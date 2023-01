Soudci Čapího hnízda se nemusí řídit Šarochovým návrhem. Na stole je zproštění viny i přísnější trest

Dopustili se Jana Nagyová s Andrejem Babišem při stavbě Čapího hnízda trestného činu? Takové rozuzlení slibuje pondělní soudní jednání o možném dotačním podvodu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch sice navrhl tresty pod hranicí zákonné sazby, senát se tím však v případě uznání viny vůbec nemusí řídit. „Soud není vázán návrhem, který předložil státní zástupce,“ řekl serveru iROZHLAS.cz právník Tomáš Gřivna z Univerzity Karlovy. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 14:25 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný Andrej Babiš si před závěrečnou řečí během krátké přestávky soudu přikryl své přípravy kabátem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudní líčení v kauze Čapí hnízdo po patnácti jednacích dnech míří do finále, rozsudek nad Andrejem Babišem (kandidát na prezidenta) a Janou Nagyovou (oba ANO) vynese soudce Jan Šott v pondělí v 9.00 hodin.

NÁVRH ŽALOBCE ŠAROCHA Státní zástupce Jaroslav Šaroch si stojí za textem obžaloby a navrhl souzeným tyto tresty: Jana Nagyová - úhrnný trest odnětí svobody na 3 roky s podmíněným odložením na 5 let + peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun

- úhrnný trest odnětí svobody na 3 roky s podmíněným odložením na 5 let + peněžitý trest ve výši 500 tisíc korun Andrej Babiš - odnětí svobody na 3 roky s podmíněným odložením na 5 let + peněžitý trest ve výši 10 milionů korun

Státní zástupce Jaroslav Šaroch sice navrhl podmíněné tresty a finanční pokuty, jak ale serveru iROZHLAS.cz potvrdili právníci Tomáš Sokol a Tomáš Gřivna, soud se tím vůbec nemusí řídit.

Senát v čele se Šottem tak může postupovat několika způsoby: zprostit Babiše obžaloby, uložit mu trest, jak navrhoval státní zástupce, nebo ho zmírnit či zpřísnit.

„Soud není vázán návrhem, který předložil státní zástupce. V případě, že by odsuzoval, je to pro něj určitý signál, s čím se státní zástupce spokojí. Pokud uloží jiný trest, než navrhl státní zástupce, může to znamenat, že například podá odvolání. Je to rozhodnutí senátu, jestli bude trest považovat za souladný se svým vnímáním,“ uvedl v obecné rovině Tomáš Gřivna, vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Stejný názor má i Sokol. Pokud by však v pondělí uznal soud Babiše s Nagyovou vinnými, nepředpokládá nižší než navrhované tresty. „Představa, že by Babiš odešel ještě s nižším trestem, se nezdá být příliš pravděpodobná, teoreticky to možné je. Ale například ten peněžitý trest může být nižší,“ myslí si.

Důležité je podle něj odůvodnění trestu, tím totiž i soud případně zdůvodní, proč se rozhodl nevyslyšet návrh žalobce.

NÁVRH OBHAJOBY Obhájci bratří Bartončíkové a Eduard Bruna odmítají, že by jejich klienti Babiš s Nagyovou spáchali trestný čin a navrhli soudu zprostit je obžaloby.

Přísnější právní kvalifikace

Na stole však leží ještě jedna možnost. Žalobce Šaroch navrhuje Babiše odsoudit za pomoc k trestnému činu dotačního podvodu, soudce Šott ale avizoval, že by tuto kvalifikaci mohl změnit na zvlášť závažný zločin poškozování finančních zájmů Evropské unie.

„Soud může změnit kvalifikaci trestného činu, ale musel by na to upozornit. V rámci právního státu zde platí zákaz překvapivých rozhodnutí. Musel by tedy na to upozornit tak, aby na to obě strany měly možnost reagovat,“ potvrdil Sokol správnost postupu předsedy Šotta.

Co již změnit nejde, je obsah obžaloby, a tudíž skutky, za které jsou Babiš s Nagyovou souzeni. „Právní kvalifikace je druhotná. Prvotní je vymezení skutku, který je popsán v obžalobě, neboť soud může rozhodnout pouze o takovém skutku, který byl předmětem žalobního návrhu,“ upozornil Gřivna.

Byl to trestný čin?

S jakým výsledkem celá kauza u Městského soudu v Praze skončí, není jisté. Rozhodne se o tom až na pondělním jednání. Tipovat závěry soudu si netroufá ani ostřílený právník Sokol.

„Jsou tam dvě otázky. Většina lidí přemýšlí, zda se to stalo tak, jak tvrdí obžaloba, to znamená se záměrem obejít dotační podmínky. O tom to celé bylo. Ale z mého pohledu je druhá dosti složitá otázka: pokud by se to stalo přesně tak, jak tvrdí obžaloba, jestli to lze kvalifikovat jako trestný čin podvodu,“ řekl. Následně dodal, že pokud by soud dospěl k závěru, že to byl dotační podvod, šlo by pravděpodobně o hodně novátorské rozhodnutí.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.