Babiš nesouhlasí se Zemanem. České velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma přesouvat nechce

„Tenhle nápad prezidenta Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a nedej bože nějaké atentáty,“ řekl Andrej Babiš Radiožurnálu.

Babiš tak rozporuje názor prezidenta Miloše Zemana, který ve čtvrtek v televizi Barrandov řekl, že by Česko a Evropská unie měly udělat stejný krok jako Spojené státy americké.

Ty chtějí přesunout svoje velvyslanectví do Jeruzaléma poté, co ho prezident Donald Trump označil za hlavní město Izraele. Babiš zdůraznil, že je potřeba nevyvolávat v oblasti další konflikt.

České ministerstvo zahraničí v reakci na Trumpovy kroky už dřív uvedlo, že o přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma v tuto chvíli neuvažuje.

Kvůli Trumpově prohlášení se v pátek mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. O jednání požádalo několik zemí, které Trumpův postup považují za možnou záminku k násilným reakcím. Na Západním břehu Jordánu se čekají velké protesty a možné násilnosti poté, co hnutí Hamás ve čtvrtek vyzvalo k zahájení nového povstání proti Izraeli.

