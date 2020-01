Premiér Andrej Babiš (ANO) vyvrátil na tiskové konferenci spekulace, že by po jmenováním Karla Havlíčka (ANO) do čela ministerstva dopravy došlo ke spojení s ministerstvem průmyslu a obchodu. Zároveň odmítl, že by odvolaný ministr Vladimír Kremlík (za ANO) setrval na ministerstvu ve funkci politického náměstka.

