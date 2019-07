Babišovy dobré vztahy s Macronem nebo Merkelovou jsou mýtus, říká politolog a teolog Kratochvíl

Petr Kratochvíl studoval mezinárodní politiku na několika univerzitách a v oboru byl jmenován profesorem. Je výzkumníkem v Ústavu mezinárodních vztahů, který také vedl. V pokročilejším věku se navíc rozhodl vystudovat teologii, která je podle něj s politikou úzce spjatá. V pořadu Osobnost Plus hovořil o české politice nebo pozici levice v Evropě. Osobnost Plus Praha 18:21 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dění v Česku podle Petra Kratochvíla unijní představitelé pozorně sledují. A dobře si uvědomují, že možný nástupce ČSSD ve vládě, Tomio Okamura, má blízko k Marine Le Penové.

„Obzvlášť prezident Macron to velmi dobře vnímá,“ říká Kratochvíl a vysvětluje, že Andrejem Babišem (ANO) proklamované vynikající vztahy s vrcholnými představiteli Evropské unie jsou jen mýtus, který premiér v českém kontextu rozšiřuje.

„Není to pravda, ty vztahy – a dobře to bylo vidět na nedávném summitu EU – jsou takřka na bodu mrazu,“ hodnotí politolog pro Český rozhlas Plus.

Kratochvíl má za to, že česká unijní politika, která vše řeší striktně prostřednictvím visegrádské čtyřky, není správná. Tažením proti Fransi Timmermansovi, kandidátovi do čela Evropské komise, jsme podle něj ničeho nedosáhli. Nakonec byla na pozici šéfky Komise navržena Ursula von der Leyenová.

„Orbán a další v našem regionu si zřejmě myslí, že když je von der Leyenová matkou sedmi dětí a je z konzervativní strany, bude automaticky sdílet jejich světonázor,“ komentuje Kratochvíl a připomíná, že německá politička ubytovala ve svém domě syrského uprchlíka, což se smýšlením představitelů středoevropského regionu příliš nekoresponduje.

Sám by si prý domů uprchlíka vzal. Na univerzitě v Římě chodil do uprchlického centra a intenzivně s běženci spolupracoval.

Politolog teologem

Ke studiu na teologické fakultě, pro které se rozhodl ve vyšším věku, ho přivedly osobní důvody. „Pocházím z liberálního křesťanského prostředí,“ vysvětluje. Na druhou stranu si ale Kratochvíl čím dál víc uvědomuje, že řada pojmů, se kterými teologie pracuje, je klíčová i pro politiku.

„Například otázka naděje. To je termín, který v politologických učebnicích nenajdete, ale je vlastně naprosto centrální pro to, abychom pochopili politické chování řady lidí,“ dodává.

Dále v rozhovoru v pořadu Osobnost Plus hovořil o pozici levice v Evropě nebo proč je rád, že už není šéfem Ústavu mezinárodních vztahů.