Nešlo o praní špinavých peněz, sdělil Finanční analytický úřad k nákupu Babišových nemovitostí

Už před třemi lety obdržel Finanční analytický úřad dotaz, jaký původ mělo téměř 400 milionů korun, které Andrej Babiš (ANO) použil na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře. Okolnosti šetření vysvětloval poslancům ředitel úřadu Libor Kazda. Výsledek jednání je podle zákonodárců jasný: nešlo o praní špinavých peněz. „Banka řekla, že dohledala původ peněz," sdělil serveru iROZHLAS.cz poslanec Karel Krejza (ODS). Praha 18:24 13. října 2021

Na premiérův nákup francouzských nemovitostí přes řetězec firem z daňových rájů se v roce 2018 podíval Finanční analytický úřad pod vedením Libora Kazdy. Úřad je podřízený ministerstvu financí, jež vede Alena Schillerová (za ANO). Právě Kazda podrobnosti transakce ve středu vysvětloval poslancům z Komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu.

Poslanci po Kazdovi chtěli informace o tom, zda jeho úřad v minulosti transakci, kterou provedl Andrej Babiš jako majitel Agrofertu v roce 2009, prošetřoval a k jakému závěru došel.

Kazda se k obsahu jednání vyjadřovat nechtěl. „Byl jsem osloven, abych dorazil a na všechny otázky, které mi byly položeny, jsem pravdivě odpověděl,“ řekl Kazda pro iROZHLAS.cz.

Poslanci ale byli po jednání sdílnější. Podle poslance za ODS Karla Krejzy přišel v roce 2018 na Finanční zpravodajskou jednotku spadající pod ministerstvo financí dotaz ze zahraničí.

„Týkal se tohoto převodu. Konkrétně, jestli nejde o praní špinavých peněz,“ řekl Krejza. Kazdův úřad si dle jeho popisu vyžádal veškeré dokumenty o transakci z roku 2009 od české banky. „Banka řekla, že dohledala původ peněz a rozhodně se o praní špinavých peněz nejedná,“ popsal Krejza.

Z české firmy

Finanční analytický úřad mohl podle webu Investigace.cz vědět o podezřelé transakci od roku 2016. Z uniklých dokumentů vyplývá, že Finančně zpravodajská agentura z Bristkých Panenských ostrovů dostala od právní kanceláře zastupující Babiše tehdy hlášení o podezřelé aktivitě. A v kolonce “důvod“ bylo zaškrtnuto podvod.

Babiš tvrdí, že zákon neporušil a nákup francouzských nemovitostí přes řetězec offshorových firem není nelegální. Babiš také prohlásil, že peníze na nákup odešly z české banky a jednalo se o jeho osobní finance, které byly řádně zdaněné.

Poslanci se proto Kazdy ptali, zda premiérova slova může potvrdit. „Původ peněz byl z české firmy, všude jeden majitel, takže praní špinavých peněz to nebylo, protože původ byl jednoznačně z nějakého podnikání,“ řekl Krejza. To potvrdil také předseda sněmovní komise František Vácha (TOP 09). „Nebylo to v hotovosti, peníze, které šly do ciziny, byly z české banky,“ řekl po jednání poslanec.

Vácha zároveň řekl, že poslanci se jednoznačně usnesli na tom, že Kazdův úřad při prověřování transakce nepochybil. „My nekontrolujeme pana premiéra, my kontrolujeme Finanční analytický úřad a já jsem přesvědčený o tom, že úřad nepochybil,“ uvedl Vácha.

V hledáčku policie

Babiš od vypuknutí kauzy čelí podezření, zda byl nákup nemovitostí řádně zdaněn. Tím se ale Finanční analytický úřad nezabývá, protože to není v jeho kompetenci. Jedním z vysvětlení složitého nákupu, tak podle Krejzy může být „daňová optimalizace“. Premiér to odmítá.

„Český daňový poplatník nepřišel ani o korunu,“ napsal pro iROZHLAS.cz Babiš a zároveň zdůraznil, že operace proběhla před dvanácti lety. Tvrdí, že kauza byla účelově zveřejněna krátce před parlamentními volbami. Dosud ale jasně nevysvětlil, proč nemovitosti nakoupil složitě přes řetězec offshorových firem.

O stamilionové nákupy přes daňové ráje se zajímají také detektivové z protimafiánské centrály. „Národní centrála proti organizovanému zločinu bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v takzvané kauze Pandora Papers uvedeni,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Jaroslav Ibehej.