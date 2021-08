Babiš popřel přítomnost Mynáře při jednáních s prezidentem i výrok o zastavení odposlechů

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by prezidentovi Miloši Zemanovi řekl, že zastavil odposlechy lidí v jeho nejbližším okolí. Vyloučil i to, že by u jeho setkání s hlavou státu mohl být kancléř Vratislav Mynář. Předseda vlády to v pondělí řekl České televizi. Praha 16:41 24. 8. 2021 (Aktualizováno: 17:26 24. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident o víkendu v rozhovoru pro Blesk prohlásil, že mu předseda vlády za přítomnosti kancléře sdělil, že odposlechy zastavil.

Na otázku na rozpor mezi vyjádřeními premiéra a prezidenta odpověděl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček odkazem na Mynářovo pondělní vyjádření pro CNN Prima News.

Odposlechy podle prezidenta nasadila Bezpečnostní informační služba (BIS) na jeho ekonomického poradce Martina Nejedlého a další lidi v jeho okolí.

Zeman uvedl, že o zastavení odposlechů požádal premiéra, který mu sdělil, že je zastavil.

To ale Babiš odmítá. „Nic takového jsem neříkal,“ řekl premiér ČT. U schůzek s prezidentem navíc podle něj nikdo další nebývá. „Vylučuji, že by něco takového mohlo proběhnout za přítomnosti pana Mynáře,“ dodal Babiš.

Premiér podle ČT označil prezidentovo tvrzení o zastavení odposlechů „za nesmysl“ a odmítl rovněž to, že by o záležitosti někdy mluvil s ředitelem BIS Michalem Koudelkou.

BIS v posledních dnech odmítla Zemanovy výroky přímo komentovat, zdůraznila pouze, že vždy postupuje podle zákona. Odposlechy může nasadit jen s předchozím písemným povolením předsedy senátu vrchního soudu.

Podle slov vicepremiérky za ANO Aleny Schillerové o Zemanových výrocích premiér v pondělí mluvil i s ministry. „Zaznělo to na části přípravné, kde seděli ministři za hnutí ANO. Pan premiér nás informoval, že pokud na to téma někdy s prezidentem mluvil, ale neprobírali jsme konkrétně to téma, tak nikdy u toho nebyl přítomen nikdo jiný než oni dva,“ uvedla Schillerová.

Zeman v neděli Blesku řekl, že se před několika lety dozvěděl od vysokého důstojníka BIS o odposleších ve svém nejbližším okolí. Protože sám nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle Zemana odposlechy i jeho.

„Tak jsem o tom informoval pana premiéra. Posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mi sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ uvedl.

Jeho vyjádření v úterý potvrdil Mynář. „Seděl jsem u toho rozhovoru, kdy tato záležitost, kterou pan prezident zmínil, zazněla,“ řekl Blesku.

Podle deníku ale připustil, že mohl Zeman s Babišem o tématu mluvit i na jiných setkáních, kde jako kancléř nebyl přítomen. CNN Prima News v pondělí Mynář řekl, že má informace o tom, že byl „opakovaně odposloucháván a případně i sledován BIS“.

Záležitostí se bude ve čtvrtek zabývat sněmovní komise pro kontrolu BIS. Podle předsedy komise Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) se zúčastní i Koudelka. Předpokládá, že poslancům může Koudelka na uzavřeném jednání říct víc, než může říct do médií.