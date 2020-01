Babiš chce zjednodušit odvolávání ministerských náměstků. Superúředník Postránecký to podporuje

Babiš minulý týden vyzval prvního náměstka na ministerstvu dopravy Tomáše Čočka i ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelicu k rezignaci kvůli zakázce na e-shop s dálničními známkami. Ani jeden ho ale nevyslyšel.

Nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) chce řešit situaci tak, že vypíše výběrová řízení na pozice všech náměstků. Premiér to považuje za jeden z důvodů, proč by se měl změnit zákon.

„Případ zakázky Státního fondu dopravní infrastruktury, takzvaného e-shopu, ukázal v praxi, že zákon o státní službě není dobrý,“ řekl Babiš Radiožurnálu. „Řeším nyní úpravu zákona tak, aby vůbec měl ministr možnost manažerského vedení.“

Pro sjednocení odborných a politických náměstků by byl i šéf státní služby Josef Postránecký. Zachoval by jen ty politické, které může ministr kdykoliv odvolat. „Všude jinde v Evropě má vrcholová úroveň politický obsah a přichází a odchází s příslušným ministrem,“ vysvětlil Radiožurnálu. Pod státní službou by pak podle něj byli ředitelé sekcí a další vedoucí