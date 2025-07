Babiš na poslední chvíli dává dohromady menší opoziční strany, ať mu nezbyde jen Okamurova SPD

Do odevzdání kandidátních listin zbývá poslední týden, některé strany ještě přitom nemají jasno, v jaké podobě se voleb zúčastní. Šéf ANO Andrej Babiš se letos, poučen minulostí, nadmíru angažuje ve spojování opozičních stran, které jsou ohroženy pětiprocentní hranicí. Pomáhá tak SOCDEM, Stačilo!, Motoristům či Přísaze. Nechce se znovu dostat do situace, kdy mu ve Sněmovně zůstane jen SPD Tomia Okamury, která je nyní ale silnější než kdy dříve. Analýza Praha 5:00 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš i za pomoci Zemana tlačí na spojování menších opozičních stran. Chce mít po volbách na výběr | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kromě ladění taktiky a skládání kandidátek svého hnutí ANO vymýšlel Andrej Babiš během letošního jara a léta strategii i pro spřátelené opoziční strany.

Se sociálními demokraty vyjednával o jejich umístění na kandidátky ANO. Když ale z interního průzkumu zjistil, že by mu to nijak nepomohlo, tento plán zavrhl.

S Přísahou se dle informací iROZHLAS.cz dostal ještě dál. I když bylo vše na dobré cestě, aby členové Přísahy za ANO kandidovali, Babiš si vše na poslední chvíli rozmyslel. „Zeptejte se v ANO, jejich předsednictvo nějak rozhodlo,“ říká nyní bez dalších podrobností předseda Přísahy Róbert Šlachta.

Když se šéf ANO rozhodl, že si na kandidátky členy jiných stran nevezme, jal se je alespoň vzájemně spojovat.

„Držíme palce novým uskupením. Byla by úplná katastrofa, kdyby se opakoval rok 2021,“ říká Babiš na mítincích.

Poučil se ze sněmovních voleb 2021, ve kterých mu pod pětiprocentní hranicí zůstala Přísaha, ČSSD i KSČM. Tento scénář už nechce opakovat. „V jeho případě dává smysl jakákoliv strategie, která zabrzdí ambice současné vládní koalice na složení většiny. A až později se může řešit, jaké varianty se na stole objeví. Babiš by teď měl chtít silné Stačilo! s účastí SOCDEM i Motoristy kandidující spolu s Přísahou,“ popisuje Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

Babiš nejprve podporoval, ať spojí síly SOCDEM s Přísahou. Kvůli klesající podpoře jiných mimoparlamentních opozičních stran Stačilo! a Motoristé sobě se začala nabízet varianta levicového spojenectví Stačilo! a SOCDEM na jedné straně a obnovení středopravicové spolupráce Přísahy a Motoristů na straně druhé.

Prostředník Zeman

Pro spojení levice Babiš využil exprezidenta Miloše Zemana, který má u komunistů i sociálních demokratů stále velký vliv.

Na konci června, když ještě nebylo vůbec jasné, že spolu levicové subjekty opět jednají, se na své návštěvě Bohumína Zeman pochlubil, že se podílel na obnovení jejich dialogu.

Tamním překvapeným sociálním demokratům prozradil, že přiměl Kateřinu Konečnou (KSČM) a Janu Maláčovou (SOCDEM), ať se znovu začnou bavit. Zároveň řekl, že jej o to požádal přímo Babiš.

„Jsem dlouhodobý volič ANO, na tom nemění nic ani tohle spojení. Hnutí ANO bude také potřebovat koaličního partnera,“ říká jinak Zeman.

Jeho aktivita ale sklidila i kritiku. Minulý pátek na protestu proti spojení komunistů a sociálních demokratů vyčetl bývalý poradce několika sociálnědemokratických předsedů Ota Novotný prvnímu místopředsedovi SOCDEM Lubomíru Zaorálkovi angažování Babiše a Zemana do spojování levice. „Jen se necháš vést Zemanem a Babišem, protože tohle je Zemanovo dílo. Ty jsi obyčejná zemanovská marioneta,“ vmetl mu.

Byť je v politickém důchodu, o zákulisní hýbání figurkami na české opoziční šachovnici se Zeman snaží dlouhodobě. A že má vliv, potvrdila i jeho loňská oslava narozenin v Hluboké nad Vltavou, kam si pozval zástupce všech opozičních stran a žertoval, že jde o zasedání budoucí třetí Babišovy vlády.

Obnovení Přísahy s Motoristy?

Když se tedy podařilo spojit levici, na poslední chvíli ještě Babiš zapracoval na Přísaze a Motoristech. I tyto strany se totiž pohybují pod pětiprocentní hranicí.

„Je dobře, že se menší neparlamentní a protivládní strany spojují. I když možná Svobodní měli být spíš u Motoristů, ale to je jejich problém, to neřeším. A samozřejmě by bylo dobré, aby SOCDEM i Přísaha někde přistály. Uvidíme,“ říkal Babiš už v dubnu na Nově.

I v červnu opakoval, že byla chyba, že se Motoristé nespojili s Přísahou a Svobodnými. Ti totiž skončili spolu s Trikolorou a PRO v alianci s SPD.

Motoristé už v lednu Šlachtovi nabízeli, že by jeho Přísaha mohla Motoristy ve sněmovních volbách podporovat. Přestože to už tehdy odmítl, nyní to ještě na poslední chvíli zkouší znovu. Šlachta ale zatím odmítá dál.

„Nedokážu si teď představit, že bychom šli s Motoristy. Aby mi tvrdili, že chtějí nadstandardy ve zdravotnictví a zdravotnictví pro bohaté… Pak jsem si přečetl, že lídryní Motoristů v Královéhradeckém kraji má být Renata Vesecká. Tu si dobře pamatuji z mé bývalé činnosti u policie. Pro mě naprosto neprůchodná osoba.“ Róbert Šlachta (předseda Přísahy, 16. 7.)

Úspěšné spojenectví z evropských voleb, které dokázalo překonat desetiprocentní hranici a získat dva europoslanecké mandáty, se tak ve sněmovních volbách s největší pravděpodobností kvůli Šlachtovu odporu nezopakuje. A pokud ano, bude to další názorový veletoč.

„Za mě osobně takové spojenectví nedává smysl, protože Přísaha s naším pravicovým programem nemá moc společného.“ Miroslav Krejčí (lídr Motoristů v Jihočeském kraji, 15. 7.)

V předsedovi Přísahy se během letošního roku kupilo naštvání. Nelze ale říci, že by se Přísahu nesnažil pro sněmovní volby k někomu přilepit. Jak už zaznělo, po rozchodu s Motoristy jednal i s levicovou SOCDEM, Stačilo! i hnutím ANO.

„Stoprocentně jdeme sami. Jednali jsme s každým, s kým se jednat dalo,“ říká nyní Šlachta, který sám jakožto senátor za Břeclavsko povede kandidátku Přísahy v Ústeckém kraji.

Babišův žebříček

Expremiérova horečnatá snaha spojit v opozičním spektru takřka nespojitelné vychází ze snahy vyhnout se scénáři, kdy mu z opozičních stran ve Sněmovně zbyde opět jen SPD. Babišův sen je vládnout jednobarevně s podporou ostatních opozičních stran.

Nejblíže má k Motoristům a Přísaze, které přibral i do své europarlamení frakce Patrioti pro Evropu.

Blízko má Babiš i k sociálním demokratům, se kterými vládl v letech 2014–2021. „Všímám si jistého sentimentu Andreje Babiše pro sociální demokracii,“ říká politolog Aleš Michal.

Andrej Babiš a Jana Maláčová spolu v letech 2018 až 2021 seděli ve vládě | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimeda

„Tuto stranu sice svou programovou nabídkou prakticky zničil, zároveň se však po většinu své dosavadní politické kariéry snažil aktivně zasahovat do jejího vnitřního chodu. SOCDEM pro něj reprezentuje stranu, se kterou se dalo vždy celkem snadno domluvit a kde měl dobré kontakty. I přes komplikovanou společnou minulost by spolupráce s nimi byla pro Babiše asi nejpřijatelnější,“ doplňuje.

Druhý Babišův menšinový kabinet drželi u moci komunisté. A i když si stěžuje, že jej tehdy „vydírali“, dokázal s nimi najít řeč. Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik do roku 2023 pracoval ve firmě NAVOS z koncernu Agrofert a říká, že má s Babišem dobré vztahy. V tomto hnutí hraje klíčovou roli i agrobaron Zdeněk Jandejsek, se kterým se Babiš zná z potravinářského byznysu.

Naopak s SPD se Babišovi spolupracovat nechce. Byť si rozumí s některými jejich poslanci (Radimem Fialou, Karlou Maříkovou či Jaroslavem Foldynou), s šéfem Tomiem Okamurou rozhodně ne.

Jenže zatímco Stačilo!, Motoristé, SOCDEM i Přísaha spíše stagnují nebo klesají, jediná opoziční síla, která v letošním roce roste, je SPD se svými spojenci.

„Kdyby se volby konaly dnes, musel by Andrej Babiš zaklepat nejenom u SPD, ale i Stačilo! a zkombinovat jejich podporu pro zisk sněmovní většiny,“ popisuje ve Vinohradské 12 politolog Lukáš Jelínek.

V takovém scénáři by si podle něj chtěl Babiš z obou subjektů vybrat jednotlivé osobnosti z obou kandidátek. „Nejvíce by se mu hodily ty s politickými zkušenostmi, které nejsou známé tím, že by se chtěly vymezovat vůči polistopadovému režimu, ale zároveň jsou dostatečně kritické k Fialově vládě a ochotné spolupracovat s ANO. Mohly by tak být součástí jeho příštího kabinetu jako ‚experti‘,“ doplňuje Jelínek.

Tato situace nutí Babiše měnit svou rétoriku vůči možné povolební spolupráci s Okamurovými hnutím.

„SPD není náš koaliční partner a ani nikdy nebude.“ Andrej Babiš (leden 2023)

„Nedokážu si představit s ním být v koalici, spolupracovat mohl i teď v rámci opozice, místo toho ale neustále utočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo. Kromě toho chce vystoupit z NATO a Evropské unie a na tom se s ním určitě neshodneme.“ Andrej Babiš (duben 2024)

„Jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme s SPD na některé věci víceméně podobný názor.“ Andrej Babiš (červen 2025)

„Rétorika Andreje Babiše se v posledních týdnech začala docela zajímavě měnit. Jeho útočnost vůči SPD trochu oslabila,“ všímá si i politolog Lubomír Kopeček.

„Je dobré říct, že se ANO a SPD přetahují o skupinu stejných voličů, takže je soutěž mezi nimi v opozici celkem přirozená,“ uzavírá odborník z Masarykovy univerzity a Institutu SYRI.