným kritériím. Na seznamu byly uvedeny projekty, které prošly hodnocením, bylo sestaveno jejich pořadí a byly doporučeny ke schválení a přiznání dotace. Schválení seznamu vybraných projektů ve Výboru bylo již jen nutnou formalitou. Výbor ani nerozhodoval o výši dotace, ani ji nemohl měnit. Výbor mohl jen seznam projektů schválit, nebo neschválit. Tehdejší člen rady Vilém Ž. v září pro server iROZLAS.cz uvedl , že by se nejasnostmi například kolem dvou externích posudků, které udělit dotaci nedoporučovali, zabýval, pokud by o nich věděl. „Určitě bychom se tím zabývali. Ale nikdy nic takového neproběhlo. Nikdy o problémech v projektech určených ke schválení radu neinformoval. A jestli tam nějaké problémy s projekty byly, měli jsme to vědět,“ řekl redakci.

K dotazu k předloženým expertním posudkům projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo Ing. HAVLÍKOVÉ a Ing. MOJŽIŠÍKA uvedl, že tyto posudky nikdy neviděl s tím, že do Výboru předloženy nebyly. V případě, že by posudky či jiné podklady, které upozorňují na nějaké nedostatky či nesrovnalosti, byly předloženy, tak by se zcela jistě tímto Výbor zabýval, případně se mohlo schválení projektů odložit. Žádný tlak na schvalování čerpání finančních prostředků nebyl.

-34-

Dále byl vyslechnut Ing. Václav CH., nar. XX.XX.XXXX, který uvedl, že nastoupil na ROP STC kraje dne 01. 12. 2008, tedy poté, kdy byly schváleny projekty ve výzvě č. 4. Sem spadal i projekt Farma Čapí hnízdo. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána předsedou regionální rady Ing. Petr B. dne 22. 10. 2008. Sdělil, že v prosinci 2008 nějakou dobu zastupoval ředitele a následně se stal náměstkem ředitele poté, co ředitel Ing. N. vyhrál výběrové řízení. Od února 2014 byl pověřen řízením Úřadu ROP STC Kraje a od července 2014 do srpna 2016 byl jeho ředitelem.

Ing. Václav CH. sdělil, že hodnocení každého projektu, tedy i projektu Farma Čapí hnízdo, probíhalo ve dvou fázích. První bylo zhodnocení přijatelnosti projektu a hodnocení formálních náležitostí. Teprve po kladném zhodnocení první fáze nastalo vlastní věcné hodnocení projektu, které končilo bodovým hodnocením a seřazením všech projektů v dané výzvě. V rámci hodnocení projektu Farma Čapí hnízdo bylo zkonstatováno, že formální náležitosti i přijatelnost, tedy zda charakter projektu spadal do cíle výzvy č. 4 (tedy do podmínek výzvy), byly ze strany žadatele splněny. Po provedeném věcném hodnocení se projekt umístil tak, že v rámci alokace vyhlášené na tuto výzvu mohl být podpořen. Vyhovujících projektů v rámci této výzvy bylo asi 20, ale podpořeno bylo jen 6. Projekt Farma Čapí hnízdo se umístil na šestém místě. Tento počet vyčerpal všechny alokované finanční prostředky a na ostatní se již v této výzvě nedostalo. Ing. Václav CH. uvedl, že se domnívá, že postup úředníků ROP, kteří projekt hodnotili, byl v pořádku. Tito úředníci posuzovali zejména projekt po věcné stránce a k osobě žadatele neměli možnosti prověřovat nějaké další skutečnosti než ty uvedené v žádosti a v čestném prohlášení. V rámci hodnocení byl uplatňován tzv. princip 4 očí, tedy hodnocení dvěma osobami. Pokud se jejich hodnocení rozcházelo více než o 15 %, byl přibrán další hodnotitel, většinou to byl vedoucí oddělení. V rámci této výzvy se přibírali také externí hodnotitelé, kteří zpracovávali externí posudky. Průběh realizace byl standardní, realizace projektu byla ukončena v roce 2010 a doba udržitelnosti byla 3 roky od dokončení realizace, tedy do roku 2013. Farmu při získání padesátimilionové dotace „zachránila“ v bodovém hodnocení úředníků 2,5 procenta, jak nedávno informoval server iROZHLAS.cz . Farma vysoce bodovala i v kategoriích, na které cílily externí posudky, jež upozorňovaly na minimální přínos projektu pro region nebo problematické financování.

Ing. Václav CH. dále sdělil, že v roce 2011 nebo 2012 na základě anonymního oznámení prováděli kontrolu na místě, tedy v Semtíně na Farmě Čapí hnízdo, kdy lokalita nebyla údajně veřejně přístupná, přestože na její výstavbu byly vynaloženy veřejné finance. Při kontrole zjistili, že vstup je bránou, která byla střežena, a vstup byl možný po ohlášení.

JUDr. Ing. Tomáš N., Ph.D., nar. XX.XX.XXXX vypověděl, že v lednu 2009 byl jmenován ředitelem Úřadu Regionální rady Střední Čechy. Po nástupu bylo provedeno několik změn, které spočívaly ve větším důrazu na hospodárnost a kontrolu výběrových řízení a měřitelná kritéria hodnocení. Dále iniciovali i změnu obsahu operačního programu. Změna spočívala v tom, že nové vedení kraje chtělo přesunout finanční prostředky, které byly určeny na luxusní hotelová zařízení v rámci operačního programu Cestovní ruch, do školství a zdravotnictví. K samotnému projektu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo JUDr. Tomáš N. uvedl, že to byl jeden projekt z velkého množství tehdy řešených projektů, ale osobně se s ním nesetkal. Sdělil, že za jeho působení v pozici ředitele úřadu probíhaly kontroly realizace jednotlivých projektů, a tedy i Čapího hnízda. Jednalo se o využití poskytnutých finančních prostředků v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. Uvedl, že dle jeho názoru oblast cestovního ruchu, resp. výstavby luxusních hotelových zařízení, neměla být vůbec předmětem finanční podpory z evropských fondů. V té době však již tato výzva byla platná a schválená a s tímto již nešlo nic dělat. Uvedl, že u této výzvy, kde byl projekt Čapího hnízda, bylo hodnocení postaveno na definici malého a středního podniku a na čestném prohlášení.

-35-

Ing. Ivana H., nar. XX.XX.XXXX, uvedla, že k projektu Multifunkčního kongresového areálu Farma Čapí hnízdo se dostala prostřednictvím výzvy, kterou vypisoval Úřad Regionální rady ROP Střední Čechy. Jejím úkolem bylo posouzení souladu projektu s výzvou ROP, souladu projektu se stavebním zákonem, vhodnost zvolené technologie, materiálů a adekvátnost rozpočtu a celkových nákladů na projekt. Projekt Farmy Čapí hnízdo hodnotila na základě poskytnutých materiálů od ROP Střední Čechy tak, jak je předkládal žadatel. Jednalo se o kompletní žádost o poskytnutí dotace, včetně povinných příloh, projektovou dokumentaci a listinné dokumenty, které se týkaly stavební části projektu, Všechny materiály měla k dispozici na Úřadu Regionální rady, kam docházela. Rovněž tak se zajímala o rozpočet. Předmětem posudku bylo posouzení obsahu projektu tak, jak byl popsán v žádosti o dotaci, soulad obsahu tohoto projektu s příslušnou výzvou. Dále pak, zda stavební část a všechny objekty souvisí s předmětem tohoto projektu, zda rozpočet vychází ze stavební části projektové dokumentace, a dále zda uvedené ceny odpovídají cenám obvyklým a celkové náklady odpovídají charakteru projektu.

Ing. Ivana H. uvedla, že již na počátku zjistila v podkladech nesrovnalosti. Šlo například o osobu žadatele o dotaci a osobu žadatele o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kdy by se správně mělo jednat o jeden a tentýž subjekt. Podle stavebního zákona je za stavbu odpovědný stavebník a v tomto konkrétním případě to byla společnost IMOBA, a. s., ale žadatelem o dotaci byla společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Sdělila, že neměla k dispozici žádné smlouvy, kterými by společnost IMOBA, a. s., pověřila společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., k realizaci toho stavebního projektu. Součástí dokumentace byly nájemní smlouvy uzavřené mezi společnostmi IMOBA, a. s., a Farma Čapí hnízdo, a. s., o pronájmu pozemků s právem stavby. Ing. Ivana H. uvedla, že pronájmem pozemků se však nepřevádí bez další smlouvy, stavební povolení a taková smlouva součástí dokumentace nebyla. Další nesrovnalostí uváděnou v žádosti bylo věcné břemeno bytu, které by neodpovídalo podmínkám pro poskytnutí dotace, tedy že by došlo ke zhodnocení objektu, který užívá jiný uživatel než příjemce dotace. Dále nebyla mezi pozemky určenými pro stavbu uvedena jedna parcela, která byla stavbou dotčena, a rovněž k této a ještě k jedné další parcele nebylo prokázáno vlastnictví a také nebyly uvedeny ve smlouvách o pronájmu. Nájemní smlouvy byly upraveny v rozporu s nějakým ustanovením, kdy byla začerněna částka za pronájem. Z tohoto dokumentu nebylo zřejmé, kdo jej takto upravil. Ing. Ivana H. dále sdělila, že v dalším hodnocení poukázala na nejasnost vyrovnání nákladů na rekonstrukci mezi společností IMOBA, a. s., a společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., což v žádostech o dotaci není obvyklé. Tyto vztahy by měly být zřejmé před přidělením dotace.

Ing. Ivana H. dále uvedla, že kontrolovala položky rozpočtu stavební části, zda odpovídají náklady na stavební část nákladům obvyklým a také zda odpovídají uznatelné a neuznatelné náklady předmětu projektu. Při kontrole shledala, že některé náklady, kdy se konkrétně jednalo o náklady na přípojky vody, elektro, kanalizaci a vytápění, měly být poměrně sníženy o náklady na připojení objektů, které slouží pro soukromé účely. Jednalo se zejména o vilu, která měla sloužit pro rekreační účely majitele. Již v té době se hovořilo o tom, že majitelem měl být pan BABIŠ a jeho rodina. Dále zjistila, že některé položky položkového rozpočtu byly prokazatelně nadhodnocené. V hodnocení celkových nákladů byly výrazně neúměrné náklady na objekt uváděny jako jezdecká hala. Parametry tohoto objektu neodpovídají požadavkům jezdeckého sportu (např. kruhový půdorys, vybavení digitální technologií apod.). Obdobně vybavené prostory slouží např. k dražbám dobytka, což viděla v zahraničí.

-36-

Závěrem Ing. Ivana H. uvedla, že v době vypracování posudku měla pochybnosti o účelu projektu, které nebyly ani postupem času rozptýleny, a později již tento projekt nijak nesledovala.

Ing. Karel M., nar. XX.XX.XXXX vypověděl, že podniká v oblasti ekonomického poradenství a účetnictví. Uvedl, že se někdy v roce 2008 na základě výzvy Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy přihlásil do výběrového řízení na externí poradenství při posuzování žádosti o dotace. Přidělování jednotlivých projektů bylo na základě losování, kdy celkem zpracovával tři posudky, mezi nimiž byl i Multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Expertní posudek v projektu Farmy Čapí hnízdo se týkal finančního zajištění investičního rozpočtu projektu, finančního zdraví a stability žadatele a udržitelnosti projektu po ekonomické, personální a organizační stránce. Sdělil, že měl k dispozici veškeré materiály, které předkládal žadatel o dotaci, tj. projekt, vč. příloh, daňová přiznání atd. Předmětné materiály dostal pouze k zapůjčení v sídle Úřadu Regionální rady. Znalec Karel Mojžišík vypracoval jeden z externích posudků, který nedoporučoval dotaci farmě Čapí hnízdo přidělit, jak jsme uvedli výše. Server iROZHLAS.cz se ho letos v červenci zeptal, jak vidí hodnocení projektu po letech. „Není důvod nic měnit, naopak,“ reagoval expert

Ing. Karel M. uvedl, že mu nebyla jasná vlastnická struktura žadatele, kdy to uvedl ve svém posudku a sdělil to i pracovnici Úřadu Regionální rady, která sdělila, že to bude řešit až výbor Regionální rady při schvalování. Spoléhal tedy na to, že to bude ještě řešeno a vysvětleno. K samotné finanční stránce celého projektu uvedl, že vycházel ve svém posudku z několika variant financování. Sdělil, že od počátku bylo zřejmé, že celý projekt bude zajištěn úvěrem, neboť vlastní zdroje byly nedostatečné. Rovněž tak nebylo zřejmé, jaká bude výše úvěru a způsob časového čerpání dotace. Jak uvedl v posudku, v případě zpětného čerpání dotace bylo potřeba poskytnutí úvěru ve výši až 437 mil. Kč, zajištěnost bankovních úvěrů v této výši však žadatel nijak neprokázal. Sdělil, že i v případě varianty etapově vyplácené dotace, kdy celková potřeba úvěru vycházela na částku 385 mil. Kč, byla tato varianta značně napjatá a nejistá, neboť počítala s kontokorentním úvěrem ve výši 25 mil. Kč, který je standardně určen na financování jiných potřeb, a nikoli na dlouhodobý majetek, jakým byla realizace samotného projektu. Sdělil, že na splácení tohoto kontokorentního úvěru by dle jeho propočtů měl žadatel vytvořeny zdroje až od roku 2015.

Poukázal na to, že pokud žadatel neprokáže možnost použití kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč na krytí dlouhodobých investičních výdajů, je tento způsob financování u banky problematický a je nezbytné přepracovat harmonogram splácení úvěru a celkového financování projektu,

K finanční udržitelnosti provozu Ing. Karel M. sdělil, že projekt vykazoval u důležitých položek vážné nejasnosti a závady. Sporné byly hlavně některé nákladové položky, kdy tyto byly ponižovány, a chyběl odpisový plán. Naopak výnosové položky byly navyšovány, např. příjmy z reklamy, pronájmu, Hodnocení finanční udržitelnosti projektu v provozní etapě bylo možné konstatovat jen s řadou podmínek, kdy bylo zapotřebí, aby žadatel doložil či vysvětlil hlavní námitky ke sporným či nejasným důležitým položkám. Sdělil, že v době zpracování posudku nebylo ihned možné jednoznačně konstatovat zajištěnost financování projektu a provozní průchodnost. Ing. Karel M. sdělil, že od začátku práce na posudku nebyly k dispozici materiály prokazující poskytnutí úvěru žadateli a jeho výši i způsob splácení. Rovněž tak neměl žádné informace o struktuře subjektu žadatele a propojenosti s dalšími subjekty. Sdělil, že tento projekt byl z hlediska financování, zajištěnosti úvěrů, finanční průchodnosti a udržitelnosti provozu značně nevyjasněný, nepřehledný a vyžadoval splnění a vyjasnění řady podmínek.

-37-

Ing. Jiří S., nar. XX.XX.XXXX, uvedl, že je jednatelem společnosti XXXXXXXXXX, která se zabývá projektováním pozemních staveb. Sdělil, že s nabídkou projektových prací na projektu Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo ho kontaktoval asi před deseti lety architekt Ing. arch. Jiří J. Sdělil, že vypracoval nabídku, která byla akceptována. Uvedl, že jejich firma projektovala stavební část převážné většiny objektů v tomto areálu, mimo Ekocentra. Příprava samotného projektu trvala asi 2–3 roky. Na základě studií a podkladů od společnosti SGL projekt, s. r. o., jejich firma vypracovala projektovou dokumentaci pro územní řízení, pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci. Rovněž zpracovávali i statiku, kterou v subdodávce řešila jiná společnost. V průběhu projekčních prací komunikoval pouze s projektanty, s investorem nikoliv. Společnost SGL projekt, s. r. o., byla generálním projektantem, takže veškeré připomínky k projektu řešili výhradně s nimi. Řídící osobou projektu byl Ing. arch. Jiří J., který byl hlavním architektem, na projektu pracovalo ale více lidí z jeho týmu. Hotový projekt oproti fakturaci předával společnosti SGL projekt, s. r. o., se kterou řešili i případné připomínky.



Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Kriminalisté vyslechli několik lidí, kteří se v průběhu času na stavbě farmy podíleli. Na základě jejich výpovědí mimo jiné došli k závěru, že není pravda, že by Andrej Babiš neměl s Čapím hnízdem nic společného, jak několikrát veřejně prohlásil.Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ing. Jiří S. sdělil, že v rámci realizace výstavby jezdil na stavbu a účastnil se některých kontrolních dnů. V rámci účasti na stavbě řešili některé technické problémy. Tuto činnost vykonávali v rámci autorského dozoru a fakturovali ji společnosti SGL projekt, s. r. o., dle hodinových výkazů. Na projektu činnost ukončili zhruba před sedmi lety. V roce 2015 projektovali objekt SPA v tomto areálu. Tento projekt SPA zpracovali opět v rámci subdodávky pro SGL projekts, s. r. o. K dotazu na objekt vily v tomto areálu uvedl, že se jedná o objekt k bydlení, ve kterém jsou asi tři apartmány. Nejednalo se o výstavbu nového objektu, ale o rekonstrukci stávající budovy. Neví, kdo byl investorem stavby, mělo by to být uvedeno na projektu v rámečku. Neví ale, zda se jednalo o skutečného investora. Kdo byl akcionářem Farmy Čapí hnízdo, a. s., nevěděl.

Dále byl vyslechnut Ing. arch. Jiří J., nar. XX.XX.XXXX, který vypověděl, že je autorizovaným architektem a zároveň jednatelem společnosti SGL projekt, s. r. o., která se mimo jiné zabývá architektonickými návrhy staveb, projektováním staveb a návrhy interiérů.

Sdělil, že v roce 2005 projektoval rodinný statek pana K., zaměstnance společnosti AGROFERT, a. s., který ho doporučil obv. Ing. Andrejovi BABIŠOVI, nar. 1954, který se tehdy rozhodoval, zda koupí nemovitost v Semtíně za účelem rekonstrukce. Někdy v létě 2006 s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, tuto nemovitost navštívil a následně zpracoval skice konceptu využití této nemovitosti. Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, mu vysvětloval svůj záměr, že by uvedenou nemovitost měl v podstatě jako svoji chalupu. Říkal mu, že by si to představoval jako malou rodinnou farmičku. „Jsem strašně rád, že můžu takto mluvit na lidi a konečně říci, o čem to je. Já chci prohlásit, že jako Andrej Babiš jsem nikdy nevlastnil, ani neměl podíl v Čapím hnízdě. Přišel tam investor, který si nepřál být jmenován, a bylo to akceptováno,“ prohlásil Babiš v březnu 2016.

Ing. arch. Jiří J. sdělil, že zpracoval určitý koncept a na sklonku léta 2006 jej předložil obv. Ing. Andrejovi BABIŠOVI, nar. 1954. Tento koncept se trochu lišil od představ obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, kdy mu navrhoval využití většího prostoru s tím, že by bylo možné využívat areál jako školicí a rekreační středisko s prezentací výsledků českého zemědělství. Obv. Ing. Andrejovi BABIŠOVI, nar. 1954, se tato myšlenka zalíbila a pověřil ho přípravou smluvního vztahu. Informace k přípravě smlouvy měl od pana Ing. B., který mu také sdělil, že druhou stranou smluvního vztahu bude společnost IMOBA, a. s., a to vzhledem k rozsahu toho projektu. Na základě smlouvy připravoval studii, kdy veškeré věci s tímto související konzultoval s panem Ing. B. a obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954. Někdy v měsíci říjnu až listopadu 2006 byla studie hotová. Celá studie byla předána panu Ing. B. Na tuto část navazovala jednání o přípravě projektové části. S panem Ing. B. a obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, byli neustále v kontaktu v souvislosti s přikupováním pozemků a rozšiřováním areálu. V průběhu vytváření studie se koncept měnil z rodinné farmy přes areál s firemním využitím až po verzi komerčního autonomního subjektu. Ing. arch. Jiří J. uvedl, že v průběhu roku 2007 došlo ke změně na straně smluvního vztahu, kdy místo společnosti IMOBA, a. s., nastoupila společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. O této změně ho informoval pan Ing. B. Došlo s největší pravděpodobnosti k uzavření nových smluv, případně se nějakým způsobem upravovaly ty původní. V této době již jednal mimo pana Ing. B. i s obv. Ing. Josefem NENADÁLEM a obv. Monikou BABIŠOVOU, (roz. HERODESOVOU), tehdy ještě Jelínkovou. V rámci realizace probíhaly každý týden kontrolní dny, kterých se účastnili za stranu investora pan Ing. B., obv. Ing. Josef NENADÁL, přibližně v 14denních intervalech dále probíhaly schůzky s obv. Monikou BABIŠOVOU, (roz. HERODESOVOU), které se týkaly vybavení interiérů. S panem HERODESEM řešil „grafickou image projektu“, tedy jakým způsobem se bude areál prezentovat navenek a zároveň, jak bude koncipován vnitřní informační a orientační systém. Tyto kontrolní dny projektu probíhaly až do započetí výstavby. Později se účastnili jako generální projektant kontrolních dnů stavby. Nadále se scházeli s obv. Martinem HERODESEM a obv. Monikou BABIŠOVOU, (roz. HERODESOVOU) a řešili vnitřní vybavení. V tomto režimu to probíhalo až do ukončení a předání stavby.

-38-

K dotazu na osobu Ing. Petra P. Ing. arch. Jiří J. sdělil, že byla ze společnosti AGROFERT, a. s., nebo společnosti IMOBA, a. s., a připomínkovala faktury. K osobě obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) uvedl, že připomínkovala smlouvy. K osobě Mgr. Tomáš R. sdělil, že byl někdy v roce 2009 na konci ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., jako hotelový manažer. Dále uvedl, že Mgr. Václav K. jako právník za druhou stranu připomínkoval formální právní stránku smluv. K osobě obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) uvedl, že mu byla představena obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, jako konzultantka.

Viktor V., nar. XX.XX.XXXX ve své výpovědi uvedl, že někdy na podzim roku 2008 ho kontaktoval generální ředitel společnosti BAK, a. s., Ing. Č. s tím, že podepsal smlouvu na zakázku Farma Čapí hnízdo a že potřebuje projektového manažera. Dohodli společně podmínky a podepsali mandátní smlouvu, to z důvodu, že nebyl zaměstnancem společnosti BAK, a. s., ale pracoval jako OSVČ. Ze své pozice byl zodpovědný za kompletní provedení zakázky v souladu s investorskou smlouvou. Na stavbě byl nějakou dobu v kontaktu s obv. Ing. Josefem NENADÁLEM, zástupcem investora, což byla společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., a poté, co odešel do důchodu, jednal s panem Mgr. Tomášem R. a později s panem Františkem Š. Na stavbě probíhaly od počátku kontrolní dny, kterých se v převážné většině zúčastnil. Těchto kontrolních dnů se účastnil zástupce investora, projektanti, někdy se těchto dnů účastnili i lidé ze společnosti BAK, a. s., a pokud se řešil nějaký konkrétní problém, tak i zástupci příslušných subdodavatelů.

Viktor V. sdělil, že kontrolních dnů se několikrát účastnil i obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar., 1954, a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ). Mimo kontrolní dny v areálu obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) také několikrát byli. K osobě obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) uvedl, že se pohybovala ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., na počátku výstavby. Ing. Petra P. měla na starostí účetní záležitosti, ale osobně ji neviděl. Jméno obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) mu nic neříká. Obv. Martin HERODES se občas za investora účastnil kontrolních dnů. K objektu SO10 „VILA“ uvedl, že v průběhu rekonstrukce zaznamenal, že obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVA) řešila některé věci ohledně interiéru s Ing. arch. Jiřím J. Sdělil, že ve vile v 1. NP byly dva apartmány a nahoře byt s tím, že neví, pro koho byly tyto prostory určeny.

Dále byl formou podání vysvětlení vyslechnut Ing. Jaroslav M., nar. XX.XX.XXXX, který uvedl, že ho někdy v roce 2007 kontaktoval obv. Ing. Josef NENADÁL s nabídkou vykonávat inženýrské činnosti, a to na základě doporučení starosty obce Olbramovice, pana Pohůnka. Nabídku přijal a následně uzavřel mandátní smlouvu s investorem, což byla společnost IMOBA, a. s., která byla vlastníkem nemovitostí. Smlouvu, již podepsanou obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, za společnost IMOBA, a. s., mu přinesl obv. Ing. Josef NENADÁL. Z této smlouvy vyplývala náplň práce, kdy vykonával inženýrskou činnost při přípravě a realizaci demolice hospodářských budov v areálu Semtín. V průběhu výstavby vykonával tutéž činnost při přípravě a realizaci výstavby nového areálu. Činnost končila kolaudací, která byla někdy v roce 2010 nebo 2011. Po celou dobu své činnost jednal pouze s obv. Ing. Josefem NENADÁLEM, později s Mgr. Tomášem R. a panem Františkem Š. To byly osoby zastupující investora. Dále se účastnil kontrolních dnů, kde byli zástupci všech účastníků výstavby, tzn. projektant, dodavatel stavby, investor atd. Ing. Jaroslav M. dále sdělil, že v průběhu realizace výstavby došlo ke změně stavebníka ze společnosti IMOBA, a. s., na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Tuto informaci mu poskytl zástupce tehdejšího investora, obv. Ing. Josef NENADÁL. Na základě toho rovněž s touto společností uzavřel mandátní smlouvu.

-39-

K dotazu na objekt „VILA“ Ing. Jaroslav M. uvedl, že tento objekt byl zrekonstruován. Jsou tam dva apartmány, které slouží nebo měly sloužit k ubytování vedení firmy, tj. vlastníka areálu, nikoliv pro veřejnost. Uvedl, že je mu známo, že vila měla sloužit k ubytování obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, jeho rodiny, příp. přátel nebo hostů. K dotazu na osobu obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, uvedl, že mu byl na počátku spolupráce se společnosti IMOBA, a. s., představen obv. Ing. Josefem NENADÁLEM, kdy to bylo na jednom z prvních kontrolních dnů realizace stavby. Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, byl ještě přítomen několikrát na kontrolních dnech, vyjadřoval se tam k postupům, a hlavně k nedostatkům, např. vícepracím. Sdělil, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, vystupoval na kontrolních dnech, kterých se účastnil za investora.

K dotazu na osobu obv. Martin HERODES uvedl, že tento pán se na kontrolních dnech taky vyskytoval, rovněž za investora. K osobě obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) uvedl, že si na toto jméno nevzpomíná. Sdělil, že obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) byla také občas na kontrolních dnech, ale v osobním kontaktu s ní nebyl. Uvedl, že Ing. Petra P. několikrát v areálu stavby byla a že ji zná přes fakturace, kdy měla na starosti proplácení faktur. Jednalo se o faktury, které dostal od dodavatele za provedené práce, tyto zkontroloval a potvrdil jejich věcnou správnost. Ing. Jaroslav M. sdělil, že bez jeho podpisu nemohla dodavatelská firma fakturovat provedené práce investorovi. Jim odsouhlasené faktury si dodavatel doručoval investorovi sám. Občas se stávalo, že Ing. Petra P. mu volala s požadavkem na vysvětlení nějaké faktury. Komunikace s ní probíhala v průběhu celé realizace stavby jenom telefonicky. Obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) se v areálu stavby rovněž vyskytovala, ale bylo to až v závěru, před dokončením, při realizaci interiérů. Vyjadřovala se k barevnosti, použitým materiálům atd. Na dotaz k osobě Věra K. uvedl, že toto jméno mu nic neříká, že ji nezná.

Obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedl, že někdy kolem roku 1995 společnost ZZN Pelhřimov, a. s., založila dceřinou společnost s názvem ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o. Účelem bylo podnikání v oblasti služeb v zemědělství. To probíhalo asi až do roku 2005–2006, a od této doby již společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., nevyvíjela žádnou činnost. Někdy kolem roku 2007 v představenstvu ZZN Pelhřimov, a. s., projednávali, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., pro budoucnost společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., nemá žádný význam, a že bude odprodána. Na základě toho bylo rozhodnuto, že bude proveden znalecký odhad. Podmínkou bylo, že s. r. o. bude prodána za cenu odhadní, ne-li vyšší. K tomuto došlo asi někdy před koncem roku 2007. Dále sdělil, že u ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., došlo u k přeměně právní formy na akciovou společnost z důvodu, že společnost chtěli využít pro jinou vedlejší podnikatelskou činnost, k čemuž nakonec nedošlo.

Obv. Ing. Zdeněk KUBISKA dále vypověděl, že kupujícími byli rodinní příslušníci obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, kteří nabídli cenu vyšší než odhad, a proto akcie jiným subjektům nabízeny nebyly. Uvedl, že neví, jak a od koho se dozvěděl, že kupujícími budou právě rodinní příslušníci obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, a že si ani nepamatuje, o které konkrétní rodinné příslušníky obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, se jednalo a ani kolik jich bylo. K dotazu na úhradu kupní ceny za akcie sdělil, že si přesné datum nevzpomíná, ale že má za to, že cena byla uhrazena.

Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX v rámci podání vysvětlení uvedl, že v holdingu AGROFERT působil v různých manažerských pozicích, mimo jiné i jako ředitel zemědělské divize, a z tohoto titulu byl členem statutárních orgánů zemědělských dceřiných společností. Jako člen orgánů těchto společností realizoval zemědělskou strategii společnosti AGROFERT. Sdělil, že ve společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., zastával funkci místopředsedy představenstva, kdy jediným akcionářem této společnosti byl AGROFERT, Z funkce v představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., odstoupil po jeho zvolení do Parlamentu ČR.

-40-

Ke společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o. Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK sdělil, že to byla jedna z dceřiných společností ZZN Pelhřimov, a. s. Dále uvedl, že si nepamatuje, zda a proč došlo u společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., ke změně právní formy na akciovou společnost a že si nepamatuje, jak s ní bylo naloženo, snad byla tato společnost prodána. Mělo by to být projednáno v představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Dále uvedl, že neví, komu byla společnost prodána, ani zda bylo za převod akcií zaplaceno a jaká byla prodejní cena.

Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK dále sdělil, že se osobně jednání s nabyvateli akcií neúčastnil a nevzpomíná si, kdo se těchto jednání účastnil. Potvrdil, že smlouvu o převodu akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., podepsal, ale neví, jaké byly podmínky tohoto prodeje s tím, že se vždy vycházelo z posudků, což bylo podkladem pro vyjednávání o tržní ceně. Neví, zda byla učiněna veřejná nabídka na prodej těchto akcií. Nevzpomíná si, zda společnost ZZN Pelhřimov, a. s., někdy inkasovala dividendu od společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o.

Mgr. Tomáš R., nar. XX.XX.XXXX, vypověděl, že již v letech 2006–2007 s paní NAGYOVOU hovořil o připravovaném záměru projektu Farma Čapí hnízdo a přijal jakousi roli konzultanta projektové dokumentace připravovaného projektu Farma Čapí hnízdo po provozní a hotelové části. V průběhu léta 2009 ho obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) oslovila, zda by nechtěl do tohoto projektu místo ní vstoupit. Nabídku přijal a do projektu vstoupil na přelomu října a listopadu 2009.

Tehdejší předseda představenstva, obv. Ing. Josef NENADÁL ho zaměstnal jako ředitele společnosti, kdy hlavním úkolem byl provozní dohled nad výstavbou, příprava na zahájení a samotné zahájení provozu. V průběhu této činnosti obv. Ing. Josef NENADÁL odešel do důchodu a byl místo něj zvolen předsedou představenstva. Spolupracoval se zhotovitelem této stavby, s architektem a projektantem stavby, a to v úrovni odborného dohledu a iniciování případných změn a schvalování případných změn dle projektové dokumentace. Součástí byly pravidelné kontrolní dny a systematická práce na celém projektu, který měl jasné časové ohraničení z pohledu termínu dokončení a termínu spuštění. Jedním z dalších úkolů bylo zajistit, aby projekt splnil veškerá odborná kritéria poskytovatele dotace, která byla především definována počtem lůžek, dodržením plánovaného vybavení, tedy kongresový sál, wellness centrum a další prvky, a v neposlední řadě splnění čtyřhvězdičkového standardu zařízení. Kromě těchto úkolů připravovali vše pro spuštění provozu dle časového harmonogramu, zajištění personálního stavu farmy, výběr dodavatelů jednotlivých komodit, příprava obchodní strategie, vyhledávání obchodních partnerů a finalizace standardů pro řádný chod farmy. Vzhledem k dalším pracovním aktivitám na Moravě Mgr. Tomáš R. k 25. 10. 2010 plánovitě opustil představenstvo společnosti.

K dotazu, kdo ho navrhnul do funkce předsedy představenstva, Mgr. Tomáš R. uvedl, že to byl obv. Ing. Josef NENADÁL, jehož nabídku přijal. V době jmenování do funkce mu nebylo známo, kdo byl akcionářem společnosti. Od začátku svého působení měl uzavřenu smlouvu se společností Farma Čapí hnízdo, a. s., akcionáře neznal, od svého bývalého nadřízeného, obv. Ing. Josefa NENADÁLA, měl jasné úkoly a popis práce. Uvedl, že projekt výstavby Farmy Čapí hnízdo byl financován z vlastních zdrojů, dotace a úvěrů od bank, ale výši vložených vlastních zdrojů nedokázal určit. Hlavním partnerem pro financování byla banka HSBC.

K dotazu na účetnictví Mgr. Tomáš R. sdělil, že účetnictví bylo vedeno paní Věrou K. a později bylo vedení účetnictví vysoutěženo u externí společnosti. Jméno společnosti si nevzpomíná, přesnou náplň služeb měl na starosti místopředseda představenstva, obv. Martin HERODES, který se staral o kompletní správu finančních toků společnosti s touto externí firmou.

-41-

Obv. Ing. Josef NENADÁL, nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedl, že někdy v prosinci 2007, po fúzi společnosti AGROALFA a. s., se společností ZZN Pelhřimov, a. s., mu obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., nabídl práci ve společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. od 01. 01. 2008. Měl se starat o běžný chod této společnosti, práci přijal. V lednu 2008 na valné hromadě, kdy došlo ke změně názvu na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., byl zvolen do představenstva společnosti a následně představenstvem do funkce předsedy představenstva a ředitele společnosti. V představenstvu společnosti dále pracovali obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), jako místopředsedkyně a obv. Luděk KALIVODA, jako člen. Představenstvo mělo rozdělenou působnost, ale rozhodovalo kolektivně. Staral se o výstavbu farmy. Organizoval styk s příslušnými úřady a subjekty, které farmu stavěly. Obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) měla na starosti záležitosti spojené s přípravou a podáním žádosti o dotaci a s jejím čerpáním. Obv. Luděk KALIVODA se staral o provozní činnosti. Představenstvo se pravidelně scházelo na svých zasedáních a řídilo činnost společnosti.

Obv. Ing. Josef NENADÁL dále vypověděl, že na začátku se seznamoval s farmou a projektem. Rozhodovalo se o demolici a rekonstrukci objektů, kdy demoliční výměr a následná demolice musela být realizována přibližně do poloviny března, kvůli čápům hnízdícím v objektu. Před tím došlo k vyřezání křovin a stromů, vše na základě projektu. Inženýring a přebírání stavebních prací zajišťoval Ing. Jaroslav M. Následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Po vydání stavebního povolení a uskutečněného výběrového řízení na dodavatele stavby došlo k zahájení stavby, kterou realizovala společnost BAK a.s. Probíhala výběrová řízení na různé subdodavatele. Na stavbě probíhaly pravidelné kontroly, práci přebírali společně s Ing. Jaroslavem M., odsouhlasovali měsíční faktury. Banka HSBC, která projekt úvěrovala, rovněž prostřednictvím svého pracovníka kontrolovala a následně odsouhlasila proplacení faktur. Kontroly z ROP měla na starosti obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Na konci podzimu 2009 byl do společnosti přiveden Mgr. Tomáš R., který měl mít na starosti hostinskou a ostatní činnost kromě tzv. agra. Průběžně se zajišťovala hospodářská zvířata. Na přelomu roku 2009/2010 došlo ke změně na funkci předsedy představenstva a ředitele společnosti, kdy se jim stal Mgr. Tomáš R. Obv. Ing. Josef NENADÁL společně s obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU) a panem Pavlem K. se stali členy dozorčí rady společnosti. To se již stavba dokončovala, na březen 2010 byla připravována kolaudace. Zároveň probíhala výběrová řízení na personální obsazení zemědělské části farmy, tzv. agra, zejména na pozici ošetřovatelů. K 31.07.2010 svoji činnost ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., ukončil. Akcionáři společnosti ani nikdo jiný do záležitostí společnosti nezasahovali. Představenstvo vykonávalo svoji činnost s péčí řádného hospodáře a samostatně. Ve své činnosti se řídilo právními předpisy a stanovami společnosti.

Obv. Ing. Josef NENADÁL uvedl, že žádost o dotaci, kterou připravila paní Ing. NAGYOVOU, jako předseda představenstva spolupodepsal. Vycházel z toho, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., je malý střední podnik, a může se tedy o dotaci ucházet. Uvedl, že garantem žádosti o dotaci a projektu, podaných na ROP Střední Čechy byla obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Někdy v polovině roku 2010 došlo ke kolaudaci, centrum je funkční a životaschopné.

Obv. Ing. Josef NENADÁL dále uvedl, že do funkce v představenstvu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., ho zvolila valná hromada, ale že neví, která osoba konkrétně. Neví, kdo byl akcionářem společnosti. Seznámil se stavebním projektem, ale neví, kdo zadal vypracování tohoto projektu, projekt mu předala projekční kancelář SGL projekt, s. r. o.

-42-

Obv. Ing. Josef NENADÁL sdělil, že účetnictví vedla Věra K., finanční prostředky na projekt byly zajištěny od HSBC, neví, kdo tuto záležitost zařizoval, úvěrovou dokumentaci podepsal s obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU). Vše kolem financování řešila obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), sám o podmínkách úvěru nejednal, podmínky úvěru vyjednávala obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Dále uvedl, že si nevzpomíná, čím byl úvěr zajištěn, toto bylo v kompetenci obv. Ing. Jany MAYEROVÉ (roz. NAGYOVÉ). Nevzpomíná si, kolik bylo úvěrů. Jak byl úvěr od banky HSBC splácen to neví, předpokládá, že se začal splácet až po vyčerpání. Sdělil, že neví o žádných finančních prostředcích, které by společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., získala v době realizace projektu od společností ze skupiny AGROFERT, neví, že by se společnosti skupiny AGROFERT podílely nějak na realizaci projektu.

K dotazu na Smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 27. 02. 2008, uzavřené mezi společností IMOBA, a. s., a společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., uvedl, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., realizovala výstavbu na těchto pozemcích, protože neměla vlastní, podílel se na vyjednávání podmínek těchto smluv, ale nebylo to v jeho kompetenci. Neví, jaká byla sjednaná cena za pronájem. Business plán tohoto projektu byl přílohou žádosti o dotaci, tam byl rozčleněn na jednotlivé činnosti, kongresová činnost, hostinská činnost, agro apod.

Dále sdělil, že obv. Martin HERODES se na realizaci projektu nepodílel, že neví. Obv. Martin HERODES byl zvolen po něm do představenstva. Znal ho z dřívější činnosti V AGROFERTU. S dozorčí radou společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., prakticky nekomunikoval. Účetní závěrky společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byly schvalovány valnou hromadou a auditovány auditorskou společností, byly předkládány dozorčí radě, předkládala je Věra K.

Obv. Ing. Josef NENADÁL vypověděl, že se účastnil kontrolních dnů na stavbě pravidelně každý týden, ale nevzpomíná si, zda obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) a obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, se těchto kontrolních dnů účastnili. Uvedl, že se ale na stavbě občas oba ukázali. K osobě Ing. Petra P. sdělil, že ji zná, že pracovala na AGROFERTU. Není mu známo, zda se podílela na nějakých činnostech ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Účetnictví se nacházelo u Věry K., která bydlí někde ve Zdibech.

Obv. Ing. Josef NENADÁL k dotazu, zda a jakým způsobem se na výstavbě areálu Farma Čapí hnízdo podílely děti, obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, uvedl, že občas se na stavbě mohla ukázat obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), a dále že tam potkal i dvě malé děti obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Osobu obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, nezná.



Andrej Babiš mladší na Krymu v roce 2017 | Zdroj: Facebook Andreje Babiše Státní zástupce Jaroslav Šaroch v rozhodnutí o odložení případu napsal : „Jako účelové se jeví tvrzení ing. Babiše, že koupil akcie společnosti svým dětem, které chtěly podnikat. Uvažované náklady na výstavbu areálu a jeho provoz byly přitom takové, že byly i pro společnosti ze skupiny Agrofert nepřijatelné. Nehledě k tomu, že v době nákupu akcií byl odděleně stíhaný Andrej Babiš ml. v USA, kde se připravoval na profesní dráhu pilota, a ani po návratu se ve společnosti Čapí hnízdo nijak neangažoval.“Andrej Babiš mladší na Krymu v roce 2017 | Zdroj: Facebook Andreje Babiše

K dotazu na objekt SO 010 „VILA" obv. Ing. Josef NENADÁL uvedl, že tento objekt sloužil k bydlení a případnému pronájmu. Neví, kdo by měl v tomto objektu bydlet či si ho pronajímat. Po konfrontaci se skutečností, že objekt měl sloužit k bydlení majitele firmy, uvedl, že majitele nezná. Dále na dotaz, který subjekt podal žádost o stavební povolení, uvedl, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Po konfrontaci s předmětnou žádostí uvedl, že to byla společnost IMOBA, a. s., s tím, že si nemůže pamatovat časovou posloupnost od začátku roku 2008.

Dále byl vyslechnut Pavel K., nar. XX.XX.XXXX, který uvedl, že někdy v roce 2009 byl požádán o rekonstrukci hnízdiště čápa bílého v areálu dvora Semtín. S tímto se na něj obrátili obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) a obv. Ing. Josef NENADÁL. Po této rekonstrukci byl osloven s nabídkou záštity zřízení ekocentra v tomto areálu s umístěním expozice zvířat. V souvislosti s tím ho oslovil obv. Ing. Josef NENADÁL, aby přijal místo člena dozorčí rady ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Činnost pro společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., po nějaké době ukončil pro jiný názor na fungování ekocentra. O ukončení členství v dozorčí radě společnosti Farmy Čapí hnízdo, a. s., byl informován panem Františkem Š. s tím, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., bude přecházet pod jinou společnost. K členství v dozorčí radě společnosti uvedl, že se žádného jednání dozorčí rady neúčastnil, nepodepisoval žádné výstupy z jednání ani jiné dokumenty tohoto charakteru a rovněž za to nepobíral žádnou odměnu.

-43-

Pavel KŘÍŽEK uvedl, že obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) byla jakousi projektovou manažerkou, s Ing. arch. Jiřím J. konzultoval záležitosti ohledně ekocentra. Obv. Martin HERODES se staral o reklamu a prezentaci celého projektu farmy. Obv. Ing. Josefem NENADÁLEM mu byla představena Ing. Petra P., a to jako ekonomka. To mohlo být někdy v době, kdy se dával areál do provozu. Rovněž mu byla představena v této době i obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ). Z dozorčí rady zná paní Mgr. Lenka N. i pana K., kteří byli zaměstnanci Farmy Čapí hnízdo. K osobě obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, uvedl, že se s ním setkal v areálu několikrát, několikrát spolu jednali, jednou i v Průhonicích. To bylo již v průběhu výstavby. Předmětem jednání byl hlavně provoz ekocentra. Kdo byl v dané době akcionářem společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., mu není známo. Písemnosti spojené se jmenováním do funkce člena dozorčí rady podepisoval v areálu Farmy. Na valné hromadě, kdy byl jmenován do této funkce, přítomen nebyl. Ekolog Pavel Křížek později své svědectví pronesl i veřejně. Hospodářským novinám řekl: „Jednal jsem jen s Babišem, jeho děti jsem tu neviděl.“

Obv. Martin HERODES, nar. XX.XX.XXXX, při svém podání vysvětlení využil svého práva dle ust. § 100 odst. 2 trestního řádu a odmítl vypovídat. Omezil se pouze na své prohlášení, kdy uvedl, že na počátku roku 2008 se stal vlastníkem 12 kusů akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., což představovalo 60% podíl na základním kapitálu. Ve stejné době se stal členem dozorčí rady. Jakožto místopředseda dozorčí rady vykonával své povinnosti. Za dozorčí radu dohlížel při výběrových řízeních a čas od času se účastnil i kontrolních dnů na stavbě, ale jinak do obchodního vedení, do faktického provozu společnosti nezasahoval. Od 01. 09. 2010 se stal místopředsedou představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Teprve od tohoto okamžiku, kdy farma byla zrekonstruována a nabíhal řádný provoz, se zapojil do každodenní řídící činnosti. Jeho specializací je marketing. Společnost za jeho působení v představenstvu řádně plnila všechny své povinnosti vyplývající z přijaté dotace. V důsledku světové finanční krize se nedařilo zamezit prohlubování negativní hospodářské situace společnosti. V průběhu roku 2013 bylo zcela zjevné, že bez vstupu silného investora nebude společnost schopna fungovat. S ohledem na mediálně prezentované informace, dle kterých mezi podezřelými údajně figurují osoby jemu blízké, např. obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, jeho sestra obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), odmítl ve věci dále vypovídat.

Věra K., nar. XX.XX.XXXX vypověděla, že koncem roku 2017 odešla z pozice hlavní účetní společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., do starobního důchodu. Následně přijala nabídku obv. Ing. Josefa NENADÁLA pracovat jako účetní společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Tuto činnost vykonávala od začátku roku 2008 přibližně do dubna 2010. Práci vykonávala jako OSVČ z místa svého bydliště ve Zdibech, okr. Praha-východ. Vybavení pracovního místa a jeho provoz měla na vlastní náklady. Hlavní pracovní činností bylo komplexní vedení účetnictví, daňové a mzdové agendy. Veškeré ekonomické přehledy, výkazy, výhledy a daňová přiznání, vyplývající z této činnosti, postupovala ke schválení a následnému podpisu řediteli společnosti, kterým byl obv. Ing. Josef NENADÁL, posléze Mgr. Tomáš R. Účetní a daňové doklady jí byly předávány většinou elektronicky panem obv. Ing. Josefem NENADÁLEM, občas si předali doklady při osobní schůzce. Považovala je za obsahově správné a kontrolovala jen jejich formální náležitostí. Kontakt mezi nimi probíhal většinou telefonicky, e-mailem či poštou. Neměla žádné pravomoci ani žádná podpisová práva. Nikdy se neúčastnila rozhodovacích procesů k jakékoli problematice.

-44-

Věra K. dále sdělila, že v případě dotace se řídila, kromě techniky účtování o dotacích, instrukcemi obv. Ing. Jany MAYEROVÉ (roz. NAGYOVÉ). Zpracovávala přehledy způsobilých výdajů z příloh faktur firmy BAK, a. s., do formulářů komise ROP. Přílohou byly kopie příslušných faktur. Bankou společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., byla HSBC. Vystavovala platební příkazy v systému „homebanking“, ale nikdy je sama neautorizovala, k tomu neměla pravomoc. Veškeré transakce autorizoval obv. Ing. Josef NENADÁL, později Mgr. Tomáš R. na základě připojených kopií příslušných faktur. Vše probíhalo elektronicky, auditorem společnosti byla firma AC&E. Tuto navrhla řediteli společnosti, protože její zaměstnance znala, např. pana O. a pana R.. Uvedla, že během svého působení ve společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., se setkávala pouze s Ing. NENADÁLEM, Mgr. Tomášem R. a velmi sporadicky s obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU). Účetnictví a veškeré doklady předala začátkem dubna 2010 Ing. Petře P., na základě ústní informace pana Mgr. Tomáše R. Po tomto pokynu sepsala předávací protokoly ke každému jednotlivému šanonu a šanony fyzicky předala. Komu účetnictví předala, si nevzpomíná, předávací protokol nesepisovali. Ing. Petru P. zná z doby svého působení v AGROFERTU jako svoji nadřízenou, byla ekonomickou ředitelkou AGROFERTU. Účetnictví společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., s ní neřešila. Kdo vlastnil společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., neví.

Dále uvedla, že obv. Ing. Josefa NENADÁLA poznala v rámci zaměstnání v AGROFERTU, kdy vedla účetnictví společností v rámci holdingu AGROFERT. Obv. Ing. Josef NENADÁL pracoval v jedné ze společností holdingu AGROFERT ve funkci ředitele. Činnost pro společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., vykonávala na základě smlouvy. Sdělila, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., se dříve jmenovala ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., kdo byl vlastníkem a ovládající osobou společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., v době do konce roku 2007 si nevybavuje. Účetnictví vedla po dobu investiční výstavby, kdy toto nebylo dokladově tolik náročné a dalo se to dělat z domova. Po skončení výstavby a naběhnutí provozu již účetnictví dále nevedla. Účetnictví zpracovávala v ekonomickém software POHODA, který zakoupila společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. Podpisové právo k účtům společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., měli oba ředitelé společnosti, obv. Ing. Josef NENADÁL a následně Mgr. Tomáš R. Ona oprávnění neměla.

Věra K. k osobě obv. Martin HERODES uvedla, že ví, o koho jde, když se s jeho jménem setkala při vypracovávání dokumentů, byl v nějaké fázi členem dozorčí rady, obv. osobu Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) zná od vidění, je to dcera obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, byla zaměstnána v AGROFERTU v obchodním úseku. Obv. Andreje BABIŠE, nar. 1983, vůbec nezná, obv. Moniku BABIŠOVOU (roz. HERODESOVOU) zná pouze z televize, obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954 byl její zaměstnavatel od roku 1995.

Ve věci byl formou podání vysvětlení dále vyslechnut obv. Jan PLATIL, nar. XX.XX.XXXX, který uvedl, že ví pouze to, kde se Farma Čapí hnízdo nachází. Nic neví o tom, kdo ji pořizoval, kdo ji do AGROFERTU kupoval. Po dobu, co působil v představenstvu ZZN Pelhřimov, a. s,. se o Farmě Čapí hnízdo na představenstvu nikdy nemluvilo. Dále uvedl, že na výslechu u pracovníků OLAF se hovořilo o nějaké dceřiné společnosti, AGRO ZZN nebo tak nějak. Tu společnost neznal a neměl s ní nic společného.

Dále vypověděl, že funkci v představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., mu nabídl jeho zaměstnavatel, tj. AGROFERT, konkrétně patrně obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Jako člen představenstva ZZN Pelhřimov, a. s., se zabýval pouze obchodem se zemědělskými komoditami. Jeho úkolem bylo zapojit ZZN Pelhřimov, a. s., do tohoto obchodu.

-45-

Proč došlo ke změně právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., na akciovou společnost si nepamatuje, neví, zda se prodej této společnosti projednával v představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., ani neví, zda došlo k prodeji společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Sdělil, že se účastnil většiny zasedání představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Společnost DZV NOVA, dříve Družstvo pro zemědělskou výrobu NOVA nezná a ani neví, kdy by tato společnost sídlila. Neví, že společnost ZZN Pelhřimov, a. s., by byla majoritním vlastníkem společnosti DZV NOVA.

Dále byl vyslechnut Mgr. Tomáš K., nar. XX.XX.XXXX, který uvedl, že po obdržení předvolání se díval do výpisu z OR společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Našel v něm, že v předmětné době byl členem dozorčí rady této společnosti. Z výroční zprávy společnosti ZZN Pelhřimov, a. s,. za rok 2007 zjistil, že společnost ZZN Pelhřimov, a. s., prodala 100 % akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., v prosinci 2007 se ziskem 2 286 000,- Kč. Domnívá, že společnost byla prodána z důvodu nepotřebnosti. Sdělil, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov byla společností typu s. r. o., která prošla změnou právní formy na akciovou společnost k 01. 12. 2007, což jsou veřejně dostupné informace. Na důvody přeměny právní formy si nevzpomíná. Nevzpomíná si, zda prodej projednávala dozorčí rada společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., ani zda probíhala veřejná nabídka akcií či kdo byl kupujícím. Uvedl, že to byly tři fyzické osoby, což ví proto, že společnost ZZN Pelhřimov, a. s., byla policií dotazována na smlouvu o převodu akcií, ale na jejich jména si nepamatuje.

Mgr. Tomáš K. k dotazu na společnost Družstvo pro zemědělskou výrobu NOVA (DZV NOVA) sdělil, že je to jedna z dceřiných společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Neví o tom, že by společnost ZZN Pelhřimov, a. s., prodala v minulosti svůj družstevní podíl nebo jeho část.

Stanislav V., nar. XX.XX.XXXX, uvedl, že je zaměstnanec společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., a že do roku 2011 byl jsem členem dozorčí rady této společnosti. V dozorčí radě vykonával kontrolní činnost, nominován byl za zaměstnance. Dozorčí rada projednávala účetní závěrky společnosti. Uvedl, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., byla dceřiná společnost společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Na společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., si nepamatuje.

Stanislav V. sdělil, že si nevybavuje, zda byla dozorčí rada informována o změně právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., na akciovou společnost. Nevzpomíná si, že by prodej této společnosti dozorčí rada projednávala. Pamatuje si pouze nákupy firem, na prodeje si nevzpomíná. Uvedl, že společnost DZV NOVA, a. s., je dceřiná společnost ZZN Pelhřimov, a. s. Nevzpomíná si na prodej podílu této společnosti. Společnost DZV NOVA, a. s., se zabývá zemědělskou činností.

Dále byl vyslechnut Ing. Ladislav Š., nar. XX.XX.XXXX, který vypověděl, že pracuje jako znalec v oboru ekonomika a stavebnictví, odhadů nemovitostí. Pro banku HSBC je smluvním znalcem a v rámci ČR pro tuto banku provádí veškeré odhady nemovitého majetku. Takto obdržel z HSBC i informaci o potřebě zpracovat posudek ve věci odhadu tržní hodnoty nemovitého majetku areálu Farma Čapí hnízdo, a to jak pro současný, tak i pro budoucí stav. Sdělil, že objednatelem posudku byla společnost IMOBA, a. s., což mu bylo sděleno v bance HSBC, považoval společnost IMOBA, a. s., za objednatele z toho důvodu, že byla vlastníkem předmětných nemovitostí dle výpisu z katastru. Fakturu za zpracování posudku ale uhradila společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. K osobě obv. Ing. Josefa NENADÁLA uvedl, že mu byl představen na stavbě, kdy si v rámci místního šetření k posudku nemovitosti prohlédl. Obv. Ing. Josef NENADÁL byl šéfem toho Čapího hnízda, na vizitce, kterou mu tehdy dal, byla uvedena funkce předseda představenstva. Později se místo obv. Ing. Josefa NENADÁLA setkával při pracovních schůzkách s Mgr. Tomášem R. Ing. Petru P. zná, setkal se s ní. Neví, zda ji zná v souvislosti s Čapím hnízdem nebo z centrály AGROFERTU na Praze 4 - Chodov, kdy tento objekt se rovněž pro HSBC oceňoval. Objednatele posudku a osoby, které za něj jednaly, dostal již nadefinovány z banky HSBC. K osobě obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, sdělil, že jeho jméno se v bance HSBC často v souvislosti s Čapím hnízdem skloňovalo, ale osobně ho viděl asi dvakrát, a to na stavbě areálu Čapího hnízda. Také na stavbě viděl obv. Moniku BABIŠOVOU (roz. HERODESOVOU), která se podílela na vybavování interiérů. K objektu „VILA“ uvedl, že z projektu zjistil, že tato byla určena pro užívání majitele firmy, investora, a že tuto informaci měl i z banky HSBC. Tomu odpovídaly i nadstandardně řešené konstrukce objektu vily. Kdo byl tímto majitelem či investorem, to nevěděl. Obv. Ing. Josef NENADÁL to ale nebyl.

-46-

K samotnému posudku Ing. Ladislav Š. uvedl, že projekt spočítal ve dvou variantách. První varianta nepočítala s obsazeností kapacit společnostmi holdingu AGROFERT. V tomto případě by provoz areálu Čapího hnízda byl silně ztrátový a nerentabilní. Tedy v případě, že by se management areálu spoléhal jen na běžný komerční provoz. Ve druhé variantě bylo počítáno s obsazeností kapacit skupinou AGROFERT. V tomto případě by mohly být naplněny ekonomické ukazatele projektu. Ing. Ladislav Š. sdělil, že to byl pouze odhad. Navrhoval bance HSBC ještě aktualizaci znaleckého posudku po dokončení realizace celého projektu, ale k tomu již nedošlo. Důvody nezná.

Některé podklady k posudku si obstaral sám z veřejných zdrojů, např. katastr nemovitostí. Jiné podklady mu byly předány ze strany společnosti Farmy Čapí hnízdo, a. s., předával je obv. Ing. Josef NENADÁL, protože s nikým jiným z Farmy Čapí hnízdo v tu dobu nejednal. Smlouvy o pronájmu nemovitostí, uzavřených mezi společností IMOBA, a. s., a společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., ze dne 27. 02. 2008 č. 01/2008 a 02/2008, které jsou nepodepsané a jsou přílohou znaleckého posudku, byly také poskytnuty ze strany společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Ing. Ladislav Š. uvedl, že v době posuzování projektu, ceny smluvního nájemného neměly na výsledek posudku zásadní roli. K dotazu na částku nájemného ve výši 100 000,- měsíčně Kč dle smlouvy č. 02/2008 uvedl, že tuto výši hodnotil jako cenu obvyklou. Po předložení téže smlouvy s cenou nájemného 13 000,- Kč sdělil, že se k tomu neumí vyjádřit. Tato cena, tedy 13 000,- Kč měsíčně je nízká a není obvyklá. Ing. Ladislav Š. dále uvedl, že cena pozemků byla posuzována v tom stavu, v jakém byly v době zpracování posudku. Jejich zhodnocením výstavbou jejich cena postupně a značně rostla, a tak by se zcela zákonitě měla měnit i nájemní smlouva, zejména po kolaudaci by mělo dojít k přehodnocení této související nájemní smlouvy. To platí i o stávajících stavbách, které byly rekonstrukcí zhodnoceny. Ceny za pronájem nemovitostí by měly být po kolaudaci postupně přehodnoceny a eventuálně navýšeny.

Jakub A., nar. XX.XX.XXXX, ve své výpovědi uvedl, že se společností Farma Čapí hnízdo přišel do styku v lednu 2013, kdy je tato společnost oslovila a učinila nabídku na reklamní a propagační kampaň Farmy Čapí hnízdo. Prvotní jednání s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, vedla Tereza S., kdy ji sám obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, kontaktoval. V lednu 2013 začali komunikovat po e-mailu. Z této e-mailové korespondence vyplývá, že v této věci se úvodních jednání účastnil i obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Osobně se s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, setkal až při prezentaci práce dne 01. 03. 2013. Setkání proběhlo na Praze 4 - Chodov, naproti budovy AGROFERTU, v restauraci COLUMNA, ul. Pyšelská 4. Zde se nachází i pohybové centrum. Této schůzky se účastnil i František Š. Přítomnost obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, chápal tak, že se jednalo o osobu, která jim zadávala práci, která o tom rozhoduje.

Následně v průběhu března 2013 byly zpracovány rozpočty na tuto akci a smlouva byla podepsána 30. 04. 2013, kdy za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., ji podepisoval František Š. a Jan G. Splněná zakázka byla uhrazena ze strany společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Dále pro Farmu Čapí hnízdo, a. s., na základě smlouvy uzavřené ze dne 08. 09. 2013, realizovali mediální kampaň, kdy se jednalo o inzerci v různých časopisech. V počátku za společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., jednal František Š. a Jan G., později i obv. Martin HERODES. S obv. Monikou BABIŠOVOU (roz. HERODESOVOU) přišli do styku asi pouze jednou, bylo to při focení objektu farmy, kdy s nimi řešila focení interiérů hotelu.

-47-

Dále byla vyslechnuta Tereza S., nar. XX.XX.XXXX, která uvedla, že ji někdy v lednu 2013 kontaktoval obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Měla od něj zmeškaný hovor a později jí přišla od něj textová SMS zpráva s nabídkou ke spolupráci. Na základě toho došlo ke schůzce v Centru pohybové medicíny na Chodově. Na této schůzce obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, mluvil o svých pracovních aktivitách a diskutovali o možné spolupráci. Jednalo o grafické práce pro jeho Farmu Čapí hnízdo. Z tohoto důvodu kontaktovala studio svého kolegy, Jakuba A., kde pak byla připravena úprava vizuálního stylu a focení motivů z Čapího hnízda. Této práce se účastnila jen v počátku, protože byla zaměstnána prací pro jiného klienta.

Tereza S. sdělila, že obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, viděla celkem třikrát, jednou na Farmě Čapí hnízdo, dvakrát v centru pohybové medicíny. Na Farmě Čapí hnízdo ji obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, provázel celým areálem a představil jí areál jako svůj projekt, na který je velmi hrdý. Ukazoval jí prostory, které mají sloužit pro firemní setkávání, konferenční prostory a také prostory Ekocentra, které bylo určeno pro veřejnost. Sdělila, že zaměstnanci si obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, chválily jako náročného, ale dobrého šéfa, dobrého zaměstnavatele.

Rovněž byl formou podání vysvětlení vyslechnut obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1954, který v úvodu předeslal, že má připraveno krátké vyjádření a na dotazy policie odpovídat nebude.

Uvedl, že kauza „Čapí hnízdo“ je politickou a mediální štvanicí na jeho osobu s cílem ho poškodit v očích občanů a donutit k odchodu z politiky. Kauza byla projednávána na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny, které bylo svoláno všemi tradičními politickými stranami. Zásadním způsobem se dotýká i jeho rodiny a nejbližších. Toto trestní řízení považuje za silně zpolitizované a opakovaně používané v rámci předvolebního boje. Pod mediálním a politickým tlakem byl donucen ozřejmit na půdě Poslanecké sněmovny akcionářskou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., aby tak vyvrátil domnělá pochybení při získání dotace z programu ROP. Vyjádření bylo politicky a mediálně buďto ignorováno, nebo účelově překrouceno, dezinterpretováno a zneužito k poškozování jeho osoby a rodiny. Na veřejnost rovněž po celou dobu pronikají informace, jak z tohoto trestního řízení, tak jiných řízení, a tyto uniklé informace jsou zneužívány k vytváření negativního mediálního obrazu jeho osoby a k politickému boji. Sdělil, že z tohoto důvodu se jen krátce vyjádří a na další dotazy policie odpovídat nebude.

Sdělil, že v době podání žádosti o dotaci až do doby následující po skončení tzv. doby udržitelnosti dotačního projektu nebyl vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a to ani jejich části. Vyloučil, že by jakákoliv společnost patřící do skupiny AGROFERT, a. s. V dané době vlastnila tyto akcie nebo vykonávala nad společností Farma Čapí hnízdo, a. s., dominantní vliv nebo ji jinak právně či fakticky ovládala. Do skupiny AGROFERT, a. s., se společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., dostala až v roce 2013, kdy společnost IMOBA, a. s., koupila 100 % akcií a v roce 2014 došlo ke sloučení obou společností. Důvodem pro odkup akcií byla špatná finanční situace společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. V důsledku celosvětové finanční krize, kdy společnost vykazovala v roce 2013 dluhy ve výši přes 600 milionů korun. Jelikož AGROFERT, a. s., byl ručitelem bankovního úvěru, bylo převzetí de facto jediným ekonomicky smysluplným krokem. Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, dále uvedl, že za svoji přítelkyni a své dvě zletilé děti ze svých osobních peněz uhradil v září roku 2008 kupní cenu akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., dříve ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Tato platba byla darem ve prospěch jeho dětí a jeho nastávající manželky, se kterou žil v té době ve společné domácnosti.

-48-

Závěrem uvedl, že Farma Čapí hnízdo zásadním způsobem od počátku podporuje zaměstnanost v regionu, cestovní ruch v regionu. Dotační projekt nebyl spojen s žádnou korupcí a nikdo se neobohatil. Česká republika z projektu Farmy Čapí hnízdo měla větší prospěch, než kolik činila poskytnutá dotace. Dotační projekt Farma Čapí hnízdo byl opakovaně kontrolován a doposud všechny kontroly a audity, provedené poskytovatelem dotace a Ministerstvem financí ČR, nenašly v projektu žádné zásadní pochybení. Sám auditní orgán Ministerstva financí ČR v posledním auditu zveřejněném na internetu konstatoval, že Farma Čapí hnízdo neporušila žádné podmínky pro udělení dotace, naplnila veškerá kritéria dotace a splnila podmínky příslušného nařízení Komise Evropského společenství.

Dále byly vyslechnuty další osoby z řad orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., tedy obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), František Š., nar. XX.XX.XXXX, Jan G., XX.XX.XXXX, obv. Luděk KALIVODA a Mgr. Lenka N., nar. XX.XX.XXXX. Všechny tyto osoby využily svého práva dle ust. § 100 odst. 2 trestního řádu a odmítly vypovídat.

Vyslechnuti formou podání vysvětlení byli dále i JUDr. Alexej B., CSc., nar. XX.XX.XXXX, Mgr. Gabriela K., nar. XX.XX.XXXX a Mgr. Václav K., nar. XX.XX.XXXX. Tyto osoby odmítly vypovídat s odkazem povinnost mlčenlivosti advokáta.

K podání vysvětlení byla předvolána obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. XX.XX.XXXX. Její právní zástupce, JUDr. Michael BARTONČÍK, policejnímu orgánu doručil písemnou omluvu z její účasti u tohoto úkonu ze zdravotních důvodů. Omluva byla doložena potvrzením psychiatrické poradny s tím, že obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) je od svých 16 let léčena pro závažnou duševní poruchu, kdy současný nepříznivý duševní stav vylučuje její schopnost účasti na trestním řízení. O duševní poruše Babišových dětí si více přečtete v článku Kauza Čapí hnízdo: obě Babišovy děti tvrdí, že jsou duševně nemocné. Vyšetřovatelé jim to nevěří.

K podání vysvětlení byl také předvolán obv. Andrej BABIŠ, nar. XX.XX.1983. Jeho právní zástupce JUDr. Michael BARTONČÍK zaslal písemnou omluvu z jeho účasti u tohoto úkonu ze zdravotních důvodů. Omluva byla doložena potvrzením psychiatrické ambulance s tím, že zdravotní stav obv. Andreje BABIŠE, nar. 1983, vylučuje účast na trestním řízení. Vzhledem k charakteru onemocnění jde o dlouhodobé, pravděpodobně až trvalé omezení.

Obv. Monika BABIŠOVÁ, nar. XX.XX.XXXX předvolání k podání vysvětlení nepřevzala. V návaznosti na snahu o dohodu nového termínu jejího podání vysvětlení prostřednictvím právního zástupce, JUDr. Michaela BARTONČÍKA, písemně sdělila policejnímu orgánu, že využije svého práva a nebude v této fázi ve věci vypovídat.

Policejní orgán jednání všech obviněných, které je popsáno ve výrokové části tohoto usnesení kvalifikoval jako spáchání zvlášť závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku, a to buď ve spolupachatelství (§ 23 trestního zákoníku), nebo formou účastenství (§ 24 odst. 1 písm. a), c) trestního zákoníku).

V předmětné době, tedy v době podání žádosti o dotaci na Úřad Regionální rady ROP Střední Čechy, daný trestný čin dotační podvod, tak jak je dnes zakotven v trestním zákoníku, neexistoval. Ovšem nutno uvést, že znaky skutkové podstaty dotačního podvodu tehdejší trestní zákon obsahoval, kdy tato skutková podstata byla zakotvena v ust. § 250b Úvěrový podvod. Z tohoto důvodu je proto nezbytné při právní kvalifikaci skutku vycházet z trestního zákona č. 140/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 250b Úvěrový podvod

1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

-49-

5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Ovšem s ohledem na skutečnost, že v současné právní úpravě (trestní zákoník) je dotační podvod zakotven jako samostatná skutková podstata, která je pro případného pachatele příznivější s ohledem na výši trestní sazby, je shora popsané jednání posuzováno dle této právní normy, tedy dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku.

§ 212 Dotační podvod

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který měl na starosti kauzu Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas Jaroslav Šaroch ve svém rozhodnutí uvedl, že prací kriminalistů nebylo hodnotit, zda byla dotace poskytnuta oprávněně a zda farma Čapí hnízdo splňovala podmínky malého a středního podniku po celou dobu udržitelnosti podniku, ale prokázat to, zda se staly trestné činy, pro které byly aktéři kauzy Čapí hnízdo obviněni. „O některých důkazních prostředcích svědčících ve prospěch obviněných může být pochybováno, avšak, nejsou-li takové pochybnosti podloženy jinými důkazy a nelze-li tak tvrzení a důkazy předložené obhajobou vyvrátit, je třeba je v rozhodnutí zohlednit,“ uvedl žalobce.Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který měl na starosti kauzu Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

1) kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu

U některých obviněných osob policejní orgán dospěl k dále závěru, že svým jednáním naplnily i skutkovou podstatu zvlášť závažného zločinu Poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku.

Ani tento trestný čin v době podání žádosti neexistoval, tato skutková podstata nebyla v trestním zákoně uvedena. Ovšem v době podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008 v říjnu 2008 již v trestním zákoně byla zakotvena skutková podstata trestného činu Poškozování finančních zájmů Evropských společenství dle ust. § 129a trestního zákona. K zavedení této skutkové podstaty do trestního práva hmotného trestní zákon) vedla zákonodárce nedostatečná ochrana před útoky proti finančním zájmům Evropských společenství (jak tomu bylo do 30. 6. 2008) a byla důvodem k samostatnému zakotvení této skutkové podstaty tohoto trestného činu.

§ 129a Poškozování finančních zájmů Evropských společenství

1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady vztahující se k výdajům nebo příjmům souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem, anebo takové doklady zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo snížení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

Současná platná právní úprava (trestní zákoník) tuto skutkovou podstatu obsahuje v ust. § 260 trestního zákoníku Poškození finančních zájmů Evropské unie, která je rovněž pro případného pachatele příznivější s ohledem na výši trestní sazby. Z tohoto důvodu je jednání popsané ve výroku tohoto usnesení posuzováno jako spáchání zvlášť závažného zločinu Poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku.

§ 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie

1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unii nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

-50-

Aby byly prokázány všechny znaky skutkové podstaty těchto trestných činů, je vyžadováno úmyslného zavinění, tak jak uvádí ust. § 15 trestního zákoníku.

§ 15 Úmysl1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem

chráněný takovým zákonem, nebo

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

V případě přímého úmyslu (dolus directus) pachatel ví, že způsobem uvedeným v trestním zákoníku poruší nebo ohrozí jím chráněný zájem, nebo alespoň ví, že může uvedený zájem porušit nebo ohrozit, a také chce takové porušení nebo ohrožení způsobit. V samotném trestním zákoníku, v ust. § 15 odst. 1 písm. a), je přímý úmysl vymezen a charakterizován jen pomocí složky volní a v jejím rámci je s ním spojeno chtění porušit nebo ohrozit chráněný zájem. Z povahy věci však vyplývá, že vůli něco porušit nebo ohrozit musí v představě pachatele předcházet uvědomění si toho, co chce porušit nebo ohrozit. Musí tedy mít dostatečně konkrétní představu i o onom chráněném zájmu, který chce porušit nebo ohrozit. Jinak by ho totiž nemohl chtít porušit nebo ohrozit. Vůle porušit nebo ohrozit chráněný zájem se musí projevit v jednání pachatele, avšak nemusí být navenek demonstrována žádným výslovným prohlášením dávajícím najevo chtění způsobit následek předpokládaný zákonem. Vyplývat může ze souhrnu učiněných kroků vedoucích k takovému následku, z jejich sledu a z okolností, za nichž jsou činěny. Významným indikátorem toho, že to, k čemu směřují, je chtěné, přitom může být fakt, že k tomu za daných okolností musí dojít. Přitom platí, že když pachatel předpokládá, že k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem nutně dojde, jde vždy o přímý úmysl. Na to lze usuzovat z toho, že pokud pachatel považuje takový následek za nutný a směřuje k jeho způsobení, nepochybně ho také chce.

Nepřímý čili eventuální úmysl (dolus eventualis) předpokládá nižší míru volní stránky jednání, než je nezbytná pro přímý úmysl. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem není při této formě zavinění chtěným následkem jednání pachatele, ale ten ho ve svých představách vnímá jako možný a počítá s eventualitou jeho způsobení. Jinak řečeno, ví, že ho svým jednáním může způsobit, a pro případ, že ho způsobí, je s tím srozuměn. Srozumění v tomto kontextu není možné zaměňovat s pasivní akceptací trestněprávně významného následku. Naopak, i ono je výrazem navenek chováním projevené vůle a vyjadřuje aktivní volní vztah pachatele ke způsobení trestním zákoníkem předpokládaného následku. U nepřímého úmyslu však jednání pachatele primárně nesměřuje k způsobení takového následku, takže ten není jeho cílem ani jeho nutným produktem, a pachatel nechce přímo jej, protože svým jednáním sleduje jiný cíl, nicméně je srozuměn s tím, že s realizací tohoto cíle může být spojeno způsobení takového následku, stejně jako s tím, že tento může skutečně nastat, byť bude pouze vedlejším produktem jeho jednání a nebude muset nastat zcela nevyhnutelně.

Ve smyslu § 15 odst. 2 se srozuměním rozumí i pouhé smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoníku může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákoníkem a tak způsobit trestněprávně relevantní následek. Tím není obecně vymezeno, co se rozumí srozuměním, avšak zásadní význam to má pro řešení případů, kdy má pachatel lhostejný vztah k danému následku. Pak postačí, když je s možností jeho způsobení smířen. Srozuměním je vždy pokryta tzv. nepravá lhostejnost, tedy případ, kdy lhostejnost pachatele k tomu, zda následek nastane, nebo nenastane, vyjadřuje jeho aktivní kladné stanovisko k oběma možnostem, tedy je mu lhostejno, zda takový následek nastane, nebo ne. Jde-li u pachatele o tzv. nepravou lhostejnost, projevující se v tom, že mu je sice lhostejno, zda trestněprávně relevantní následek nastane, nebo ne, ale počítá s ním jako s možným a je s ním smířen pro případ, že skutečně nastane, není pochyb o tom, že spadá do rámce srozumění s ním a s ohledem na to pod jednání v nepřímém úmyslu.

-51-

Policejní orgán dále jednání popsané ve výroku tohoto usnesení kvalifikoval jako jednání spáchané ve spolupachatelství, event. formou účastenství.

§ 23 Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

§ 24 Účastník

1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně

a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),

b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo

c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

Jednočinný souběh trestného činu poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 trestního zákoníku s trestným činem dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku je možný tam, kde v důsledku podvodného jednání pachatele bude dotčen jak majetek Evropských společenství (zejména může dojít k úbytku takového majetku, příp. ke zneužití či neefektivnímu zacházení s finančními prostředky z něho poskytnutými), tak majetek jiného poskytovatele finančních prostředků, zpravidla majetek soustředěný ve veřejných zdrojích České republiky.

Policejní orgán po vyhodnocení veškerých zjištěných skutečností v rámci prověřování dle ust. § 158 trestního řádu dospěl k závěru, že ve věci došlo ke spáchání trestního činu a že ho spáchaly konkrétní osoby, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Policejní orgán se podrobně zabýval hodnocením jednotlivých okolností dané trestní věci. Má za prokázané, že od samotného počátku se tohoto jednání účastnil obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, který již v průběhu roku 2007 disponoval informacemi o podmínkách dotace, která byla připravována Regionální radou regionu soudružnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Podmínky dotace, oblasti, na které cílila veřejná podpora, prioritní osy jednotlivých výzev v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy, jakož i průběh samotného schvalovacího procesu, příprava programových dokumentů k ROP a Prováděcí dokument k ROP NUTS 2 Střední Čechy byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti. Navíc bylo pořádáno velké množství seminářů, kde byly prezentovány možnosti veřejné podpory. Bylo zjištěno, že se obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) za společnost AGROFERT HOLDING, a. s., přihlásila na seminář konaný dne 09. 10. 2007 pro ORP Benešov a Votice.

Dle policejního orgánu je nepochybné, že původní záměr obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, realizovat projekt rodinné farmy prostřednictvím společností IMOBA, a. s., který byl posléze změněn na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu, sloužícího potřebám holdingu AGROFERT, pokračoval bez přestání i po roce 2008, pouze s tím rozdílem, že za účelem získání dotace, byla účelově vyčleněna společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., z holdingu AGROFERT tak, aby mohla být využita k neoprávněnému čerpání dotace, jako malý a střední podnik, přestože byla neustále ve vlastnictví obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, a byla následně pouze účelově převedena na další osoby.

Ostatně nelze ani přehlédnout vystoupení obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 23. 03. 2016, kdy uvedl:

-52-

„V roce 2005, tedy před jedenácti lety, jsem byl s dětmi v pražské zoologické zahradě, tam vzadu, jak jsou ty ohrady. Byla tam dlouhá fronta, čekali jsme, že nakrmíme kozy, a tehdy mně napadlo, že vybuduju rodinnou farmu se zvířaty. Farmu měla postavit společnost IMOBA ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel. Následně IMOBA jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert. Ani tento záměr ekonomicky nevycházel. Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný. Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat, a tudíž jsem se jím nechtěl zabývat a nezabýval jsem se jím.“

Již v tomto prohlášení obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, de facto uvádí, že se jednalo o projekt, který sám vymyslel, který hodlal původně sám realizovat. Bez dotace však tento projekt nebyl rentabilní. Jak bylo zjištěno, tento projekt nebyl rentabilní ani s neoprávněně získanou dotací. Při sjednávání úvěru v HSBC Bank byly uvedeny informace, ze kterých vyplývá, že projekt bude sloužit zejména pro skupinu AGROFERT a že nebude vlastně na klientele mimo skupinu závislý. To byl také jeden z důvodů, kromě ručení a zástavy, proč byly úvěry bankou poskytnuty, tedy garance ze strany holdingu AGROFERT, že zajistí vytíženost areálu. Tvrzení o vlivu hospodářské krize není relevantní, neboť právě HSBC Bank v rámci schvalování úvěrů toto riziko považovala za nízké, kdy právě klientela z řad společností holdingu AGROFERT tento vliv hospodářské krize měla eliminovat. Skutečnost, kterou obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, uvedl ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně, že specialistka na evropské fondy, a policejní orgán nemá pochyb, že se jedná o obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), přišla v roce 2007 s informací o možnosti získat dotaci na tento projekt, byla dle policejního orgánu tím, co spustilo následné kroky, spočívající ve změně právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., účelové převedení na anonymní vlastníky a neoprávněné získání dotace v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy. Bylo zjištěno, že obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) se o tuto dotaci zajímala jménem společnosti AGROFERT HOLDING, a. s. To že tyto kroky byly činěny s vědomím obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, z jeho popudu, z jeho souhlasem, na základě jeho pokynů, je ze spisového materiálu zcela patrné.

To, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, v Poslanecké sněmovně, ale i jinde tvrdil, že s Farmou Čapí hnízdo neměl nic společného, že se tímto projektem nezabýval, se na základě objektivně zjištěných skutečností nezakládá na pravdě. Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, při podání vysvětlení uvedl, že do doby, kdy společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., převzala společnost IMOBA, a. s. (18. 11. 2013), nebyl vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a to ani jejich části, a vyloučil, že by jakákoliv společnost patřící do skupiny Agrofert, a. s., v dané době vlastnila tyto akcie nebo vykonávala nad společností Farma Čapí hnízdo, a. s., dominantní vliv nebo ji jinak právně či fakticky ovládala. Ze shora popsaných skutečností bylo jednoznačně zjištěno a prokázáno, že opak je pravdou. O tom svědčí výpovědi osob, e-mailová korespondence, dokumentace banky i zpracovaný znalecký posudek.

Pokud policejní orgán hovoří o účelovém vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., z holdingu a vytvoření zdání malého a středního podniku, který je způsobilý ucházet se a získat dotaci, dospěl k tomuto názoru na základě následujících faktů.

-53-

Po získání informací o možnosti získat dotaci bylo zapotřebí mít subjekt, který formálně bude splňovat kritéria kladená na potenciálního žadatele o dotaci. Tedy naplnění definice malého a středního podniku. Tímto subjektem se stala společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., která v rámci holdingu nevykonávala žádnou činnost. Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, vzhledem k svému vzdělání a dlouhodobému působení jako jeden z nejvýznamnějších podnikatelů v České republice si musel být vědom skutečnosti, že tato společnost začleněná v holdingu AGROFERT by jako žadatel o dotaci nesplňovala požadovaná kritéria a podmínky, a proto bylo zapotřebí tuto společnost ze skupiny nejdříve vyčlenit a zajistit anonymitu jejího vlastníka.

Proto byla nejdříve oceněna hodnota společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o. Následně bylo dne 22. 11. 2007 na valné hromadě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., přijato rozhodnutí o změně právní formy této společnosti na akciovou společnost. Tento krok uskutečnila JUDr. Eva HAVLOVÁ na základě plné moci, kterou jí udělil dne 14. 11. 2007 obv. Ing. Zdeněk KUBISKA jako předseda představenstva a obv. Jan PLATIL jako člen představenstva mateřské společnosti ZZN Pelhřimov, a. s. Následně, jak bylo písemně doloženo společností ZZN Pelhřimov, a. s.,, dne 17. 12. 2007 na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o převodu cenných papírů, tj. 20 ks akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč za jednu akcii, emitenta ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., za celkovou kupní cenu 2 386 000,- Kč, kdy převodcem bude společnost ZZN Pelhřimov, a. s., a nabyvateli Adriana Bobeková, nar. XXXX, Andrej Babiš, nar. 1983 a Monika V., nar. XXXX, přičemž kupní cena byla stanovena posudkem znalce společnosti PROSCON, s. r. o. Dále bylo rozhodnuto, že převod bude uskutečněn nejpozději do dne 31. 12. 2007 s tím, že uzavření smlouvy bude předcházet udělení souhlasu společností AGROFERT HOLDING, a. s., a to jejím písemným rozhodnutím, jakožto jediného společníka při výkonu působnosti

Samotný prodej těchto akcii proběhl dne 31. 12. 2007, včetně jejich předání novým nabyvatelům.

Policejní orgán prostudováním dokumentů, které byly vydány společností ZZN Pelhřimov, a. s., a písemných materiálů, vyžádaných na Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, dospěl k závěru, že sled těchto kroků neproběhl tak, jak je uvedeno ve vydaných dokumentech.

Předně je nutno uvést, že rozhodnutím valné hromady společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., ze dne 22. 11. 2007 bylo rozhodnuto o změně právní formy na akciovou společnost s tím, že bude vydáno 20 ks akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč za jednu akcii, emitenta ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Dále bylo rozhodnuto, že uvedené akcie budou vydány akcionáři, tedy společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., do 14 dnů po nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku. O rozhodnutí této valné hromady společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., byl sepsán v kanceláři JUDr. Svatopluka PROCHÁZKY, notáře v Praze, notářský zápis NZ 406/2007, N 448/2007. Z tohoto NZ bylo dále zjištěno, že akcie budou vydány jako hromadná listina, jelikož společník (ZZN Pelhřimov, a. s.) bude prvým nabyvatelem akcií.

Bylo zjištěno, že usnesení, kterým byl povolen zápis změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku, nabylo právní moci dne 03. 12. 2007. Z vydaných listin společností ZZN Pelhřimov, a. s., však bylo zjištěno, že akcie byly vydány jedinému akcionáři již dne 02. 12. 2007, tedy o den dříve, než určila svým rozhodnutí valná hromada společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., dne 22. 11. 2007.

-54-

I kdyby policejní orgán pominul vydání akcií jedinému akcionáři s jednodenním předstihem (dle předávacího protokolu o předání akcií dne 02. 12. 2007), nelze přejít skutečnost, že nejdříve dne 03. 12. 2007 mohl jediný akcionář, tedy společnost ZZN Pelhřimov, a. s., obdržet hromadnou listinu, kterou bylo 20 ks listinných akcií nahrazeno, tak jak rozhodla valná hromada.

Je tedy otázkou, kdy, a jak byla provedena další emise akcií emitenta ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., při které došlo k výměně hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry. Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění platném k 30. 06. 2008, zcela jasně upravuje postup při vydávání cenného papíru, a to v ust. § 5 odst. tohoto zákona.

§ 5 Vydávání cenného papíru

1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného papíru). Datum emise cenného papíru je datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Datum emise cenného papíru určí emitent, nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného.

2) Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen „emitent“), platí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.

3) Akcie, poukázky na akcie, podílové listy nebo dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Za podmínek předem stanovených ve stanovách emitenta akcií, v emisních podmínkách dluhopisů nebo ve smluvních podmínkách pro koupi a odkup podílových listů má vlastník hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Na výměnu hromadné listiny za zaknihované cenné papíry se vztahují přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisu

4) Cenný papír, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro něj právním předpisem, je řádně vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při jeho vydání nebo že se nestal zákonem stanoveným způsobem majetkem svého prvního nabyvatele, byl-li první nebo kterýkoliv další nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír. Tím není dotčena odpovědnost osob, které porušily povinnosti při vydávání cenných papírů. Není-li prokázán opak, má se za to, že nabyvatel jednal v dobré víře.

5) Osoby, do jejichž práv bylo zasaženo vydáním cenných papírů postupem podle odstavce 4, mají právo na náhradu škody, jak vůči emitentovi, tak vůči osobám, které jménem emitenta nebo na jeho účet v této věci jednaly. Tato odpovědnost za škodu se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.

Dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník platného k datu k 29. 02. 2008 je akcie jednoznačně popsána v ustanovení § 155.

§ 155

1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.

2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen "listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen "zaknihované akcie").

3) Akcie musí obsahovat

a) firmu a sídlo společnosti,

b) jmenovitou hodnotu,

c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře,

-55-

d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,

e) datum emise.

4) Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení v případech, kdy to stanoví zákon.

5) Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného.

6) Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), nemusí označení druhu obsahovat.

7) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být s akciemi téhož druhu spojena stejná práva. Akciová společnost musí zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Jiné druhy akcií, než které upravuje zákon, nesmějí být vydávány.

Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé kusy cenného papíru. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír, ale práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Pokud by majitel hromadné listiny chtěl převést jen několik kusů akcií, musela by být hromadná listina nejprve vyměněna za jednotlivé akcie, teprve poté by bylo možno realizovat převod.

Zákonný obsah akcie vyplývá z třetího odstavce. Zde uvedené náležitosti musí mít akcie listinné i zaknihované, jinak by nebylo možno listinu za cenný papír – akcii považovat. V akcii musí být především identifikována společnost, která ji vydala – emitent akcie. Na akcii musí proto být uvedena firma akciové společnosti, a to v podobě, v jaké je zapsána v obchodním rejstříku, totožný požadavek platí i pro sídlo.

Policejní orgán dospěl k závěru, že žádná další emise akcií neproběhla a že listinné akcie v dané době vydány nebyly. Jako důkaz uvádí prohlášení obv. Ing. Zdeňka KUBISKY, který v reakci na žádost Policie ČR uvedl, že:

„Vzhledem k tomu, že v období od 01. 12. 2007 do 17. 01. 2008 společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., neměla kolektivní statutární orgán a statutární orgán tvořil jen předseda představenstva, nejsou k dispozici žádné písemné zápisy z jednání statutárního orgánu (neměl kdo zasedat) a tedy nebylo vyhotovováno žádné písemné rozhodnutí o emisích akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Za období od 18. 01. 2008 do 31. 03. 2008 nemáme o jednání a rozhodování statutárního orgánu společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., žádné informace."

Z tohoto prohlášení obv. Ing. Zdeňka KUBISKY, který byl v dané době (01. 12. 2007 – 17. 01. 2008) oním statutárním orgánem společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., je tedy zcela jasně patrné, že v prosinci roku 2007 neproběhla výměna hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry.

Nabízí se tedy otázka, jaké akcie vlastně noví nabyvatelé, tedy obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), obv. Andrej BABIŠ a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) koupili a převzali. Je další otázkou, o prodeji jakých akcií dne 17. 12. 2007 jednalo společně představenstvo a dozorčí rada společnosti ZZN Pelhřimov, a. s.

Na základě těchto úvah, které jsou podloženy jednoznačnými dokumenty nebo prohlášeními, hodnotí tedy policejní orgán uzavření Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů dne 31. 12. 2007 mezi společností ZZN Pelhřimov, a. s., a novými nabyvateli (obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ)) jako fiktivní a účelovou, kdy jediným účelem uzavření této Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů bylo pouze formální vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., mimo holdingovou strukturu společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a skrytí identity obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, jako fakticky ovládající osoby a skutečného vlastníka 20 ks kmenových akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Tento krok byl učiněn v úmyslu vytvořit zdání, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., jedná o malý a střední podnik, zcela nezávislý na jakékoliv společnosti holdingu AGROFERT, který je tak způsobilý ucházet se o dotaci v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy.

-56-

Policejní orgán jako fiktivní a účelový takto hodnotí rovněž i dokument, Protokol o předání a převzetí listinných akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., který byl podepsán téhož dne, tedy 31. 12. 2007 v Praze. Pokud neexistovaly listinné akcie, nebylo tedy co předávat, nebylo co přebírat.

Nepřesvědčivě zní argumentace obv. Ing. Zdeňka KUBISKY, kdy tento k dotazu na důvod prodeje společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., uvedl, že byla nepotřebná. Na dotaz ke změně právní formy společnosti na akciovou společnost uvedl, že tato změna byla provedena, protože ji chtěli využít pro jinou vedlejší podnikatelskou činnost ve formě a. s., k čemuž nakonec nedošlo. Vzhledem k tomu, že ke změně právní formy došlo dne 22. 11. 2007 a že o prodeji bylo rozhodnuto dne 17. 12. 2007 na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., kdy se jedná relativně o krátké časové období na změnu shora uvedeného záměru managementu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., hodnotí policejní orgán tvrzení obv. Ing. Zdeňka KUBISKY jako nevěrohodné.

Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK ve své výpovědi uvedl, že si nepamatuje důvod změny právní formy na společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., neví, kdo akcie společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., nabyl, ani si nevzpomíná, jaká byla prodejní cena. Uvedl dále, že se jednání s nabyvateli neúčastnil. Kdo u těchto jednání byl, si nevzpomíná.

Obv. Jan PLATIL uvedl, že si nevzpomíná, zda se v představenstvu projednávala změna právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., na akciovou společnost, neví, zda se v představenstvu projednával prodej této společnosti, neví, zda k prodeji došlo. Dále nic neví o prodeji části podílu ve společnosti DZV NOVA, ani že by o tomto prodeji představenstvo jednalo.

K vyjádřením těchto osob policejní orgán konstatuje, že je považuje za nedůvěryhodná. Jak uvedl obv. Ing. Josef NENADÁL, práci v ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., mu nabídl v prosinci 2007 obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, kdy se měl starat o běžný chod společnosti. O jakou práci se mělo jednat konkrétně obv. Ing. Josef NENADÁL nevěděl. Věřil jen, že jeho uplatnění bude dobré. Je s podivem a krajně nepravděpodobné, že by obv. Ing. Zdeněk KUBISKA nabídl práci obv. Ing. Josefovi NENADÁLOVI, kterého osobně znal, ve společnosti, o které tvrdil, že z důvodu nepotřebnosti bude prodána. Dle policejního orgánu byl obv. Ing. Josef NENADÁL osloven obv. Ing. Zdeňkem KUBISKOU právě proto, že obv. Ing. Zdeněk KUBISKA věděl, že obv. Ing. Josef NENADÁL je dlouholetý manager různých společností skupiny AGROFERT a že jeho úkolem bude dohlédnout na výstavbu areálu Farma Čapí hnízdo. Z tohoto policejní orgán dovozuje, že obv. Ing. Zdeněk KUBISKA velmi dobře věděl o dalším fungování společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. Policejní orgán také dovozuje, že obv. Ing. Zdeněk KUBISKA rovněž věděl o tom, že tato společnost bude žádat o dotaci na výstavbu areálu Čapí hnízdo. To je zřejmé ze skutečnosti, že společnost ZZN Pelhřimov, a. s., byla v žádosti o dotaci uvedena jako partner projektu a fyzicky se na stavebních pracích při výstavbě Farmy Čapí hnízdo podílela. Rovněž obv. Ing. Zdeněk KUBISKA jménem společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., udělil souhlas s výstavbou a s projektovou dokumentací. Navíc z Výpovědi Ing. Jaroslava M. vyplývá, že obv. Ing. Josef NENADÁL již v průběhu roku 2007 s Ing. Jaroslavem M. řešil technické záležitosti kolem výstavby Farmy Čapí hnízdo a předával mu smlouvu, která již byla podepsána obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, jménem společnosti IMOBA, a. s.

Policejní orgán má za prokázané, že obv. Ing. Zdeněk KUBISKA, věděl o důvodech účelového vyčlenění společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., z holdingové struktury AGROFERTU a věděl i o účelu, proč bylo takto postupováno. Tedy z důvodu skrytí vlastnické struktury společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., za účelem vytvoření zdání malého a středního podniku tak, aby se společnost mohla neoprávněně ucházet o dotaci Z ROP NUTS 2 Střední Čechy.

-57-

Dle policejního orgánu obv. Ing. Zdeněk KUBISKA jednal v úmyslu přímém, kdy na základě pokynu a po dohodě s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, umožnil a usnadnil jinému spáchání trestného činu tím, že opatřil prostředek a odstranil překážku v podobě účelového vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., mimo holdingovou strukturu společnosti AGROFERT tak, aby se tento subjekt v konečném důsledku mohl ucházet o předmětnou dotaci, přičemž spolupachateli této trestné činnosti byli obv. Ing. Josef NENADÁL a obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ).

Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. XX.XX.XXXX, v podstatě uvedl, že si na nic nevzpomíná. Uvedl, že s nabyvateli akcií nejednal. Ve svém veřejném vyjádření, které učinil v souvislosti s procesem vydání souhlasu s jeho trestním stíháním jako poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, uvedl, že za společnost ZZN Pelhřimov, a. s., podepsal Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů a tím pro něj celá záležitost skončila.

Policejní orgán dospěl k závěru, že obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK, jako dlouholetý vrcholový manažer holdingu AGROFERT a blízký spolupracovník obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, jednoznačně věděl o pravém účelu vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., ze struktury koncernu AGROFERT a věděl, k jakému účelu bude tato společnost následně použita, tedy k realizaci výstavby Multifunkčního kongresového a školicího areálu Farma Čapí hnízdo pro potřeby holdingu AGROFERT. Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK věděl, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., bude žádat o dotaci s ROP NUTS 2 Střední Čechy, ačkoliv tato společnost ve skutečnosti nebyla k získání dotace způsobilá, a svým jednáním v přímém úmyslu napomohl spáchání této trestné činnosti.

Tento svůj závěr policejní orgán dovozuje ze skutečnosti, že obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK jednoznačně věděl, že 20 ks akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., bylo prodáno rodinným příslušníkům obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954. To, že tyto akcie budou prodány právě rodinným příslušníkům obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, věděl obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK již před samotnou změnou právní formy společnosti, Policejní orgán tak usuzuje z veřejného prohlášení obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dle zápisu ze společného jednání představenstva a dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., ze dne 17. 12. 2007 již bylo předem známo, komu tyto akcie budou prodány. Obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK jako místopředseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., musel vědět, že společnost ZZN Pelhřimov, a. s., byla v žádosti o dotaci uvedena jako partner projektu a fyzicky se na stavebních pracích při výstavbě areálu Farma Čapí hnízdo podílela, a tedy musel vědět o žádosti o dotaci. Rovněž musel vědět, že společnost ZZN Pelhřimov, a. s., udělila souhlas s výstavbou a s projektovou dokumentací. Jako vrcholový manažer holdingu AGROFERT a jako člen představenstva společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., musel obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK vědět o ručitelském prohlášení společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., za úvěry čerpané společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a musel vědět o finančních tocích ze společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., do společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.

Policejní orgán dále v souvislosti s veřejným prohlášením obv. Ing. Jaroslava FALTÝNKA konstatuje, že pod pojmem veřejné nabídky neměl na mysli realizaci výběrového řízení. Ovšem domnívá se, že pokud statutární orgán společnosti jedná s péči řádného hospodáře, měl by alespoň učinit průzkum trhu, např. veřejnou nabídkou k odkoupení akcií společnosti. Nikdy totiž nemůže vyloučit eventualitu, že by v případě veřejné nabídky neobdržel vyšší cenovou nabídku od jiné právnické nebo fyzické osoby. Takto byly akcie prodány přímo předem určeným nabyvatelům. I to nasvědčuje účelovosti všech kroků, které byly provedeny.

-58-

Pochybnosti má rovněž policejní orgán o samotném průběhu podpisu Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 31.12. 2007, podpisu Protokolu o předání a převzetí listinných akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., rovněž ze dne 31. 12. 2007, a to s ohledem na skutečnosti, které ve své výpovědí uvedl obv. Ing. Zdeněk KUBISKA a obv. Ing. Jaroslav FALTÝNEK.

Obv. Jan PLATIL, uvedl, že po dobu jeho působení v představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., se o farmě Čapí hnízdo nikdy nemluvilo, nepamatuje si ani společnost ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., nepamatuje si, zda se o jejím prodeji na představenstvu vůbec jednalo.

Ze zajištěných a vydaných dokumentů bylo zjištěno, že obv. Jan PLATIL spolu s obv. Ing. Zdeňkem KUBISKOU udělil JUDr. Evě HAVLOVÉ plnou moc k zastupování na valné hromadě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., kde došlo ke změně právní formy této společnosti na akciovou společnost. Z vydaných dokumentů bylo zjištěno, že se účastnil společného jednání představenstva a dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, a. s., kde o tomto prodeji předem určeným nabyvatelům také rozhodoval. Navíc, jak už bylo řečeno, společnost ZZN Pelhřimov, a. s., byla partnerem projektu výstavby areálu Čapí hnízdo a fyzicky se na stavebních pracích při výstavbě Farmy Čapí hnízdo podílela. Navíc obv. Jan PLATIL byl v době od 27. 10. 1999 do 31. 03. 2007 místopředsedou představenstva společnosti IMOBA, a. s,. a z pozice této své funkce tedy věděl, proč a s jakým podnikatelským záměrem společnost IMOBA, a. s., v počátkem roku 2006 nakoupila nemovitosti v lokalitě obce Olbramovice, k. ú. Tomice u Votic. Dle policejního orgánu obv. Jan PLATIL věděl, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., je vyvedena pouze účelově a minimálně byl srozuměn s tím, že tento účelový převod byl proveden pro usnadnění spáchání trestného činu.

Obv. Ing. Josef NENADÁL obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), tím, že dne 29. 02. 2008 podali žádost o dotaci v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy, ve které uvedli vědomě nepravdivé údaje, se zcela jednoznačně dopustili trestného činu dotační podvod dle ust. § 212 trestního zákoníku. Tím, že podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace dne 15. 10. 2008, ve které čestně prohlásili, že veškeré údaje v žádosti o dotaci jsou pravdivé, se rovněž dopustili trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 trestního zákoníku. Neobstojí tvrzení uváděná obv. Ing. Josefem NENADÁLEM, že s žádostí o dotaci neměl nic společného, že neměl nic společného s financováním společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., že vše kolem financí řešila obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ). Policejním orgánem bylo zjištěno, že právě obv. Ing. Josef NENADÁL podepisoval veškeré účetní doklady, žádal o čerpání úvěru, že tedy musel mít přehled o finanční stránce projektu. Jeho výpověď policejní orgán hodnotí jako nevěrohodnou, vyhýbavou a místy i nepravdivou. Z listinných materiálů a z výpovědi dalších osob bylo zjištěno, že se v tomto projektu angažoval obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, který měl rozhodovací pravomoc, a tedy obv. Ing. Josef NENADÁL musel jednoznačně vědět, kdo je fakticky ovládající osobou společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s.

Obv. Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ) se k věci odmítla vyjádřit. Za zajištěných dokumentů je zcela patrné, že věděla, že za projektem Farma Čapí hnízdo stojí právě obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, a společnost AGROFERT HOLDING, a. s. Jednoznačně tedy věděla, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., není malým a středním podnikem, a tedy že je pro dotaci nezpůsobilá. Přesto tyto nepravdivé údaje s obv. Ing. Josefem NENADÁLEM v žádosti uvedli a podepsali smlouvu o poskytnutí dotace. Je zcela evidentní, že oba jednali s přímým úmyslem získat pro společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., neoprávněně dotaci Z ROP NUTS 2 Střední Čechy.

-59-

Obv. Luděk KALIVODA odmítl k věci vypovídat. Ze spisového materiálu je patrné, že byl do projektu Čapí hnízdo zasvěcen a aktivně se na něm podílel. Spolu s obv. Ing. Josefem NENADÁLEM udělil plnou moc obv. Ing. Janě MAYEROVÉ (roz. NAGYOVÉ) k podání žádosti o dotaci a ke všem úkonům s tím spojených. Dále bylo zjištěno, že obv. Luděk KALIVODA je v příbuzenském poměru s dalším obviněným, a to obv. Martinem HERODESEM. Rovněž bylo zjištěno, že obv. Luděk KALIVODA je dlouholetým zaměstnancem koncernu AGROFERT, a tedy osobou, vzhledem i k příbuzenským vazbám, na kterou má obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, nepochybně značný vliv. Jako člen představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., musel jednoznačně vědět o ekonomických vazbách na společnost AGROFERT HOLDING, a. s., na společnost IMOBA, a. s., musel vědět o ručení za úvěry čerpané společností Farma Čapí hnízdo, a. s. Ve své výpovědi před orgány OLAF obv. Luděk KALIVODA uvedl, že měl na starosti stavebně technické záležitosti výstavby. Vše řešili v představenstvu společně s obv. Ing. Josefem NENADÁLEM a obv. Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU). V představenstvu řešili problémy s přípravou žádosti o dotaci, s financováním projektu apod. Obv. Luděk KALIVODA si musel být vědom toho, že svým jednání přispěje a napomůže k neoprávněnému získání a čerpání dotace, když znal osobu obv. Ing. Andrej BABIŠE, nar. 1954, jako osobu, která společnost Farma Čapí hnízdo ovládá a vykonává svůj faktický vliv na rozhodování v této společnosti. Tedy věděl, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. (později společnost Farma Čapí hnízdo, a. s.), byla vyvedena z holdingové struktury AGROFERT pouze účelově, a minimálně byl srozuměn s tím, že tento účelový převod byl proveden pro usnadnění spáchání trestného činu.

Osoby obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nebyly z různých důvodů policejním orgánem v rámci prověřování vyslechnuty, jak již bylo výše uvedeno.

Jak již policejní orgán konstatoval, má důvodné pochybnosti o tom, zda vůbec byly předmětné listinné akcie na majitele emitenta ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., vydány. Pokud tedy vydány nebyly, nemohly být ani předány a převzaty. Na základě tohoto hodnotí Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ze dne 31. 12. 2007 jako účelovou a fiktivní, která měla pouze zastřít pravý účel těchto transakcí. Tedy účelové vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., mimo holdingovou strukturu společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a skrytí identity skutečného vlastníka akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., kterým po celou dobu byl obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954. Díky tomu se pak společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., později přejmenovaná na společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., mohla navenek tvářit jako malý a střední podnik, který je způsobilý o předmětnou dotaci žádat.

Obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) areál s obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, navštěvovala a sama se aktivně na projektu podílela, jak bylo zjištěno z výpovědí osob. Vzhledem k jejímu angažmá ve statutárním orgánu společnosti IMOBA, a. s. (od 11. 06. 2008) a současně k jejímu působení při výstavbě areálu Čapí hnízdo, je nepochybné, že byla seznámena se vztahy mezi těmito společnostmi.

Jak bylo doloženo právním zástupcem obv. Adriany BOBEKOVÉ (roz. BABIŠOVÉ), JUDr. Michaelem BARTONČÍKEM, obviněná je od svých 16 let léčena pro závažnou duševní poruchu, kdy současný nepříznivý duševní stav vylučuje její schopnost účasti na trestním řízení. Policejní orgán tímto vyslovuje svůj podiv nad tím, že i přes svoji duševní poruchu byla obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) způsobilá vykonávat funkci ve statutárním orgánu společnosti IMOBA, a. s., že ji do této funkce její otec, obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, jmenoval. Obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) byla dále dne 17. 01. 2008 jmenována do dozorčí rady společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a také zvolena její předsedkyní. Policejní orgán si rovněž neumí představit, že by obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) byla schopna, s ohledem na svoji závažnou duševní poruchu, podílet se na realizaci tak rozsáhlého a finančně náročného projektu, jaký výstavba Multifunkčního kongresového centra Čapí hnízdo bezesporu je. Navíc se dále podílet na následném, zcela jistě náročném provozu tohoto areálu. Dle policejního orgánu v případě obv. Adriany BOBEKOVÉ (roz. BABIŠOVÉ) se jedná pouze o účelovou a obstrukční omluvu. Ing. Arch. Jiří J. k osobě obv. Adriany BOBEKOVÉ (roz. BABIŠOVÉ) uvedl, že tato mu byla představena obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, jako konzultantka. Tedy nikoliv jako spolumajitelka společnosti, jako akcionářka.

-60-

Policejní orgán dospěl k závěru, že obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), zcela vědomě napomohly skrytě obejít podmínky kladené na žadatele o přiznání dotace a zajistily tak vytvoření zdánlivé možnosti neoprávněně se ucházet o dotaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Vědomě tak napomohly zakrýt identitu Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, jako skutečného vlastníka akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. (později Farma Čapí hnízdo, a. s.). Vyslovením souhlasu a podpisem fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů obv. Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ) a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ) vědomě napomohly realizovat záměr obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, účelově a formálně vytvořit zdání skutečnosti, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., jedná o zcela nezávislý malý a střední podnik, který je způsobilý ucházet se o předmětnou dotaci. Tím zcela vědomě a úmyslně umožnily pachatelům trestnou činnost dokonat.

Obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, byl rovněž omluven z důvodu duševní choroby, kdy vzhledem k charakteru onemocnění jde o dlouhodobé, pravděpodobně až trvalé omezení. Policejní orgán tuto omluvu hodnotí stejně jako v případě obv. Adriany BOBEKOVÉ (roz. BABIŠOVÉ), tedy pouze jako účelovou a obstrukční. Jak bylo zjištěno, obv. Andrej BABIŠ, nar. 1983, v nedávně minulosti vykonával profesi pilota civilního dopravního letadla BOEING 737 ve společnosti TRAVEL SERVICE, a. s. Tyto skutečnosti byly ověřeny na Úřadu civilního letectví Praha 6 – Ruzyně. Podpisem fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a Protokolu o předání a převzetí listinných akcií ze dne 31. 12. 2007 rovněž napomohl skrytě obejít podmínky kladené na žadatele o přiznání dotace. Přitom dle policejního orgánu věděl, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., je vyvedena z holdingu AGROFERT pouze účelově, o čemž svědčí mimo jiné i prodej 1 ks listinné akcie obv. Martinovi HERODESOVI, a minimálně byl srozuměn s tím, že tento účelový převod byl proveden pro usnadnění spáchání trestného činu.

Obv. Martin HERODES uvedl, že počátkem roku 2008 koupil 12 ks akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., a stal se tak jejím 60% akcionářem. Jak bylo zjištěno, dne 16. 02. 2008 obv. Martin HERODES na základě Smluv o úplatném převodu akcii koupil od obv. Adriany BOBEKOVÉ (roz. BABIŠOVÉ) 1 ks akcie, od obv. Andreje BABIŠE, nar. 1983, rovněž 1 ks akcie a od obv. Moniky BABIŠOVÉ (roz. HERODESOVÉ) koupil 10 ks akcií.

Policejní orgán tyto Smlouvy o platném převodu akcií ze dne 16. 02. 2008 hodnotí jako účelové. Dle policejního orgánu jediným účelem těchto převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby mající faktický vliv na chod této společnosti, tedy osoby obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, a zejména formální a účelové obejití požadavků, kladených na malý a střední podnik, tedy aby osoby, které by mohly být považovány za blízké osobě obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, nevlastnily podíl rovnající se nebo převyšující 25% na základním kapitálu společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. tak, aby tato společnost nebyla považována za partnerský podnik. Obv. Martin HERODES tímto svým jednáním zcela vědomě napomohl spáchání trestného činu, kdy jednoznačně věděl, že projekt Farma Čapí hnízdo se uchází o získání dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Policejní orgán má pochybnosti, zda tento účelový převod akcií na osobu obv. Martina HERODESE skutečně v daném čase proběhl. Jak již bylo uvedeno, dle názoru policejního orgánu nebyly listinné akcie na majitele společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., v počtu 20 ks vydány, proto existují pochybnosti o tom, jaké akcie tedy byly dále převedeny. Výpověď obv. Martina HERODESE podanou v rámci podání vysvětlení policejní orgán hodnotí jako nevěrohodnou a účelovou. Policejní orgán také v této souvislosti poukazuje na jednání obv. Martina HERODESE, kdy nejprve na výzvu dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu k vydání originálu smlouvy o převodu akcií a dokladů a originálu účetních dokladů, prokazující úhradu těchto akcií, obv. Martin HERODES sdělil, že takovými dokumenty nedisponuje. Následně, po zjištění policejního orgánu, že kopie smluv o úplatném převodu akcií zaslal obv. Martin HERODES pracovníkům OLAF, byl opět vyzván dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu, aby originály těchto dokladů vydal. Obv. Martin HERODES na tuto druhou výzvu reagoval prostřednictvím svého právního zástupce, JUDr. Michaela Bartončíka, sdělením, že vydává pouze kopie těchto předmětných smluv s tím, že originály nedohledal. Rovněž tak nedohledal doklady prokazující úhradu kupní ceny. Jak již bylo rovněž uvedeno, obv. Martin HERODES neměl v dané době dostatečné finanční prostředky, aby provedl úhradu kupní ceny za tyto akcie. Obv. Martin HERODES ve své výpovědi před orgány OLAF uvedl, že tyto akcie držel ve prospěch své sestry obv. Moniky BABIŠOVÉ (roz. HERODESOVÉ) a jejich dvou nezletilých dětí.

-61-

Dle policejního orgánu se obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, na spáchání trestné činnosti, která je mu dle tohoto usnesení kladena za vinu, podílel formou účastenství jako organizátor. Dle názoru policejního orgánu je účast obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, na této trestné činnosti jednoznačně prokázána na základě zajištěných písemných materiálů i výpovědí některých osob. Bylo prokázáno, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, sám aktivně jednotlivé kroky koordinoval, s vědomím možnosti získání dotace na projekt Čapího hnízda činil jednotlivá rozhodnutí. Dal pokyn k účelovému vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s. r. o., mimo holdingovou strukturu společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., a inicioval prodej společnosti svým rodinným příslušníkům skrytým za anonymními akciemi. Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, jako vlastník předmětných akcií, nechal prostřednictvím právních zástupců spolupracujících s holdingem AGROFERT najmenovat do statutárních a dozorčích orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., osoby z řad svých rodinných příslušníků nebo jejich příbuzných, event. z řad osob spojených historicky s koncernem AGROFERT a podnikáním obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954. V rámci valných hromad, za účelem utajení pravého vlastníka společnosti Farma Čapí hnízdo a. s., se akcionáři nechali zastupovat na základě plných mocí právními zástupci dlouhodobě spjatými s holdingem AGROFERT a osobou obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954. Tyto plné moci nikdy do spisu na Obchodním rejstříku založeny nebyly právě z důvodu utajení skutečného akcionáře.

Tyto všechny kroky činil s úmyslem získat neoprávněně dotaci na výstavbu projektu původně rodinné farmy, který byl později změněn na projekt Multifunkčního kongresového a školicího střediska pro potřeby skupiny AGROFERT. Těmito kroky se snažil zastřít skutečnost, že společnost ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. (později společnost Farma Čapí hnízdo, a. s.), byla ve skutečnosti vlastněna přímo obv. Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. 1954, a že byla součástí skupiny AGROFERT. Na základě těchto kroků se pak společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., která se navenek tvářila jako malý a střední podnik, neoprávněně ucházela o dotaci poskytovanou v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu a tuto dotaci následně také neoprávněně obdržela. V průběhu výstavby i v době uvedení areálu Farma Čapí hnízdo se sám aktivně účastnil rozhodovacího procesu v rámci společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. Lze si jen těžko představit, vzhledem k jeho postavení jediného akcionáře holdingu AGROFERT, že by bez jeho vědomí, souhlasu a koordinace tekly do společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., řádově stovky milionů korun z jednotlivých společnosti koncernu AGROFERT. Jediným účelem a důvodem ucházení se o tuto dotaci bylo, dle policejního orgánu, pouze snížení finanční zátěže společnosti AGROFERT HOLDING, a. s., která by jinak musela projekt Multifunkčního kongresového centra Čapí hnízdo plně financovat ze svých vlastních zdrojů.

Obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, uhradil kupní cenu dle Smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 31. 12. 2007 ze svého osobního bankovního účtu, to v rozporu s touto smlouvou až dne 17. 09. 2008, přičemž uvedl, že tato platba byla darem ve prospěch jeho dětí a jeho nastávající manželky, se kterou žil v té době ve společné domácnosti. Dle názoru policejního orgánu byla kupní cena zaplacena opožděně z důvodu vyčkávání na výsledek schvalovacího procesu dotace. V opačném případě, že by dotace schválena nebyla, by tak byla investice do společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., zcela zbytečná.

-62-

Organizátorství je výrazně nejzávažnější, nejnebezpečnější a nejškodlivější forma účastenství, v řadě případů nebezpečnější než samotné pachatelství. Jako takové je spojeno s organizovanou skupinovou trestnou činnosti a dodává jí promyšlený charakter, což je na místě promítnout do trestních sankcí uplatňovaných vůči organizátorům. Předpokladem trestní odpovědnosti organizátora však není vytvoření organizované skupiny. Z hlediska posouzení účastenství na trestném činu jako organizátorství je irelevantní, zda si organizované osoby uvědomují, že jsou organizovány a jednají v intencích toho, co zosnoval organizátor. Nemusí si ani uvědomovat jeho existenci a jeho činnost. Organizátorství samo o sobě však musí směřovat k realizaci zcela konkrétního činu, individualizovaného alespoň v hrubých rysech. Organizátor se podílí na spáchání trestného činu rozhodujícím způsobem a ve skupině zúčastněných osob má dominantní postavení, byť se v pozici účastníka na trestném činu přímo neúčastní na jeho páchání jako spolupachatel. Pokud však je současně spolupachatelem, pak se jeho organizátorská role projeví v jeho neprospěch, jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby nebo jako obecně přitěžující okolnost.

Trestní zákoník charakterizuje organizátora jako osobu, která trestný čin zosnovala nebo řídila. Předpokladem jeho trestní odpovědnosti za účastenství na trestném činu ve formě organizátorství je, že jím zorganizovaný trestný čin byl dokonán nebo se o něj pachatel pokusil. Organizátor je odpovědný za vše, co zosnoval a řídil, byť se přímo nepodílel na realizaci toho všeho. Zosnování trestného činu v rámci jeho organizace zahrnuje velice široký okruh aktivit prolínajících se do jednotlivých stadií trestné činnosti, a to od vymyšlení způsobu spáchání trestného činu, vyhledání osob připravených se podílet na jeho provedení a iniciování dohody o jeho spáchání přes průběžné zabezpečování kontaktů zúčastněných osob, koordinaci jejich kroků, zajišťování jejich utajení a zahlazování stop až po sjednání způsobu využití prospěchu z páchané trestné činnosti. Těžiště zosnování trestného činu je v aktivitách předcházejících jeho spáchání. Pod řízení trestného činu spadá samotné usměrňování činnosti osob zúčastněných na jeho páchání, vydávání pokynů těmto osobám a kontrola jejich plnění. Jde tedy primárně o činnost spadající do fáze vlastního páchání trestného činu, jde o činnost při vlastním páchání trestného činu.

Pomoc je nejběžnější a také obecně nejméně závažnou formou účastenství na trestném činu. Smyslem pomoci je umožnit nebo usnadnit hlavnímu pachateli spáchání trestného činu nebo ho v jeho záměru alespoň podpořit. Formy pomoci mohou být v závislosti na specifických okolnostech jednotlivých případů velice různorodé. Trestní zákoník v § 24 odst. 1 písm. c) uvádí jen některé příklady. Některé z forem pomoci, jako například opatření prostředků, odstranění překážek, hlídání na místě činu, vylákání poškozeného na místo činu, odvoz na místo činu, patří do sféry fyzické pomoci. Další formy pomoci, například poskytnutí rady, vytipování objektu nebo osoby, na níž má být spáchán trestný čin, utvrzování v předsevzetí spáchat trestný čin, dohoda o vytváření podmínek k tomu, aby mohl pachatel trestnou činnost provádět co nejúčinněji, a slib přispět po trestném činu mají povahu psychické pomoci. Pomoci je možné i opomenutím určitého jednání. Pomoc k trestnému činu tedy nemusí být vždy aktivním jednáním podporujícím hlavního pachatele.

Ten, jemuž je pomoc poskytována, tedy hlavní pachatel, si nemusí být poskytované pomoci vědom. Úmyslně a s vědomím všech podstatných souvislostí naopak musí jednat pomocník. Co do subjektivní stránky předpokládá pomoc jako forma účastenství na konkrétním trestném činu hlavního pachatele, že pomocník ví o úmyslu hlavního pachatele a sám jedná v úmyslu, aby jemu známý úmysl hlavního pachatele byl uskutečněn. Přitom není třeba, aby měl pomocník úplně přesnou vědomost o trestném činu hlavního pachatele, naopak, plně postačí, když si představuje skutek zamýšlený hlavním pachatelem v hlavních rysech.

-63-

Policejní orgán se podrobně zabýval definicí malého a středního podniku, ačkoliv z provedeného dokazování je zcela zřejmé, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., malým a středním podnikem jednoznačně nikdy nebyla, když bylo prokázáno, že vlastníkem předmětných akcií společnosti Farma čapí hnízdo, a. s., byl přímo obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, a společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., patřila do skupiny AGROFERT.

Definice malého nebo středního podniku vychází z Doporučení komise ze dne 6. května 2003 o definici drobných podniků, malých a středních podniků (2003/361/ES) účinného od 1. ledna 2005. Při stanovení podmínek určujícím, zda je žadatel malým či středním podnikem, je nutné zohlednit údaje o velikosti podniku (obrat a počet zaměstnanců), jako i partnerských či propojených podniků (existují-li), a to způsobem, který stanoví výše uvedené doporučení komise. Podnik, který nesplňuje definici malého nebo středního podniku tak, jak je uvedena v doporučení Komise, je velkým podnikem, a tudíž nesplňuje požadavky uvedené ve výzvě Č. 4 pro ROP NUTS 2 SČ.

Pokud jde o velikost podniku, doporučení v čl. 2 jeho přílohy stanoví, že za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a

b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. eur nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. eur.

Ohledně nezávislosti podniku doporučení v čl. 3 přílohy stanoví, že:

1. „Nezávislým podnikem“ je každý podnik, který není partnerským podnikem ve smyslu odstavce 2 ani propojeným podnikem ve smyslu odstavce 3.

„Partnerské podniky" jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu odstavce 3 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (dceřiný podnik). Podnik však může být zařazen mezi nezávislé podniky, a nemá tedy žádný partnerský podnik, přestože je následujícími investory tento práh 25 % dosažen nebo je překročen, za předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě ani společně propojeni ve smyslu odstavce 3 s dotyčným podnikem:

a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu (business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, za předpokladu, že celkové investice těchto business angels do stejného podniku činí méně než 1 250 000 eur,

b) státní nebo veřejné vysoké školy nebo nezisková výzkumná centra (subjekty, jejichž předmětem činnosti je výzkum a jsou nezisková); institucionální investoři včetně fondů regionálního rozvoje,

c) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů eur a s méně než 5000 obyvatel.

„Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:

a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí společníkům nebo

členům, v jiném podniku;

b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu jiného podniku;

c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské (společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku;

d) podnik, který je společníkem nebo členem jiného podniku, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými společníky nebo členy daného podniku, většinu hlasovacích práv, náležejících společníkům nebo členům, v daném podniku.

-64-

Předpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení v odst. 2 druhém pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniž jsou tím dotčena jejich práva jakožto společníků.

Podniky, mezi nimiž a jedním či více dalšími podniky nebo mezi nimiž a některým z investorů uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů popsaných v prvním pododstavci, jsou rovněž považovány za propojené.

Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích.

Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který přímo navazuje na relevantní trh.

4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik považován za malý nebo střední podnik, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými subjekty.

Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského podniku nebo propojeného podniku s uvedením údajů týkajících se stropů vymezených v článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že základní kapitál je rozdělen způsobem, který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto případě může podnik v dobré víře prohlásit, že může oprávněně předpokládat, že není vlastněn z 25 % či z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šetření prováděná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Společenství.“

V souvislosti s možnou existencí propojených podniků – prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob – je nutné brát v potaz interpretativní rozsudek Evropského soudního dvora vydaný dne 27. února 2014 ve věci č. C 110/13, v řízení HaTefo GmbH proti Finanzamt Haldensleben, kde v tomto rozsudku je uvedeno, že:

"...podniky mohou být považovány za ‚propojené‘ ve smyslu článku 3 odst. 3 čtvrtý pododstavec přílohy doporučení komise, pokud z analýzy právních i hospodářských vztahů mezi nimi vyplývá, že prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které jednají společně, tvoří jedinou hospodářskou entitu, ačkoliv formálně neudržují některý ze vztahů uvedených v čl. 3 odst. 3, prvním pododstavci této přílohy. Za osoby, které jednají společně, ve smyslu čl. 3 odst. 3, čtvrtého pododstavce této přílohy, jsou považovány osoby, které sladují své jednání s cílem uplatňovat vliv na obchodní rozhodnutí dotyčných podniků, jenž vylučuje, aby tyto podniky mohly být považovány za vzájemně hospodářsky nezávislé. Splnění této podmínky závisí na okolnostech dané věci a nutně není podřízeno existenci smluvních vztahů mezi těmito osobami ani konstatování jejich záměru obcházet definici MSP ve smyslu tohoto doporučení."

Rodinné vazby se pokládají za dostatečné pro konstatování, že fyzické osoby jednají společně. Vzhledem k čestnému prohlášení obv. Martina HERODESE, který držel dle výše uvedeného podíl za nezletilé děti a obv. Moniku BABIŠOVOU (roz. HERODESOVOU), partnerku obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, mají vůči obv. Ing. Andreji BABIŠOVI, nar. 1954, rodinné vazby, lze se důvodně domnívat, že tyto osoby jednají ve vzájemné shodě.

Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník platného v dané době je jednání ve shodě popsáno v ust. § 66b.

§ 66b Jednání ve shodě

1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování určité osoby.

-65-

2) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve shodě podle odstavce 1, jsou

a) právnická osoba a její statutární orgán nebo jeho člen, osoby v jejich přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor, insolvenční správce nebo nucený správce anebo jakýkoliv okruh těchto osob,

b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,

c) osoby ovládané stejnou ovládající osobou, nebo

d) osoby tvořící koncem.

3) Není-li prokázán opak, má se za to, že osobami, jež jednají ve shodě podle odstavce 1, jsou i

a) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci,

b) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci,

c) komanditní společnost a komplementáři nebo pouze její komplementář,

d) osoby blízké,

e) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované fondy.

4) Osoby jednající ve shodě musí plnit povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve stavu platném k 30. 06. 2008 definuje osoby blízké v ust. § 116.

§ 116

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Policejní orgán se dále zabýval otázkou propojenosti podniků i z hlediska působení společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s., na stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích vůči firmám, které jsou propojeny se společností AGROFERT HOLDING, a. s. Jedná se o společnosti propojené se společností AGROFERT HOLDING, a. s., jakož i společnost AGROFERT HOLDING, a. s., které s ohledem na svůj předmět podnikaní, živnostenská oprávnění, vykazují indicie, že by mohly působit v dané době na stejném relevantním trhu nebo sousedním trhu s trhem, na kterém působila v dané době společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Předně je nutno konstatovat, nelze oblast stejného relevantního trhu nebo sousedního trhu omezit pouze na oblast čtyřhvězdičkových hotelů. Relevantní výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky a služby, které jsou spotřebitelem s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považovány za zaměnitelné nebo zastupitelné. Relevantní zeměpisný trh zahrnuje oblast, ve které se dotyčné podniky účastní dodávky a poptávky výrobků nebo služeb, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé, a která může být odlišena od sousedních zeměpisných oblastí, protože zejména podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné. Obdobná situace panuje i u sousedního trhu.

K posouzení této problematiky je zapotřebí provedení detailních analýz, které jsou dle názoru policejního orgánu, s ohledem na ekonomiku trestního řízení a na současnou důkazní situaci, nadbytečné.

Přesto lze konstatovat, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., každoročně čerpala zemědělské dotace na zemědělskou půdu a zemědělskou činnost a obchodovala se stejnými zemědělskými komoditami jako firmy propojené se společností AGROFERT HOLDING, a. s., které rovněž působí v zemědělském odvětví. Tyto skutečnosti by mohly nasvědčovat tomu, že se jednalo o podniky propojené.

Policejní orgán se zabýval i možnou trestní odpovědností pracovníků Úřadu Regionální rady ROP Střední Čechy, kteří svým jednáním dle tehdy platného trestního zákona mohli naplnit skutkovou podstatu trestného činu Porušování povinnosti při správě cizího majetku dle ust. § 255 odst. 1, 5 trestního zákona. K tomuto policejní orgán vedly skutečnosti zjištěné v rámci prověřování, týkající se hodnotícího a schvalovacího procesu žádosti o dotaci, kterou podala společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo prokázat pracovníkům ROP případné úmyslné jednání, přicházela by v úvahu pouze právní kvalifikace dle ust. § 255a odst. 1, 2 písm. b) trestního zákona. V tomto případě je však nutno konstatovat že již uplynula pětiletá promlčecí lhůta dle ust. § 67 odst. 1 písm. c trestního zákona.

-66-

Policejní orgán se v rámci tohoto prověřování zabýval i trestním oznámením, které podal Marek S., trv. bytem XXXXXXXXXX. Oznamovatel v tomto podání reagoval na vystoupení obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. XX.XX.1954, na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 24. 03. 2016. Obsahem tohoto podání je podezření, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, se mohl dopustit trestného činu Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ust. § 240 trestního zákoníku, v souvislosti s převodem 100 % akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., na tři fyzické osoby za částku 2,38 mil. Kč, kdy tímto jednáním z titulu ovládající osoby měl porušit zákonnou úpravu, upravující transakce mezi spojenými osobami, když převod obchodního podílu proběhl za cenu pod odhadovanou tržní hodnotou prodávané obchodní společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s.

Policejní orgán konstatuje, že v době, kdy obdržel tento podnět, byl již dle ust. § 150 odst. 1 trestního řádu přibrán znalec, kterému mimo jiné policejní orgán uložil posouzení prodejní ceny za prodej 20 ks listinných akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., tedy aby posoudil, zda prodej proběhl v daném čase a v daném místě za cenu obvyklou.

Znalec ve svém posudku konstatoval, že prodej 20 ks listinných akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov,, a. s., dne 31. 12. 2007 třem fyzickým osobám byl uskutečněn za cenu obvyklou. Na základě této skutečnosti považuje podnět Marka S. za prověřený.

Policejní orgán se rovněž zabýval i podklady, které do trestního spisu založila společnost IMOBA, a. s.. Jedná se o Znalecký posudek „Posouzení oprávněnosti přiznání dotací“ ze dne 22 .02. 2016, Znalecký posudek „Posouzení mimořádného auditu operace“ ze dne 29. 05. 2016, které zpracoval Ing. František DVOŘÁČEK, XXXXXXXXXX, znalec z oboru ekonomika. Dále společnost IMOBA, a. s., do spisu založila Memorandum AK Kocián, Šolc a Balaštík ze dne 19. 02. 2016, Stanovisko auditované osoby k návrhu zprávy o auditu operace ze dne 29. 04. 2016 a Stanovisko auditované osoby ke zprávě o auditu operace ze dne 06. 06. 2016. Policejní orgán tyto dokumenty hodnotí jako již formu obhajoby.

Závěrem pouze policejní orgán sděluje, že i pro případ, že by nějakým způsobem proběhla emise 20 ks listinných akcií na majitele, emitenta společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., o čemž ale policejní orgán má důvodné pochybnosti, jak již uvedl výše, nic by to neměnilo na faktu, že Smlouva o úplatném převodu akcií a Protokol o předání a převzetí listinných akcií společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. (oba dokumenty datované dnem 31. 12. 2007) jsou pouze účelové a fiktivní. Nic to nemění na faktu, že tyto dokumenty sloužily pouze k zastření identity skutečného vlastníka, tedy obv. Ing. Andreje BABIŠE, nar. 1954, a vytvoření zdání, že se v případě tohoto subjektu jedná o malý a střední podnik. To z důvodu, aby tato společnost, později přejmenovaná na Farma Čapí hnízdo, a. s., mohla neoprávněně žádat o dotaci z ROP NUTS 2 Střední Čechy. Skutečnost, že vlastníkem této společnosti je právě a jedině obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, je dle názoru policejního orgánu dostatečně prokázána. Rovněž tak je prokázáno, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, tuto společnost prostřednictvím osob, které nechal najmenovat do statutárního orgánu společnosti, řídil a těmto osobám dával pokyny.

Vzhledem ke skutečnosti, že obv. Ing. Andrej BABIŠ, nar. 1954, a Ing. Jaroslav FALTÝNEK jsou poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy jejich mandát vzešel z voleb konaných ve dnech 25.10. – 26.10.2013, a tedy jejich mandát vznikl dne 26. 10. 2013, jsou jako takoví od okamžiku získání mandátu vyňati z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, kdy dle článku 27 odst. 4 Ústavy České republiky nelze poslance ani senátora trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.







Hlasování o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslanců Andreje Babiše | Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Policie žádala poslance o vydání k trestnímu stíhání Andreje Babiše i Jaroslava Faltýnka hned dvakrát. Poprvé v září 2017, podruhé v lednu následujícího roku. Po prvním vydání totiž proběhly sněmovní volby, v nichž oba muži obhájili poslanecký mandát a získali tak znovu imunitu. Server iROZHLAS.cz v lednu 2018 zveřejnil usnesení o vydání Babiše i Faltýnka, které sepsal mandátový a imunitní výbor. V něm jeho členové napsali, že Čapí hnízdo získalo dotaci na základě nepravdivých a hrubě zkreslených údajů.Hlasování o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslanců Andreje Babiše | Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

-67-

Proto ve smyslu ust. článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a dále dle ust. § 12 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů dne 10. 08. 2017 policejní orgán doručil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním obou poslanců. Tento souhlas byl usneseními Poslanecké sněmovny dne 06. 09. 2017 vysloven. Dne 13. 09. 2017 byla usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR O vyslovení souhlasu s trestním stíháním obou poslanců doručena policejnímu orgánu.

Usnesení o zahájení trestního stíhání je procesním vyjádřením toliko vyššího stupně pravděpodobnosti, že se určitá osoba či osoby dopustila konkretizovaného skutku a že tento skutek vykazuje znaky trestného činu. Orgány činné v trestním řízení jsou nadále povinny z vlastní iniciativy činit úkony k prokázání rozhodných skutečností a vyhledávat důkazy bez ohledu na to, zda svědčí ve prospěch, či neprospěch obviněných. Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání není rozhodnutím o vině, což přísluší pouze nezávislému soudu. Usnesením o zahájení trestního stíhání není žádným způsobem předjímán výsledek přípravného řízení a nejde tedy ani o rozhodnutí, které by mělo pro obviněné konečné a neměnné důsledky.

Na základě výše uvedených a zadokumentovaných skutečností je tedy dostatečně odůvodněn závěr, že byl spáchán trestný čin, že jej spáchala konkrétní osoba, a proto bylo policejním orgánem rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem považuje policejní orgán usnesení o zahájení trestního stíhání za plně odůvodněné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou může obviněný podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost nemá odkladný účinek.

Podle § 36 odst. 3 trestního řádu musíte mít obhájce již v přípravném řízení. Jestliže si obhájce do tří dnů od převzetí tohoto usnesení nezvolíte sám nebo nebude-li Vám v této době zvolen zákonným zástupcem, popřípadě příbuzným v pokolení přímém, sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem, druhem nebo zúčastněnou osobou, bude Vám obhájce ustanoven (§ 37 a § 38 trestního řádu).

Podle § 36a odst. 1 trestního řádu se můžete obhájce vzdát, neboť nejde o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest.

Podle § 36a odst. 2 trestního řádu tak musíte učinit pouze výslovným písemným prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, který vede řízení; prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním.

Podle § 36a odst. 3 trestního řádu můžete prohlášení o vzdání se obhájce vzít kdykoliv zpět. Spolu se zpětvzetím prohlášení musíte předložit plnou moc obhájce, kterého si zvolíte, nebo požádat o jeho ustanovení; pokud tak neučiníte, má se za to, že jste si obhájce nezvolil a obhájce Vám bude neprodleně ustanoven. Vezmete-li své prohlášení o vzdání se obhájce zpět, nemůžete se obhájce znovu vzdát.

Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osobám, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům.

Podle § 86 odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (8 354 trestního zákoníku).

-68-

Podle § 8C trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního řádu, nebo informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem.

Podle § 8d odst. 2 zákona číslo 141/1961 Sb. informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8b a § 8c, lze zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou.

Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby podle § 44a zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokutou až do výše 1 000 000,-Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě může být za tento správní delikt, podle § 45a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uložena pokuta až do výše 1 000 000,-Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,-Kč, případně posouzeno i jako trestný čin Neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku.