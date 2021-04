Odborníci dávají ministerstvu doporučení pozdě, jsou potřeba nová pravidla, uvedl Babiš

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dává svá doporučení pozdě. Není to úplně chyba, ale vláda musí dát jiná pravidla. V neděli to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném projevu na sociálních sítích. „Koncem týdne skupina MeSES začala křičet, že je zásadně proti, pan ministr to nějakým způsobem upravil a teďka zase křičí sportovci a já jim rozumím a taky s nimi budu dneska (v neděli) mluvit,“ komentoval Babiš.

