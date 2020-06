Špatné české zákony nezbavují Babiše viny z porušení zákonů evropských, tvrdí europoslanec Peksa

Česko nedělá dost, aby zabránilo střetu zájmů u vysoce postavených činitelů. To stojí v rezoluci, o které v pátek mají hlasovat europoslanci. Dokument kritizuje českého premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho údajnému střetu zájmů kvůli ovládání holdingu Agrofert. Poškozuje to pozici Česka v EU? Hosty pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus byli europoslanci Mikuláš Peksa (Piráti) a Ondřej Knotek (ANO). Praha 17:14 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Peksa | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jednoznačně rezoluci podpořím,“ říká europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „Českou republiku jako celek to nepoškozuje, maximálně ty, kteří zneužívají své pozice v rámci Česka k ovlivňování toku evropských peněz.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dělá Česko dost pro to, aby zabránilo střetu zájmů u vysoce postavených činitelů? Poslechněte si Pro a proti Michaela Rozsypala

Ostatně britský i slovenský registr konečných vlastníků dokládá, že Babiš vlastní firmu Agrofert. „Ten český by to také doložil, ale příslušné zákony nejsou napsány dobře. Ministerstvo financí, shodou okolností tehdy pod vedením Andreje Babiše, je napsalo špatně.“

„Evropská rada momentálně rozhoduje o finančním rámci a fondu obnovy pro členské státy po koronakrizi. Andrej Babiš tam má právo veta, je ve střetu zájmů, čili spolurozhoduje o velkém objemu evropských peněz, ze kterého zároveň má prospěch. Česká vláda jednání o premiérově střetu zájmů protahuje, což brání vyřešení této věci včas. “ Mikuláš Peksa (europoslanec za Piráty)

Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) vidí v rezoluci obecné námitky, které jeho parlamentní frakce podpoří. „Ale je tam i hodně politických věcí, které jsou za hranou... A já pro rezoluci ruku nezvednu.“



„Nejde ale o důležité téma. V Evropském parlamentu je to už potřetí, vždy to vybublá a pak to zase zapadne. Takže nemyslím, že by to Českou republiku poškozovalo,“ dodává.



Peksa připomíná, že takzvaný lex Babiš je český zákon. „Ale je tu evropská směrnice proti praní špinavých peněz, která jednoznačně říká, kdo je konečný vlastníkem a jak se to určuje. To, že jsou české implementační zákony napsány špatně, nezbavuje Andreje Babiše viny, že porušil evropský zákon.“

„Šetření, jestli je někdo ve střetu zájmů, ještě stále běží. A to přísluší Evropské komisi a České republice, aby se na tom dohodly. Pokud je presumováno ovládání holdingu Agrofert a svěřenských fondů, tak to je prostě špatně. Rezoluce také nectí presumpci neviny, tak s ní nemůžeme souhlasit. Je důležité se na to dívat v technické a právní rovině.“ Ondřej Knotek (europoslanec za ANO)

Knotek upozorňuje, že je rozdíl mezi skutečným příjemcem výhod a ovládající osobou. „Další věc je, jestli někdo je ve střetu zájmů a jestli tento střet zneužil, nebo ne. Evropská komise řekla, že za dva roky, co se tímto zabývá, nemá jakoukoli indicii, že by v České republice docházelo k procesním chybám.“

„Veškerá šetření a audity jsou v tuto chvíli v běhu. Sama Evropská komise říká, že jakékoliv interpretace jsou v tuto chvíli předčasné,“ ujišťuje Ondřej Knotek (ANO) a dodává: „Představa, že by premiér mohl ovlivnit směřování peněz pro nějakou firmu, je mimo hru.“

Europoslanec Pirátů ale tvrdí, že česká vláda všechny limity využívá na maximum nebo je přetahuje, aby proces jednání s komisí protáhla, jak nejdéle je to možné. „Takže nevidím důvod, proč by Evropský parlament měl čekat na to, až bude komisi dovoleno se vyjádřit,“ obhajuje parlamentní rezoluci Mikuláš Peksa (Piráti).

Jakými dalšími argumenty europoslanci premiéra Babiše hájí, nebo kritizují? Celé Pro a proti Michaela Rozsypala si můžete pustit na záznamu.