Lidé ukázali obavy z návratu komunistů, míní opozice o protestech proti Babišovi před Českým rozhlasem

Pískotem během projevů představitelů hnutí ANO při úterní pietě za oběti okupace v roce 1968 lidé podle opozičních politiků ukázali obavy z návratu komunistů k moci. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka na twitteru napsal, že mělo proběhnout hluboké poklonění obětem okupace, ale lidé nemohli mlčet. „Vůči premiérovi a těm kdo se dnes o komunisty opírají," uvedl.

„Stejně jako před padesáti lety dnes u Českého rozhlasu lidé projevili svůj názor na to co se děje. Byl to pietní akt a mělo to být hluboké poklonění obětem okupace, ale lidé nemohli mlčet, vůči premiérovi a těm kdo se dnes o komunisty opírají,“ napsal na twitter Jurečka.

‚Něco hovadského‘

Zkritizoval také projev Andreje Babiše (ANO). Ten byl na místě přehlušen protesty demonstrujících lidí. „Děkuji vám a děkuji všem za podporu. Děkuji našim fanouškům, že nám zvedají preference,“ řekl v závěru projevu premiér.

„Děkovat při jakémkoliv pietním aktu za preference může jen člověk, který nemá vůči dané pietě úctu, který nechápe souvislosti. Tímto se Andrej Babiš vlastně veřejně vysmál všem obětem a také všem, kterým okupace a další vývoj změnila životy. Je to něco hovadského a bezohledného, napsal místopředseda KDU-ČSL.

Vondráčkova reakce

Předseda poslaneckého klubu lidovců Bartošek dodal, že pozváním komunistů k moci hnutí ANO pošlapalo památku roku 1968. Vondráček z ANO, který se proti pískotu ohradil i během svého projevu před budovou Českého rozhlasu, zdůraznil, že komunisté ve vládě nesedí.

„Zvedli ruku pro vládu protože na rozdíl od těch ostatních mají rozum a ví, že když chce být někdo v opozici, tak napřed musí být nějaká vláda, ale nejsou ve vládě, nemají žádné vládní funkce,“ prohlásil.

Pirát a místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal řekl, že lidé chtěli dát najevo, že jsou naštvaní na předsedu hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. „To vyjádření nesouhlasu bylo určitě adekvátní situaci. Samozřejmě, je otázkou, jestli se takové vyjádření má pořádat během piety. Dají se zvolit třeba tiché způsoby protestu,“ míní Pikal. Dodal, že Piráti věnec položili až po skončení piety. Chtěli se tím oddělit od předchozího dění, které Pikal označil za nedůstojné.

‚Trochu nevkusné‘

Zástupci TOP 09 položili květiny také až později, aby se oddělili od akce spojené s Babišem. Předseda strany Jiří Pospíšil řekl, že občané mají právo spontánně vyjádřit svůj názor. „Ve chvíli, kdy pan premiér vládne s komunisty a jde uctít památku obětí komunistického puče a útoku sovětských komunistů na Československo, tak je to podle mého názoru trochu nevkusné,“ uvedl.

Babiš by podle něj podobné akce neměl navštěvovat. „To, co my si tady dnes připomínáme, je v přímém rozporu s tím, jakou politiku on dnes dělá, protože s komunisty vládne,“ řekl v úterý.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který na místě nebyl, uvedl, že když na oběti okupace vzpomíná „bývalý estébák“, je to urážka obětí. „Leč co naplat, premiérem se stal legitimně a premiér před rozhlasem mluvit musel. Když však na závěr projevu poděkoval fanouškům ANO za preference, zneuctil pietní akt vědomě,“ napsal na twitteru.