Babiš s Okamurou se ve Sněmovně přetahovali o slovo. Pekarová jim pohrozila vyloučením ze sálu
Roztržka ve sněmovně kvůli pořadí přednostních práv.— Vojtěch Tomášek (@vojtech_tomasek) September 9, 2025
Předsedové opozičních hnutí ANO a SPD trvali na tom, že mají dostat slovo jako první. Podle předsedkyně Sněmovny se přihlásili později, než jiní řečníci a slovo proto nedostali. @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/f7G8M8SWGX
Poslední řádná schůze Poslanecké sněmovny před říjnovými volbami začala roztržkou mezi koalicí a opozicí o pořadí přednostních práv. Šéfové ANO a SPD Andrej Babiš, který ve sněmovních volbách kandiduje v Moravskoslezském kraji, a Tomio Okamura, kandidující do dolní komory ve Středočeském kraji, trvali na udělení slova. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 to odmítla s tím, že porušují jednací řád a že je nechá ze sálu vyvést.
„Opakovaně podle jednacího řádu vyzývám, abyste se ujali svého místa, nebo vás budu muset nechat vyvést ze sálu, protože porušujete jednací řád,“ pohrozila Pekarová Adamová předsedům obou opozičních hnutí.
ONLINE: Opozice chce měnit program poslední schůze Sněmovny. Poslanci můžou jednat i přes noc
Číst článek
Roztržka začala hned po zahájení schůze a Sněmovnu zablokovala víc než na čtvrt hodiny. Babiš s Okamurou přitom trvali na tom, že mají dostat slovo jako první. Podle předsedkyně dolní komory parlamentu se ale přihlásili později než jiní řečníci, a proto slovo nedostali.
„Pane předsedo Okamuro, pane předsedo Babiši, jste přihlášeni. To pořadí je tak, že ten, kdo se přihlásí před tím druhým, má přednost,“ pronesla Pekarová.
Jako první měl vystoupit předseda klubu ODS Marek Benda, s nímž se v jednu chvíli Babiš přetahoval o mikrofon. Babiš i Okamura nakonec řečniště opustili a Benda mohl navrhnout a také prosadit prodloužení jednacího dne i přes noc.
Návrh zdůvodnil tím, že ač projednání navrženého programu schůze by podle něho zabralo nejvýše 45 minut, než se k němu poslanci dostanou, může s ohledem na vystoupení ke změnám programu zabrat pět až sedm hodin.
Jedná se přitom o vůbec poslední řádnou schůzi Sněmovny před říjnovými volbami. Poslanci se mají zabývat zejména dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Na programu schůze je rovněž jedna mezinárodní smlouva.