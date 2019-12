Chová se jako školáček přistižený při opisování, říká o Babišovi Mikuláš Minář z Milionu chvilek

„Hlavní sdělení úterní demonstrace bylo úplně jednoduché,“ říká v Interview Plus aktivista a zakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „Chtěli jsme jasně říct, že je na místě, aby tento člověk dál nesetrvával ve funkci premiéra. Dohromady to byly tři body – demise Babiše, konec veřejných peněz pro Agrofert,… a za třetí požadujeme, aby vrátil peníze, které mu nepatří, tak aby to nehradili občané, ale viník,“ dodává Minář. Praha 16:19 11. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Minář | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Audit Evropské komise (EK) je podle Mináře vážná záležitost a vážná je i reakce premiéra a celé státní správy, která hájí zájem jednoho muže namísto České republiky.

Server Českého rozhlasu iRozhlas.cz uspořádal anketu mezi poslanci hnutí ANO a všichni, kteří odpověděli, stále svému předsedovi a premiérovi důvěřují. Proč by tedy měl odstupovat? „Protože to je slušnost,“ odpovídá Minář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Protože když neodstupuje, tak se chová neslušně. V ústavě není samozřejmě napsáno, že premiér nemá být lhář, který nelegálně čerpá dotace, vysává stát a křivě přísahá na své děti, nebo je ve střetu zájmů. To tam není, ale je to slušnost. A když toho není sám schopen, ani jeho hnutí, ani Parlament ČR mu není schopen vyslovit nedůvěru, tak to něco svědčí o naší politické kultuře,“ dodává.

Minář tvrdí, že lidé a spolek Milion chvilek tady přece nejsou od toho, aby dělali nějaké politické kalkuly, jestli náš požadavek bude, nebo nebude vyslyšený. „To je přece odpovědnosti premiéra Babiše. My jsme tady od toho, abychom řekli, že je to špatně, není to normální a na místě je demise… Nemáme páky na to, abychom (demisi) mohli nějak vynutit, ale je naše občanská povinnost ozvat se, když se tady překračují základní demokratická pravidla.“

Sám si ani nemyslí, že volání po konci Andreje Babiše ve vládě bylo zbytečné. „Není to marné,… je to pro ty, co přijdou vyjádřit svůj občanský postoj. Navíc se do společenské debaty dostane názor: Je tady velká část společnosti, která je nespokojená, nepřijímá to, a požaduje demisi premiéra.“

„Samozřejmě, že Babiš asi nikdy neřekne: No, máte pravdu a demisi skutečně zvažuji. Teď to vypadá, že až do konce světa bude premiérem, ale nemyslím si, že je už tak 100%, že doopravdy neodstoupí.“ Mikuláš Minář

Babiš se podle něj teď, po (neoficiálním) zveřejnění konečného auditu EK dostává do situace, „kdy mu už může jít o velké peníze pro jeho firmu, respektive pro jeho firmu ve svěřenském fondu, což byl ale účelový trik… Pokud by skutečně byly ohroženy státní zakázky a veřejné dotace pro Agrofert, a to už nejsou částky v řádu stamilionů, ale miliard ročně, a pokud by o ně měl přijít, tak jsem přesvědčený, že raději položí vládu než Agrofert,“ myslí si.

Jako školáček přistižený při opisování

„Premiér nikdy nepřizná, že má problém,… ale my teď (po finálním auditu EK) můžeme jasně říct, že jen lže, mlží a vykrucuje se, pokud dál říká, že nic neovládá… Chová se jako školáček přistižený při opisování, který jen říká, že neopisoval a nic neudělal. Je naprosto zjevné, že lže, a to nám může jen přitížit. Je na místě, aby teď dotyční přiznali chybu, vyvodili z toho důsledky, řekli, že vrátí peníze, aby to nezaplatil český občan, a vyřešili střet zájmů… Nedej bože, aby byly zastaveny celé dotace pro ČR jen kvůli tomu, že se nejsme schopni postavit svým problémům.“

Jak spolek reaguje na ty asi nejčastější výtky lidí na sociálních sítích, a to že je „někdo najal a platí“?

„Já se tomu jen směju, protože se na to vlastně ani pořádně zareagovat nedá,“ odpovídá Minář. „Můžete jim říkat, že je to kravina, že jsme nezávislí a přišli jsme sem jako studenti před dvěma lety a netušili, kam se to vyvine… Lidé mají ale pocit, že to upřímné být nemůže, asi takto uvažují… Ukazuje to na to, že je tady nesmírně snadné uvěřit, že za vším je nějaký tajný zájem nějaké mocenské skupiny, která někým manipuluje… Jsme pro ně divné figury, které se najednou objevily, a nemohou uvěřit, že to děláme jen z vlastního přesvědčení a proto, že chceme žít v lepší zemi,“ dodává Mikuláš Minář.

Naplnily se podle Mináře jejich obavy o ovlivňování justice Marií Benešovou, nebo ne? Proč oslovili demokratické opoziční strany a děje se s nimi něco významného? Proč nechce, aby to u nás skončilo jako v Maďarsku? Poslechněte si celé Interview Plus. Ptal se Jan Bumba.