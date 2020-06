Premiér mi věnoval Čau lidi, já jsem mu přivezla vozík s šanony, říká starostka po schůzce s Babišem

Starostka Mnichovic Petra Pecková (STAN) kritizovala vládu za to, že sebrala obcím peníze v rámci rozpočtového určení daní. Díky tomu si ji pozval premiér Andrej Babiš (ANO) na schůzku, kde domluvili, že obce dostanou kompenzaci za každého občana. „V nedělním hlášení mi sdělil, ať přijdu, tak jsem zvedla vhozenou rukavici a schůzku domluvila,“ říká pro server iROZHLAS.cz o setkání, na kterém byli kromě premiéra i další členové vlády. Praha/Mnichovice 14:17 9. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostka Mnichovic Petra Pecková. | Zdroj: Obecní webové stránky Mnichovice.cz

Vláda navrhne sněmovně kompenzaci 1200 korun pro obce na každého občana. Jednání vlády předcházela vaše schůzka s premiérem Babišem. Je tohle cíl, se kterým jste na schůzku šla?

Chtěla jsem dosáhnout toho, aby se opustila myšlenka dát obcím kompenzaci formou dotací. První návrh byl ten, že se uspokojí žádosti, které se zatím neuspokojily kvůli tomu, že na ně nezbyly peníze. Měly být vyzvednuty ze zásobníku projektů nahoru. Argumentovala jsem tím, že by ale satisfakci nedostaly všechny obce, protože některé o dotace ani nežádaly a některé už zase dotační tituly dostaly, takže by se jim nevrátilo to, o co přišly. Říkala jsem, že by se to mělo udělat poplatkem na hlavu každého žijícího občana.

Není to nevýhodné pro malé obce?

O tom jsme se bavili. Obce do 100 obyvatel jsou, ale je jich zhruba 150. Dalších 6100 obcí s tím problém mít nebude. Pro takhle malé obce by se mělo udělat speciální nastavení. Domluvili jsme se pak ale na té tisícovce.

To je nastavení, které podporuje Senát?

Ano. Pan premiér se mě pak stále ptal, jestli budu spokojená, když to bude těch tisíc korun. Řekla jsem, že nejsem ekonom a například Svaz měst a obcí říká, že by ta částka měla být 1800 až 1900 korun, aby se to obcím vrátilo. Tomu se všichni na schůzce zasmáli. Ministerstvo financí má snad dost ekonomů, kteří můžou tu částku vypočítat. Nakonec vláda schválila 1200 korun. Uvidíme, jestli se bude částka ještě hýbat ve sněmovně.

Bývalá firma? Babiše jako osobu s rozhodujícím vlivem na Agrofert eviduje i Velká Británie Číst článek

Vy jste vládu za sebrání peněz obcím v rámci rozpočtového určení daní kritizovala na sociálních sítích. Je to cesta, jak si sjednat schůzku s Andrejem Babišem?

Kritizovala jsem to rozhodnutí, protože mi od státu přišlo velmi nemoudré. Stát sice dával živnostníkům kompenzaci, ale na druhou stranu jim to bral v rámci toho, že jsme je připravili o práci a peníze ze zakázek, které mohli od obce dostat. Měla jsem pak několik rozhovorů a premiér mi věnoval skoro celé nedělní hlášení Čau lidi, kde se věnoval Mnichovicím a rozebral naše příjmy a úspěšnost v dotacích. Řekl, že mi dává dotace a já ho ještě kritizuji. Ty dotace ale dává stát a Evropská unie.

V hlášení mi sdělil, ať přijdu, tak jsem zvedla vhozenou rukavici a schůzku domluvila. Přivezla jsem mu ukázat vozíček šanonů s takovým jednoduchým dotačním projektem. Myslela jsem hlavně, že jdu jen na schůzku s panem premiérem, ale sedělo tam několik členů vlády a náměstci.

A bylo to tedy avizované jako schůzka jen s premiérem?

Přesně tak. Pak mě překvapilo, že si všichni udělali čas a byli tam. Bylo to ale ve velmi přátelském duchu. Mám pocit, že tomu opravdu věnovali dost času. Požádala jsem je i o to, aby se dotační tituly zjednodušily a zjednodušilo se i jejich podávání on-line. U řady projektů totiž musíte fotodokumentaci nahrávat po jedné fotce. Často to je práce pro jednoho člověka na celý den.

Podle vašeho vyjádření pro Forum 24 vám ale premiér řekl, ať nejste „drzá a nekazíte mu mediální obraz“. To nevypadá jako přátelská atmosféra.

Apeloval na mě, že ho nemám takovým způsobem zesměšňovat a kazit mu mediální obraz.

Soud musí znovu jednat o případné omluvě od premiéra Babiše. Agentura uspěla s dovoláním Číst článek

Jde mi o to, jestli mu schůzka nepomohla mediální obraz spíš vylepšit…

To si nemyslím. Jestli se to povedlo a změnil se pohled na věc, tak to bylo ku prospěchu věci. Část peněz se vrátí obcím a v konečném důsledku z toho budou těžit například řemeslníci. Hodně mi ale vadí, že se ty kroky dělají salámovou metodou. Kdyby vláda k tomu řešení kompenzace dala i to následné řešení, tak by tady žádné protesty ze strany obcí nemusely být. Dělá se to v rychlosti a dopady se pak často řeší až po nějakých problémech. Měli bychom třeba koukat okolo sebe, jak to řeší ostatní země.

Bavili jste se o tom, kdy by reálně mohly obce ty peníze dostat? Zajímá mě to i kvůli tomu, že obce mají nějaké rozpracované projekty.

Peníze pro obce na hlavu by měla sněmovna schvalovat 16. června, ale nevím, jak pak dlouho by trval proces, než by nám to poslali na účty. O délce procesu jsme se nebavili, ale to, co obcím od státu přišlo, bylo o třicet až čtyřicet procent nižší než minulý rok. O to se ale podle vlády nemusíme bát, protože se to rozprostře do dalších měsíců. Nebavili jsme se ale o tom, jak dlouho by trvalo, než nám peníze pošlou. Do obcí by měly přijít ještě peníze v rámci zpětného odečtu daňových ztrát. To je podle premiéra ale jen odložené v čase.

Podle výpočtu Svazu měst a obcí přijdou zrovna Mnichovice v rámci kompenzačního bonusu zhruba o tři miliony korun. Podle počtu obyvatel by vám stát při tom nastavení 1200 korun na občana měl vrátit více než 4,5 milionu. Jsou tam ale i další propady. Bude to stačit, abyste mohli pokračovat v rozdělaných projektech?

Ano, dopad covidu by byl asi 12 milionů a kompenzační bonus zhruba tři miliony. Pak je tam samozřejmě propad i na daních jako takových. Na to ale premiér řekl, že se dají peníze do těch dotačních titulů. Je třeba ale myslet i na to, že obce musí mít i na spoluúčast, která je třeba sedmdesátiprocentní. V těch dotačních titulech jsou ale i neuznatelné náklady, které nemůžete uplatnit. Máte třeba chodník, který vám proplatí, ale neproplatí vám už lampy veřejného osvětlení. My třeba stavíme chodník, který stojí 26 milionů, ale uznatelné náklady jsou asi 19 milionů, z toho pak dostaneme těch 80 procent.

Bavili jste se i o tom, jak by mohlo vypadat to nové nastavení dotačních výzev?Nemám data o tom, jaký je převis projektů. Tvářilo se to tak, že půjde o projekty, které vyhlašovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Těch ale zase tolik není. Na školy a školky by se mělo přispět obcím do tří tisíc obyvatel. Takové obce ale školy většinou nemají. Navíc třeba v urbanistickém prstenci kolem Prahy máme problém s malým naplněním škol a školek a obce v jiných krajích mají ten problém zase opačný. Dotační tituly míří hlavně na navyšování kapacity a to tyhle obce příliš nevyužijí.