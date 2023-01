‚Pojď si mě zasloužit.‘ Voliči před druhým kolem vyčkávají, jestli kandidátům stojí za to, říká politolog

Ačkoliv neúspěšní prezidentští kandidáti jako Danuše Nerudová a Pavel Fischer podpořili vítěze prvního kola voleb Petra Pavla, jisté hlasy jejich voličů nemá. „Bude si to muset odpracovat sám. Volič si teď řekne: dobře, mám 14 dní, vyčkám, jestli mě můj vybraný kandidát osloví tématem, stylem kampaně a jestli mu za to stojím, aby mě zmobilizoval. Sčítání hlasů by bylo falešné. Volič říká: pojď si mě zasloužit,“ tvrdí politolog Jan Kubáček. Praha 22:00 16. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finalisté prezidentské volby Andrej Babiš a Petr Pavel | Foto: TV Nova | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Češi chtějí energického prezidenta, který bude přísný na premiéra, ministry, senátory i poslance a který bude hodně viditelný, shrnuje politolog Kubáček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

„Petr Pavel si to bude muset osvojit, aby ukázal, že umí být podobně náročný jako Andrej Babiš, jen jinou formou – méně konfliktně,“ soudí politolog a vysvětluje:

„Na jednu stranu chceme, aby byl dotyčný důstojný a reprezentativní. Ale zároveň aby byl opravdu velmi tvrdý a náročný vůči vládě. Aby to nebyl pouhý razítkovač, nejvyšší úředník, ale aby to byl určitý arbitr, člověk, který vnáší témata, na které vláda buď zapomíná, nebo se jí nehodí.“

Takoví byli všichni tři čeští prezidenti, připomíná Kubáček: „Když se blížili k premiérovi, tak se šéfovi vlády opotila záda. Všichni byli dominantní, aktivní, i když každý na to šel jinak.“

Okamura v pasti

První kolo prezidentské volby, ke kterému přišel rekordní počet voličů, rozhodla podle Kubáčka taktika:

„To bývá obvyklé spíše u jednokolové volby. Jednoduše řečeno, lidé volili kováře, a ne kováříčky. Na to doplatila Danuše Nerudová, Pavel Fischer i z opačného proudu Jaroslav Bašta.“

Pavlovi i Babišovi se tak povedlo „vyluxovat“ voliče konkurentů. Pro Tomia Okamuru, šéfa SPD, je ale nepříjemný vzkaz, že jeho nominant Jaroslav Bašta nezískal ani 5 procent hlasů.

„Ať druhé kolo dopadne jakkoliv, Okamura bude muset usilovně pracovat na tom, aby získal zpět část těch voličů, kteří se teď přiklonili k Babišovi a dokonce k Pavlovi. Myslím, že nominací Jaroslava Bašty si toho hodně zkomplikoval sám,“ soudí Kubáček.

„Babiš i Pavel budou mít na své straně velmi silný mandát, velmi reprezentativní číslo podpory, ale také velký závazek.“

„Potěšila mě volební účast. Ať už vyhraje Babiš, nebo Pavel, oba budou mít na své straně velmi silný mandát, velmi reprezentativní číslo podpory, ale také velký závazek. Voliči jim mimo jiné vzkázali, že je pro ně prezidentská volba důležitá, že velmi pravděpodobně přijdou i ke druhému kolu. Ale zároveň chtějí odkrýt karty,“ míní politolog.

Voliči zároveň chtějí, aby o ně kandidáti bojovali a oslovili je, věří Kubáček. Nové pojetí kampaně proto bude podle něj mnohem konkrétnější a tvrdší, i když ne tak špinavé, jak mnozí odhadují.

Rozdělená republika

V současné chvíli republiku rozděluje charisma finalistů. „Velká část voličů je postavena na linii, jestli respektuje Andreje Babiše, nebo ho nenávidí. Další linie se vztahuje k vládě Petra Fialy a k tomu, že se Andrej Babiš prezentuje de facto jako lídr opozice i jako opoziční vyzyvatel převahy ve vládě, v Poslanecké sněmovně i Senátu.“

Podle Kubáčka se to ale nabízí. „Petr Pavel se vládními tezemi zabýval mnohem více než ostatní kandidáti. Podle mě teď bude couvat a bude se pokoušet demonstrovat určitý distanc od vlády Petra Fialy.“

Boj se ale také podle Kubáčka povede o úspěšnost. „Obecně všichni máme dražší život, narůstá inflace, mnozí ale mají pocit, že jejich témata se vůbec neřeší. A i o to se povede boj.“

Šance jsou podle politologa otevřené:

„Témata ale zatím nastoluje Babiš. Je v tom úspěšný a je to matador. Pavel bude muset být viditelnější, aktivnější a konkrétnější. Ne se jen vymezovat, ale přicházet také s vlastními nápady. Je tady velký počet voličů, kteří přemýšlejí, jestli do druhého kola půjdou. Ale i část voličů, kteří u prvního kola nebyli a zvažují, že k tomu druhému možná půjdou. A právě ti mohou rozhodnout o vítězi.“

„Pavel i Babiš jsou spíše papíroví tygři. Debaty nejsou jejich devíza, takže to bude spíše o tom, kdo projeví méně arogance vůči voličům a kdo se bude lépe bít za jejich témata.“

Druhé kolo volby hlavy státu se uskuteční za dva týdny. Voliče se oba kandidáti budou snažit oslovit i v televizních a rozhlasových duelech.

„Oba pánové jsou spíše papíroví tygři. Není to úplně jejich devíza, takže to bude spíše o tom, kdo projeví méně arogance vůči voličům a kdo se bude lépe bít za jejich témata. Tam voliči rádi uvidí, když kandidáti vytáhnou své drápy. Zároveň to také bude o tom, kdo ustojí lépe své emoce, komu se podaří vnést silnější témata do veřejného prostoru, kdo zvládne poslední vzkaz a kdo při tom udělá méně chyb. Bude to zkouška nervů,“ uzavírá Jan Kubáček.