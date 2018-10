Babiš nesouhlasí se Zemanem. Vyznamenání pro Krúpu nepovažuje za dobrý nápad

„Asi to není dobré, je tady plno jiných podnikatelů, kteří by si to určitě víc zasloužili. Já se setkávám zítra (v pondělí) s panem prezidentem Zemanem a budu s ním o tom mluvit, proč vlastně je tento návrh na stole,“ uvedl Babiš, který z pozice premiéra Zemanovy návrhy na vyznamenání spolupodepisuje. Ještě tak prý neučinil.

Kdo je Krúpa, který dostane na Hradě vyznamenání? Dal 300 tisíc Zemanovcům, má být prezidentovým sousedem Číst článek Předseda vlády očekává, že prezident mu důvody záměru ocenit Krúpu určitě sdělí. Zeman v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že finančník Krúpa bojuje proti podnikateli Zdeňku Bakalovi.

Krúpu, který v roce 2003 založil společnost Arca Capital, média někdy označují za „nájezdníka“, jenž se snaží využít slabin firem, které jsou v problémech. V Česku na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2007, když jeho Arca Capital Bohemia koupila od bývalého premiéra ČSSD Stanislava Grosse akcie firmy Moravia Energo. Díky transakci tehdy Gross podle médií vydělal 80 milionů korun.

Miliardář Krúpa přiznává, že nepřímo financoval demonstraci proti OKD. ‚Co je na tom neetické?‘ Číst článek

Známý je Krúpův výpad na americkou GE Money kvůli podmínkám, za kterých Američané získali část Agrobanky, či na finančníka Zdeňka Bakalu v otázce krachující těžební společnosti OKD. V kauze OKD se Krúpova skupina Arca Capital angažuje dlouhodobě. Již dříve nabídla, že černouhelnou firmu koupí. Krúpa ostře vystupoval i proti převodu hornických bytů. Letos v září Bakala podal u amerických soudů žalobu na Krúpu pro pokus získat vydíráním 500 milionů korun.

Moravec v pořadu uvedl, že Česká národní banka pokládá Krúpu podle loňského rozhodnutí za nedůvěryhodnou osobu. Proto nyní podnikatel společnost Arca Capital opouští. Zmínil i trestní oznámení, které podal Finanční analytický úřad v době, kdy byl Babiš ministrem financí.