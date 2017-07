Babiš neuspěl. Tajné nahrávky nejsou trestným činem, policie případ s Přibilem odložila

„S definitivní platností nebyly v této věci zahájeny úkony trestního řízení. Ta věc je vlastně skončená,“ řekl pro Českou televizi státní zástupce z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Martin Černý.

„Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by nasvědčovala, že by mohlo dojít, byť eventuálně, k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů. Skutečnost, že dojde k nahrání někoho bez jeho souhlasu, ještě nezakládá trestní odpovědnost,“ doplnil.

Po zveřejnění prvních nahrávek byl podat vysvětlení na policii sám novinář Marek Přibil, jak uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Tretsní oznámění podla Babiš v květnu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podal trestní oznámení letos v květnu v době, kdy vrcholila vládní krize a padl návrh na jeho odvolání z pozice ministra financí. Tvrdil tehdy, že oznámení podal, jelikož má dojem, že je léta sledován a odposloucháván.

Babiš s Přibilem, který tehdy byl novinářem Mladé fronty Dnes, na uniklých nahrávkách diskutují například o připravovaných článcích, které se měly týkat politických rivalů, a o vhodném načasování jejich vydání.

Později se objevily další nahrávky, na kterých oba muži debatují například o policejním vyšetřování některých kauz.

Společnost MAFRA v minulosti uvedla, že nahrávku považuje za pochybnou a redaktora propustila. Mladá Fronta Dnes patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny MAFRA, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.