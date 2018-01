Vitaj doma, pozdravil Fico v Bratislavě Babiše. Premiér odpovídal česky

Premiéři České a Slovenské republiky budou společně prosazovat odmítavý postoj k migračním kvótám. Jak Andrej Babiš, tak Robert Fico považují systém na přerozdělování uprchlíků za nefunkční a nesmyslný. Oba premiéři se na tom shodli v Bratislavě, kam se Andrej Babiš vydal na první oficiální návštěvu v roli ministerského předsedy. Bratislava 16:50 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a slovenský premiér Robert Fico | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Když na tiskové konferenci vítal Robert Fico českého premiéra, ještě jednou rodákovi z Bratislavy řekl, že ho vítá doma, i když dodal, že říct to v té situaci asi není vhodné. I sám Andrej Babiš připustil, že je to pro něj zvláštní pocit.

„Samozřejmě, pro mě je to velice řekněme neobvyklý pocit. Když jsem přistával v Bratislavě, tak jsem si uvědomil, co se stalo. Nicméně jsem rád, že jsem navázal na tradici a že moje první oficiální zahraniční cesta směřuje právě do Slovenské republiky,“ prohlásil Babiš.

Velká očekávání vzbuzoval dotaz, v jakém jazyce bude Babiš mluvit na tiskové konferenci – mluvil česky, i když občas se ozvalo nějaké slovenské slovíčko.

Premiéři rozebírali řadu témat, například společného oslavy 100. výročí vzniku republiky, které si letos Češi i Slováci připomínají, nebo přístup k Evropské unii.

Robert Fico se vyjádřil i k žalobě Evropské komise na Česko a další státy kvůli neplnění kvót. Prohlásil, že Slovensko bude vůči Česku i Maďarsku nebo Polsku solidární, protože s kvótami nesouhlasí a odmítá je plnit. Uprchlíků Slovensko přijalo o několik víc než Česká republika, přesto se stíhání Evropské komise vyhnulo.

Oba premiéři zopakovali, že prosazují, aby se tak zásadní rozhodnutí jako to o kvótách, přijímalo v Evropské radě souhlasem všech a ne přehlasováním menšiny.