Stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo je přerušeno. Přestup do opozice ho ale zbaví střetu zájmů

Nové volby, nová ochrana. Premiér Andrej Babiš (ANO) získal po zvolení do sněmovny znovu poslaneckou imunitu, nelze ho tak stíhat. Trestní řízení v kauze Čapí hnízdo je proto přerušeno a policie bude muset požádat dolní komoru o jeho opětovné vydání. Rozuzlení případu se tak může zdržet. Volební klání by mohlo mít dopad i na kauzu střetu zájmů – pokud Babiš usedne v opozici, holding Agrofert bude mít zase nárok na evropské dotace.

„Co se týká dopadů vzniku nového mandátu, je pak situace zcela jasná,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala, které kauzu Čapí hnízdo dozoruje. Trestní řád totiž podle něj počítá s tím, že pokud politik získá nový poslanecký mandát, je nezávislý na tom předchozím. „Vynětí je totiž vázáno na konkrétní mandát, to znamená i na jeho časové ohraničení,“ pokračoval Cimbala.

Zjednodušeně řečeno: o vydání Babiše kvůli trestnímu stíhání v dotační aféře kolem středočeské farmy musí policie žádat znovu. „Tedy i v tomto konkrétním případě, kdy nový mandát bezprostředně navazuje na mandát, ve kterém s trestním stíháním dotčeného poslance byl vydán souhlas, musí v důsledku znovuzvolení příslušný orgán činný v trestním řízení opětovně žádat příslušnou komoru o souhlas nový,“ doplnil mluvčí.

Předseda vlády tak sice zůstává obviněn, trestní řízení ve věci je ovšem do doby jeho vydání sněmovnou přerušeno. To znamená, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch nemůže zatím v kauze Čapí hnízdo rozhodnout. Má přitom tři možnosti: vyhovět návrhu kriminalistů na podání obžaloby a poslat Babiše před soud, stíhání zastavit či opět věc vrátit k došetření policii.

Lhůta pro Šarochův verdikt byla navíc kvůli dřívějším průtahům zkrácena na jeden měsíc, a podle Cimbaly je tento termín zatím stále závazný. „V současné době nadále platí, že dozorový státní zástupce má věc zpracovat do 20. října tohoto roku,“ uvedl dále mluvčí pražských žalobců s tím, že kdy přesně bude žádost do sněmovny vypravena, zatím není jasné.

Čekání na sněmovnu

O vydání Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo by měla rozhodnout nová sněmovna, jak pro iROZHLAS.cz potvrdil stávající předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM). „Ano, je to tak, bude rozhodovat až nová sněmovna,“ řekl v rychlosti končící komunistický zákonodárce s omluvou, že má jednání. Partaj se totiž letos poprvé v historii do dolní komory nedostala.

Čapí hnízdo Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch policistům kauzu vrátil na konci srpna s tím, že mají obstarat výslechy dalších svědků. Mimo jiné Andreje Babiše mladšího, který se k výpovědi před policisty sám veřejně přihlásil, a také utajeného svědka, na kterého upozornily Seznam Zprávy.

Doplněný vyšetřovací spis předali kriminalisté Městskému státnímu zastupitelství v Praze koncem září. Jeho mluvčí Aleš Cimbala potvrdil, že součástí spisu je návrh na podání obžaloby. Šaroch tak měl rozhodnou, zda podá obžalobu nebo rozhodne o vyřízení věci jinak.

Kdy se poslanci poprvé sejdou, ale není jasné. Schůzi sněmovny, na které se ustanoví její nové složení a dojde k domluvě na zastoupení v jednotlivých výborech, po volbách svolává prezident Miloš Zeman. Ten je momentálně hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Pokud by tak neučinil, dolní komora se třicátý den – tedy 8. listopadu – sejde sama.

Pokud by byl navíc Zeman kvůli špatnému zdravotnímu stavu zbaven prezidentských pravomocí, nastala by paradoxní situace. Na premiéra by totiž v takovém případě přešla možnost nařídit, aby bylo vybrané trestní stíhání zastaveno. Babiš by tak teoreticky mohl pomoci sám sobě.

„Nechci spekulovat. Budeme to řešit, až to bude aktuální,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil na dotaz, zda by v takovém případě usiloval o to, aby tato pravomoc přešla na nového předsedu Poslanecké sněmovny nebo právě na šéfa Senátu.

Policie musela o zbavení imunity Babiše žádat sněmovnu už dvakrát – nejdříve v srpnu 2017 a pak znovu v listopadu 2017, jelikož v tehdejších volbách získal opět mandát. K vydání došlo až o dva měsíce později, tedy v lednu 2018.

V kauze Čapí hnízdo čelí obvinění z dotačního podvodu společně s premiérem bývalá manažerka Agrofertu Jana Mayerová. Oba od začátku jakékoli pochybení odmítají.

Bez střetu zájmů

Volby do Poslanecké sněmovny by však mohly mít dopad také na kauzu střetu zájmů. Hnutí ANO totiž v poslední moment předstihla koalice Spolu, která drží nyní se spojenectvím Pirátů a hnutí STAN v dolní komoře většinu. Babiš tak zřejmě skončí v opozičních lavicích, jak ostatně připustil také ve svém nedělním hlášení na facebooku. „Pokud skončíme v opozici, tak tam budu,“ prohlásil.

Český zákon o střetu zájmů zapovídá pobírat dotace, čerpat investiční pobídky nebo ucházet se o veřejné zakázky pouze firmám, které alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády. Na řadové zákonodárce se tento zákaz nevztahuje.

Podobně je na tom evropské finanční nařízení, podle něhož by dotace neměli čerpat funkcionáři s vlivem na unijní rozpočet, tedy opět zpravidla členové vlády. Tuzemské úřady by tak měly preventivní stopku dotací pro Agrofert odblokovat. Alespoň tedy pro nové žádosti o eurodotace.

„Předpokládám, že tento problém se mu vyřeší (Andreji Babišovi – pozn. red.). Má se za to, že Parlament nemá exekutivní pravomoci. Samozřejmě je nepochybné, že dělá zákony. Jestli se schválí, že bude více řepky v naftě, tak to na podnikání firem vliv má, ale podle práva se to tak nebere,“ přiblížil děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík.

Evropská komise totiž došla během auditního šetření k závěru, že Babiš nadále ovládá holding Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Po dobu, co bude ve vládě, tak koncern nemůže čerpat unijní dotace. Není ale také vyloučeno, že Brusel bude chtít, aby se nejdříve vyřešily resty z minulosti. Stávající vláda totiž s výsledky prověrky nesouhlasí a odmítá i kritiku za to, že by střet zájmů nedostatečně prověřovala.

Černošická větev

Oproti tomu, pokud Babiš zamíří do opozice, ve hře bude nadále přestupkové řízení kvůli vlastnictví médií. V tomto se totiž legislativní zákaz vztahuje i na poslance či senátory. Nesmí tak osobně ovládat firmy provozující rozhlas, televizi a vydávající noviny. Hrozí za to pokuta do 250 000 korun.

Sněmovní volby Volební klání nečekaně vyhrála koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Získala celkem 27,79 procenta hlasů. Původně favorizované hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem koalice Spolu předstihla o šest desetin procenta.

Třetí ve volbách do Poslanecké sněmovny skončila koalice Pirátů se STAN, získala 15,62 procenta hlasů. Do sněmovny se dostalo ještě hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) s 9,56 procenty hlasů.

Pod pěti procenty zůstaly dosavadní partneři ANO, tedy vládní ČSSD a KSČM, která menšinovou vládu podporovala. Volební účast byla 65,43 procenta, v minulých sněmovních volbách dosáhla 60,84 procenta.

„Na poslance a jejich společnosti se na rozdíl od členů vlády nevztahují zákazy ohledně veřejných zakázek a dotací, nadále ale trvá zákaz ovládat média,“ popsal právník protikorupční organizace Transparency International Jan Dupák.

Případný odchod Babiše z vlády ale podle něj přesto neznamená, že by se neměl vyvarovat jednání, při kterých by „upřednostňoval svůj osobní zájem nad svědomitým výkonem“ poslanecké funkce. „Rozhodně se pak nic nezmění na tom, že porušoval české a evropské předpisy v minulých letech,“ doplnil Dupák.

Přestupkové řízení s Babišem vedl Městský úřad v Černošicích. Před třemi týdny rozhodl, že premiér porušuje zákon o střetu zájmů, když přes svěřenské fondy ovládá mediální společnost Mafra Print. Uložily mu za to pokutu ve výši 250 tisíc korun. Deníku Právo to řekl Václav Knotek, který premiéra v tomto správním řízení zastupuje. Zároveň uvedl, že se proti rozhodnutí o přestupku odvolají. Čas na to mají do konce týdne.