Výzva premiéra Babiše slovo od slova: Choďte na testy, situace je vážná. Je to znovu tady, masivně

Premiér Andrej Babiš v sobotu odpoledne mimořádně vystoupil na brífinku, ve kterém občany opět vyzval k dodržování opatření a nezlehčování epidemiologické situace. Důrazně apeloval na to, aby lidé s vystavenou žádankou na testy šli. Ke druhému kolu senátních voleb se Babiš nevyjádřil. Co dalšího zaznělo? Přinášíme kompletní přepis. Slovo od slova. Praha 19:00 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„K pátku evidujeme v rámci systému chytré karantény 37 440 žádanek na test covid-19. Lidé bohužel nechodí na odběrná místa, nechodí na testy. Například v ÚVN (Ústřední vojenské nemocnici – pozn. red.) mělo přijít 650 lidí a přišlo jenom 420.

Chci všechny vyzvat, prosím vás, i když je nepřízeň počasí, abyste skutečně přišli, protože jste indikováni na ty odběry, je to i vaše povinnost podle zákona. Je to důležité, protože se samozřejmě může stát, že jste pozitivní a za ten čas, co nejste testováni, může dojít k přenosu nákazy.

ONLINE: Nárůst nakažených je enormní, prohlásil Prymula. Babiš nevyloučil lockdown a shání operátory Číst článek

Další věc, o kterou bych poprosil a apeloval, jsou firmy, které mají vyškoleny operátory. Já jsem dneska volal s vícero firmami, s velkými firmami. My teďka potřebujeme asi 500 navolávačů. Všichni, kteří mají profesionální, vyškolené operátory, budeme velice rádi, když nám to nabídnou, když se na nás obrátí, buď na mě nebo na vládního zmocněnce Dzurillu.

Dále bych chtěl vyzvat k nošení roušek. Pokud nemáte roušku na nose, tak je to zbytečné. Kdo sice má roušku, ale má ji pod nosem, tak to nemá žádný efekt. Poprosil bych, abychom byli disciplinovaní.

Další věc, která je velký problém: změnili jsme otvírací dobu restaurací na 20.00 a na facebooku a všude je vidět, že klienti kolem restaurací zůstávají, nedodržují vzdálenost dva metry. Chtěl bych poprosit a vyzvat všechny provozovatele restaurací, aby na to dohlídli. Chápu, že se mladí lidé chtějí bavit, ale teď skutečně jsme v situaci, která je vážná a kterou musíme společně zvládnout.

Včera jsem měl projev. Mrzí mě, že byl interpretován, jako bych někomu vyhrožoval. Já nevyhrožoval, jen jsem říkal, jaká je situace. Pokud ještě někdo zpochybňuje, že vůbec covid existuje, tak počet hospitalizovaných mluví jasně.

Zahraniční pohled na Česko: lavina případů, hašteření lékařů a premiér, jenž si vzal zemi jako rukojmí Číst článek

Celá Evropa má problém. Včera (v pátek – pozn. red.) byl nárůst sto tisíc, rekordní nárůst je nejen v České republice, ale i v Polsku, Německu, ve Francii, na Slovensku a všude. Je to znovu tady, masivně. Musíme udělat všechno pro to, abychom zploštili nárůst, protože je dramatický. Znovu pěkně prosím, hlavně provozovatele restaurací, viděli jsme fotky z Hradce Králové, tady za Národním divadlem, v Brně a všude, že nedochází k dodržování pravidel.

I dnes to řešíme. Od rána zasedá Integrovaný centrální řídící tým. V pondělí ráno v sedm zasedne bezpečnostní rada státu, jsme samozřejmě všichni v kontaktu, budeme tam mít aktuální situaci, také bude samozřejmě v pondělí vláda. Pokud to bude potřeba, svolám mimořádnou vládu.

A je to důležité, aby ti, kteří jsou objednaní, aby šli na ten odběr, teď, co nejdřív, přes víkend. Aby to nenechávali na pondělí, někteří dokonce vůbec nechodí. Je to důležité a prosím, apeluju, abychom to brali vážně, protože situace je vážná. Nechceme naši ekonomiku znovu zavřít, ale pokud se dostaneme do situace, že budeme mít predikce, které budou směřovat k tomu, že to naše nemocnice nezvládnou, tak to nemůžu vyloučit, i když jsme opakovaně říkali, že to nechceme.“