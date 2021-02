Babiš: Ministři se musí připravit na konec nouzového stavu, jednání s opozicí jsou bez výsledku

Premiér Andrej Babiš (ANO) uložil ministrům řešit situaci, která by nastala, kdyby Poslanecká sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Novinářům ve středu před odletem na návštěvu Srbska řekl, že doufá, že opoziční strany zapomenou na politiku a budou myslet na zdravotnictví. Varoval, že bez nouzového stavu nebude možné řešit situaci v nemocnicích přeplněných pacienty s covidem-19. Praha 9:12 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet minulý týden ztratil podporu KSČM při prodlužování nouzového stavu, shodu zatím nenašel ani s opozicí.

Schůzky s Piráty a STAN a zřejmě i koalicí ODS, TOP 09 a lidovců by měly pokračovat ve středu.

„Výsledek není žádný, my jednali do noci. Požadavky opozice jsou ekonomického charakteru a měly by nedozírné následky na rozpočet,“ řekl k úternímu jednání Babiš. Kritizoval, že strany navrhují opatření s dopady na rozpočet a ten pak nechtějí podpořit.

Situace v ČR podle premiéra není dobrá. „Máme přeplněné nemocnice a bez nouzového stavu to bude velký problém,“ uvedl.

Zapomenout na politiku

Ministrům zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) i dalším členům kabinetu proto uložil řešit situaci pro případ, že nouzový stav skončí 14. únorem. Premiér ale doufá, že opozice zapomene „na politiku a volby“ a žádost vlády podpoří.

Opakované debaty o nouzovém stavu považuje za zpolitizované.

Blatný by se podle Babiše měl soustředit na to, aby byl konečně přijat zákon, který dá jeho resortu pravomoci rozhodovat o nutných opatřeních bez nouzového stavu.

Kabinet předlohu za tímto účelem schválil loni v květnu, Sněmovna ji však neprojednala. V říjnu Babiš uvedl, že ve Sněmovně je řada předloh a prioritu mají daňový balíček, ošetřovné či rozpočet.

Legislativci z ministerstev zdravotnictví, vnitra i Úřadu vlády podle Babiše analyzují zákonnost postupu, kdy by kabinet záhy po skončení nouzového stavu vyhlásil nový.

Hamáček v úterý řekl, že by to mohlo znamenat obcházení Ústavy ČR. „Otázka je, zda by to mohlo fungovat jako poslední záchranná brzda,“ uvedl a zcela možnost nevyloučil. Žádost o další prodloužení nouzového stavu do 16. března vláda schválila v pondělí.