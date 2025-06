Babiš se ve Sněmovně omluvil Stanjurově manželce. Rok a půl zpátky ji nařkl z účasti na tunelování Opavy

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý ve Sněmovně od řečnického pultu omluvil manželce ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) Haně Malurové za svá slova z 29. listopadu 2023. Ve Sněmovně o ní tehdy hovořil v souvislosti s údajným tunelováním rozpočtu Opavy. Praha 20:50 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš odchází z Vrchního soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan ministr financí lže jako premiér Fiala, to už je jednotka lhaní. A vy jste nám tady mohl vyprávět jako elektrotechnik o tom, jak se tuneluje rozpočet Opavy přes vaši manželku, to jste tady mohl vyprávět,“ řekl Babiš tehdy. Za svá slova se už tehdy omluvil poté, co si situace v jednacím sále vyžádala krátké přerušení debaty.

Nejvyšší soud odmítl dovolání Babiše. Omluva novinářce Holcové stále platí Číst článek

„Není známo nic o tom, že by manželka ministra financí pana ing. Zbyňka Stanjury, paní mgr. Hana Malurová MBA, tunelovala jakýkoli rozpočet, či se dopouštěla jakéhokoli jiného nezákonného nebo nemorálního jednání. Mé tvrzení o tom, že se přes ni tuneluje rozpočet Města Opavy, bylo nepravdivé. Za to se paní magistře Haně Malurové MBA omlouvám,“ řekl v úterý Babiš od řečnického pultu.

Není jasné, zda se Babiš omluvil Malurové z vlastní vůle, nebo kvůli nařízení soudu. Babiš v současnosti v příspěvku na síti X vyzval ke konci Stanjury ve vládě kvůli kauze kolem daru bitcoinů.

Sněmovna 29. listopadu 2023 projednávala v závěrečném čtení státní rozpočet na rok 2024. Babiš kritizoval vládu a ministra Stanjuru obviňoval ze lží. Kvůli narůstajícímu hluku musela místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) na několik minut přerušit jednání.

Babišova omluva Kalouskovi za výrok, že ‚zabil lidi cez padáky‘, platí, rozhodl Ústavní soud Číst článek

„Já bych se chtěl vyjádřit, protože pan Stanjura mě tady chtěl fyzicky napadnout asi venku. Já jsem citoval samozřejmě média za jeho působení v Opavě, a pokud samozřejmě se ho to dotklo a není pravda, že tam dělal kšefty v Opavě přes firmu, kde byla jeho manželka, tak se omlouvám,“ řekl Babiš po přestávce.

Babiš se musel v minulosti za svá slova omluvit již několikrát. Například letos v březnu zamítl Ústavní soud Babišovu stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu, na jehož základě se musel omluvit bývalému politikovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi.

Důvodem byl Babišův výrok, že Kalousek ještě jako ministerský náměstek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“.