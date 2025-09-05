Babiš se po úderu berlí vrátil a znovu odstartoval kampaň. ‚Jsem jasný kandidát na premiéra,‘ vyhlásil
Předseda ANO Andrej Babiš vyvezl své hnutí do svého přechodného bydliště, Moravskoslezského kraje, kde letos kandiduje a kde odstartovali ostrou fázi kampaně a představili program. Právě dlouho odkládanému zveřejnění hlavních bodů, které chce ANO u vlády změnit a jež vyvolalo ostrou odezvu u jejich hlavního rivala koalice Spolu, se věnuje pátý díl Volebního deníku Radiožurnálu a iROZHLAS.cz.
Nejsilnější opoziční strana zahajovala svou ostrou kampaň v Ostravě přímo v areálu Dolních Vítkovic mezi vysokými pecemi a s výhledem, který už dnes znají hlavně návštěvníci festivalů.
Industriální prostor, kde se dříve vyrábělo železo, byl podle politologa Michala Pinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro představení programu a start kampaně ANO ušitý přesně na míru tomu, jak si hnutí dlouhodobě představuje svou strategii.
„V bývalé volební baště sociální demokracie uprostřed Ostravy v bývalém průmyslovém areálu si našli impozantní prostory tak, aby vhodným způsobem oslovili svého voliče, pro kterého se rozhodli, a to je dnes velká skupina obyvatel Moravskoslezského kraje,“ popsal Pink.
Přímo pod bývalou vysokou pecí mělo ANO pódium se dvěma obrazovkami. Kromě vedení hnutí stáli na pódiu i krajští lídři a asi patnáctka členů mládežnické organizace Mladé ANO. Mimo pódium pak byli i další politici ANO, současní poslanci a hlavně lidé z moravskoslezské kandidátky.
Výkop kampaně byl ale především pro novináře, ne pro běžné lidi z ulice, kolem dokola byla rozestavěná polepená auta. Podle týmu hnutí ANO to tak bylo proto, že chtěli médiím ukázat, s čím vyráží na kontaktní kampaň. Stála tam i pojízdná ordinace, například pro měření cholesterolu nebo tlaku.
Dlouho očekávaný program
ANO také ve čtvrtek zveřejnilo svůj dlouho očekávaný program, a to pouhých 30 dnů před volbami. Vedení hnutí dlouhodobě říkalo, že jej chce představit těsně před volbami proto, aby se jím konkurence příliš neinspirovala.
Mezi své priority si dalo ceny energií, bydlení nebo potravin, zastropování věku odchodu do důchodu, digitalizaci nebo zpřísnění migračního zákona.
Babiš se často odvolával na to, že už vládu hnutí ANO v minulosti tvořilo, a to ve dvou volebních obdobích za sebou. „Naše země má obrovský potenciál, můžeme opět patřit mezi nejúspěšnější země Evropy, jako jsme patřili v roce 2021, kdy hnutí ANO předávalo vládu pětikoalici,“ prohlásil.
„Jsem jasný kandidát na premiéra. Byl jsem premiérem a naši voliči si to také přejí,“ dodal poté v rozhovoru s médii.
Zpět ke kontaktní kampani
Klíčovou součástí kampaně je pro hnutí ANO už dlouhé měsíce setkávání se s voliči. Poté, co se tam rozhodl kandidovat, se Babiš do Moravskoslezského kraje napůl přestěhoval.
„Zdá se, že nejvíce funguje snaha politiků oslovit skutečné voliče a být s nimi v kontaktu. Může to být buď na osobní rovině, jako to vidíme u hnutí ANO, kdy to velmi dobře funguje u Andreje Babiše, který se do toho položil s velkým úsilím. Pak to ale může být i nějaký typ debat s voliči, jaký pořádá Petr Fiala (ODS, kandiduje za Spolu) nebo Vít Rakušan (STAN),“ popsala ve speciálu Radiožurnálu socioložka a hlavní analytička STEM Jitka Uhrová.
Po pondělním fyzickém útoku, kdy Babiše na mítinku udeřil muž berlí, šéf ANO na dva dny kontaktní kampaň přerušil. Po čtvrtečním zahájení ostré fáze se ale k přímému setkávání s občany vrátil, z Dolních Vítkovic se vydal k nákupnímu centru.
Útočník, kterého policie podezírá z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví, se později Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje a že se zachoval špatně. Babiš omluvu přijal a uvedl, že by nadále jeho kampaň měla pokračovat beze změn.
Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity může fyzický útok na Babiše u jeho podporovatelů vzbudit sympatie. „Dost komentátorů říká, že to výrazně pomohlo Donaldu Trumpovi. Tím si nejsem jistý, vidíme, že politická scéna je natolik rozdělená, že to ve výsledku třeba nemusí pomoci až tak, jak bychom se domnívali,“ popsal v Osobnosti Plus.
Varování Spolu
Jen chvíli po zveřejnění programu ANO na svou konkurenci reagoval premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala.
Konkrétně si vybral bod, ve kterém ANO slibuje ústavní prosazení celostátního referenda. Fiala tento krok společně s několika dalšími programovými body spojil s hnutím SPD a Stačilo! a naznačil tak možnou povolební koalici svých soupeřů.
„Když se podíváme na jejich program, tak nejvíce shodných bodů najdeme právě s SPD, případně Stačilo!, ale jejich případné skládání vlády, pokud k tomu dojde, bude hodně komplikované a složité,“ domnívá se politolog Pink.
Babiš ale před novináři nechtěl konkrétně komentovat možné povolební spolupráce, opět ale vyloučil, že by se za vlády ANO konalo referendum o Evropské unii a NATO.
„Jsme jediní, kteří víme, o čem je řídit ministerstvo, o čem je zahraniční politika, o čem je politika v EU. Menšinová vláda se nedá vyloučit. Chceme stabilní vládu založenou na programovém konsenzu,“ řekl s tím, že i voliči ANO chtějí vědět, s kým by případně hnutí vládlo.
„Je jasné, že asi nedostaneme 50 procent, ale uvidíme. Nejsem schopen k tomu říci víc,“ dodal.
Všechny dosavadní průzkumy a volební modely zatím přisuzují hnutí ANO vítězství.