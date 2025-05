Babiš s Nagyovou opět usednou na lavici obžalovaných kvůli Čapímu hnízdu. Soud je nyní odsoudit nemůže

Od prvního momentu, kdy přišel Andrej Babiš s Janou Nagyovou do soudní síně jako obžalovaní z dotačního podvodu, uplynulo už více než dva a půl roku. A konečný verdikt je stále v nedohlednu. Vrchní soud v Praze začne v pondělí rozplétat skládačku, zda Babiš účelově vyvedl firmu, aby získal padesátimilionovou evropskou dotaci. Odvolací soudci se sami chystají vyslýchat svědky i provádět listiny. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 0:10 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) opět stane před soudem v kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík, Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kauza Čapí hnízdo už v pondělí opět zamíří před soud, tentokrát před Vrchní soud v Praze. Už nadvakrát soudní senáty zprostily Andreje Babiše a Janu Nagyovou (oba ANO) obžaloby, která je viní z toho, že účelově vyvedli firmu z holdingu, aby získali nárok na evropskou padesátimilionovou dotaci určenou pro malé a střední podniky.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch se ale ani jednou se závěrem předsedy Jan Šotta neztotožnil a pokaždé se proti rozsudku odvolal. Naposledy k tomu přikročil v dubnu loňského roku. Dřívějšímu projednání ale bránila imunita obžalované Nagyové, která se mezitím stala europoslankyní. Přišla o ni až letos v dubnu.

Šaroch se odvolal proti zprošťujícímu rozsudku u obou obžalovaných. V odvolání poukázal na podle něj nesprávné hodnocení důkazů, ale i na údajně nesprávně vyvozené závěry.

„Ve stručnosti lze doplnit, že se státní zástupce zejména zabýval otázkou působení společnosti na stejném relevantním trhu, otázkou propojení podniků či společností s dalšími společnostmi, či otázkami souvisejícími s posouzením toho, že společnost nebyla malým a středním podnikem,“ popsal mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala serveru iROZHLAS.cz.

Zabránění ping pongu

Zatímco při prvním odvolání vrchní soud projednal případ za zavřenými dveřmi a rozsudek zrušil, nyní soudci nařídili celkem osm jednacích dní. Nagyová už avizovala, že má v plánu se líčení zúčastnit, Babiš na dotazy nereagoval.

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nařízená jednání zdůvodňuje tím, že se vrchní soud snaží v souladu s nedávným rozhodnutím Ústavního soudu zamezit „ping pongu mezi první a druhou instancí“. Odvolací soud totiž na kauzu podle ní nahlíží jinak.

„Soud prvního stupně pana obviněného (Andreje Babiše - pozn. red.) zprostil obžaloby a soud druhého stupně má jiný názor,“ řekla ve vysílání Radiožurnálu.

Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soud však nyní podle pravidel trestního řádu nemůže Babiše ani Nagyovou odsoudit. Případ může například vrátit Šottovi k dalšímu projednání s tím, že ho zaváže, jak konkrétně má dál postupovat.

„To je ten princip, o který usiluje doktor Šaroch, aby v případě, že se soud druhé instance domnívá, že by mělo být rozhodnutí jiné, to znamená nikoli zprošťující, tak aby mohl soudce soudu první instance zavázat, musí otevřít takzvané dokazování, některé důkazy provést a pak teprve může soudce zavázat,“ uvedla Bradáčová.

Opominuté důkazy

Vrchní soud počítá s tím, že provede některé listinné důkazy, výslechy svědků a znalců, sdělila mluvčí Eliška Duchková. „Přesný průběh ani konkrétní jednotlivé kroky v tuto chvíli sdělit nelze, neboť jsou plně v dikci rozhodujícího senátu a odráží též procesní návrhy stran v průběhu jednání,“ odpověděla na dotazy.

Právě za to, že měl soudce Šott opomíjet některé důkazy, ho kritizoval odvolací soud už v prvním verdiktu, kterým mu případ poslal zpět na stůl. První zprošťující rozsudek totiž postavil na výpovědi technického dozoru na farmě Čapí hnízdo Jana Bareše.

Odvolací soudní senát jeho slova nezpochybnil, pozastavil se však nad tím, že je soudce Šott postavil nad všechny ostatní důkazy. „Rozhodně však odvolací soud nesdílí názor, že tato jediná výpověď je tak zásadního charakteru, že by byla způsobilá celou důkazní situaci zvrátit,“ dospěl k závěru.

Z jeho výpovědi totiž vyplynulo, že Babiš nejdříve ze společnosti udělal rodinnou firmu a až posléze začal s pomocí Nagyové uvažovat nad tím, že by požádal o evropskou dotaci.

S takovou interpretací ale odvolací soud nesouhlasil a v usnesení jízlivě shrnul, že se Šott uchýlil ke „spekulacím a hypotézám“. „A pokud zde hovoří o ‚prázdných místech‘ v důkazní situaci, tato lze jistě do značné míry zaplnit důkazy opomenutými. Rozsah důkazního materiálu je naopak až neobvykle rozsáhlý,“ napsali soudci.

Že by soudce Šott povýšil Barešovu výpověď nad ostatní, ale v posledním verdiktu odmítl. „Nejde o to, že bychom výpověď pana Bareše nadřadili dalším důkazům a řekli bychom, že zcela svrhl celou důkazní situaci. Jde ale o to, že verzi obhajoby skutečně podpořil a že především o verzi obžaloby nejsou jednoznačné důkazy,“ nastínil Šott.