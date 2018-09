,Udělali ze mě zrůdu. Pochybuji, že ty děti existují‚‘ řekl Babiš o návrhu Šojdrové. Podle něj je ,pomatená‘

Iniciativa europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) přijmout 50 syrských sirotků vyvolala v posledních dnech silnou politickou reakci. Ve středu o tématu jednali i poslanci. Polovina senátorů pak vyzvala k přijetí těchto dětí, což premiér Andrej Babiš už v neděli odmítnul. V pátek se však chce s europoslankyní sejít a o tématu debatovat. „Považuji za nechutné, když někdo do předvolebního boje bere děti,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 20:32 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Může vás paní europoslankyně ještě přesvědčit, abyste její návrh na přijetí dětí ze Sýrie přijal?

Mrzí mě, jak se to celé vyvinulo. Komentoval jsem to i na Evropské radě. Považuji za nechutné, když někdo do předvolebního boje bere děti. To je fakt nechutné. Paní Šojdrová (kandidátka v komunálních volbách v Kroměříži, pozn. red.) byla někde v táboře v dubnu a teď si vzpomněla. Mění ale pozice. Jednou jsou to kluci od 14 do 17 let... chce je adoptovat, potom je zase nechce. Chce aby přišli, potom aby odešli. Věřte mi, že jsem diskutoval s lidmi, kteří tomu rozumí, třeba s velvyslankyní (Evou Filipi), která je v Sýrii. Zítra jsem na naši schůzku pozval Šimona Pánka, přijde i paní Novotná z ministerstva vnitra (Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky, pozn. red.), která tomu rozumí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Andrej Babiš k tématu přijetí 50 sirotků ze Sýrie

Chceme těm dětem pomoci. Ale musí žít v prostředí, kde se narodily a kde vyrostly. To srovnávání s Wintonovými dětmi je neskutečně nechutné. (Takové přirovnání použil například Miroslav Kalousek z TOP 09 na twitteru, použili ho ale i senátoři ve své výzvě, pozn. red.)

Byl jsem tím, kdo přispěl na ten památník (Památník rozloučení na pražském Hlavním nádraží, pozn. red.). Pan sir Winton zachránil děti před smrtí. Tyhle děti jsou mimo válečné období. Takže je to nechutná kampaň. Velice mě to mrzí. Samozřejmě budeme pomáhat, ale chceme pomáhat syrským dětem tam, kde jsou.

Kritika Babiše, Zemana i odmítnutí 50 syrských dětí. Demonstranti žádali hlasování o nedůvěře vládě Číst článek

Mezičasem se zjistilo, že máme v Čechách 2000 dětí, které usilují o opatrovnictví, které hledají náhradní rodiče. Takže pokud mě tu senátoři k něčemu vyzývají, je to jenom kampaň KDU-ČSL. Zeptám se jich, jak budou pomáhat našim dětem. Já jim pomáhám, mám soukromě nadaci Agrofertu. Největší privátní nadaci, která od založení rozdala 340 milionů korun. A v roce 2016 jsem zaplatil za 450 tisíc dialyzační přístroj pro syrské děti.

To, že ze mě teď udělali zrůdu, je nechutné. Já to odmítám a těším se, co paní Šojdrová zase zítra (v pátek) vymyslí.

Má se ale paní europoslankyně vůbec chystat na tu schůzku s vámi s nějakou nadějí? Protože…

Ona je pomatená! Proč vůbec říká, že to jsou sirotci!? Jak to může vědět? Já chci vědět, kde ty děti jsou a jak to řešit. Nerozumím tomu. Nechápu, proč místo aby nejdřív požádala o setkání se mnou, tak žádá mojí manželku a manželku prezidenta. Je to jenom kampaň, aby se zviditelnila. A myslím, že se dost zkompromitovala. Rád si ji vyslechnu.

Budou tam sedět lidé, kteří tomu rozumí. Česká republika má MEDEVAC (vládní, zdravotně humanitární program, pozn. red.), pomohli jsme dvěma a půl tisícům pacientů, takže paní poslankyně už měla přijít dávno. Rád to s ní proberu. Těm dětem pomůžeme, pokud existují, o čemž silně pochybuji. Ale pomůžeme jim tam, kde jsou.

Je třeba přijmout syrské sirotky, vyzývá premiéra polovina senátorů Číst článek

Kdyby se ukázalo, že je to nezpochybnitelné, že skutečně jde o válečné sirotky. Nezměnil byste názor?

Pomůžeme jim. A pokud jste se díval na rozhovor v České televizi, paní Pavla Gomba, šéfka UNICEF řekla, že jenom za srpen se do Sýrie vrátilo 200 tisíc lidí. Ty vyrostly v nějakém prostředí.

Je pět milionů uprchlíků, kteří se chtějí vrátit domů. Proč tady někdo přichází a chce je znásilňovat? Tady je chceme zavřít do dětských domovů? Co s nimi budeme dělat? Vždyť tomu ta paní nerozumí. Zítra (v pátek) přijdu s lidmi, kteří tomu rozumí. Pokud nám skutečně řekne – tady je padesát sirotků, tak jim pomůžeme. Ale tam, kde jsou.

Do této diskuze se už vmíchaly i některé rodiny na české straně, které prohlásily, že jsou ochotné děti ze Sýrie přijmout. Tomu byste bránil?

Ne. To nebudu. Ty rodiny asi netuší, jaká je to procedura, že nemáme se Sýrií žádnou smlouvu. Stát má úřad na ochrau dětí, pan Kapitán (Zděnek Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, pozn. red.) byl u mě a určitě zprostředkujeme jednání, aby vůbec věděli, o čem je řeč.