Babiš nemá na vedení ANO kapacitu ani nervy. S kandidáty už víckrát sáhl vedle, připomíná politolog

Do krajských voleb zbývá už pouhý měsíc. Ty bývají často testem popularity vládních stran a možností pro opozici ukázat svou sílu. Podle politologa Petra Jüptnera v nich přitom často nejde o regionální, ale o národní témata. „Týká se to hlavně voličů SPD, hnutí ANO nebo Stačilo, kteří často nedoceňují význam krajských voleb a mohli by zůstat doma,“ vysvětluje v pořadu Interview Plus.

