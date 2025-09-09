Babiš s Okamurou se ve Sněmovně přetahovali o slovo. Pekarová jim pohrozila vyloučením ze sálu

Poslední řádná schůze Poslanecké sněmovny před říjnovými volbami začala roztržkou mezi koalicí a opozicí o pořadí přednostních práv. Šéfové ANO a SPD Andrej Babiš, který ve sněmovních volbách kandiduje v Moravskoslezském kraji, a Tomio Okamura, kandidující do dolní komory ve Středočeském kraji, trvali na udělení slova. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 to odmítla s tím, že porušují jednací řád a že je nechá ze sálu vyvést.

Aktualizujeme Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Opakovaně podle jednacího řádu vyzývám, abyste se ujali svého místa, nebo vás budu muset nechat vyvést ze sálu, protože porušujete jednací řád,“ pohrozila Pekarová Adamová předsedům obou opozičních hnutí.

ONLINE: Opozice chce měnit program poslední schůze Sněmovny. Poslanci můžou jednat i přes noc

Číst článek

Roztržka začala hned po zahájení schůze a Sněmovnu zablokovala víc než na čtvrt hodiny. Babiš s Okamurou přitom trvali na tom, že mají dostat slovo jako první. Podle předsedkyně dolní komory parlamentu se ale přihlásili později než jiní řečníci, a proto slovo nedostali.

„Pane předsedo Okamuro, pane předsedo Babiši, jste přihlášeni. To pořadí je tak, že ten, kdo se přihlásí před tím druhým, má přednost,“ pronesla Pekarová.

Jako první měl vystoupit předseda klubu ODS Marek Benda, s nímž se v jednu chvíli Babiš přetahoval o mikrofon. Babiš i Okamura nakonec řečniště opustili a Benda mohl navrhnout a také prosadit prodloužení jednacího dne i přes noc.

Návrh zdůvodnil tím, že ač projednání navrženého programu schůze by podle něho zabralo nejvýše 45 minut, než se k němu poslanci dostanou, může s ohledem na vystoupení ke změnám programu zabrat pět až sedm hodin.

Jedná se přitom o vůbec poslední řádnou schůzi Sněmovny před říjnovými volbami. Poslanci se mají zabývat zejména dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Na programu schůze je rovněž jedna mezinárodní smlouva.

Vojtěch Tomášek, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme