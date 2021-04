Babišovi se nezamlouvá plán na otevírání škol. Postup ministerstva školství je podle něj nepřehledný

Vláda by měla v úterý projednat plán návratu dětí do škol. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Kritizuje ale, že by se návrat do lavic týkal jen části školáků, jak ve čtvrtek informoval ministr školství za ANO Robert Plaga. Ten zároveň navrhl, aby se žáci do škol vraceli podle aktuální epidemické situace v jednotlivých okresech. Podle Babiše je ale postup nepřehledný.

