Babiš nechce předávat státní vyznamenání. Podle něj by bylo vhodné ceremoniál odložit

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by bylo vhodné odložit předávání státních vyznamenání 28. října, pokud není prezident Miloš Zeman ceremonie schopen. Předseda vlády je předávat osobně nechce, řekl televizi CNN Prima News. Seznam oceněných, který ve středu obdrží od prezidentské kanceláře, Babiš kontrasignuje. Praha 10:25 20. 10. 2021 (Aktualizováno: 10:38 20. 10. 2021)

„Určitě žádné vyznamenání nebudu předávat, nebylo by to vhodné. Mělo by se to odložit,“ uvedl Babiš pro CNN Prima News. Za nevhodné považuje také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář. „Potom, co všechno předvedl,“ řekl Babiš.

Rozhodnout bude muset v řádu dnů prezident Zeman. A ten tak zatím neučinil. „Čekám v této věci na rozhodnutí pana prezidenta. Jakmile jej budu mít, sdělím vám jej. Děkuji za pochopení,“ řekl Radiožurnálu ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Způsob předání ocenění záleží na rozhodnutí prezidenta. Může například stanovit někoho, kdo za něj vyznamenání předá, rozhodnout se také může ceremonii odložit. Konat by se pak mohlo i v jiný den než 28. října. Vyznamenání mohou být také odeslána poštou.

Předseda končící sněmovny Radek Vondráček (ANO) před týdnem po návštěvě prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici uvedl, že s prezidentovým kancléřem Mynářem mluvil o předávání státních vyznamenání 28. října. Uvedl tehdy, že Hrad připravuje ceremoniál v podobné podobě jako dříve.

Konstatoval tehdy také, že ceremonii by mohly ovlivnit dva faktory, vedle Zemanova zdravotního stavu také narůstající počet případů covidu-19. Od té doby epidemie výrazně zesílila.

Vondráčkova návštěva hospitalizovaného prezidenta vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. ÚVN se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Uvedla, že šéfa dolní komory k Zemanovi na jednotku intenzivní péče přivedl hradní kancléř bez vědomí ošetřujícího lékaře.

Vondráček reagoval, že byl přesvědčen o tom, že návštěva byla s nemocnicí konzultovaná. Mynáře vyzval Babiš k rezignaci. Ten to odmítá, odvolat ho může podle jeho názoru pouze prezident.

Vondráčkova návštěva Zemana

11:38 14. 10. Schůzka s kancléřem Mynářem Dosluhující předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) vychází z Hradu. Po schůzce s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem uvedl, že prezident Miloš Zeman svolá zasedání nové sněmovny na pondělí 8. listopadu.

po obědě 14. 10. Návštěva u prezidenta Po obědě navštívil Vondráček prezidenta Zemana v Ústřední vojenské nemocnici. Novinářům však řekl, že o setkání promluví až po 16. hodině.

17:00 14. 10. Je schopen vykonávat úřad Po 17. hodině Vondráček přichází před novináře. Informuje mimo jiné o tom, že je hlava státu podle něj schopna vykonávat úřad. „Mohu vyvrátit všechny spekulace o tom, že by Zemanův stav byl tak vážný, že by nebyl schopen se nějak orientovat. Svůj úkon (podpis rozhodnutí o svolání schůze sněmovny) provedl naprosto jasně,“ uvedl Vondráček. Prezident mu podle něj říkal, že sleduje denně monitoring. „Nejvíce ho baví zprávy o tom, že zemřel. Takže humor ho neupustil.“

22:10 14. 10. Mynář přivedl Vondráčka k prezidentovi bez vědomí ošetřujícího lékaře Kolem desáté ale nemocnice informuje, že kancléř Vratislav Mynář přivedl Radka Vondráčka (ANO) k prezidentovi Miloši Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře.

9:00 15. 10. Babiš: ‚Nechápu‘ Premiér Andrej Babiš (ANO) pro Radiožurnál uvedl, že o čtvrteční návštěvě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici u prezidenta Miloše Zemana nevěděl. „Vůbec nechápu, proč tam pan Vondráček šel,“ řekl.

10:45 15. 10. Bez souhlasu lékaře? Policie na twitteru informuje, že ochranka neumožní přímý kontakt prezidenta Miloše Zemana s osobami, které předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou.

13:20 15.10. Vondráček: Byl jsem přesvědčen o tom, že návštěva byla konzultována Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že prezidenta Miloše Zemana navštívil v Ústřední vojenské nemocnici na jeho žádost zprostředkovanou hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. „Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení nemocnice. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám," napsal v prohlášení Vondráček. Do nemocnice přijel, jak uvedl v Rádiu Impuls, za Zemanem sám a od vstupu ho k prezidentovi zavedla policejní ochranná služba. Mynář už byl podle předsedy sněmovny na místě.

13:56 15. 10. Návštěva zaznamenána Personál Ústřední vojenské nemocnice zaznamenal čtvrteční návštěvu předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) a prezidentova kancléře Vratislava Mynáře u prezidenta Miloše Zemana. Z úcty k autoritě kancléře ale předpokládal, že byla návštěva konzultována s ošetřujícím lékařem.

14:50 15. 10. Policie popřela Vondráčkovo vyjádření Policie popřela, že by Vondráčka doprovodila do nemocničního pokoje prezidenta Miloše Zemana. Prezidenta navštívil v doprovodu kancléře Vratislava Mynáře, který byl v té době již na místě, uvedla policie na twitteru.